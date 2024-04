Bénéfice par action : 5,16 $ ajusté, contre une attente de 4,64 $ ;

Chiffre d'affaires : 22,10 milliards de dollars, contre une attente de 20,62 milliards de dollars.

La fortune et les risques des options d'achat d'actions chez Nvidia

La montée fulgurante de la valeur des actions de Nvidia a créé une situation où certains employés plus âgés, désormais riches , semblent moins impliqués dans leur travail, optant pour une sorte de « semi-retraite ». Lors d'une réunion interne, le PDG, Jensen Huang, a abordé cette question, appelant les employés à gérer leur emploi du temps avec responsabilité. Cependant, ce succès financier a également engendré des tensions internes, alimentées par une culture d'entreprise axée sur les employés et une domination croissante sur le marché des puces avancées.Les critiques soulignent un éventuel manque de motivation chez les nouveaux millionnaires pour maintenir leur niveau d'effort au travail. Ces désaccords internes pourraient potentiellement représenter un risque sérieux pour Nvidia, surtout à l'heure où l'entreprise fait face à une pression réglementaire croissante et à une concurrence accrue.Bien que la culture de l'entreprise, qui met l'accent sur les employés et évite les licenciements, puisse favoriser une loyauté intense, elle peut par ailleurs entraîner des abus, avec certains employés profitant de la situation. Malgré cela, le taux de rotation du personnel chez Nvidia reste bas, en raison du dynamisme financier et de la satisfaction générale des employés. Dans le contexte de l'enthousiasme généralisé pour les investissements en intelligence artificielle en 2023, aucune entreprise n'a connu une croissance boursière aussi spectaculaire que Nvidia, ce qui a considérablement enrichi son PDG, Jensen Huang.En février, NVIDIA a enregistré une croissance spectaculaire de son chiffre d'affaires, avec une augmentation de 265 %, alimentée par l'essor des activités liées à l'intelligence artificielle. La société s'est ainsi positionnée en tant que leader incontesté dans le contexte de l'engouement généralisé de l'industrie technologique pour l'IA.Lors de la publication des résultats du quatrième trimestre fiscal, NVIDIA a surpassé les attentes de Wall Street en termes de bénéfices et de chiffre d'affaires. De plus, la société a annoncé que le chiffre d'affaires de ce trimestre dépasserait également les prévisions, même en tenant compte des attentes élevées de croissance massive. Dans les échanges prolongés, les actions de NVIDIA ont augmenté d'environ 10 %. Voici les résultats annoncés par NVIDIA par rapport aux attentes de Wall Street pour le trimestre se terminant en janvier, selon une enquête menée auprès des analystes par LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv :NVIDIA a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires de 24,0 milliards de dollars pour le trimestre en cours, tandis que les analystes interrogés par LSEG tablaient sur un bénéfice par action de 5,00 dollars et un chiffre d'affaires de 22,17 milliards de dollars. La société NVIDIA a tiré profit de manière significative de l'engouement récent de l'industrie technologique pour les grands modèles d'intelligence artificielle, qui sont développés sur les processeurs graphiques coûteux de la société pour les serveurs.Dans le tweet ci-dessous, Kim relate l'histoire réjouissante d'un employé de niveau intermédiaire chez Nvidia qui a exploité pleinement le plan d'achat d'actions des employés (ESPP) pendant 18 ans et a fidèlement conservé cet « or vert ». Il est précisé que cet employé n'était pas un ingénieur chevronné, mais il a su profiter pleinement de l'ESPP de Nvidia, qui autorise les employés à consacrer entre 10 et 15 % de leur salaire pour acheter des actions de l'entreprise à une réduction de 15 % par rapport au marché.Cet employé chanceux (ou avisé) aurait quitté Nvidia avec une pile d'actions d'une valeur de 62 millions de dollars. Bien qu'il n'ait pas été facile de conserver ces actions sans céder à la tentation de les vendre, Kim affirme que cette personne « n'a jamais vendu pendant son mandat ». Il va sans dire que 62 millions de dollars représentent une somme considérable pour la retraite, en espérant que cet ancien employé jouisse également d'une bonne santé.Cependant, comme mentionné précédemment, tous ceux qui ont bénéficié du plan d'épargne-retraite de Nvidia au cours de la récente période de hausse des cours n'ont pas eu autant de chance. Kim évoque le cas d'un ingénieur, membre du personnel depuis les premières heures de Nvidia, qui possédait un million d'actions Nvidia (évaluées à 882 dollars par action au moment de la rédaction de ces lignes).La situation décrite met en lumière les implications complexes de la rémunération des employés par le biais d'options d'achat d'actions et d'autres plans d'épargne-retraite. D'un côté, l'accumulation d'une fortune de 62 millions de dollars par un employé moyen de Nvidia démontre les récompenses potentiellement énormes pour ceux qui investissent dans leur entreprise employeur. Cependant, cela soulève également des questions sur l'équité et la distribution des richesses au sein de l'entreprise.Le cas de l'ingénieur qui a subi des pertes catastrophiques met en évidence les risques associés à la concentration excessive d'actifs dans une seule entreprise, en particulier lorsqu'elle est détenue sur un compte sur marge. Cela soulève des préoccupations quant à la gestion prudente des finances personnelles et à la compréhension des risques financiers par les employés.Cette histoire met en lumière les inquiétudes quant à la juste récompense du travail acharné par rapport à la chance et aux circonstances extérieures. Certains avis remettent en question le mérite de récompenses aussi importantes pour des contributions individuelles, soulignant que le succès d'une entreprise est souvent le résultat d'un effort collectif et de circonstances favorables. L'employé possédant 62 millions de dollars en actions Nvidia pourrait avoir pris sa retraite. Cependant, des rapports suggèrent que chez Nvidia, il y a une tendance à voir des employés fortunés opérer en mode semi-retraite.En fin de compte, cette histoire met également en évidence la nécessité pour les employés de comprendre pleinement les implications de leur rémunération en actions, ainsi que les risques associés à la concentration d'actifs dans une seule entreprise. Source : Tae Kim's Tweet