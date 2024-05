I am very sad to report death May 17 at age 89 of Gordon Bell, famous computer pioneer, a founder of Computer Museum in Boston, and a force behind the @ComputerHistory her in Silicon Valley, and good friend since the 1980s.

Gordon Bell était une figure centrale de l'histoire de l'informatique et un champion notable de l'histoire de la technologie. Il a fondé avec sa femme Gwen Bell le musée de l'informatique de Boston en 1979, qui est devenu plus tard le cœur du musée de l'histoire de l'informatique à Mountain View. Il est également l'auteur du prestigieux prix Gordon Bell de l'ACM, créé pour encourager les innovations dans le domaine du traitement parallèle.Né en 1934 à Kirksville, dans le Missouri, Gordon Bell a obtenu des diplômes en génie électrique au MIT avant d'être recruté en 1960 par les fondateurs de DEC, Ken Olsen et Harlan Anderson. En tant que deuxième ingénieur informaticien embauché par DEC, Bell a travaillé sur divers composants du système PDP-1, notamment des sous-programmes à virgule flottante, des contrôleurs de bande et un contrôleur de tambour.Gordon Bell a également inventé le premier UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) pour la communication en série pendant son séjour chez DEC. Il a ensuite conçu plusieurs systèmes DEC influents, dont le PDP-4 et le PDP-6. Dans les années 1970, il a joué un rôle clé dans la supervision de la ligne de mini-ordinateurs VAX susmentionnée en tant que responsable de l'ingénierie, Bill Strecker étant le principal architecte de l'architecture VAX.Après avoir pris sa retraite de DEC en 1983, Bell est resté actif en tant qu'entrepreneur, conseiller politique et chercheur. Il a cofondé Encore Computer et a contribué à la création de la direction des sciences et de l'ingénierie de l'informatique et de l'information de la NSF.En 1995, Gordon Bell a rejoint Microsoft Research où il a étudié les technologies de téléprésence et a été le sujet du projet d'enregistrement de la vie MyLifeBits. Cette initiative visait à concrétiser la vision de Vannevar Bush d'un système capable de stocker tous les documents, photos et enregistrements audio d'une personne au cours de sa vie.Gordon Bell a été élu à l'Académie nationale d'ingénierie, à l'Académie nationale des sciences et à l'Académie américaine des arts et des sciences. Il a reçu la médaille nationale de technologie du président George Bush en 1991 et la médaille John von Neumann de l'IEEE en 1992.Source : John Mashey