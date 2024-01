Des normes de qualité qui ne sont pas respectées

La direction du projet fait également l'objet d'un débat

Des avancées dans l'IA générative

Conclusion

L'année dernière, Amazon a annoncé qu'elle utiliserait l'IA pour rendre Alexa plus conversationnelle lorsqu'elle répond à des commandes. Amazon aurait visiblement l'intention de faire de la nouvelle Alexa améliorée un service par abonnement, selon des documents internes et des personnes familières avec le sujet. Mais ce changement est à l'origine de conflits internes et pourrait entraîner de nouveaux retards.Baptisée provisoirement « Alexa Plus », la version payante d'Alexa a pour but d'offrir une technologie d'intelligence artificielle plus conversationnelle et personnalisée, selon l'un des documents obtenus par Business Insider. Ces personnes ont déclaré que l'équipe travaillait en vue d'une date limite de lancement fixée au 30 juin et qu'elle avait testé la technologie vocale sous-jacente, baptisée « Remarkable Alexa », auprès de 15 000 clients externes.Mais la qualité des réponses de la nouvelle Alexa n'est toujours pas à la hauteur des attentes, car elle communique souvent des informations inexactes, comme l'ont révélé des tests externes. Amazon procède actuellement à une révision majeure de la pile technologique d'Alexa afin de résoudre ce problème, bien que l'équipe connaisse des dissensions.Malgré son succès précoce, l'assistant vocal Alexa d'Amazon a eu du mal à construire un modèle économique viable, ce qui a entraîné d'importants licenciements et des mesures de réduction des coûts au cours de l'année écoulée. Le nouveau plan d'abonnement, qui devrait être soutenu par une version surpuissante d'Alexa, représente la dernière tentative d'Amazon pour relancer la technologie vocale qui était autrefois considérée comme la clé de son avenir.« Si ce plan ne parvient pas à générer des revenus, Alexa est en difficulté », a déclaré l'une des personnes interrogées.Pour Alexa, ce changement intervient à un moment crucial, car l'assistant vocal s'est laissé distancer par des concurrents tels que Google et Apple au cours des dernières années. Aux États-Unis, Google Assistant devrait compter 88,8 millions d'utilisateurs cette année, suivi de Siri avec 84,2 millions d'utilisateurs, selon Insider Intelligence. Alexa arrive en troisième position, avec 75,6 millions d'utilisateurs.Certaines parties de la nouvelle Alexa dotée d'une intelligence artificielle ont été présentées lors de l'événement matériel d'Amazon l'année dernière. L'ancien patron d'Amazon pour le matériel et les appareils, Dave Limp, a également déclaré que l'entreprise devrait commencer à faire payer la version la plus avancée d'Alexa à un moment donné, étant donné le coût élevé de l'exploitation des modèles d'IA.En interne, cependant, Amazon n'est pas encore satisfait des performances de la nouvelle Alexa Remarkable.Les personnes au fait du dossier ont déclaré que l'avant-première limitée avec 15 000 clients externes a permis de découvrir que, si Remarkable Alexa était généralement douée pour la conversation et l'information, elle continuait à dévier les réponses, donnant souvent des réponses inutilement longues ou inexactes. Elle devait également améliorer sa capacité à répondre aux demandes ambiguës des clients qui nécessitent l'engagement de plusieurs services, comme allumer la lumière et la musique en même temps.La nouvelle Alexa ne répondait toujours pas aux normes de qualité attendues pour Alexa Plus, ont ajouté ces personnes, soulignant les défis techniques et la complexité de la refonte d'Alexa.L'une de ces personnes a déclaré que l'équipe Classic Alexa, par exemple, voulait protéger son travail en insistant pour utiliser ce qu'elle avait construit pour l'ancienne Alexa. Cela a eu pour effet de gonfler la pile technologique tout en créant des politiques internes au sein de l'équipe, a déclaré cette personne.Une autre personne a déclaré que, pendant ce temps, certains remettaient en question l'idée même de faire payer Alexa. Par exemple, les personnes qui paient déjà pour un service Amazon existant, tel qu'Amazon Music, pourraient ne pas être disposées à payer davantage pour avoir accès à la nouvelle version d'Alexa, a déclaré cette personne.« Il y a des tensions sur la question de savoir si les gens paieront pour Alexa ou non », a déclaré l'une de ces personnes.Les sources ont indiqué qu'Amazon s'attendait à ce que la nouvelle Alexa soit capable de faire tout ce que l'ancienne version d'Alexa fait bien tout en améliorant certaines de ses lacunes, telles que l'exécution de tâches qui impliquent plusieurs applications. Des fonctions conversationnelles précises et cohérentes constitueraient des éléments clés de différenciation, ont-ils ajouté.En plus de l'Alexa par abonnement, des personnes familières avec le projet ont déclaré qu'Amazon travaillait également sur un nouveau produit Alexa qui pourrait être utilisé dans un navigateur web. Elles ont indiqué que la nouvelle Alexa était basée sur un modèle de langage interne appelé Olympus.Dans un premier temps, Amazon injectera 1,25 milliard de dollars pour une participation minoritaire dans Anthropic. À l'instar de Bard de Google et de ChatGPT d'OpenAI, soutenu par Microsoft, Anthropic a développé son propre chatbot doté d'IA, baptisé Claude 2.Anthropic a été créée en 2021 par d'anciens chercheurs d'OpenAI après avoir obtenu un financement initial de 124 millions de dollars. Les fondateurs ont été motivés par les préoccupations concernant la sécurité et l'éthique des systèmes d'IA avancés. Ainsi, Anthropic vise à développer l'intelligence artificielle générale (IAG) avec des pratiques de sécurité rigoureuses.Claude dispose d'une interface conversationnelle simple, semblable à ChatGPT. Cependant, Claude dispose d'une fenêtre contextuelle beaucoup plus large, avec plus de 25 000 mots par conversation, alors que ChatGPT est limité à 2 500 mots. Avec une capacité de contexte officielle de 100 000 tokens, Claude peut ingérer de nombreuses informations écrites de la part des utilisateurs pour les analyser et les commenter. Ce contexte élargi permet des conversations plus nuancées, fondées sur des informations de base plus larges.En novembre, Amazon se préparait déjà à doter Alexa d'une IA générative plus utile pour rechercher du contenu sur les téléviseurs Fire. Cela pourrait aider Alexa, qui a eu du mal à générer des revenus importants, au profit d'autres assistants vocaux de grandes enseignes de la technologie différentes. Amazon reçoit de l'argent chaque fois que quelqu'un interagit avec du contenu numérique via Alexa.Cependant, la société veut surenchérir sur l'idée en associant également les publicités à l’IA générative sur les téléviseurs Fire.Une fonctionnalité de recherche améliorée permettant aux téléspectateurs de trouver du contenu à l’aide d’invites conversationnelles devait alors être déployée auprès des utilisateurs de Fire TV. Par exemple, dire « Alexa, joue l'émission de télévision avec le gars qui joue l'avocat de Breaking Bad » ferait apparaître des résultats d'émissions de télévision comme Lucky Hank ou Better Call Saul sans avoir à se souvenir du nom de l'acteur, a expliqué Charlotte Maines, la directrice de la publicité, de la monétisation et de l’engagement de Fire TV.En septembre 2023, Amazon a annoncé aux développeurs qu'elle lancerait de nouveaux outils pour créer des expériences alimentées par l'IA générative. Durant la première journée du CES , la société a révélé que trois développeurs proposaient de nouvelles expériences Alexa alimentées par l'IA générative, notamment la plateforme de chatbot Character.AI, la société de musique Splash et le développeur de jeux d'IA vocale Volley. Ces trois expériences sont disponibles dans l'Amazon Alexa Skill Store.La nouvelle expérience de Character.AI permet aux utilisateurs d'Alexa d'avoir des conversations en temps réel avec différents personnages, tels qu'un personnage fictif appelé Linda la bibliothécaire, un entraîneur personnel ou même des versions fictives de célébrités et de personnages historiques comme Elon Musk, Socrate et William Shakespeare, entre autres. Vous pouvez également jouer à un jeu de rôle d'aventure en aidant Mario, un personnage de Nintendo, à retrouver la princesse Peach.Parallèlement, Splash a lancé une compétence Alexa gratuite qui permet aux utilisateurs de créer des chansons à l'aide de leur voix. Pour commencer, les utilisateurs disent "Alexa, ouvre Splash", puis ils choisissent un genre musical (pop, électronique, rock ou hip hop), ajoutent des paroles et rappent ou chantent en même temps. Les utilisateurs peuvent également télécharger leurs chansons personnalisées en demandant à Alexa d'envoyer un lien vers leur téléphone portable.Volley a présenté son jeu "20 Questions" alimenté par l'IA générative, offrant aux utilisateurs d'Alexa une version moderne du jeu bien connu. Le jeu utilise l'IA générative pour interagir avec les utilisateurs en leur posant des questions, en leur donnant des indices et en leur expliquant les questions "oui ou non" si l'adversaire humain est bloqué.Amazon a apporté de nombreuses améliorations liées à l'IA à Alexa au cours des derniers mois, notamment un nouveau modèle d'IA générative pour donner à l'assistant virtuel une personnalité plus marquée et la capacité d'ajuster son ton et ses réponses pour exprimer des émotions humaines telles que l'excitation ou la surprise. Le géant de la technologie a également lancé une fonction destinée aux enfants sur les appareils Echo, appelée "Explore with Alexa", qui permet aux abonnés Amazon Kids+ d'avoir des conversations adaptées aux enfants, d'apprendre des faits amusants et de répondre à des questions de type "trivia".Il semble qu'Alexa Plus n'apportera pas de nouvelles fonctionnalités à la maison intelligente, mais qu'il rationalisera les performances et facilitera plus que jamais le contrôle de vos appareils. Parmi les fonctionnalités dévoilées en septembre, citons la possibilité d'émettre plusieurs commandes en une seule phrase et de configurer des routines à la voix. Attendez-vous à en savoir plus dans les mois à venir, au fur et à mesure qu'Amazon dévoilera des détails supplémentaires. L'objectif semble donc de disposer d'un assistant intelligent qui comprend mieux les commandes et qui est alimenté par un modèle de langage de grande taille (LLM), lui permettant de déchiffrer avec précision vos commandes et vous donnant la liberté de parler à l'assistant comme s'il s'agissait d'une autre personne, sans avoir besoin d'utiliser des phrases de commande spécifiques.Alexa, dans sa forme actuelle, ne changera pas et restera un service gratuit.Source : BIQue pensez-vous de l’idée d’une version payante d’Alexa? Seriez-vous prêt à payer pour avoir accès à Alexa Plus?Quels sont les avantages et les inconvénients d’un assistant vocal plus conversationnel et personnalisé? Quels sont les risques potentiels pour la vie privée et la sécurité des utilisateurs?Comment Amazon peut-il résoudre les problèmes techniques et organisationnels qu’il rencontre avec le développement d’Alexa Plus? Quelles sont les conséquences possibles d’un retard ou d’un échec du lancement du service?Quel est l’impact d’Alexa Plus sur la concurrence dans le marché des assistants vocaux? Comment les autres acteurs du secteur, tels que Google, Apple ou Samsung, peuvent-ils réagir ou s’adapter à cette innovation?