Is social media "lite" as addictive and toxic as cigarettes "light"?



We have just sent a request for information regarding the launch of #TikTokLite.



We will spare no effort to protect minors under the #DSA. pic.twitter.com/3oC0Msm28J — Thierry Breton (@ThierryBreton) April 17, 2024

La demande d'information adressée par la Commission européenne à TikTok

TikTok Lite offre aux utilisateurs la possibilité de « gagner de superbes récompenses » selon sa description dans les boutiques d’applications. Lancé il y a quelques années en Asie, TikTok Lite a fait ses débuts en France et en Espagne ce mois-ci, sans grande fanfare. Il a rapidement attiré l'attention du commissaire européen chargé des marchés intérieurs, Thierry Breton, qui s'est interrogé: « Les médias sociaux "light" sont-ils aussi addictifs et toxiques que les cigarettes "light" ? » Le commissaire a également promis de « ne ménager aucun effort pour protéger les mineurs » en utilisant la loi sur les services numériques de l'UE (DSA).Cette version allégée de l’application principale TikTok ne comprend pas les fonctionnalités de commerce électronique ou de diffusion en direct. Les utilisateurs peuvent gagner des points en regardant des vidéos, en aimant du contenu et en suivant des créateurs de contenu. Ces points peuvent être échangés contre des récompenses telles que des bons d’achat Amazon et des cartes-cadeaux PayPal.La Commission européenne a exprimé son intérêt pour l’évaluation des risques que TikTok aurait dû effectuer avant de déployer l’application dans l’Union européenne. Selon la loi sur les services numériques (Digital Services Act), de telles évaluations sont obligatoires.Des pièces virtuelles, convertibles en carte-cadeau, contre du temps passé devant des vidéos… C’est le principe de la nouvelle application TikTok Lite, soupçonnée de stimuler les comportements de dépendance notamment chez les jeunes, désormais dans le viseur de Bruxelles et Paris. La Commission européenne a réclamé, mercredi 17 avril 2024, à TikTok de lui fournir sous 24 heures des explications sur les risques liés au déploiement de sa nouvelle appli en France et en Espagne.Cette demande formelle intervient dans le cadre de la nouvelle législation européenne sur les services numériques (DSA) et concerne « l’impact potentiel du nouveau programme de « récompenses » sur la protection des mineurs et la santé mentale des utilisateurs », notamment « la stimulation potentielle du comportement addictif », a précisé la Commission. TikTok a affirmé qu’il répondrait à la demande d’informations et qu’il avait déjà été en contact direct avec la Commission à propos de ce produit. TikTok a jusqu’au 26 avril pour fournir les informations demandées, y compris les mesures prises pour atténuer de tels "risques systémiques"Ce principe de « gamification », qui s’appuie sur les mécaniques du jeu, « est un phénomène de création de dépendance connu et problématique », remarque auprès de l’AFP Anne Cordier, professeure en sciences de l’information et de la communication à l’université de Lorraine, dans l’est de la France.Le réseau social a rappelé à plusieurs reprises que seules les personnes âgées de 18 ans ou plus pouvaient collecter des points et qu’il appliquait des procédures pour s’assurer de l’âge des utilisateurs. Un selfie avec une pièce d’identité, un selfie vidéo ou une autorisation de carte bancaire est ainsi nécessaire pour convertir les pièces en bons d’achat, a indiqué TikTok.Ci-dessous, l'extrait de la demande d'information adressé par la Commission européenne:La Commission a adressé aujourd'hui à TikTok une demande d'informations en vertu de la loi sur les services numériques (DSA), afin d'obtenir des précisions sur l'évaluation des risques que le fournisseur de TikTok aurait dû effectuer avant de déployer la nouvelle application TikTok Lite dans l'Union européenne. Il s'agit de l'impact potentiel du nouveau programme "Task and Reward Lite" sur la protection des mineurs, ainsi que sur la santé mentale des utilisateurs, notamment en ce qui concerne la stimulation potentielle d'un comportement addictif. La Commission demande également des informations sur les mesures mises en place par la plateforme pour atténuer ces risques systémiques.TikTok doit fournir l'évaluation des risques pour TikTok Lite dans les 24 heures et les autres informations demandées pour le 26 avril 2024, après quoi la Commission analysera la réponse de TikTok et évaluera les prochaines étapes. Une demande d'informations est un acte d'enquête qui ne préjuge pas d'éventuelles mesures ultérieures que la Commission pourrait ou non décider de prendre. Toutefois, conformément à l'article 74, paragraphe 2, de la DSA, la Commission peut infliger des amendes en cas d'informations incorrectes, incomplètes ou trompeuses fournies en réponse à une demande de renseignements.TikTok Lite est une nouvelle application dotée d'une nouvelle fonctionnalité destinée aux utilisateurs âgés de plus de 18 ans : le "Programme de récompenses", qui permet aux utilisateurs de gagner des points en effectuant certaines "tâches" sur TikTok, telles que regarder des vidéos, aimer du contenu, suivre des créateurs, inviter des amis à rejoindre TikTok, etc. Ces points peuvent être échangés contre des récompenses, telles que des bons Amazon, des cartes-cadeaux via PayPal ou les pièces de monnaie de TikTok, qui peuvent être dépensées pour donner des pourboires aux créateurs. TikTok Lite a été lancé en France et en Espagne en avril 2024.En février 2024, la Commission a ouvert une procédure formelle à l'encontre de TikTok afin de déterminer si l'entreprise a enfreint l'ASD dans des domaines liés à la protection des mineurs, à la transparence de la publicité, à l'accès aux données pour les chercheurs, ainsi qu'à la gestion des risques liés à la création d'une dépendance et aux contenus préjudiciables. La Commission recueille actuellement d'autres éléments de preuve.Cet événement met en lumière les défis auxquels sont confrontés les régulateurs et les plateformes de médias sociaux dans l’équilibre entre l’innovation technologique et la protection des utilisateurs, en particulier les plus jeunes et les plus vulnérables. La réponse de TikTok à cet ultimatum et les mesures qu’elle prendra pourraient avoir des implications importantes pour l’avenir de la régulation des services numériques en Europe et au-delà.Source : Commission européenne Quelle est votre opinion sur le concept de récompenses financières pour regarder des vidéos sur des applications comme TikTok Lite ?Pensez-vous que les plateformes de médias sociaux devraient être tenues responsables de l’impact potentiellement addictif de leurs applications sur les utilisateurs, en particulier les mineurs ?Les mesures prises par l’Union européenne pour interroger TikTok sur sa nouvelle application sont-elles suffisantes pour protéger les utilisateurs ?Comment les applications peuvent-elles équilibrer l’innovation technologique avec la protection de la santé mentale des utilisateurs ?Quelles mesures concrètes TikTok devrait-il mettre en place pour atténuer les risques systémiques associés à son programme ‘Task and Reward Lite’ ?En tant qu’utilisateur, quelles fonctionnalités aimeriez-vous voir implémentées pour garantir une utilisation sûre et responsable de TikTok Lite ?