Les algorithmes ne sont pas à vendre

ByteDance prévoit donc de fermer TikTok plutôt que de vendre, si les recours juridiques ne parviennent pas à modifier la situation

Il est peu probable que la Chine laisse faire une telle opération

Les magnats américains de la finance et de la technologie se seraient préparés à faire des offres de rachat de TikTok

It doesn't have to be this painful for ByteDance. They could make it a lot easier on themselves by simply divesting @tiktok_us. It's their choice. https://t.co/JoHfFNmCl5 — Congressman Raja Krishnamoorthi (@CongressmanRaja) March 7, 2024

Les implications d'une telle sanction

Mercredi, le président Joe Biden a promulgué un projet de loi sur la sécurité nationale qui obligerait TikTok à être vendu par son propriétaire, ByteDance, sous peine d'être interdit aux États-Unis. Quelques minutes plus tard, le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a réagi en publiant une vidéo sur la plateforme, déclarant que « rassurez-vous, nous n'allons nulle part ».« Ne vous méprenez pas, il s'agit d'une interdiction, d'une interdiction de TikTok et d'une interdiction de vous et de votre voix », déclare Chew dans la vidéo. « Les politiciens peuvent dire le contraire. Mais ne vous y trompez pas. »La loi signée par Biden donne à ByteDance neuf mois pour vendre TikTok, avec une possibilité de prolongation de trois mois si la vente est en cours. Elle empêcherait également ByteDance de contrôler l'algorithme de TikTok, qui a contribué à la montée en flèche de la popularité de l'application. Dans sa vidéo, Chew laisse entendre que la liberté d'expression sera l'argument de l'entreprise contre l'interdiction, affirmant que l'adoption du projet de loi est « un moment décevant, mais qui n'a pas besoin d'être déterminant ».La législation étant désormais en vigueur, ce n'est plus qu'une question de temps avant que TikTok n'intente un procès pour l'arrêter, et le compte à rebours a officiellement commencé. En attendant, ByteDance a jusqu'au 24 janvier 2025 pour trouver un acquéreur, sous peine de voir l'application effacée des utilisateurs américains, à moins qu'un tribunal n'en décide autrement.TikTok partage les mêmes algorithmes de base que les applications domestiques de ByteDance, comme la plateforme de vidéos courtes Douyin, ont déclaré trois des sources. Ses algorithmes sont considérés comme meilleurs que ceux des rivaux de ByteDance, tels que Tencent et Xiaohongshu, a déclaré l'une d'entre elles. Il serait impossible de céder TikTok avec ses algorithmes car leur licence de propriété intellectuelle est enregistrée sous ByteDance en Chine et donc difficile à dissocier de la société mère, a déclaré la source.ByteDance n'accepterait pas non plus de vendre l'un de ses actifs les plus précieux à des rivaux, ont déclaré les quatre sources, faisant référence à l'algorithme TikTok.Cet algorithme secret, qui adapte la page « Pour vous » de chaque utilisateur de TikTok pour y inclure des vidéos conçues pour répondre à ses centres d'intérêt, a été au centre de débats politiques sur l'opportunité d'interdire l'application aux États-Unis. Certains responsables ont fait valoir que les algorithmes confidentiels de TikTok permettaient à des tiers en Chine d'espionner les utilisateurs américains, menaçant ainsi la sécurité nationale.Selon des sources proches du dossier, les algorithmes sur lesquels TikTok s’appuie pour son fonctionnement sont considérés comme essentiels aux opérations globales de ByteDance, ce qui rendrait une vente de l’application avec ses algorithmes hautement improbable. TikTok représente une petite part des revenus totaux de ByteDance et de ses utilisateurs actifs quotidiens, de sorte que la société mère préférerait voir l’application fermée aux États-Unis dans le pire des cas, plutôt que de la vendre à un acheteur américain potentiel.L'entreprise a déclaré dans un communiqué publié sur Toutiao, une plateforme de médias qu'elle possède, qu'elle n'avait pas l'intention de vendre TikTok, en réponse à un article de The Information selon lequel ByteDance explore des scénarios de vente des activités américaines de TikTok sans l'algorithme qui recommande les vidéos aux utilisateurs de TikTok.ByteDance ne divulgue pas publiquement ses performances financières ou les détails financiers de l'une ou l'autre de ses unités. L'entreprise continue de gagner l'essentiel de son argent en Chine, principalement grâce à ses autres applications telles que Douyin, l'équivalent chinois de TikTok, selon des sources distinctes. Les États-Unis ont représenté environ 25 % du chiffre d'affaires global de TikTok l'année dernière, a déclaré une autre source ayant une connaissance directe de la situation.Les revenus de ByteDance pour 2023 sont passés de 80 milliards de dollars en 2022 à près de 120 milliards de dollars en 2023, ont déclaré deux des quatre sources. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de TikTok aux États-Unis ne représente qu'environ 5 % du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de ByteDance dans le monde, a déclaré l'une des sources.En 2020, l'administration Trump a tenté d'interdire TikTok et WeChat, propriété de la Chine, mais a été bloquée par les tribunaux. L'application de vidéos courtes a depuis fait l'objet d'interdictions partielles et de tentatives d'interdiction aux États-Unis et dans d'autres pays. La Chine a indiqué qu'elle serait susceptible de rejeter une cession forcée de l'application TikTok lors d'une audition au Congrès américain en mars de l'année dernière.« La Chine s'opposera fermement à cette vente forcée de Tiktok », a déclaré une porte-parole du ministère du commerce lors d'une conférence de presse à Pékin à la fin du mois de mars 2023. « La vente ou la cession de TikTok implique l'exportation de technologies et doit être soumise à des procédures administratives d'autorisation conformément aux lois et réglementations chinoises. »En 2020, la Chine a dévoilé la loi sur le contrôle des exportations et le texte final a élargi la définition des « articles contrôlés » par rapport aux projets précédents. Selon les médias d'État, l'amendement garantit que les exportations d'algorithmes, de codes sources et de données similaires sont soumises à un processus d'approbation.Les partisans de la nouvelle règle ont conseillé à ByteDance de se séparer de ses fans de TikTok aux États-Unis pour permettre à la plateforme de médias sociaux de continuer à fonctionner. « La situation n'a pas à être aussi douloureuse pour ByteDance », a récemment posté sur X le représentant Raja Krishnamoorthi, démocrate de l'Illinois et coauteur du projet de loi, qui a estimé : « qu'ils pourraient se faciliter la tâche en se séparant simplement de @tiktok_us. C'est leur choix. »Bien que ByteDance ait depuis balayé les espoirs de vente, de riches magnats américains de la finance et de la technologie se seraient préparés à faire des offres de plusieurs milliards de dollars pour acheter TikTok. Parmi les prétendants : Steven Mnuchin, l'ancien secrétaire au Trésor, ainsi que l'ancien chef d'Activision Blizzard, Bobby Kotick, qui aurait parlé au PDG d'OpenAI, Sam Altman, d'une éventuelle proposition. Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles le patron du fonds spéculatif Pershing Square, Bill Ackman, et le multimillionnaire Kevin O'Leary, de l'émission « Shark Tank », feraient une offre.Malheureusement pour ces aspirants propriétaires de TikTok aux poches profondes, ByteDance semble rester fidèle à un commentaire du ministère chinois du commerce de l'année dernière, qui a déclaré qu'il s'opposait fermement à toute vente.Si TikTok est effectivement interdit aux États-Unis, les magasins d'applications tels que ceux gérés par Apple et Google seraient soumis à des sanctions civiles s'ils continuaient à distribuer TikTok.L'application TikTok perdrait également sa capacité à se mettre à jour sur les téléphones américains, ce qui signifie qu'elle ne serait plus compatible avec les dernières versions d'iOS et d'Android et qu'elle cesserait de fonctionner.L'application est déjà présente sur des millions de téléphones aux États-Unis, mais l'adoption du projet de loi obligerait les fournisseurs d'accès à Internet à bloquer l'accès à TikTok, selon le blog Lifehacker, spécialisé dans les logiciels, ce qui reviendrait à interdire l'accès à la plateforme, qu'elle soit déjà présente sur un appareil ou non.C'est exactement de cette manière que le gouvernement indien a procédé pour interdire l'accès à l'application, en invoquant des menaces pour la sécurité nationale.Sources : TikTok, Toutiao Pensez-vous que la fermeture de TikTok aux États-Unis serait bénéfique ou nuisible pour la protection des données des utilisateurs américains ?La décision de ByteDance de préférer la fermeture de TikTok plutôt que sa vente reflète-t-elle une tendance plus large des entreprises technologiques à protéger leurs algorithmes et propriétés intellectuelles ?Quel impact la fermeture de TikTok pourrait-elle avoir sur le paysage des médias sociaux aux États-Unis et sur les autres plateformes concurrentes ?Comment les utilisateurs de TikTok devraient-ils réagir face à la possibilité d’une fermeture de l’application ? Doivent-ils chercher des alternatives dès maintenant ?La législation américaine visant à interdire TikTok est-elle une mesure de sécurité nationale nécessaire ou une forme de censure ?Quelles pourraient être les conséquences économiques pour ByteDance si TikTok était effectivement interdit aux États-Unis ?Comment les tensions entre les États-Unis et la Chine dans le domaine de la technologie influencent-elles les décisions commerciales et les relations internationales ?