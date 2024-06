Not just tipping. I can pull money into X and store it in my X Wallet and send money to any X Payments user. Think Venmo at first. Then, as things evolve, you can gain interest, buy products, eventually use it to buy things in stores (think Apple Pay), etc. The end goal is if you… — Christopher Stanley (@cstanley) April 22, 2024

« L'institution financière du peuple »

Les problèmes de monétisation des créateurs de X

Des problèmes techniques

La centralisation du pouvoir financier

En intégrant les paiements, X pourrait devenir un acteur incontournable dans la vie financière des utilisateurs. Cela pourrait créer un monopole où une seule entreprise contrôle l’accès aux transactions et aux fonds.

Les monopoles peuvent être dangereux pour l’innovation et la concurrence, car ils limitent les choix des consommateurs et entravent l’émergence de nouvelles solutions.

Les utilisateurs devront faire confiance à X pour gérer leurs transactions et leurs fonds. Cela soulève des questions sur la sécurité, la confidentialité et la fiabilité de la plateforme.

La réputation de X en tant qu’entreprise technologique peut influencer la confiance des utilisateurs. Les problèmes passés, comme les violations de données ou les controverses, pourraient peser sur cette confiance.

X aura accès à des données financières sensibles de ses utilisateurs. Cela soulève des préoccupations sur la vie privée et la surveillance.

Les utilisateurs devront peser les avantages des fonctionnalités de paiement contre le risque de partager leurs informations financières avec une grande entreprise technologique.

X devra être transparent sur ses pratiques de gestion des paiements, les frais associés et les règles de traitement des transactions.

Les régulateurs devront surveiller de près X Payments pour s’assurer qu’il respecte les lois et protège les droits des utilisateurs.

L’année dernière, Musk avait déclaré que cela le « blufferait » si X n’intégrait pas les paiements d’ici la fin de 2024. Une revue de Bloomberg de « plus de 350 pages de documents et d’e-mails liés aux licences de transmission d’argent que X Payments a soumis dans 11 États » montre à quel point il est proche de réaliser ce rêve sur sa plateforme.X Payments, une filiale de X, détient déjà des licences de transmission d’argent dans 28 États, mais elle souhaite en obtenir dans tous les États avant la fin de 2024. X a un plan pluriannuel pour introduire progressivement des fonctionnalités de paiement aux États-Unis, y compris des fonctionnalités similaires à Venmo pour envoyer et recevoir de l’argent, ainsi que pour effectuer des achats en ligne. Des fournisseurs de paiement tels que Stripe et Adyen ont déjà conclu des partenariats avec X pour traiter ses transactions, et X a informé les régulateurs qu’il « anticipait » que son système de paiement s’appuierait également sur ces partenariats.Musk espérait initialement lancer les paiements à l'échelle mondiale en 2024, mais les pressions réglementaires l'ont contraint à revoir ses ambitions à la baisse, selon Bloomberg. Des États comme le Massachusetts, par exemple, ont demandé à X de soumettre à nouveau sa demande seulement après que plus de la moitié des États américains aient délivré des licences, a constaté Bloomberg.À terme, Musk souhaite que X devienne la plus grande institution financière du monde. Selon Bloomberg, il prévoit d'y parvenir en offrant aux utilisateurs un « tableau de bord numérique » pratique par l'intermédiaire de X « qui servira de plaque tournante centralisée pour toutes les activités de paiement » en ligne. Pour s'assurer que les utilisateurs conservent leur argent sur la plateforme, Musk prévoit d'offrir des comptes d'épargne à « très haut rendement ».Chris Stanley, le responsable de la sécurité des informations de X Payments, a déclaré en avril qu'il garantirait que les fonds seraient rarement retirés de X. Stanley a comparé les paiements X à Venmo et Apple Pay et a déclaré que le plan de X pour sa fonction de paiement était « d'évoluer » afin que les utilisateurs de X « puissent gagner de l'intérêt, acheter des produits » et « éventuellement l'utiliser pour acheter des choses dans les magasins ».Sur X, il a noté :« Il ne s'agit pas seulement de pourboires. Je peux retirer de l'argent dans X et le stocker dans mon X Wallet et envoyer de l'argent à n'importe quel utilisateur de X Payments. Pensez à Venmo. Ensuite, au fur et à mesure que les choses évoluent, vous pouvez gagner de l'intérêt, acheter des produits, éventuellement l'utiliser pour acheter des choses dans les magasins (pensez à Apple Pay), etc. L'objectif final est que si vous avez une quelconque incitation à retirer de l'argent de notre système, alors nous avons échoué, vous ne devriez jamais avoir besoin de retirer de l'argent parce que vous devriez être en mesure de faire tout ce dont vous avez besoin sur notre plateforme ».Bloomberg a confirmé que X ne prévoit pas de facturer aux utilisateurs des frais pour envoyer ou recevoir des paiements, bien que Musk ait déclaré aux régulateurs que l'offre de paiements « stimulerait » l'activité de X en augmentant la « participation et l'engagement » des utilisateurs. Des analystes ont déclaré à Bloomberg que X pourrait également tirer profit des paiements en facturant des frais aux commerçants ou en « offrant des services bancaires, tels que des comptes chèques et des cartes de débit ».Musk a déclaré au personnel de X qu'il prévoyait de proposer des comptes chèques, des cartes de débit et même des prêts par l'intermédiaire de X. Il a ajouté que « si l'on répond à tous les besoins financiers, alors nous serons l'institution financière du peuple ».Linda Yaccarino, PDG de X, a été l'une des plus ferventes partisanes du projet de Musk de transformer X en banque, écrivant dans un blog l'année dernière : « Nous voulons que l'argent sur X circule aussi librement que les informations et les conversations. Nous avons déjà obtenu les premières licences de transmission de fonds dans plusieurs États et nous nous apprêtons à lancer un système de paiement mondial »Musk a d'abord divulgué son plan pour lancer les paiements X lors d'une réunion du personnel en 2022, où il a décrit un système d'incitation pour garder les utilisateurs sur la plate-forme en alimentant un solde de trésorerie d'environ 10 $ pour chaque utilisateur vérifié.On ne sait pas s'il a toujours l'intention de suivre cette voie, mais lors de la même réunion, Musk a souligné qu'une tactique clé pour faire circuler plus d'argent sur la plateforme était de permettre aux créateurs de monétiser leurs posts sur X. X bénéficierait de deux façons, a déclaré Musk, probablement en augmentant les revenus publicitaires en gardant les créateurs influents en ligne et en attirant de nouveaux abonnés grâce à leurs posts plus fréquents.C'est pourquoi Musk a déclaré à son personnel qu'il était « prioritaire » de commencer à rémunérer les créateurs. Cela a finalement commencé en juillet 2023, et certains créateurs ont été « agréablement surpris » par les paiements de X au titre du partage des recettes publicitaires, selon Mashable. Mais tous les créateurs n'étaient pas convaincus que X était la destination prioritaire pour leur contenu, a rapporté le Wall Street Journal en mars, de nombreux créateurs trouvant toujours des jours de paie plus lucratifs sur des plateformes telles que YouTube, TikTok et Instagram.Dans le même temps, The Journal a noté que des données tierces montraient que le nombre d'utilisateurs de X était en baisse, tandis que NBC News a rapporté que les comptes pro-nazis qui continuaient à fleurir sur X en avril éloignaient certains annonceurs de la plateforme. En 2023, les revenus de X, selon Bloomberg, sont restés en baisse à la suite du boycott des annonceurs, perdant 456 millions de dollars au cours du seul premier trimestre et les revenus totaux diminuant de 40 % au cours des six premiers mois par rapport à la même période de l'année précédente.Pour Musk, se lancer dans les paiements représente une opportunité de réduire la dépendance de X aux revenus publicitaires qui, depuis son rachat, n'ont pas été fiables en raison de ce que certains annonceurs considèrent comme une modération laxiste du contenu sur la plateforme. Pour inciter les annonceurs à revenir, X a récemment commencé à leur offrir plus de contrôle sur le contenu à côté duquel leurs publicités apparaissent, y compris un inventaire de vidéos verticales « présélectionnées et adaptées à la marque », à côté desquelles ils peuvent ostensiblement se sentir plus en sécurité en diffusant des publicités.La création d'un refuge sûr pour les annonceurs dans les vidéos pourrait aider X à redresser ses finances tout en augmentant le pool de revenus pour davantage de créateurs. Le mois dernier, Yaccarino a déclaré aux participants à la conférence que X était devenue « une plateforme axée sur la vidéo », tout en précisant que « ce succès est en partie dû au fait que nous invitons les créateurs sur notre plateforme ».Apparemment, X espère qu'en donnant la priorité au contenu vidéo que les marques considèrent comme sûr, les recettes publicitaires augmenteront suffisamment pour que les créateurs restent sur la plateforme et en attirent de nouveaux pour des rémunérations élevées. Mais les choses continuent d'être difficiles pour les créateurs sur X, qui se sont heurtés à un nouvel obstacle après que X a récemment commencé à exiger une vérification de l'identité pour recevoir des paiements.Il y a une semaine, le compte X Creators a publié un message confirmant que X était « conscient des problèmes de vérification d'identité rencontrés par nos créateurs ». Le compte a indiqué que X avait « mis en œuvre de toute urgence » des correctifs au cours du week-end qui empêchaient les créateurs d'encaisser les paiements de X ».Apparemment, X a lancé la vérification d'identité avec un problème de caméra qui a affecté le traitement de l'arrière des cartes d'identité des créateurs. Ensuite, X n'a pas communiqué clairement le problème aux créateurs, ni même ne les a informés clairement de l'état d'avancement du processus de vérification. Au lieu de cela, les créateurs étaient confrontés à des délais d'attente lorsqu'ils tentaient de vérifier leur identité et ne savaient pas si X avait reçu ou était en train de traiter leurs soumissions.X a demandé aux créateurs de répondre au message s'ils rencontraient encore des problèmes, promettant « des messages plus clairs sur votre étape actuelle du processus » à l'avenir, ainsi que des mises à jour supplémentaires « tout au long de la semaine » qui n'ont apparemment jamais été affichées publiquement.« Nous avons encore beaucoup à faire », a reconnu X.En mars, X Creators a indiqué que « X a versé la somme impressionnante de plus de 45 millions de dollars à plus de 150 000 créateurs ». Mais sur le fil de discussion concernant les problèmes de vérification d'identité, les utilisateurs se sont plaints que la vérification d'identité « échoue toujours », certains affirmant qu'ils ont attendu jusqu'à un an sans être approuvés pour recevoir des paiements.D'autres ont confirmé que leur demande portait désormais la mention « en attente d'examen », ce qui pourrait être le signe que X prend de plus en plus au sérieux la rétention des créateurs sur la plateforme, alors qu'elle se rapproche de la réalisation du rêve de Musk, à savoir une application pour tout.L’ambition d’Elon Musk de faire de X une « application tout-en-un » avec des fonctionnalités de paiement soulève des questions importantes sur la centralisation du pouvoir financier. Voici quelques points à considérer :Sources : Linda Yaccarino , Bloomberg, Payment X Pensez-vous qu’Elon Musk et X peuvent gagner la confiance des utilisateurs en tant que fournisseur de paiements ? 