Comment les questions ont été élaborées ?

L'algorithme « décharge en quelque sorte la police de toute responsabilité dans l'évaluation de la situation »

La technologie a été créé pour apporter son aide aux forces de l'ordre de manière impartiale

Pourtant, les victimes et leurs familles sont confrontées aux conséquences des erreurs de VioGén

Conclusion

Depuis 2009 en Espagne, les conjoints ou ex-conjoints violents doivent porter un bracelet électronique sur ordre d'un juge. Mais d'autres mesures sont aussi en place, dont le vaste dispositif VioGén, créé en 2007, qui implique l'ensemble des forces de l'ordre.Tout commence par le dépôt d'une plainte. « La première chose que l’on fait, c’est d’écouter le témoignage de la victime, librement et sans l’interrompre », explique Maria Jesús Cantos en avril 2023, alors qu'elle était encore commissaire en chef responsable de Viogèn.Pour évaluer les risques, la victime est priée de remplir un questionnaire de 35 points, rempli par les agents lors de l'entretien avec la victime, qui génère ensuite un score de risque allant de « négligeable » à « extrême ». « Elle attend ensuite dans une salle pendant que nous rentrons toutes les données dans ce système », ajoute Maria Jesús Cantos.Après que l'Espagne a adopté une loi en 2004 pour lutter contre la violence à l'égard des femmes, le gouvernement a rassemblé des experts en statistiques, en psychologie et dans d'autres domaines pour trouver une réponse. Leur objectif était de créer un modèle statistique permettant d'identifier les femmes les plus exposées à la violence et d'élaborer une réponse standardisée pour les protéger.« Il s'agirait d'un nouveau guide pour l'évaluation des risques liés à la violence de genre », a déclaré Antonio Pueyo, professeur de psychologie à l'université de Barcelone, qui s'est ensuite joint à l'équipe.L'équipe a adopté une approche similaire à celle utilisée par les compagnies d'assurance et les banques pour prédire la probabilité d'événements futurs, tels que les incendies de maison ou les fluctuations monétaires. Elle a étudié les statistiques nationales de la criminalité, les dossiers de la police et les travaux de chercheurs britanniques et canadiens pour trouver des indicateurs qui semblaient être en corrélation avec la violence de genre. La toxicomanie, la perte d'emploi et l'incertitude économique figuraient en bonne place sur la liste.Ils ont ensuite élaboré un questionnaire à l'intention des victimes afin de pouvoir comparer leurs réponses avec les données historiques. La police remplissait les réponses après avoir interrogé une victime, examiné des preuves documentaires, parlé à des témoins et étudié d'autres informations provenant d'agences gouvernementales. Les réponses à certaines questions ont plus de poids que d'autres, par exemple si l'agresseur a des tendances suicidaires ou montre des signes de jalousie.Le système attribue un score à chaque victime : risque négligeable, risque faible, risque moyen, risque élevé ou risque extrême. Un score élevé entraîne des patrouilles de police et le suivi des mouvements de l'agresseur. Dans les cas extrêmes, la police assurerait une surveillance 24 heures sur 24. Les personnes ayant obtenu un score moins élevé recevraient moins de ressources, principalement des appels de suivi.Le logiciel est tellement intégré dans l'application de la loi qu'il est difficile de savoir où s'arrêtent ses recommandations et où commence la prise de décision humaine. Dans le meilleur des cas, le système a aidé la police à protéger les femmes vulnérables et, dans l'ensemble, a réduit le nombre d'agressions répétées dans les affaires de violence domestique. Mais la dépendance à l'égard de VioGén a également eu pour conséquence que les victimes, dont les niveaux de risque sont mal calculés, sont à nouveau agressées, ce qui peut parfois avoir des conséquences fatales.L'Espagne compte aujourd'hui 92 000 cas actifs de victimes de violences de genre qui ont été évalués par VioGén, la plupart d'entre elles - 83 % - étant classées comme courant peu de risques d'être à nouveau agressées par leur agresseur. Pourtant, environ 8 % des femmes que l'algorithme a classées comme présentant un risque négligeable et 14 % comme présentant un risque faible ont déclaré avoir été à nouveau agressées, selon le ministère espagnol de l'intérieur, qui supervise le système.Selon les chiffres du gouvernement, au moins 247 femmes ont également été tuées par leur partenaire actuel ou ancien depuis 2007 après avoir été évaluées par VioGén. Bien que cela ne représente qu'une infime partie des cas de violence sexiste, cela met en évidence les failles de l'algorithme. Le New York Times a constaté que dans le cadre d'un examen judiciaire de 98 de ces homicides, 55 des femmes tuées avaient été classées par VioGén comme présentant un risque négligeable ou faible de récidive.La police espagnole est formée pour rejeter les recommandations de VioGén en fonction des preuves, mais elle accepte les scores de risque dans environ 95 % des cas, selon les responsables. Les juges peuvent également utiliser les résultats lorsqu'ils examinent les demandes d'ordonnances restrictives et d'autres mesures de protection.« Les femmes passent à travers les mailles du filet », a déclaré Susana Pavlou, directrice de l'Institut méditerranéen d'études sur le genre, coauteur d'un rapport de l'Union européenne sur VioGén et d'autres efforts de la police pour lutter contre la violence à l'égard des femmes. L'algorithme « décharge en quelque sorte la police de toute responsabilité dans l'évaluation de la situation et de ce dont la victime peut avoir besoin ».L'Espagne illustre la manière dont les gouvernements se tournent vers les algorithmes pour prendre des décisions sociétales, une tendance mondiale qui devrait s'accentuer avec l'essor de l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, les algorithmes aident à déterminer les peines de prison, à établir des patrouilles de police et à identifier les enfants susceptibles d'être victimes d'abus. Aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, les autorités ont expérimenté des algorithmes pour prédire qui peut devenir criminel et pour identifier les personnes susceptibles de commettre des fraudes à l'aide sociale. La police canadienne se sert de plus en plus d'algorithmes pour prédire où les crimes pourraient se produire, qui pourraient disparaître, et pour les aider à déterminer où ils devraient patrouiller, malgré les préoccupations fondamentales en matière de droits de l'homme, selon le rapport Peu de ces programmes ont des conséquences aussi vitales que VioGén. Mais les victimes interrogées par le Times étaient rarement au courant du rôle joué par l'algorithme dans leur cas. Le gouvernement n'a pas non plus publié de données complètes sur l'efficacité du système et a refusé de mettre l'algorithme à la disposition d'un audit externe.VioGén a été créé pour être un outil impartial permettant à la police, dont les ressources sont limitées, d'identifier et de protéger les femmes qui risquent le plus d'être à nouveau agressées. La technologie devait permettre de gagner en efficacité en aidant la police à donner la priorité aux cas les plus urgents, tout en se concentrant moins sur les cas considérés par l'algorithme comme présentant un risque plus faible. Les victimes classées comme présentant un risque élevé bénéficient d'une protection accrue, notamment de patrouilles régulières à leur domicile, d'un accès à un centre d'hébergement et d'une surveillance policière des déplacements de leur agresseur. Celles dont le score est plus faible bénéficient d'un soutien moins important.Dans une déclaration, le ministère de l'intérieur a défendu VioGén et a déclaré que le gouvernement était « le premier à faire son autocritique » lorsque des erreurs se produisaient. Il a déclaré que les homicides étaient si rares qu'il était difficile de les prédire avec précision, mais a ajouté qu'il s'agissait d'un « fait incontestable » que VioGén avait contribué à réduire la violence à l'égard des femmes.Depuis 2007, environ 0,03 % des 814 000 victimes de violence de genre signalées en Espagne ont été tuées après avoir été évaluées par VioGén, a indiqué le ministère. Au cours de cette période, les agressions répétées sont passées de 40 % à environ 15 % de tous les cas de violence à l'égard des femmes, selon les chiffres du gouvernement.« Si ce n'était pas le cas, nous aurions davantage d'homicides et de violences sexistes », a déclaré Juan José López Ossorio, un psychologue qui a contribué à la création de VioGén et qui travaille pour le ministère de l'intérieur.En 2016, Stefany Escarraman, une jeune femme de 26 ans vivant près de Séville, s'est rendue à la police après avoir été violemment agressée par son mari. Selon le rapport, il l'avait frappée au visage et étranglée. Après une audition d'environ cinq heures avec la police, les informations recueillies ont été entrées dans le système VioGén. L'algorithme a alors évalué le risque de récidive comme « négligeable ».Le lendemain, avec des signes physiques de l'agression (elle avait un œil au beurre noir et gonflé), Stefany s'est présentée au tribunal pour demander une ordonnance restrictive contre son mari. Le juge, se basant en partie sur le score de risque négligeable attribué par VioGén et sur l'absence d'antécédents criminels du mari, a refusé d'accorder l'ordonnance restrictive.Tragiquement, environ un mois après cet épisode, le mari de Stefany l'a poignardée à plusieurs reprises au cœur, en présence de leurs enfants. Elle est décédée des suites de ses blessures. « Si elle avait reçu de l’aide, elle serait peut-être toujours en vie », a déploré Williams Escarraman, le frère de Stefany, auprès du New York Times.Les cas de Lobna Hemid et Stefany Escarraman ne sont pas isolés. Sur une liste de 98 homicides examinés par le New York Times, 55 concernaient des femmes que VioGén avait classées comme étant à risque « négligeable » ou « faible ».Cela n'a pas empêché la Ministre de l'égalité, Ana Redondo, de souligner ce mardi la nécessité d'intégrer toutes les municipalités dans le système VioGén, ainsi que de coordonner les policiers locaux : « Nous devons intégrer toutes les municipalités dans ce système (VioGén), pour que les policiers locaux soient également coordonnés. Il y a du travail à faire, nous avons déjà fait beaucoup. Et l'avenir est à nous, parce que l'avenir est de bannir cette violence sauvage, cette violence qui implique la plus grande violation des droits de l'homme de notre pays », a déclaré Redondo avant de signer avec la Fédération espagnole des municipalités et des provinces (FEMP), une déclaration de collaboration pour aborder de manière « efficace » la lutte contre la violence sexiste.VioGén est un outil précieux dans la lutte contre la violence conjugale, mais il ne peut pas fonctionner seul. Une approche holistique, combinant technologie, soutien social et sensibilisation, est essentielle pour protéger les victimes. En tant que société, nous devons continuer à améliorer ces systèmes pour sauver des vies.Sources : ministre de l'égalité El Confidential , NYT, Maria Jésus La technologie peut-elle vraiment prévenir la violence conjugale ? Pensez-vous que les algorithmes comme VioGén sont efficaces pour protéger les victimes de violence domestique ? Quelles autres approches technologiques pourraient être envisagées ?L’importance du contexte social : est-il important, selon vous, de prendre en compte le contexte social et familial lors de l’évaluation des risques ? Comment les facteurs sociaux peuvent-ils influencer la sécurité des victimes ?Les limites des algorithmes : discutez des limites de VioGén et des autres algorithmes similaires. Quelles améliorations pourraient être apportées pour renforcer leur efficacité ?La responsabilité des autorités : comment pouvons-nous garantir que les évaluations de risques sont correctement utilisées ?De façon plus générale, que pensez-vous des algorithmes prédictifs ?