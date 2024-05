Modèles de logiciels : le portail propose des modèles pré-architecturés, permettant aux équipes de démarrer rapidement avec des solutions éprouvées. Ces modèles réduisent le temps de mise en place et garantissent une base solide pour le développement.

Centralisation des ressources : Red Hat Developer Hub rassemble les outils, les bibliothèques, les guides et les informations essentielles au développement. Les développeurs peuvent accéder à tout ce dont ils ont besoin depuis un emplacement centralisé.

Sécurité et support : la plateforme utilise des solutions open source en amont, garantissant la sécurité et la fiabilité des outils. Les correctifs et les mises à jour sont disponibles, et le support premium offre une assistance experte.

Le développement logiciel a parcouru un long chemin depuis ses débuts. Autrefois, les développeurs travaillaient en silos, utilisant des outils disparates et des approches individuelles. Aujourd’hui, la collaboration, l’efficacité et la qualité sont au cœur du processus de développement. Les équipes cherchent des moyens de réduire les frictions, d’accélérer la livraison et de garantir la sécurité des applications.Red Hat Developer Hub est bien plus qu’un simple portail. C’est une plateforme unifiée qui rassemble les technologies, les meilleures pratiques et les ressources nécessaires pour accélérer l’innovation logicielle. Voici quelques points clés qui font de Red Hat Developer Hub un atout précieux pour les développeurs :Mos Amokhtari, Sr Manager Specialist Solutions Architects chez RedHat, s'est prêté au jeu de l'interviewRedHat est connu pour avoir développé un business model open-source rentable. Initialement connu pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL), le portefeuille produit de l’entreprise s’est diversifié depuis une dizaine d’années, notamment avec OpenShift, une plateforme de containerisation.Concernant Red Hat Developer Hub, il s’agit d’un guichet unique pour les développeurs où ils vont retrouver tout ce dont ils ont besoin pour travailler sans s’inquiéter de ce qu’il y a derrière.S’il ne fallait qu’en citer deux, nous pourrions parler de l’amélioration de la productivité, notamment via une diminution de la charge cognitive sur les développeurs, et la sécurité.Comment la productivité est-elle améliorée ? Lorsqu’un développeur arrive dans une société, un accès lui est fourni. Il peut, dès le premier jour, accéder à travers son navigateur à l’IDP (Internal Developer Portal, le portail développeur) et il va pouvoir immédiatement commencer à travailler et collaborer sur les différents projets. Il n’a pas à se soucier de la façon dont ça tourne derrière ; c’est sur de l’OpenShift.Concernant la sécurité, elle l’est à différents niveaux :Lorsque le développeur veut déployer son code, la première chose qui va se passer c’est que son code sera scanné à la recherche entre autres de failles de sécurité dans les bibliothèques qu’il a utilisées. Il pourra être aiguillonné par l’outil qui lui demandera de faire attention à telle bibliothèque qui comporte telle CVE [ndlr. vulnérabilité], lui suggérer plutôt telle autre bibliothèque dans l’optique d’améliorer la qualité de son code. Tout au long de ce déploiement, nous allons pouvoir avoir des quality gate qui vont permettre de vérifier quelle est la qualité du code.Souvent les développeurs ne sont pas des experts en sécurité. L’objectif ici est donc de leur apporter une aide pour résoudre une grosse partie des problématiques liées à la sécurité.En fait, il est complètement intégré sur OpenShift. L’objectif c’est d’avoir d’un côté les développeurs qui sont finalement les utilisateurs de cette plateforme. De l’autre on a une équipe qui va créer la plateforme pour les développeurs, c’est un peu les développeurs des développeurs. Cette équipe interne va mettre à disposition des développeurs tous les outils dont ils ont besoin, mais qui correspond également à la politique de l’entreprise.Par exemple, si l’entreprise dispose d’un repo interne, automatiquement les projets vont être créés dans ce repo interne. Ou encore, si la boîte ne fait pas de DotNET, ce n’est pas la peine de la mettre à disposition des développeurs. En clair, il est possible de moduler ce que les développeurs vont trouver sur le portail en fonction du développeur, de l’équipe à laquelle il appartient, etc.Le premier c’est la partie «charge mentale» mise sur les épaules du développeur et qui réduit leur productivité. Autrement, ils devraient connaître différents langages de développement mais aussi savoir comment créer des containers, et bien d’autres choses. Là, tout est fait pour eux et ils n’ont pas besoin de passer du temps dessus.Le deuxième point est de fournir des outils qui vont aider à la migration. On peut avoir un outil qui tourne sur de la VM qu’on veut transformer en microservice et potentiellement en profiter pour passer d’un Java « legacy » vers un Java plus cloud natif du type Quarkus. Ce qu’on va faire c’est qu’on va leur fournir cet outil qui va analyser le code de l’application existante et donner une assistance à la migration en expliquant ce qu’il y a à faire; donner des modèles de code pour transformer telle et telle partie, indiquer les parties qui pourraient poser problème, souvent ce sont des problèmes de configuration.L’étape d’après sera de rajouter une intelligence artificielle qui génère du code de façon automatique pour faciliter cette modernisation.Developer Hub est complètement basé sur Backstage. Chez Red Hat, lorsque nous identifions un besoin et un projet qui font du sens par rapport à notre trajectoire, nous y participons et surtout nous y contribuons. Nous avons une grosse contribution sur Backstage.Au départ, ce que Backstage fournissait c’était un portail pour les développeurs où ils pouvaient trouver des bibliothèques, de la documentation et autres. Lorsque nous avons commencé à travailler dessus, nous avons constaté qu’il y avait un système de plugin. Cependant, un système de plugin peut s’avérer relativement compliqué en termes d’installation. Aussi, nous avons travaillé pour pouvoir améliorer l’outil en lui-même en upstream, c’est-à-dire au niveau du projet communautaire. Nous avons apporté par exemple le côté plugin dynamique, facilitant l’installation de plugins.Non seulement le projet Backstage bénéficie de la contribution de Red Hat, mais Red Hat bénéficie également de la contribution des différents acteurs qui tournent autour de BackStage. Et il y a beaucoup de monde qui contribuent à ce projet.Il faut noter qu’il est en disponibilité générale depuis peu. Beaucoup de clients en France, notamment dans les banques, ont commencé à l’utiliser quand il était en Tech Preview. Au niveau des États-Unis, de grandes banques ont déjà commencé leurs tests.Rappelons qu’il s’agit d’une plateforme extrêmement ouverte. Aussi, les équipes (les développeurs qui vont utiliser la plateforme et l’équipe chargée de moduler la plateforme) doivent travailler de concert de manière à définir les besoins en accord avec les politiques de l’entreprise. Parce que c’est quand même l’équipe qui gère la plateforme qui va être le fournisseur de service et les développeurs seront les clients. Il serait judicieux de partir avec quelque chose de relativement simple au départ et d'ajouter les fonctionnalités un peu avancées au fur et à mesure.D’une part, ajouter une aide à la modernisation des applications (analyse de code existant avec des conseils de migration), d’autre part ajouter de l’intelligence artificielle. Il ne s’agit pas de rajouter ChatGPT, dans le sens où ça ne sera pas une intelligence artificielle générique. Notre point de vue sur l’IA c’est que nous aurons des centaines, voire des milliers d’IA qui vont être spécifiques à des domaines.Nous aurons des modèles open source, nous en avons d’ailleurs de plus en plus qui sont développés. Ces modèles vont être ensuite adaptés et personnalisés à l’entreprise de manière à répondre à la politique de l’entreprise.Nous sommes environ 500 français à travailler pour Red Hat et les deux tiers sont des développeurs qui travaillent sur la partie engineering. En termes d’embauche, nous recrutons parfois en engineering, mais pas que. Il s’agit parfois de personnes qui contribuent sur les projets avec nous et qui à un moment veulent continuer sur leurs projets en étant rémunérés.