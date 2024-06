Les votes ne garantissent pas qu'il obtiendra ces milliards



Rendez-vous à 41 minutes pour les différents résultats des votes

Tesla vote pour déplacer son siège social du Delaware au Texas

« Un accord est un accord »

Analyse critique du plan de rémunération d’Elon Musk chez Tesla

Conclusion

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a obtenu suffisamment de votes des actionnaires pour que son plan de rémunération 2018 sous forme d'options d'achat d'actions soit approuvé. Les actionnaires ont également approuvé la décision de l'entreprise de réincorporer Tesla au Texas, l'éloignant ainsi de l'État où le plan de rémunération de Musk a été annulé : Delaware.Les actionnaires présents à l'assemblée annuelle de la société, qui s'est tenue jeudi dans la gigafactory de Tesla au Texas, ont fait une ovation lorsque Brandon Ehrhart, avocat général, a annoncé les résultats du vote. La marge de victoire n'a pas été précisée immédiatement.« Je voudrais juste commencer par vous dire : Je vous aime beaucoup », a déclaré Musk en sautant sur la scène jeudi. « Je pense que nous n'ouvrons pas seulement un nouveau chapitre pour Tesla, nous commençons un nouveau livre ». Sur scène, lors de la réunion annuelle des actionnaires à Austin, au Texas, Musk s'est décrit comme pathologiquement optimiste. « Si je n'étais pas optimiste, ce projet n'existerait pas, cette usine n'existerait pas », a déclaré Musk sous les applaudissements. « Mais je finis par tenir mes promesses. C'est ce qui compte ».Les votes en faveur de l'attribution des options d'achat d'actions de Musk pour 2018 - qui pourraient lui permettre de toucher jusqu'à 56 milliards de dollars, soit la plus grosse rémunération de PDG de l'histoire - ne garantissent pas qu'il les obtiendra. La juge du Delaware qui a décidé de l'annuler doit encore rendre sa décision finale. L'avis qu'elle a rendu en janvier à l'issue du procès est le fruit d'une bataille juridique qui a duré des années. Richard Tornetta, actionnaire de Tesla, a intenté une action en justice en 2019 pour annuler l'accord de rémunération de Musk, affirmant à l'époque que ce dernier était un PDG à temps partiel qui recevait une somme d'argent injuste sans que le conseil d'administration ait exigé qu'il se concentre entièrement sur Tesla.Cette action en justice et les preuves présentées lors du procès ont conduit la juge, la chancelière Kathaleen McCormick, à annuler l'accord de rémunération, estimant qu'il était injuste. Elle a déclaré à l'époque que les actionnaires n'avaient pas été pleinement informés au moment du vote, car Tesla n'avait pas correctement divulgué le contrôle exercé par Musk sur le processus d'élaboration du plan de rémunération.Ces dernières semaines, les partisans de Tesla et d'Elon Musk ont publié sans relâche sur X des messages en faveur de la rémunération du PDG. Elon Musk a répondu à nombre de ces messages, ce qui a donné lieu à une avalanche de documents réglementaires, Tesla s'efforçant cette fois-ci de couvrir les bases de sa circulaire de sollicitation de procurations.Cela dit, les actionnaires sont toujours susceptibles de poursuivre Tesla et Musk pour avoir approuvé un plan de rémunération pour un PDG dont le temps est partagé entre plusieurs autres entreprises, notamment xAI, SpaceX et Neuralink. En fait, Tesla et Musk ont été poursuivis deux fois cette semaine : Une première fois par des actionnaires qui affirment que Musk a gagné des milliards en vendant des actions Tesla en 2021 et 2022 en utilisant des informations privilégiées, et une seconde fois par d'autres actionnaires pour avoir lancé xAI, une entreprise d'IA concurrente, et y avoir détourné des talents et des ressources.La crainte de voir le plan de rémunération de Musk bloqué par les tribunaux est probablement la raison pour laquelle Tesla a fait pression pour se réincorporer au Texas, où le constructeur automobile pense manifestement qu'il sera moins contesté par les tribunaux.Après que McCormick, de la Cour de chancellerie du Delaware, a rendu son avis en début d'année, Musk a posté sur X : « Ne constituez jamais votre société dans l'État du Delaware ». Il a ensuite publié un sondage demandant si Tesla devait changer son État d'incorporation pour le Texas, et maintenant nous en sommes là.« Cette affaire n'est pas terminée », a déclaré Brian Quinn, professeur à la Boston College Law School. Le juge du Delaware examinera minutieusement le vote et exigera de Tesla qu'elle prouve que le processus n'a pas été contraint ou influencé de manière inappropriée par Musk, a-t-il ajouté.Le juge a critiqué le conseil d'administration de Tesla, qu'il a qualifié de « redevable » envers lui, affirmant que le plan avait été proposé par un conseil d'administration en conflit d'intérêts, entretenant des liens personnels et financiers étroits avec le dirigeant de l'entreprise.Jeudi, les actionnaires ont également approuvé une proposition visant à déplacer le siège social de la société du Delaware au Texas. Ils ont également approuvé d'autres propositions, notamment la réélection de deux membres du conseil d'administration : Kimbal Musk, le frère de Musk, et James Murdoch, le fils du magnat des médias Rupert Murdoch.Les actionnaires ont renforcé le contrôle des investisseurs en adoptant des propositions visant à raccourcir le mandat des membres du conseil d'administration à un an et à abaisser les exigences de vote à une majorité simple, malgré l'opposition du conseil d'administration à ces deux propositions.Comme on pouvait s'y attendre, aucune des cinq propositions d'actionnaires qui auraient exigé de Tesla qu'elle améliore ses performances en matière d'ESG n'a été adoptée. Il s'agit notamment de l'établissement d'un rapport annuel sur les efforts de lutte contre le harcèlement et la discrimination, de l'adoption de la négociation collective et de l'adoption d'objectifs et de rapports sur l'intégration des indicateurs de durabilité dans les plans de rémunération des cadres supérieurs. Le conseil d'administration a recommandé aux actionnaires de voter contre toutes ces propositions et, en règle générale, les actionnaires de Tesla suivent les recommandations du conseil d'administration.Deux propositions d'actionnaires ont été adoptées. La première réduit la durée du mandat des administrateurs à un an et la seconde exige que les documents constitutifs de Tesla contiennent des dispositions relatives au vote à la majorité simple.Tesla n'a pas divulgué jeudi le résultat des votes, qui devrait être connu dans les jours à venir. Au moins un demi-million de téléspectateurs ont suivi la réunion en direct sur la plateforme de médias sociaux X, et environ 40 000 sur YouTube. « Il s'agit avant tout d'un message indiquant que les actionnaires individuels de Tesla approuvent ce qui se passe. Il sera intéressant de voir quels sont les pourcentages exacts des votes », a déclaré Lindsey Stewart, directrice chez Morningstar Sustainalytics.L'approbation de la rémunération par les actionnaires est à la fois une approbation du mandat de Musk et une reconnaissance du fait que les investisseurs ne veulent pas risquer l'avenir de l'entreprise. « Ils écartent les risques liés à l'homme clé, où Tesla est devenu encore plus dépendant de Musk à l'avenir », a déclaré Jason Schloetzer, professeur d'économie à l'université de Georgetown, spécialisé dans la gouvernance d'entreprise.En janvier, Musk a menacé de construire des produits d'intelligence artificielle et de robotique en dehors de Tesla s'il ne parvenait pas à obtenir un nombre suffisant de voix. Il a recentré l'entreprise sur les robotaxis, laissant de côté les voitures électriques moins chères destinées au marché de masse, ce qui a inquiété certains investisseurs qui craignaient que la technologie autonome ne soit difficile à perfectionner.La récente approbation par les actionnaires de Tesla du plan de rémunération de 56 milliards de dollars pour Elon Musk soulève des questions critiques sur la gouvernance d’entreprise et l’éthique des rémunérations exorbitantes. Bien que ce plan soit lié à des objectifs de performance ambitieux, il reflète une tendance croissante à récompenser les dirigeants avec des sommes qui semblent démesurées par rapport aux standards traditionnels.la somme de 56 milliards de dollars est difficile à justifier, même pour un PDG aussi emblématique que Musk. Cette rémunération pourrait être perçue comme une disproportion flagrante par rapport aux salaires des autres employés de Tesla, posant ainsi la question de l’équité interne au sein de l’entreprise.les critères de performance associés au plan de rémunération sont-ils réellement alignés sur les intérêts à long terme de Tesla et de ses actionnaires ? Il est crucial d’examiner si ces objectifs encouragent une croissance durable ou s’ils poussent à une prise de risque excessive pour atteindre des jalons financiers à court terme.la bataille juridique en cours, suite à l’annulation du plan par un juge du Delaware, met en lumière les complexités du droit des sociétés et les défis de l’application de tels plans de rémunération. Les conséquences d’une éventuelle annulation pourraient être significatives, non seulement pour Musk mais aussi pour la structure de gouvernance de Tesla.L’image de Tesla, en tant qu’entreprise pionnière dans le domaine des technologies propres, pourrait être ternie par la controverse autour de la rémunération de son PDG. La société doit naviguer avec prudence pour maintenir sa réputation tout en justifiant les récompenses accordées à son leader.L’approbation du plan de rémunération d’Elon Musk par les actionnaires de Tesla souligne la confiance qu’ils placent dans sa capacité à mener l’entreprise vers de nouveaux sommets. Cependant, les défis juridiques à venir et les débats sur la gouvernance d’entreprise restent des sujets brûlants qui mériteront une attention continue.Le plan de rémunération d’Elon Musk chez Tesla est un cas d’étude fascinant sur les limites de la rémunération des dirigeants et le rôle des actionnaires dans la définition des normes de gouvernance d’entreprise. Il est impératif de continuer à questionner et à débattre de ces pratiques pour assurer une gestion équitable et responsable des entreprises dans l’ère moderne.Source : résultats des votes (vidéo dans le texte)Quelles sont les implications éthiques d’un plan de rémunération aussi colossal pour un seul individu, même s’il s’agit du PDG d’une entreprise innovante comme Tesla ?Pensez-vous que la performance de Tesla justifie un tel plan de rémunération pour Elon Musk ?Comment la décision des actionnaires de Tesla pourrait-elle influencer les politiques de rémunération des dirigeants dans d’autres entreprises de technologie ?Quel impact ce plan de rémunération pourrait-il avoir sur la motivation et la performance des autres employés de Tesla ?Si vous étiez actionnaire de Tesla, auriez-vous voté pour ou contre le plan de rémunération d’Elon Musk, et pourquoi ?Les objectifs de performance fixés pour Elon Musk sont-ils réalistes ou trop ambitieux ?Comment évaluez-vous l’équilibre entre la rémunération des dirigeants et l’investissement dans la recherche et le développement chez Tesla ?Quelles pourraient être les conséquences à long terme pour Tesla si le plan de rémunération était finalement annulé par les tribunaux ?