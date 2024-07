Des symptômes mystérieux

L’absence d’études médicales approfondies

Nombreux sont ceux qui se sentent impuissants face aux industries du bitcoin et de l'IA

Un plan progressif pour lutter contre la pollution sonore

Conclusion

Cheryl Shadden ne peut pas dormir. Cette infirmière de 61 ans, qui travaille dans les hôpitaux pour anesthésier les patients, dit qu'elle est tenue éveillée la nuit par le ronronnement mécanique ininterrompu des ventilateurs qui tournent pour refroidir des dizaines de milliers d'ordinateurs.Shadden vit à Granbury, au Texas, avec ses sept chiens, six chevaux, six chats et un perroquet. En 2022, après 23 ans passés dans la région, Shadden a eu un nouveau voisin : une installation Bitcoin de 300 mégawatts où des ordinateurs tournent 24 heures sur 24 pour aider à maintenir un réseau mondial de transactions dans la crypto-monnaie.« Personne de sensé ne voudrait vivre ici », a déclaré Shadden. « Mes fenêtres claquent. Le son traverse mes murs. Mes oreilles bourdonnent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ».Depuis l'ouverture de l'établissement, Shadden affirme que ses animaux sont agités et que certains de ses chiens se sont arraché leur propre fourrure. Fin juin, Shadden s'est rendue chez un médecin pour faire examiner son audition, et les tests ont révélé qu'elle souffrait d'une perte auditive permanente. Elle pense que le comportement de ses animaux et sa perte d'audition ont été causés par le bruit de la mine de bitcoin.Un soir de décembre 2023, Sarah Rosenkranz, 43 ans, propriétaire d'une petite entreprise, s'effondre chez elle à Granbury, au Texas, et est transportée aux urgences. Son cœur bat à 200 pulsations par minute, sa tension artérielle monte en flèche jusqu'à la crise d'hypertension et son crâne palpite. « J'avais l'impression que ma tête était écrasée dans un étau », dit-elle. « La douleur était pire que celle d'un accouchement ».La migraine de Rosenkranz a duré cinq jours. Les médecins lui ont administré plusieurs séries de médicaments par voie intraveineuse et des piqûres d'analgésiques, mais rien n'a semblé atténuer la douleur, dit-elle. C'était étrange, d'autant plus que les médecins locaux avaient été tout aussi vexés lorsqu'Indigo, la fille de Rosenkranz âgée de 5 ans, avait été emmenée aux urgences plus tôt dans l'année, hurlant qu'elle sentait un « rayon rouge derrière ses tympans ».Sarah n'a pas pensé que ces symptômes pouvaient être liés. Mais en janvier 2024, elle est entrée dans une mairie de Granbury et a trouvé une salle remplie de personnes épuisées par des maladies étranges et débilitantes. Une mère a déclaré que sa fille de 8 ans perdait l'ouïe et que des fluides s'échappaient de ses oreilles. Plusieurs femmes ont déclaré s'être évanouies, y compris en conduisant sur l'autoroute. D'autres ont déclaré avoir été prises de vertiges et de nausées débilitants et s'être réveillées au milieu de la nuit en train de vomir.Aucun d'entre eux ne savait exactement ce qui provoquait ces symptômes. Mais ils partageaient tous un même grief : un bourdonnement sourd s'était insinué dans leur vie, qui grondait ou rugissait selon l'heure de la journée, faisant trembler leurs fenêtres et les empêchant de dormir. Les forces de l'ordre locales ont appris que ce bourdonnement émanait d'une installation de minage de bitcoins qui s'était récemment installée dans la région et qui dépassait quotidiennement les normes légales en matière de bruit.Au cours de plusieurs mois en 2024, TIME a parlé à plus de 40 personnes de la région de Granbury qui ont signalé un problème médical qu'elles pensent lié à l'arrivée de la mine de bitcoin : hypertension, palpitations cardiaques, douleurs thoraciques, vertiges, acouphènes, migraines, crises de panique. Au moins 10 personnes se sont rendues aux soins d'urgence ou aux urgences pour ces symptômes. Le développement de mines et de centres de données Bitcoin à grande échelle est assez récent, et la plupart d'entre eux sont situés dans des endroits extrêmement isolés. Aucune étude médicale d'envergure n'a été menée sur les conséquences de la proximité d'un tel centre. Toutefois, de plus en plus d'études scientifiques établissent un lien entre une exposition prolongée à la pollution sonore et des lésions cardiovasculaires. Un médecin local, Salim Bhaloo, spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge, affirme qu'il voit presque chaque semaine des patients présentant des symptômes potentiellement liés au bruit de la mine de bitcoin.« Je suis sûr que cela augmente leur taux de cortisol et de sucre, ce qui provoque des maux de tête, des vertiges, et cela fait boule de neige », explique Bhaloo. « Cette situation est à l'origine d'une énorme quantité de stress. Tout le monde en souffre ».Tous les centres de données ne font pas de bruit. Les initiés du secteur affirment qu'ils disposent d'une solution technique pour ceux qui font du bruit, qui consiste à remplacer les ventilateurs bruyants de leurs installations par des solutions de refroidissement à base de liquide, beaucoup plus silencieuses. Mais certaines des méthodes vantées, notamment le « refroidissement par immersion » dans l'huile, sont coûteuses et n'ont pas été testées à grande échelle.Un représentant de Marathon Digital Holdings, la société propriétaire de la mine, n'a pas répondu aux questions concernant les effets sur la santé, mais a déclaré à TIME qu'il s'efforçait de retirer les ventilateurs bruyants du site. « D'ici à la fin de 2024, nous avons l'intention de remplacer la majorité des conteneurs refroidis par air par des conteneurs refroidis par immersion, sans expansion nécessaire. Les premiers relevés sonores sur les conteneurs d'immersion indiquent des résultats favorables en matière de réduction du bruit et de conformité avec toutes les ordonnances sur le bruit en vigueur dans l'État », ont-ils écrit dans un courriel.Le nombre d'opérations de minage de bitcoins à l'échelle commerciale aux États-Unis a fortement augmenté au cours des dernières années ; il y en a aujourd'hui au moins 137. Des plaintes médicales similaires ont été enregistrées près d'installations en Arkansas et dans le Dakota du Nord. L'industrie du minage de bitcoins tente de faire adopter d'urgence des projets de loi par les assemblées législatives des États, notamment dans l'Indiana et le Missouri, qui exempteraient les mines de bitcoins des réglementations locales en matière de zonage ou de bruit. En mai, le gouverneur de l'Oklahoma, Kevin Stitt, a signé un projet de loi sur les « droits du bitcoin » visant à protéger les mineurs et à prévenir toute tentative future d'interdiction du secteur.Si certains habitants de Granbury protestent farouchement contre la mine, beaucoup d'autres se sentent impuissants à modifier la volonté d'une entreprise dotée d'une puissance juridique, politique et financière. L'industrie des centres de données dans son ensemble ne fait que s'imposer, grâce aux forces jumelles du minage de bitcoins et de l'IA, cette dernière dépensant une grande quantité d'énergie à former des modèles génératifs pour trouver des schémas dans les ensembles de données. Selon un rapport récent, les centres de données utiliseront 8 % de l'énergie totale des États-Unis d'ici 2030, contre 3 % en 2022. Et si les opérateurs continuent d'implanter les centres à proximité des communautés existantes et de donner la priorité aux profits, l'histoire de Granbury pourrait devenir l'histoire d'innombrables petites villes à travers l'AmériqueDu point de vue de l'industrie, les défenseurs du bitcoin affirment que la flexibilité des opérations minières renforce le réseau. « Nous avons besoin de plus de charges sensibles aux prix sur le réseau, pas moins », a déclaré Lee Bratcher, président du Texas Blockchain Council. « En s'installant dans des zones rurales avec trop d'énergie et pas assez de capacité de transmission pour acheminer cette énergie vers les principaux centres de population, l'industrie minière des crypto-monnaies utilise de l'énergie qui serait autrement gaspillée », a expliqué Lee Bratcher.Il a ajouté que de nombreuses mines fonctionnent à plein régime pendant la nuit, lorsque la demande est faible, et s'arrêtent « pendant les périodes de forte demande d'électricité, comme les après-midi chauds de l'été ou les vagues de froid de l'hiver ».Dans un courriel, Jim Crawford, directeur de l'exploitation de Marathon, a également déclaré que la société encourageait la production d'énergie éolienne et solaire en signant des accords d'achat d'électricité avec des producteurs d'énergie renouvelable.La situation à Granbury soulève des questions importantes sur la coexistence entre la technologie émergente et la santé publique. Alors que le Bitcoin continue de gagner en popularité, il est essentiel de comprendre et de surveiller les impacts potentiels sur les communautés locales.Source : TIME (vidéo dans le texte)Impact sur la santé : Pensez-vous que les problèmes de santé signalés par les résidents de Granbury sont directement liés à la mine de Bitcoin ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Équilibre entre technologie et santé : Comment pouvons-nous trouver un équilibre entre l’adoption de nouvelles technologies comme le Bitcoin et la protection de la santé publique ?Responsabilité des entreprises : Les entreprises minières de Bitcoin devraient-elles être tenues responsables des effets sur la santé des communautés locales ? Comment cela pourrait-il être mis en œuvre ?Réglementation : Quelles mesures réglementaires pourraient être mises en place pour minimiser les impacts négatifs des mines de Bitcoin sur la santé et l’environnement ?Conscience des résidents : Les résidents de Granbury étaient-ils conscients des risques potentiels pour la santé lorsqu’ils ont autorisé l’installation de la mine de Bitcoin ? Comment pouvons-nous améliorer la sensibilisation à ces problèmes ?