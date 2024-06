Préparez-vous à voir apparaître des messages d'erreur ou des temps d'attente plus longs si vous utilisez une application qui bloque les publicités sur YouTube.YouTube fait la guerre aux bloqueurs de publicités depuis quelques années, notamment en mettant fin au projet Vanced et, plus récemment, en envisageant l'injection de publicités au niveau du serveur pour dissuader les fraudeurs. Cependant, YouTube n'a pas le droit de faire de la publicité dans certains pays, et l'utilisation de VPN pour usurper des emplacements semble être une méthode populaire pour éviter les publicités de YouTube sans avoir à se frotter aux bloqueurs et aux détecteurs. Une stratégie similaire semble également fonctionner pour les personnes qui s'abonnent à YouTube Premium pour bénéficier d'un contenu légitime sans publicité.En effet, les abonnés à YouTube Premium qui utilisent des VPN signalent que leurs forfaits sont automatiquement annulés par la société détenue par Google, selon plusieurs abonnés qui ont publié des captures d'écran et des descriptions du problème sur les réseaux sociaux.Une fois souscrit, le service Premium fonctionnerait sans VPN, ce qui en fait une faille lucrative. Cependant, cette solution de contournement a été supprimée. Les utilisateurs qui s'abonnent via un VPN risquent de voir leur abonnement annulé.Un représentant du service d'assistance de Google a confirmé que YouTube avait commencé à sévir. « YouTube a commencé à annuler les abonnements premium pour les comptes identifiés comme ayant falsifié les informations relatives au pays d'inscription », a déclaré l'agent du service d'assistance de Google via un message de chat. « En raison de la violation des conditions d'utilisation payantes de YouTube, ces utilisateurs recevront un courriel et une notification dans l'application les informant de l'annulation ».Interrogé sur la date exacte à laquelle YouTube a commencé cette vague d'annulations, l'agent d'assistance a répondu : « Cela s'est fait récemment, mais je ne peux pas préciser la date ».De nombreux utilisateurs de YouTube ont indiqué qu'ils avaient pu s'abonner à YouTube Premium à des prix inférieurs dans des pays comme l'Ukraine. En Ukraine, YouTube Premium coûte environ 2,40 dollars par mois. C'est nettement moins que dans des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, où l'abonnement individuel coûte respectivement 14 et 15 dollars par mois. En juillet dernier, YouTube a augmenté le prix de son abonnement Premium pour les utilisateurs américains, le faisant passer de 12 à 14 dollars par mois. En janvier, cette hausse a également été appliquée aux abonnés de longue durée.Les VPN, un outil de sécurité informatique et Internet commun conçu pour protéger la vie privée des utilisateurs, cachent l'adresse IP d'un utilisateur qui peut être tracée jusqu'à un emplacement géographique. Les VPN peuvent contribuer à prévenir les cyberattaques et à assurer la sécurité des appareils des utilisateurs, mais ils peuvent également être personnalisés pour afficher un pays d'origine spécifique. Les VPN peuvent effectivement permettre aux utilisateurs américains de se faire passer pour des personnes basées dans d'autres pays afin d'avoir accès à des abonnements moins chers dans des pays où l'économie est plus petite, ou d'accéder à des contenus qui ne sont pas autorisés à être visionnés dans leur pays d'origine.Source : GooglePensez-vous que l’utilisation de VPN pour obtenir des abonnements YouTube Premium à moindre coût est justifiée ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quels sont les avantages et les inconvénients d’utiliser un VPN pour contourner les restrictions géographiques des services de streaming ?Avez-vous déjà utilisé un VPN pour accéder à des contenus restreints ? Quelle a été votre expérience ?Comment les plateformes de streaming devraient-elles gérer les utilisateurs qui tentent de contourner les tarifs en utilisant des VPN ?Quelles alternatives légales existent pour profiter de services premium sans enfreindre les règles ?