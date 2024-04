Never incorporate your company in the state of Delaware — Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2024

La perception du public

Excited to join @Disney as their Chief DEI Officer.



Can’t wait to work with Bob Iger & Kathleen Kennedy to make their content MORE woke!



Even the linguini. — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2024

Une boucle de rétroaction brisée

La perte de l'inébranlable directeur financier de Tesla pèse lourd

Cela fait plus d'un an que je mets en garde contre cette réalité potentielle. Aujourd'hui, elle est là. Il est temps que les actionnaires fassent porter le chapeau à qui de droit. Le conseil d'administration de Tesla devrait être remplacé immédiatement par des administrateurs indépendants, comme l'exige la loi.

Conclusion

La Pression des Ventes : Tesla a longtemps été synonyme d’innovation et de vision audacieuse. Cependant, la pression pour atteindre des objectifs de vente élevés peut entraîner des compromis sur la qualité et la satisfaction des clients. Musk doit trouver un équilibre délicat entre croissance et excellence opérationnelle.

La Communication de Musk : Elon Musk est un personnage haut en couleur, connu pour ses tweets provocateurs et ses déclarations passionnées. Cependant, ces sorties publiques peuvent parfois semer la confusion et l'inquiétude parmi les investisseurs et les clients. Il doit apprendre à communiquer de manière plus ciblée et constructive.

Recentrer l’attention : Musk doit se concentrer sur les défis immédiats de l’entreprise, tels que la production et la qualité des véhicules. Éviter les distractions inutiles et les polémiques aidera à renforcer la confiance des clients et des investisseurs.

Écouter les retours : Les fidèles de Tesla ont des attentes élevées. Musk devrait écouter leurs préoccupations et prendre en compte leurs retours pour améliorer l'expérience client et la qualité des produits.

Les fidèles de Tesla ont des attentes élevées. Musk devrait écouter leurs préoccupations et prendre en compte leurs retours pour améliorer l’expérience client et la qualité des produits. Éviter les polémiques inutiles : Les commentaires sur les frontières et d’autres sujets controversés peuvent nuire à l’image de Tesla. Musk devrait se concentrer sur la mission de l’entreprise et éviter les débats stériles.

Un nombre croissant d'investisseurs frustrés de Tesla s'opposent à l'idée d'un nouveau salaire record pour Elon Musk s'il continue à fonctionner en tant que PDG « à temps partiel ».Les actionnaires devraient voter sur un nouvel accord de rémunération lors de la réunion annuelle de cette année, après qu'un tribunal du Delaware a annulé une approbation de 2018 d'une valeur de 56 milliards de dollars, la plus importante jamais enregistrée et plus que ce que l'entreprise a gagné dans son histoire depuis que Tesla a déclaré pour la première fois un bénéfice net en 2020.En janvier, la chancelière de la Cour de chancellerie du Delaware a infligé à Elon Musk sa deuxième défaite, après l'avoir contraint à honorer son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre 2022. Plus d'un an après la fin du procès, McCormick déclare que la rémunération record de 55,8 milliards de dollars versée à Musk en 2018 est nulle et non avenue. Les stock-options qu'il a reçues doivent être renégociées de manière transparente afin de garantir l'équité pour les actionnaires.« Ne vous incorporez jamais dans le Delaware », a posté Musk en réaction sur X, avant d'ajouter qu'il recommandait le Nevada ou le Texas « si vous préférez que les actionnaires décident des choses ».Ce chiffre impressionnant s'explique en partie par la crainte que, sans donner à Musk un gros salaire, Tesla ne doive rivaliser activement avec SpaceX et une foule d'autres entreprises pour son temps limité.Ces derniers temps, cependant, son PDG semble plus intéressé par la lutte contre l'immigration illégale et l'embauche de personnes issues de la diversité que par le redressement de l'activité principale de Tesla. Au cours des trois premiers mois de l'année, les ventes trimestrielles de voitures ont chuté pour la première fois depuis la pandémie, la grande surprise venant de la faiblesse de la demande sur le marché américain« Il est très important de mettre en place ce plan de rémunération, car c'est ce qui lui permet de rester concentré », s'est plaint Henning Schulze, dont l'investissement est aujourd'hui « considérablement » en dessous du niveau de la mer après trois ans. « Je crois toujours en Elon, ne vous méprenez pas », a déclaré ce professionnel de l'informatique à d'autres investisseurs de Tesla lors d'un forum sur les espaces organisé immédiatement après les volumes désastreux du premier trimestre de cette semaine, mais « il doit se concentrer et ne pas se plaindre ou fulminer à propos des frontières ».Les données de l'enquête rapportées par Reuters ont révélé que le « score de considération » de Tesla - une mesure utilisée par Caliber pour suivre l'intérêt des consommateurs pour les marques, basé sur la façon dont ils répondent à la question « J'achèterais, ou continuerais à acheter, des produits et des services de Tesla, si on m'en donnait l'occasion » - est tombé à 31 % par rapport à son sommet de 70 % en novembre 2021, chutant de 8 % rien qu'au mois de janvier. Les scores de considération de Caliber pour les fabricants rivaux de véhicules électriques Audi, BMW et Mercedes, ont quant à eux légèrement augmenté au cours de la même période, atteignant entre 44 et 47 %.Une étude distincte de la société d'analyse CivicScience portant sur l'approbation de Musk par les consommateurs américains a révélé que 42 % des personnes interrogées le considéraient de manière défavorable, contre 34 % lorsque sa participation dans Twitter a été annoncée en avril 2022. La conduite du PDG de Tesla a été examinée à plusieurs reprises depuis lors, avec des controverses croissantes allant de la modification des opérations sur X - le site anciennement connu sous le nom de Twitter - à la promotion fréquente de théories du complot et d'autres rhétoriques nuisibles.Barron's, de son côté, a découvert qu'Elon Musk a davantage tweeté sur Disney que sur Tesla depuis que les chiffres ont été publiés.Si le comportement polarisant de Muskun impact sur les ventes de Tesla, ce sera l'un des nombreux facteurs en jeu - la société a averti en janvier que sa croissance en 2024 « pourrait être sensiblement inférieure » à celle de l'année dernière, alors qu'elle prépare sa gamme de véhicules pour 2025. Tesla est également confrontée à la concurrence croissante de fournisseurs de véhicules électriques rivaux tels que Rivian et le Chinois BYD. Dans son rapport de production du premier trimestre, elle a attribué la baisse de ses ventes à des retards de fabrication et à des perturbations de l'expédition.De nombreux vétérans de Tesla se méfient des médias grand public, estimant que la couverture a toujours été injuste, et soupçonnant que cela est dû en grande partie aux constructeurs automobiles rivaux qui achètent des titres négatifs avec leur budget publicitaire.Ceux qui réagissent ont tendance à être déjà désillusionnés. Et si certains ont critiqué la politique de Musk qui sème la discorde, ils se sont surtout plaints du manque d'enthousiasme de Musk en tant que PDG de Tesla et s'estiment être trop peu nombreux à le dénoncer.Twitter a déjà servi de mécanisme utile pour fournir à Musk un retour rapide de la part de la communauté, mais certains pensent maintenant que le PDG de Tesla a laissé sa popularité sur la plateforme lui monter à la tête.« La boucle de rétroaction est complètement brisée et Elon se prélasse maintenant dans les louanges de ses super fans tout en qualifiant toutes les critiques légitimes d'attaques », déclare Fred Lambert, qui a déjà parlé du fait qu'il avait mis Musk sur un piédestal.Lambert estime que le PDG a commis une erreur stratégique en se concentrant sur le Cybertruck en acier inoxydable coûteux au détriment d'un modèle d'entrée de gamme à 25 000 dollars annoncé lors de la Journée de la batterie en septembre 2020, qui, selon lui, aurait stimulé la croissance. Musk semble maintenant donner la priorité à un robotaxi, suite à un rapport de Reuters vendredi, selon lequel il a mis en veilleuse le développement du modèle d'entrée de gamme.Lambert est révélateur d'un schisme croissant au sein de la communauté. Si la plupart des gens se moquent de la façon dont Musk partage son temps, puisqu'ils soutiennent l'homme d'abord et l'entreprise ensuite, une minorité, qui se fait de plus en plus entendre, souhaite voir Musk s'engager pleinement dans la mission initiale de Tesla, à savoir décarboniser les transports, craignant que ce plan n'ait été oublié alors que le PDG s'oriente vers la robotique et l'IA - lorsqu'il n'affiche pas ses pensées sur X.Ross Gerber, cofondateur du gestionnaire d'actifs Gerber Kawasaki, est depuis longtemps un fervent partisan de Tesla. Pourtant, à l'instar de nombreux partisans de la mission initiale de l'entreprise, il critique l'acquisition de Twitter, financée par la dette, qui a accaparé une grande partie du temps de Musk.Il y a deux ans, Gerber s'est porté candidat au conseil d'administration de Tesla.Après des ventes médiocres au premier trimestre, suggérant que Musk avait détourné son attention pour se concentrer sur le service de la dette de 13 milliards de dollars qu'il avait contractée pour acheter Twitter, Gerber a appelé à un remaniement complet du conseil d'administration avec de nouveaux administrateurs indépendants.Sa récompense pour avoir « dépassé les bornes » est un flot d'insultes de la part des fans d'Elon Musk.Il y a quelques jours, Musk lui-même a qualifié le gestionnaire de fonds de « tellement idiot qu'il ne peut même pas se rendre compte qu'il est idiot ». Les sautes d'humeur et la volatilité du magnat, pour lesquelles il est sous prescription de kétamine, étaient moins problématiques tant que l'imperturbable directeur financier de Tesla, Zach Kirkhorn, était à ses côtés.En mai dernier, le Wall Street Journal l'a même surnommé « le cadre supérieur qui fait tourner Tesla », suggérant que Kirkhorn était en tête des candidats potentiels pour remplacer Musk.Trois mois plus tard, il a soudainement quitté l' entreprise, sans donner de raison. Aujourd'hui, le conseil d'administration n'a pas de successeur clair pour le cas où il arriverait quelque chose à Musk.« Zach était un excellent dirigeant et un leader potentiel. Elon l'a éliminé », a estimé Gerber, estimant « qu'il n'y a donc personne d'autre qu'Elon pour diriger Tesla - personne d'assez bon ».De tout cela, nous pouvons évoquer les difficultés du leadership d'Elon Musk, notamment :Voici quelques solutions proposées :Le leadership d’Elon Musk est mis à l’épreuve. S’il parvient à recentrer son attention sur les priorités essentielles et à communiquer de manière plus réfléchie, il pourra continuer à guider Tesla vers un avenir prospère. Mais il doit agir rapidement pour éviter que les fissures ne se transforment en fractures. Rappelons qu'en décembre 2022 , les actionnaires de Tesla avaient déjà remis en question le rôle d'Elon Musk au sein de Tesla, estimant qu'il est beaucoup plus préoccupé par Twitter, qui était alors sa nouvelle acquisition, que par le fabricant de véhicules électriques. Certains investisseurs lui ont même demandé de passer les rênes de l'une de ses entreprises.Source : investisseurs de TeslaPensez-vous que la communication publique d’Elon Musk affecte la perception de Tesla en tant qu’entreprise ?Quelles sont les priorités les plus importantes pour Tesla en ce moment : la croissance des ventes ou la qualité des produits ?Croyez-vous que les commentaires d’Elon Musk sur les frontières et d’autres sujets non liés à l’automobile nuisent à la réputation de Tesla ?Comment percevez-vous le rôle du PDG dans une entreprise technologique comme Tesla ?