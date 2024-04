Technoféodalisme : pour Yanis Varoufakis, Apple, Facebook et Amazon ont tellement modifié l'économie qu'elle ressemble désormais au système féodal médiéval de l'Europe

Qu’est-ce que le Technoféodalisme?

Le profit est le moteur du capitalisme, la rente est le moteur du féodalisme. Aujourd'hui, nous sommes passés [d'un système à l'autre] à cause de cette nouvelle forme de capital super-duper, tout en chantant et en dansant : le capital cloud, le capital algorithmique. Si j'ai raison, cela crée de nouveaux fiefs numériques comme Amazon.com, comme Airbnb, où le principal mode d'extraction de la richesse ne prend pas la forme d'un profit mais d'un loyer.



Prenez l'Apple Store. Si vous produisez une application, Apple peut retenir 30 % de vos bénéfices [par le biais d'une commission]. C'est un loyer. C'est comme un loyer foncier. C'est un peu comme si l'Apple Store était un fief. C'est un fief sur le Cloud et Apple prélève un loyer exactement comme dans le féodalisme. Mon argument n'est donc pas que nous sommes revenus du capitalisme au féodalisme. Mon argument est que nous avons progressé vers un nouveau système, qui présente de nombreuses caractéristiques du féodalisme, mais qui a une longueur d'avance sur le capitalisme. Pour le signaler, j'ai ajouté le mot « techno ».

La transformation du profit en rente



Yanis Varoufakis

L’addiction aux dispositifs technologiques

Qu'est-ce qui fait du "cloud capitalism" un système économique pire que le capitalisme ?

L'interopérabilité est l'une des solutions qu'il propose. Il estime que le DMA européen ne va pas assez loin

Des propos qui ne font pas l'unanimité

Conclusion

Les grandes enseigne de la technologie ont renversé le capitalisme. C'est l'argument de l'ancien ministre grec des finances, Yanis Varoufakis, qui s'est rendu célèbre en essayant de défendre la Grèce endettée contre ses créanciers allemands.Pour Varoufakis, chaque fois que vous publiez sur X, anciennement Twitter, vous travaillez pour Elon Musk comme un serf médiéval. Musk ne vous paie pas. Mais votre travail gratuit lui rapporte, d'une certaine manière, en augmentant la valeur de son entreprise. Sur X, plus il y a d'utilisateurs actifs, plus il est possible d'afficher de la publicité ou de vendre des abonnements. Sur Google Maps, il affirme que les utilisateurs améliorent le produit - en avertissant le système des embouteillages sur leur itinéraire.Le technoféodalisme est un terme intrigant qui émerge dans le contexte de l’économie actuelle. Selon Varoufakis, il s’agit d’une période où les grands seigneurs féodaux ne sont plus les propriétaires terriens, mais plutôt les géants de la technologie. Ces nouveaux seigneurs ont accumulé un immense pouvoir et une richesse colossale grâce à leur contrôle sur les données, les plateformes numériques et les infrastructures technologiques. Ils sont devenus les nouveaux gardiens de la société, détenant une influence considérable sur nos vies quotidiennes.Il a commencé par définir ce qu'il entend par capitalisme dans l'interview :« Il semble absurde d'entendre quelqu'un comme moi dire que le capitalisme est fini, parce que, où que l'on regarde, ce que l'on voit, c'est le triomphe du capital, sur le travail, sur la politique, un triomphe capitaliste en gros. Et pourtant, je suis là à dire que le capitalisme a déjà disparu.« Alors, pour être précis, qu'est-ce que j'entends par capitalisme ? Ce ne sont pas des marchés : l'idée que le capitalisme est un système de marchés est très très faible et ne reflète pas vraiment ce que le capitalisme était censé être. Le capitalisme était censé être le système économique qui découlait de la grande transformation du féodalisme, qui déplaçait le pouvoir des propriétaires de la terre vers les propriétaires des machines, du capital et des moyens de production, et qui canalisait également toute l'activité économique à travers les marchés. C'est là que les marchés entrent en jeu, comme les marchés du travail et les marchés immobiliers, qui n'existaient pas sous le féodalisme, de sorte que le profit remplace la rente foncière et que les marchés engloutissent l'ensemble de l'activité économique qui, à mon avis, est déjà en voie de disparition, voire de mort ».Alors que signifie le mot techno-féodalisme et surtout en quoi la comparaison au système féodal est pertinente ici ?L’un des aspects clés du technoféodalisme est la transformation du profit en rente. Autrefois, le capitalisme reposait sur la production et la distribution de biens matériels. Aujourd’hui, les entreprises technologiques génèrent des profits en exploitant les données et en créant des monopoles numériques. Leur richesse provient de la collecte et de la vente d’informations sur nos habitudes, nos préférences et nos comportements. Ainsi, le profit devient une rente perpétuelle, alimentée par notre dépendance aux services numériques.« [Les entreprises ont investi] dans ce que j'appelle le Capital Cloud dans les algorithmes Big Tech, les machines, les fibres optiques, les fermes de serveurs, etc. Il y a la Silicon Valley mais aussi son équivalent en Chine. Vous avez deux géants de la tech, un géant américain et un géant chinois.« Et en quoi cela est-il pertinent par rapport à ce que je disais précédemment sur le capitalisme et son remplacement ou sa disparition ? Eh bien, si mon hypothèse est correcte dans mon livre, les profits ont été remplacés d'une part par l'argent de l'État, les visions quantitatives que vous avez mentionnées et par les rentes massives conservées par les grandes entreprises technologiques. Ainsi, chaque fois que vous achetez quelque chose sur amazon.com, entre 20 et 40 % du prix est soustrait par Jeff Bezos au capitaliste qui vend effectivement ce que vous achetez : un vélo électrique, un vélo d'appartement, des jumelles. Vous savez, tout ce que vous vendez est facturé à un montant énorme qui équivaut à une rente foncière en termes juridiques.« J'appelle cela unparce que c'est l'argent que les capitalistes doivent payer aux Big Tech pour avoir accès à vous. Et ajoutez à cela le remarquable mécanisme de renforcement, l'apprentissage machine, les algorithmes basés sur l'IA. Prenez par exemple Alexa ou Siri ou n'importe laquelle de ces interfaces. Ce sont des éléments de capital, mais pas de la même nature que des éléments comme les machines à vapeur ou les robots industriels parce qu'ils ne fournissent pas des moyens de production, ils fournissent des moyens de modification du comportement qui n'ont jamais existé auparavant dans l'histoire du capitalisme ».L'exemple de l'App Store d'Apple ou du Play Store chez Google montre directement le lien des « loyers » payés (commissions). Mais qu'en est-il des plateformes comme Facebook ?Le technoféodalisme est également lié à notre addiction aux dispositifs technologiques. Les géants de la tech ont créé des produits et services conçus pour capturer notre attention et nous maintenir connectés en permanence. Cette dépendance crée un cercle vicieux où nous sommes à la fois les consommateurs et les produits. Nos données personnelles sont monétisées, tandis que nous sommes de plus en plus asservis à ces plateformes.« Facebook est un fief classique de l'informatique dématérialisée. Il crée un capital cloud qui est attractif pour vous, pour moi, pour d'autres personnes qui veulent communiquer les unes avec les autres - trouver des amis, ou publier leurs opinions, ou des nouvelles de leur chien ou de leur chat. Vous êtes donc attiré dans ce fief, et l'étape suivante pour Zuckerberg a été d'attirer dans ce même fief les éditeurs et les annonceurs afin de leur vendre l'attention des utilisateurs. Immédiatement après, comme le décrit si joliment Cory Doctorow dans son concept d'enshittification, vous êtes un éditeur, vous vous sentez bien parce que vos ventes augmentent grâce à Facebook, et puis soudain, vous vous apercevez que vous avez été déclassé. Vous devez alors payer un loyer plus élevé pour être rétabli [payer des publicités, par exemple, pour que les clients trouvent votre produit]. C'est le capitalisme du cloud typique, qui produit du techno-féodalisme ».« Lorsqu'une somme d'argent aussi importante est extraite sous la forme d'un loyer sur le cloud, cet argent disparaît d'un flux circulaire de revenus. D'après mes calculs, entre 35 et 40 % du PIB sont détournés du flux circulaire de revenus par la rente sur le cloud, ce qui signifie qu'il y a moins d'argent dans l'économie. Les investissements sont faibles, ce qui signifie moins d'emplois de qualité dans le reste de l'économie ».« La deuxième raison est que ce capital virtuel est conçu pour se reproduire grâce à notre attention et à notre travail gratuit. Les plateformes ont découvert que nous passons plus de temps à faire cela, à produire du capital-nuage gratuit pour les propriétaires du capital-nuage, si nous sommes en colère. Les algorithmes sont donc préparés à empoisonner nos conversations. C'est très préjudiciable à nos démocraties, car le consensus n'est vraiment pas bon pour le capital-nuage. Il n'en veut pas. Il veut que vous et moi soyons en colère et que nous nous engueulions.« Aujourd'hui, en tant que professeur, j'ai remarqué l'effet sur les enfants dans les universités en Grande-Bretagne, en Australie, ici en Grèce, en Amérique. Je trouve que les étudiants d'aujourd'hui ont trop peur d'avoir une conversation face à face. Ils veulent un espace sécurisé. Ils ne veulent pas qu'on leur présente des idées stimulantes en classe. Ils protestent, ils vous expulseront de l'université si vous dites quelque chose qui les dérange, à propos de n'importe quoi. Mais si vous leur donnez un téléphone, ils deviennent toxiques et balistiques. Ce n'est pas une façon de gérer une démocratie ou une société civilisée ».« Vous pouvez introduire l'interopérabilité. Je suis sur X. Je ne peux pas aller sur Bluesky. Supposons qu'Elon Musk décide de me bloquer parce que j'ai dit quelque chose qu'il n'aime pas. Il m'a déjà bloqué pendant quelques semaines. Aujourd'hui, j'ai plus d'un million de followers sur X. Je ne peux pas partir sans les perdre. Si je vais sur Bluesky, j'ai 10 followers. L'interopérabilité signifierait que si je vais sur une autre plate-forme, sur Bluesky, lorsque je publie quelque chose sur Bluesky, mon million d'adeptes sur X peut l'entendre ».Et d'estimer que le DMA européen ne va pas assez loin : « Il contient des idées intéressantes, comme l'interopérabilité. Mais personne au sein du gouvernement ne travaille réellement sur ce sujet. C'est là mon problème. Ce n'est pas que la tâche soit difficile, mais personne n'y travaille, parce qu'ils s'en moquent. Ils sont tous dans la poche des grands seigneurs techno-féodaux, comme je les appelle ».Un internaute note par exemple qu'il se trompe lorsqu'il dit qu'Amazon ou d'autres sites d'achat en ligne par des tiers ne sont pas des marchés : « Bien sûr, ce sont des marchés, mais ils prennent une forme différente. Si vous voulez acheter un bien particulier, vous pouvez visiter de nombreux sites différents de tous types avant de vous décider pour l'un d'entre eux. Il se peut qu'Amazon ait les meilleurs prix et que vous choisissiez donc Amazon, mais il s'agit tout de même d'un marché. Un bien qui n'est pas à un prix compétitif ne se vendra pas et les gens iront ailleurs, comme c'est le cas pour n'importe quel autre marché[...]. Parce qu'il y a beaucoup de choix en dehors d'Amazon et d'autres entreprises similaires, on ne pourrait jamais comparer le commerce électronique au féodalisme ».Le technoféodalisme est bien plus qu’une simple métaphore. C’est une réalité qui façonne notre avenir. Pour comprendre les enjeux de cette ère, il est essentiel de remettre en question nos croyances sur le capitalisme et d’analyser les conséquences de notre dépendance numérique. Yanis Varoufakis nous invite à réfléchir sur ces questions cruciales et à envisager des alternatives pour préserver notre liberté et notre dignité dans ce nouvel ordre économique.Sources : interview de Yanis Varoufakis,Quelle lecture faites-vous des propos de Yanis Varoufakis ? Partagez-vous son point de vue de façon générale ou non ? Dans quelle mesure ?Quelle est votre opinion sur la concentration de pouvoir entre les géants de la technologie? Pensez-vous que les géants de la technologie exercent actuellement un pouvoir excessif sur nos vies ? Comment cela affecte-t-il notre liberté individuelle et notre capacité à prendre des décisions autonomes ?Quelles sont les conséquences possibles du technoféodalisme sur la démocratie ? Est-ce que cela renforce ou affaiblit la participation citoyenne ?Comment pouvons-nous équilibrer l’innovation technologique avec la protection des droits des individus? Quelles mesures devraient être prises pour garantir que les avantages de la technologie profitent à tous?Quels sont les risques potentiels du technoféodalisme en matière de vie privée et de surveillance? Comment pouvons-nous protéger nos données personnelles dans ce nouvel ordre économique?Pensez-vous que le technoféodalisme est inévitable, ou pouvons-nous encore agir pour préserver un équilibre ? Quelles alternatives pourrions-nous envisager ?Pensez-vous que des régulations plus strictes sont nécessaires pour contrôler le pouvoir des grandes entreprises technologiques?