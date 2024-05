L’intégralité de la lettre

La campagne estime que quatre prénoms sur dix des bébés nés en Angleterre et au Pays de Galles en 2021 ont été jugés erronés ou ont fait l’objet de rejet lorsqu'ils ont été testés dans le dictionnaire anglais de Microsoft. Dhruti Shah, journaliste, a soutenu la campagne après avoir vu son nom autocorrigé en « Dirty » et « Dorito. » Elle a déclaré : « Mon prénom n'est même pas très long - seulement six caractères - et pourtant, lorsqu'il apparaît comme une erreur ou qu'il est déformé et considéré comme une entité inconnue, c'est comme si l'on disait que ce n'est pas seulement votre nom qui est erroné, mais que vous l'êtes aussi. » Le groupe de campagne - créé par des personnes travaillant dans les industries créatives à Londres - a écrit une lettre ouverte aux entreprises technologiques, qui souligne qu'entre 2017 et 2021, 2328 personnes nommées Esmae sont nées, contre 36 Nigels. Esmae est automatiquement corrigé en Admar, tandis que Nigel reste inchangé. « Il y a tellement de noms différents dans la majorité mondiale, mais l'autocorrection est axée sur l'Occident et la race blanche", déclare M. Gandecha.« Cela peut sembler anodin, mais ce n'est pas vraiment le cas lorsqu'il s'agit de votre nom. Je connais des personnes dont le nom est mal orthographié et mal prononcé ou qui se font appeler autrement parce que c'est plus facile. Ils méritent mieux et je suivrai cette initiative avec intérêt », commente un internaute.Nous avons besoin que vous changiez, en commençant par mettre à jour vos dictionnaires de noms.Nos noms sont les mots les plus importants de notre vie, ils font partie de notre identité. Mais nous avons remarqué que si tous les noms sont égaux, la technologie qui façonne notre monde ne les traite pas de la même manière. Certains sont plus égaux que d'autres.Un grand nombre de noms populaires au Royaume-Uni sont erronés, selon les dictionnaires anglais (UK) de nos appareils. Les noms jugés erronés indiquent que nos appareils ne reflètent pas un Royaume-Uni multiculturel.En fait, 41 % des différents noms donnés aux bébés en Angleterre et au Pays de Galles sont "incorrects", selon le dictionnaire anglais (UK) de Microsoft.Et devinez quoi ? Les origines africaines et asiatiques sont disproportionnées. Certains sont originaires d'Europe de l'Est. Certains sont écossais, gallois ou irlandais. Cela ne reflète pas une société diversifiée et inclusive.Zarah, Priti, Matei, Rafe, Ayda, Ruaridh, Eesa et Otillie sont également considérés incorrects. Nos enfants ne doivent pas être aliénés par la technologie qui fait partie intégrante de leur vie. Et c'est aux arbitres de cette technologie qu'il incombe d'y remédier.Il est grand temps que notre technologie reflète la société dans laquelle elle fonctionne. Nous disposons d'une feuille de calcul des noms que vous pouvez télécharger. L'Office des statistiques nationales en publie une chaque année.Source : lettre Que pensez-vous de cette initiative ?