Un fonds de roulements suffisant pour financer ses activités dans un avenir prévisible

Un avenir qui s'appuie en partie sur la popularité de Donald Trump

La société, basée à Sarasota en Floride, a commencé à être cotée à la bourse Nasdaq sous le symbole “DJT” le 26 mars 2024, suite à sa fusion avec la société d’acquisition à vocation spéciale Digital World Acquisition Corp. (DWAC). À la clôture de lundi, avec un prix de l’action à 48,38 dollars, la capitalisation boursière de TMTG s’élevait à environ 6,6 milliards de dollars.Donald Trump détient environ 64,9 % des actions en circulation de Trump Media & Technology Group, ce qui rend sa participation actuellement évaluée à environ 5,5 milliards de dollars. Cependant, il est restreint de vendre des actions TMTG pendant une période de six mois après que les actions de la société ont commencé à être négociées publiquement. Les 114,75 millions d'actions qu'il détient comprennent 36 millions « d'actions de complément de prix » officiellement déterminées par TMTG le 26 avril conformément à l'accord de fusion de DWAC.Au premier trimestre, la société a enregistré 311 millions de dollars de dépenses hors trésorerie résultant de la conversion des billets à ordre et de l'élimination connexe des passifs antérieurs, immédiatement avant la clôture de la fusion de TMTG avec DWAC. Trump Media and Technology Group a enregistré une perte d'exploitation de 12,1 millions de dollars au premier trimestre sur la base des calculs de l'EBITDA ajusté ; environ la moitié de ce montant - 6,3 millions de dollars - consistait en des paiements uniques liés à la clôture de la fusion de TMTG avec DWAC. Pour mémoire, indicateur financier américain, l'EBITDA correspond au bénéfice effectué par une société avant la soustraction des intérêts, des impôts, taxes, dotations aux amortissements et provisions sur immobilisation. La société a déclaré une perte d'exploitation de 98,35 millions de dollars pour le premier trimestre selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR).« À ce stade précoce du développement de la société, TMTG reste concentré sur le développement de produits à long terme, plutôt que sur les revenus trimestriels », a déclaré la société en annonçant les résultats du premier trimestre 2024. « En ajoutant des fonctionnalités à Truth Social, en lançant le streaming TV en direct et en développant son écosystème, la société vise à développer d'abord une série de produits de premier ordre qui peuvent ensuite être exploités pour augmenter les revenus et générer de la valeur à long terme. »TMTG a déclaré que son « initiative publicitaire naissante » continuera à évoluer au fur et à mesure que TMTG mettra en œuvre sa vision ».La société prévoit de lancer une nouvelle « plateforme de streaming TV en direct » pour l'application Truth Social pour Android, iOS et le web. Dans une phase ultérieure, TMTG lancera « des applications autonomes de streaming Truth Social over-the-top (“OTT”) pour les téléphones, les tablettes et autres appareils », suivies par des applications de streaming Truth Social « pour la télévision domestique ».Au 31 mars, TMTG a déclaré que son solde de trésorerie et d'équivalents de trésorerie était de 273,7 millions de dollars. La société « estime qu'elle dispose d'un fonds de roulement suffisant pour financer ses activités dans un avenir prévisible », a-t-elle déclaré lors de l'annonce des résultats du premier trimestre.Le rapport trimestriel et les états financiers de TMTG ont été examinés par Semple, Marchal & Cooper, que la société a désigné comme son cabinet d'experts-comptables indépendant à compter du 4 mai 2024. Cette nomination est intervenue après que la SEC a accusé le précédent auditeur de TMTG, BF Borgers, de « fraude massive » dans la préparation de plus de 1 500 dossiers réglementaires pour des sociétés publiques.Trump Media and Technology Group a déclaré que, sur la base des données fournies à la société, au 29 avril 2024, les actions de la société étaient détenues par plus de 621 000 actionnaires, « dont la grande majorité sont des investisseurs individuels ».TMTG a lancé Truth Social au début de l'année 2022 ; la société n'a pas révélé combien de personnes utilisent le service. « À ce stade de son développement, TMTG estime que l'adhésion aux indicateurs de performance clés traditionnels, tels que les inscriptions, le revenu moyen par utilisateur, les impressions publicitaires et la tarification, ou les comptes d'utilisateurs actifs, y compris les utilisateurs actifs mensuels et quotidiens, pourrait potentiellement détourner son attention de l'évaluation stratégique en ce qui concerne les progrès et la croissance de son entreprise », a déclaré la société dans son dépôt 10-Q lundi.Trump Media & Technology Group a été formé en 2021 après que l'ancien président a été expulsé de Twitter (maintenant appelé X), Facebook, Instagram, YouTube et d'autres plateformes Internet, qui ont déclaré qu'il avait violé les interdictions contre l'incitation à la violence en relation avec l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis, qui visait à renverser les résultats de l'élection de 2020. Les comptes de Trump ont été rétablis par X, Meta's Facebook et Instgram, YouTube et d'autres, mais il continue d'utiliser Truth Social comme sa plateforme de médias sociaux préférée.« Le succès de TMTG dépend en partie de la popularité de notre marque et de la réputation et de la popularité du président Donald J. Trump. La valeur de la marque TMTG peut diminuer si la popularité du président Donald J. Trump devait diminuer », a déclaré la société dans une section du dépôt 10-Q intitulée « Facteurs clés affectant les résultats d'exploitation ».La section se poursuit ainsi : « Des réactions négatives à la publicité relative au président Donald J. Trump, ou la perte de ses services, pourraient avoir un effet négatif sur les revenus, les résultats d'exploitation et la capacité de TMTG à maintenir ou à générer une base de consommateurs. Le président Donald J. Trump est impliqué dans de nombreux procès et autres affaires qui pourraient nuire à sa réputation. En outre, le plan d'affaires de TMTG repose sur le fait que le président Donald J. Trump ramène ses anciens adeptes des médias sociaux sur la plateforme de TMTG. 