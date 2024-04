Boeing se défend face aux allégations

Dans un monde où la sécurité aérienne est primordiale, les allégations d’un ingénieur de longue date chez Boeing ont suscité l’inquiétude. Sam Salehpour, ingénieur chevronné chez Boeing, a fait part de ses graves préoccupations concernant le processus d'assemblage de l'avion phare de la société, le 787 Dreamliner. S'exprimant franchement lors d'un briefing virtuel avec des journalistes, Salehpour a fait la lumière sur ce qu'il perçoit comme des raccourcis préjudiciables pris dans la hâte d'atteindre les quotas de production, en particulier lors de la fixation cruciale du fuselage en composite de carbone du Dreamliner.Selon lui, la quête de Boeing pour atteindre ses objectifs de production l’aurait poussée à prendre des « raccourcis » qui pourraient réduire considérablement la durée de vie de l’avion, voire entraîner sa désintégration en plein vol. « Je ne fais pas cela parce que je veux que Boeing échoue, mais parce que je veux qu'il réussisse et qu'il empêche les accidents de se produire », a déclaré Salehpour. « La vérité, c'est que Boeing ne peut pas continuer comme ça. Il doit faire un peu mieux, je pense ».Boeing conteste les affirmations de Salehpour, les qualifiant « d'inexactes » et affirmant que la société est « pleinement confiante » dans le 787.Cependant, les révélations de Salehpour font écho à un nombre croissant d'employés actuels et anciens de Boeing qui ont exprimé leurs appréhensions quant à l'approche de l'entreprise en matière de sécurité. Nombre d'entre eux affirment que leurs avertissements n'ont pas été pris en compte et qu'ils ont fait l'objet de mesures punitives.La réputation de Boeing est en jeu alors que l'entreprise s'efforce de rétablir la confiance avec les compagnies aériennes et le grand public, à la suite d'une série d'incidents de sécurité, notamment l'incident en plein vol impliquant le panneau d'obturation de la porte d'un 737 Max 9. Cet incident a entraîné l'annonce du départ imminent du PDG Dave Calhoun, ainsi que la reconnaissance des erreurs de jugement commises dans le passé, où la vitesse de production a été privilégiée au détriment d'un contrôle de qualité méticuleux.« Pendant des années, nous avons donné la priorité à la circulation de l'avion dans l'usine plutôt qu'à la qualité du travail. Il faut que cela change », a déclaré Brian West, directeur financier de Boeing, lors d'une conférence d'investisseurs le mois dernier. Les dirigeants de Boeing doivent également mieux écouter leur personnel, a-t-il ajouté.Dans sa déclaration sur les dernières allégations, Boeing a indiqué que tous les employés sont encouragés « à s'exprimer lorsque des problèmes se posent. Les représailles sont strictement interdites chez Boeing ». Toutefois, des experts indépendants chargés d'évaluer les pratiques de sécurité de l'entreprise affirment que ce n'est pas ainsi que de nombreux employés de Boeing voient les choses.« On ne peut pas avoir une culture de la sécurité lorsque les personnes qui travaillent ne croient pas ce qu'elles entendent », a déclaré Javier de Luis, conférencier au département d'aéronautique et d'astronautique du Massachusetts Institute of Technology. La sœur de Javier de Luis, Graziella, est décédée dans l'accident du vol 302 d'Ethiopian Airlines en 2019. De Luis a fait partie d'un groupe d'experts convoqué par l'Administration fédérale de l'aviation après l'accident de ce Boeing 737 Max 8, et d'un autre l'année précédente, qui ont tué 346 personnes au total.Selon De Luis, le groupe d'experts a constaté une « déconnexion » entre la direction de Boeing et l'usine. « C'est une chose d'entendre "oui, parlez si vous voyez quelque chose qui ne va pas". Et après, lorsque vous allez parler aux gens qui font le travail, ils vous rétorquent "mais mon ami a parlé et ce qui s'est passé ensuite c'est qu'il a été transféré ou reçu des avertissements pour des choses mineures" », a déclaré de Luis.Davin Fischer, ancien mécanicien chez Boeing, affirme qu'il s'est exprimé - et qu'il en a payé le prix fort. Davin Fischer travaillait pour Boeing en tant que mécanicien à l'usine de Renton, dans l'État de Washington, où la société construit le 737 Max. Il raconte que les dirigeants de Boeing faisaient constamment pression pour accélérer la production.« Nous devions aller plus vite, encore plus vite, toujours plus vite », a déclaré Fischer. « Ils se souciaient davantage des actionnaires et des investisseurs que des avions, de leurs employés ou de quoi que ce soit d'autre ». Lorsque Fischer a finalement riposté, il affirme avoir été rétrogradé en guise de représailles, puis licencié de l'entreprise en 2019. Fischer dit que beaucoup de ses amis qui travaillent encore chez Boeing ont peur de s'exprimer.« Les gens là-bas ont peur, à cent pour cent », a-t-il déclaré. « Parce qu'ils ne veulent pas être licenciés ».Il y a aussi l'exemple de John Barnett, un responsable qualité de longue date qui a dénoncé Boeing en 2019, affirmant que l'entreprise dissimulait de graves défauts sur le 787 Dreamliner. « Je ne vais pas mentir, cela a été dur pour moi. Cela a été dur pour ma famille. Je suis toujours confronté à des problèmes. J'ai toujours des crises d'angoisse, des troubles de stress post-traumatique », a déclaré Barnett dans une interview accordée à Ralph Nader en 2019. (La petite-nièce de Nader, Samya Stumo, a été tuée dans le crash du vol 302 d'Ethiopian Airlines).Barnett a déclaré que ses supérieurs chez Boeing ont exercé des représailles contre lui en réduisant son salaire et en créant un environnement hostile, ce qui l'a finalement contraint à prendre une retraite anticipée.« Cela m'a coûté cher sur le plan mental et émotionnel. Mais vous savez, je veux essayer très fort de rester concentré sur la sécurité de l'avion. C'est de cela qu'il s'agit dans mon histoire », a déclaré Barnett. « Cela m'empêche de dormir. Je n'arrive pas à dormir. Cela m'a fait beaucoup de mal ».Barnett a déposé une plainte contre Boeing pour licenciement abusif. Le mois dernier, au troisième jour des dépositions dans cette affaire, Barnett a été retrouvé mort dans son camion d'une blessure par balle qu'il s'était apparemment infligée lui-même, selon la police de Caroline du Sud.Le dernier lanceur d'alerte de Boeing, l'ingénieur Sam Salehpour, affirme qu'il a également été victime de représailles. Son avocate, Debra Katz, assure que Salehpour a fait part de ses préoccupations à ses supérieurs à plusieurs reprises.« Au début, on lui a simplement dit de se taire. Puis on lui a dit qu'il était un problème. Ensuite, il a été exclu des réunions », a déclaré Katz. « On lui a interdit de parler aux ingénieurs structurels. On lui a interdit de parler à des mathématiciens et à d'autres personnes susceptibles de l'aider à comprendre les données. À un moment donné, son patron l'a menacé de violence physique ».Selon Katz, Salehpour a signalé la menace aux ressources humaines. C'est alors que Boeing l'a transféré du 787 à un autre avion. Pourtant, Salehpour insiste sur le fait qu'il n'est pas en colère. « Malgré le traitement et les représailles que j'ai subis dans l'entreprise, je ne suis pas amer », a déclaré Salehpour à la presse. « Boeing doit comprendre que la mise en œuvre d'une véritable culture de la sécurité à l'avenir implique également de rendre compte, d'admettre les erreurs et de corriger celles qui ont été commises au cours des 20 dernières années ».Salehpour aura une nouvelle occasion de raconter son histoire la semaine prochaine, lorsqu'il devra témoigner devant une sous-commission du Sénat ce mercredi 17 avril 2024.Alors que Boeing tente de regagner la confiance du public et des compagnies aériennes après des incidents récents, ces nouvelles allégations pourraient bien être un coup dur pour l’image de l’entreprise. Il est impératif que Boeing prenne au sérieux les préoccupations de ses employés et s’assure que la sécurité reste la priorité absolue dans tous les aspects de sa production.Sources :Quelle est votre réaction initiale aux allégations du lanceur d’alerte de Boeing concernant les “raccourcis” dans la production ?Pensez-vous que les entreprises aéronautiques sont suffisamment transparentes concernant leurs pratiques de sécurité ?Comment les entreprises comme Boeing peuvent-elles regagner la confiance du public après de telles révélations ?Quel rôle les employés et les lanceurs d’alerte devraient-ils jouer pour garantir la sécurité dans l’industrie aéronautique ?Les régulateurs et les organismes de surveillance font-ils assez pour prévenir les problèmes de sécurité avant qu’ils ne surviennent ?