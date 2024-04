La désinformation est un problème mondial qui menace la démocratie et met en péril la santé, la sécurité et l'environnement des citoyens (de l'UE). Nous entendons par désinformation un contenu faux ou trompeur diffusé dans l'intention de tromper ou d'obtenir un gain quelconque. Ce type de contenu est généralement diffusé par le biais de campagnes stratégiques, ciblant souvent des individus ou des groupes spécifiques, dans le but d'induire en erreur ou de fausser la perception du public. Son existence est antérieure à l'ère numérique.



Réseaux sociaux les plus populaires dans le monde en janvier 2024, classés par nombre d'utilisateurs actifs mensuels (en millions)

1,5 milliard de fake news créées ou partagées chaque jour sur les médias sociaux

Le code de bonne pratique sur la désinformation 2022 de l'Union européenne (UE) représente une étape importante dans la lutte mondiale contre la désinformation en ligne. La désinformation en ligne est un phénomène ambigu et en évolution rapide, et il est difficile de mesurer la désinformation. En tant que première application empirique du code, cette étude a pour but d'évaluer la prévalence et les sources de la désinformation sur six grandes plateformes de médias sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter (désormais connu sous le nom de X) et YouTube) dans trois pays : Pologne, Slovaquie et Espagne.



Au total, 6 155 messages et 4 460 comptes uniques de médias sociaux ont été échantillonnés en recherchant des mots-clés populaires de désinformation à l'aide de la fonctionnalité de recherche native d'une plateforme. Les principales mesures examinées sont la découvrabilité, l'engagement relatif des messages, l'engagement absolu des messages et les propriétés des acteurs de la désinformation, y compris le ratio des acteurs de la désinformation, les activités de leurs comptes et l'engagement avec d'autres utilisateurs.

Facebook et X hébergent le plus grand volume de contenu de désinformation

La découvrabilité fait référence à la proportion de messages de désinformation parmi les contenus sensibles. La plateforme ayant la plus grande capacité de découverte est Twitter (0,428), suivie de Facebook (0,313). C'est sur YouTube que le taux de découvrabilité est le plus faible

LinkedIn abrite le plus grand nombre d'utilisateurs de désinformation

Instagram et Youtube, les plateformes les plus dignes de confiance

TikTok fait quelques mystères

Conclusion

ID Crypt Global a analysé les données du rapport Code of Practice on Disinformation de TrustLab pour comprendre la vitesse à laquelle la désinformation se propage sur les six principales plateformes de médias sociaux - Instagram, Facebook, X, LinkedIn, TikTok et YouTube - avant de mener sa propre analyse estimant le nombre de posts de désinformation créés chaque jour, et quelles plateformes sont les plus responsables de la propagation des fausses nouvelles et des médias.Le code de bonne pratique en matière de désinformation a été établi à la suite des conseils de la Commission européenne par les principales plateformes en ligne, les plateformes émergentes et spécialisées, les acteurs du secteur de la publicité, les vérificateurs de faits, la recherche et les organisations de la société civile, afin de fournir un code de bonne pratique renforcé en matière de désinformation.Selon les dernières données disponibles, on estime à 10,5 milliards le nombre total d'utilisateurs de médias sociaux sur les six principales plateformes. Facebook se targue d'avoir le plus grand nombre d'utilisateurs avec 3 milliards de personnes qui se connectent à la plateforme chaque mois. Facebook est suivi par YouTube (2,5 milliards d'utilisateurs), Instagram (2 milliards d'utilisateurs), TikTok (1,5 milliard d'utilisateurs), LinkedIn (771 millions d'utilisateurs) et X (619 millions d'utilisateurs).Sur l'ensemble des plateformes, on estime que 5 % des utilisateurs sont des acteurs de la désinformation, ce qui signifie qu'il y a en tout 516 millions d'utilisateurs qui diffusent activement des fake news et des médias. On estime que chaque acteur de la désinformation crée en moyenne 3,9 messages par jour, ce qui signifie que, toutes plateformes confondues, 1,5 milliard de messages de désinformation sont créés ou partagés chaque jour.L'étude d'ID Crypt révèle que c'est Facebook qui crée le plus grand nombre de fausses nouvelles. On estime que les acteurs de la désinformation représentent 7,8 % de l'ensemble des utilisateurs de la plateforme et que chacun d'entre eux crée en moyenne 4,3 messages quotidiens. Cela signifie que Facebook est responsable à lui seul de plus d'un milliard de messages de "fake news" chaque jour.En ce qui concerne la proportion la plus élevée d'utilisateurs qui sont des acteurs de la désinformation, X est la pire plateforme. 8,7 % de tous les utilisateurs de X sont des acteurs de la désinformation et chacun d'entre eux crée 3,8 messages quotidiens. En d'autres termes, cette plateforme très influente diffuse 205 millions de fausses nouvelles chaque jour.Si Facebook et Twitter créent le plus grand volume de désinformation, aucune de ces deux plateformes n'abrite les acteurs les plus acharnés de la désinformation. Cet honneur douteux revient plutôt à la source plutôt improbable qu'est LinkedIn, la plateforme de médias sociaux censée être réservée aux entreprises et aux réseaux professionnels.Les acteurs de la désinformation ne représentent que 1,9 % des 771 millions d'utilisateurs de LinkedIn, mais chacun d'entre eux crée en moyenne 6,6 messages par jour, ce qui est plus élevé que sur n'importe quelle autre plateforme. Cela signifie que les 15 millions d'acteurs de la désinformation créent ou partagent chaque jour 97 millions d'éléments de désinformation.En matière de transparence et de fiabilité, Instagram fait relativement bonne figure parmi les principales plateformes de médias sociaux. Il compte 2 milliards d'utilisateurs, dont 5,2 % sont des acteurs de la désinformation. Mais chacun de ces comptes ne partage en moyenne que 0,9 message par jour, ce qui signifie que la plateforme dans son ensemble crée un total relativement faible de 94 millions de messages de fausses nouvelles par jour.Cependant, YouTube reste la plateforme la moins problématique. Avec 2,5 milliards d'utilisateurs mensuels, elle est plus peuplée qu'Instagram, mais seulement 0,8 % d'entre eux sont des acteurs de la désinformation. Chacun de ces comptes publie en moyenne 3,9 messages par jour, ce qui donne un total de 78 millions de messages quotidiens de désinformation, soit le chiffre le plus bas de toutes les plateformes.Cette recherche comporte une mise en garde importante : les données disponibles sur TikTok sont rares, probablement parce qu'il s'agit d'une entreprise chinoise et que la Chine est protectrice lorsqu'il s'agit de partager des données précises sur les utilisateurs.Nous savons donc que la plateforme compte environ 1,5 milliard d'utilisateurs mensuels et que 5,5 % d'entre eux sont des acteurs de la désinformation. Mais ce que nous ignorons, c'est la fréquence à laquelle ces acteurs publient sur la plateforme, ce qui signifie que nous ne pouvons pas estimer le nombre de fausses nouvelles ou de faux médias diffusés chaque jour.Lauren Wilson-Smith, PDG et fondatrice d'ID Crypt Global, a déclaré :« La vitesse à laquelle les médias sociaux créent de la désinformation est terrifiante : Nous avons affaire à plus de 1,5 milliard de messages quotidiens, chacun d'entre eux étant spécifiquement conçu pour endoctriner l'esprit du spectateur et l'amener à croire à de fausses nouvelles ou à soutenir un récit erroné. Il peut s'agir d'images et de vidéos truquées ou d'articles de presse fondés sur des informations erronées et des mensonges fallacieux.« Les propriétaires des plateformes de médias sociaux sont confrontés à une tâche redoutable que personne ne leur envie, mais il est clair qu'ils doivent faire davantage pour empêcher la désinformation de se propager au point d'être largement considérée comme un fait, et de quitter rapidement les médias sociaux pour se répandre dans le monde réel avec un impact dévastateur.« Les plateformes ont besoin de l'aide des gouvernements et des entreprises privées. En ce qui concerne ces dernières, nous sommes fiers de jouer notre rôle en créant un outil de vérification des images qui permet aux agences de presse et aux agences photographiques d'apposer un cachet numérique de vérification sur toutes leurs images, de sorte que si elles sont trafiquées et rediffusées, toute personne qui consulte l'image est instantanément informée qu'il ne s'agit pas de l'image originale et que son contenu n'est donc pas digne de confiance ».Il est important de rappeler qu'il s'agit surtout de statistiques; les chiffres peuvent être interprétés de plusieurs façon. Certains y voient en tout cas une menace réelle pour la démocratie et l’intégrité de l’information. Il faut dire que la désinformation peut influencer les élections, déformer les politiques publiques et exacerber les divisions sociales. Plus que jamais, il est crucial de promouvoir la littératie numérique et de développer des outils efficaces pour combattre la désinformation à grande échelle.Sources : code des pratiques sur la désinformation (Commission européenne) rapport d'étude , données sur les réseaux sociaux et le nombre d'utilisateurs ( 1 2 ), tableau de données complet d'ID Crypt Global Que pensez-vous de ce rapport ? Le trouvez-vous pertinent ou pas ? Dans quelle mesure ?Quelles mesures pensez-vous que les plateformes de réseaux sociaux devraient prendre pour lutter contre la propagation de la désinformation ?Comment les utilisateurs peuvent-ils distinguer les faits réels des fausses informations dans leur fil d’actualité ?Quel rôle les gouvernements devraient-ils jouer dans la régulation de la désinformation en ligne ?En tant que consommateur d’informations, comment vérifiez-vous la crédibilité des nouvelles que vous lisez ?Pensez-vous que la désinformation a un impact sur les élections et la politique ? Si oui, de quelle manière ?Quelle est la responsabilité des individus dans la prévention de la diffusion de la désinformation ?Comment l’éducation aux médias et à l’information peut-elle contribuer à combattre la désinformation ?Quelles sont les conséquences à long terme de la désinformation sur la société ?