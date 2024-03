Les départs et retours d'Andrej Karpathy : entre Openai et Tesla, une saga de l'IA

En parlant de la récente controverse entourant Musk et ses diverses entreprises, Karpathy a pris un ton plus nuancé. Il a reconnu que Musk était un personnage polarisant, mais a également souligné son engagement envers des objectifs ambitieux et sa détermination à les réaliser, en dépit des obstacles. En fin de compte, Karpathy a exprimé sa gratitude envers Musk pour l'opportunité de travailler sur des projets révolutionnaires chez Tesla et pour la chance de contribuer à façonner l'avenir de la technologie automobile et de l'IA. Bien que les deux hommes puissent avoir des perspectives différentes sur certains sujets, Karpathy a clairement indiqué qu'il respectait profondément le leadership et la vision de Musk dans le domaine de la technologie.Le responsable de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Autopilot chez Tesla, Andrej Karpathy, a révélé le 13 juillet 2022 qu'il avait quitté son poste au sein du constructeur de véhicules électriques . Sur Twitter, Karpathy a exprimé sa gratitude pour ses cinq années passées chez Tesla et a déclaré que cette décision de partir avait été difficile. Il a également souligné les progrès réalisés par l'équipe d'Autopilot au fil des ans, passant de la simple gestion de voie aux défis plus complexes de la conduite en milieu urbain.Le départ de Karpathy intervient après la fermeture d'un bureau de Tesla à San Mateo, en Californie, où des équipes travaillaient sur l'annotation des données pour améliorer les systèmes d'assistance à la conduite de l'entreprise. Bien qu'il n'ait pas de plans concrets pour l'avenir, Karpathy a exprimé son intention de consacrer plus de temps à ses passions à long terme, notamment le travail technique en IA, l'open source et l'éducation.En août 2021, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), le département américain de la sécurité routière, a ouvert une enquête sur la fonction Autopilot de Tesla après que 11 accidents impliquant des Tesla se sont produits avec des véhicules d'urgence. En fin de compte, Tesla n'a pas encore pu réaliser la promesse de Elon Musk faite en 2016, qui garantissait une voiture autonome capable de conduire de Los Angeles à New York sans intervention humaine d'ici la fin de 2017, et réitérée en janvier de cette année.Un analyste a exprimé son scepticisme face aux déclarations d'Elon Musk, le comparant à un milliardaire fictif vantant un produit impossible à développer. Il a souligné la réputation de Musk de fixer des délais ambitieux mais souvent irréalistes. En 2019, Musk a levé des milliards de dollars pour Tesla en promettant 1 million de voitures prêtes pour le service de robotaxi d'ici fin 2020, une promesse qui n'a pas été réalisée. Bien que Tesla propose des fonctionnalités d'aide à la conduite telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien dans la voie et la navigation automatisée, même son système de conduite autonome le plus avancé, appelé système Beta d'auto-conduite intégrale, nécessite la vigilance d'un conducteur humain.Le départ d'Andrej Karpathy de Tesla survient au moment où l'entreprise a annoncé le licenciement de 229 employés chargés de l'annotation des données de son équipe Autopilot, ainsi que la fermeture du bureau de San Mateo, en Californie, où ils travaillaient. La plupart de ces travailleurs occupaient des postes peu qualifiés, notamment l'étiquetage des données de l'Autopilot, consistant à vérifier si l'algorithme de Tesla identifie correctement les objets. Karpathy, en tant que directeur principal de l'IA, travaillait au siège social de Tesla à Palo Alto, en Californie, et relevait directement d'Elon Musk.Après avoir annoncé son départ d'OpenAI, société mère de ChatGPT, Andrej Karpathy, ancien responsable des voitures automatiques de Tesla et éminent chercheur scientifique, semble avoir vidé son agenda, ce qui suscite l'envie d'Elon Musk. Karpathy a partagé sur X une capture d'écran de son calendrier vide, provoquant une réaction d'admiration de la part du PDG de Tesla. Musk a promis de ne pas acquérir de sociétés constituées dans le Delaware pour éviter des litiges. Le profil LinkedIn de Karpathy révèle son impressionnant parcours académique, notamment des études à Stanford et un stage chez Google DeepMind AI.Andrej Karpathy, ancien directeur de l'IA chez Tesla, a récemment été invité dans le podcast de Lex Fridman, où il a abordé divers sujets, notamment son départ du constructeur de véhicules électriques. Au cours de la discussion avec Fridman, Karpathy a laissé entendre qu'il était ouvert à un « Acte 2 » chez Tesla, surtout alors que l'entreprise se trouve au seuil de quelque chose de grand avec Optimus.« Il est évident que j'aime beaucoup l'entreprise. J'adore Elon. J'adore Tesla. C'était difficile de partir. J'aime l'équipe. En fait, je serais vraiment intéressé à y revenir, peut-être à un moment donné. Travailler sur Optimus, travailler sur l'AGI chez Tesla. Je pense que Tesla va réaliser des choses incroyables.« C'est essentiellement comme une entreprise de robotique à grande échelle, avec un tas de talents internes pour réaliser des choses incroyables. Et je pense que les robots seront incroyables. Je pense que le transport autonome sera incroyable. Tout cela se passe chez Tesla. C'est juste une organisation vraiment incroyable. Donc, en faire partie et l'aider, j'ai beaucoup apprécié... Je suis heureux de potentiellement, à un moment donné, revenir pour un 'Acte 2', » a déclaré Karpathy.Elon Musk a répondu à un extrait de l'interview de Fridman avec l'ancien directeur de l'IA de Tesla, notant que « Andrej sera toujours le bienvenu chez Tesla. » Avec cela à l'esprit, et avec le travail sur Optimus probablement en cours d'intensification dans un avenir proche, le second acte d'Andrej Karpathy chez Tesla pourrait venir plus tôt que prévu.Musk et Karpathy semblent définitivement avoir maintenu leur amitié après le départ de l'ancien directeur de l'IA de Tesla. Lors de l'AI Day 2022, Musk a personnellement fait une blague à Karpathy, qui a fini par boire un peu trop à cause de la plaisanterie du PDG de Tesla sur le « Logiciel 2.0 ».Son départ de Tesla pour OpenAI, puis son retour, ont suscité la controverse, notamment en raison de son rôle clé chez OpenAI et des préoccupations quant à d'éventuels conflits d'intérêts. Son expertise a été particulièrement précieuse pour Tesla dans le développement de l'IA pour le système Autopilot. Son départ récent d'OpenAI pour la deuxième fois a alimenté les spéculations sur ses futurs projets, notamment en tant qu'influenceur sur YouTube. Bien que ses responsabilités aient été transférées, son départ laisse un vide potentiellement significatif au sein d'OpenAI.Andrej Karpathy, membre fondateur d'OpenAI en 2015 aux côtés de Sam Altman et Elon Musk, a récemment annoncé son départ de la société pour se consacrer à des projets personnels, marquant ainsi son deuxième départ de la start-up. Avec une expertise reconnue en informatique et en intelligence artificielle, Karpathy est célèbre pour ses contributions dans les domaines de l'apprentissage profond, du traitement automatique du langage naturel et de la vision par ordinateur.Détenteur d'un doctorat en informatique de l'Université de Stanford, Karpathy a également travaillé chez Google DeepMind et Google Research avant de rejoindre OpenAI en tant que chercheur scientifique, où il s'est concentré sur des sujets tels que le deep learning pour les modèles d'IA générative et le deep reinforcement learning.Après son premier départ d'OpenAI en 2017, Karpathy a rejoint Tesla, dirigée par Elon Musk, en tant que directeur de l'IA et de l'équipe de vision par ordinateur d'Autopilot jusqu'en juillet 2022. Il partage régulièrement son expertise sur sa chaîne YouTube et les réseaux sociaux, où il explique le fonctionnement de l'IA et des LLM.Annonçant son retour chez OpenAI il y a un an sur Twitter, Karpathy a maintenant confirmé son départ récent de la société sur cette même plateforme. Il a clarifié qu'il s'agissait d'une décision personnelle et que ses responsabilités avaient été transférées à un autre chercheur principal au sein de l'entreprise. Actuellement, Karpathy se concentre sur ses projets personnels, ce qui a conduit certains à spéculer sur un éventuel retour chez Tesla. Cependant, il a récemment partagé sur GitHub un projet lié à l'algorithme BPE, suggérant qu'il pourrait explorer d'autres domaines de l'IA dans ses travaux futurs.Source : vidéoQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, en quoi les moments de tension et de pression intense ont-ils influencé le travail de Karpathy chez Tesla ?Quelles sont votre avis les sources d'inspiration et de motivation que Karpathy mentionne dans sa collaboration avec Musk ?