L'énorme concentration du pouvoir des entreprises et des monopoles à l'échelle mondiale exacerbe les inégalités dans l'ensemble de l'économie. Sept des dix plus grandes entreprises du monde ont un PDG milliardaire ou un milliardaire comme actionnaire principal. En pressurant les travailleurs, en éludant l'impôt, en privatisant l'État et en encourageant la dégradation du climat, les entreprises creusent les inégalités et agissent au service d'une richesse toujours plus grande pour leurs riches propriétaires. Pour mettre fin aux inégalités extrêmes, les gouvernements doivent redistribuer radicalement le pouvoir des milliardaires et des entreprises aux citoyens ordinaires. Depuis 2020, les cinq hommes les plus riches du monde ont doublé leur fortune. Au cours de la même période, près de cinq milliards de personnes se sont appauvries. Les difficultés et la faim sont une réalité quotidienne pour de nombreuses personnes dans le monde. Au rythme actuel, il faudra 230 ans pour mettre fin à la pauvreté, mais nous pourrions avoir notre premier billionnaire dans 10 ans.L'énorme concentration du pouvoir des entreprises et des monopoles à l'échelle mondiale exacerbe les inégalités dans l'ensemble de l'économie. Sept des dix plus grandes entreprises du monde ont un PDG milliardaire ou un milliardaire comme actionnaire principal. En pressurant les travailleurs, en éludant l'impôt, en privatisant l'État et en encourageant la dégradation du climat, les entreprises creusent les inégalités et agissent au service d'une richesse toujours plus grande pour leurs riches propriétaires. Pour mettre fin aux inégalités extrêmes, les gouvernements doivent redistribuer radicalement le pouvoir des milliardaires et des entreprises aux citoyens ordinaires.

Les monopoles constitués par les grandes entreprises technologiques

Récompenser les riches, pas les travailleurs : les entreprises favorisent les inégalités en utilisant leur pouvoir pour faire baisser les salaires et diriger les profits vers les ultra-riches. En 2022, l’Organisation internationale du Travail (OIT) a averti que la baisse historique des salaires réels pourrait accroître les inégalités et alimenter les troubles sociaux. Notre propre analyse pour ce rapport révèle que 791 millions de travailleurs ont vu leurs salaires ne pas suivre le rythme de l’inflation et comment cela a entraîné une perte de 1*500 milliards de dollars au cours des deux dernières années, ce qui équivaut à près d’un mois (25 jours) de perte de salaire pour chaque travailleur. Esquive fiscale : les entreprises et leurs riches propriétaires favorisent également les inégalités en menant une guerre soutenue et très efficace contre la fiscalité. Le taux légal d’imposition des sociétés a diminué de plus de moitié dans les pays de l’OCDE depuis 1980. Les planifications fiscales agressives, l’abus des paradis fiscaux et les incitations se traduisent par des taux d’imposition bien inférieurs, et souvent plus proches de zéro.



Privatiser les services publics : partout dans le monde, le pouvoir des entreprises s’impose sans relâche dans le secteur public, marchandisant et séparant l’accès à des services vitaux tels que l’éducation, l’eau et les soins de santé, souvent tout en bénéficiant de profits massifs soutenus par les contribuables. Cela peut réduire la capacité des gouvernements à fournir le type de services publics universels de haute qualité susceptibles de réduire les inégalités. Causer la dégradation du climat : le pouvoir des entreprises est à l’origine de la dégradation du climat, provoquant à son tour de grandes souffrances et exacerbant les inégalités. De nombreux milliardaires du monde possèdent, contrôlent, façonnent et profitent financièrement des processus qui émettent des gaz à effet de serre et profitent lorsque les entreprises cherchent à bloquer les progrès vers une transition rapide et juste, nient et déforment la vérité sur le changement climatique et écrasent ceux qui s'opposent aux extractions de combustibles fossiles.

Les recommandations d'Oxfam

Seulement 21 % de l’humanité vit dans les pays du Nord, mais ces pays abritent 69 % de la richesse privée et 74 % de la richesse des milliardaires mondiaux. Les personnes les plus riches de notre monde restent les grands gagnants en cette période de crise. En 2023, les milliardaires sont 3*300 milliards de dollars, soit 34 % de plus qu’ils ne l’étaient en 2020, au début de cette décennie de division. Le nombre de millionnaires devrait augmenter de 44 % d’ici 2027, tandis que le nombre de personnes valant 50 millions de dollars et plus devrait augmenter de 50 %.Oxfam estime que si la richesse des cinq milliardaires les plus riches continue d’augmenter au même rythme qu’au cours des cinq dernières années, nous verrons le premier billionnaire dans 10 ans. Cependant, nous n’éliminerons pas la pauvreté avant 230 ans.Seulement 21 % de l’humanité vit dans les pays du Nord, mais ces pays abritent 69 % de la richesse privée et 74 % de la richesse des milliardaires mondiaux.



Croissance de la richesse des plus riches du monde, en milliards, de 2020 à 2023

Briser les monopoles privés et limiter le pouvoir des entreprises. Les gouvernements peuvent tirer des leçons des affaires antimonopoles actuelles, comme celles des États-Unis et de l’Europe, et des leçons de l’histoire où la concentration des richesses a été combattue avec succès. Ils doivent également mettre fin au monopole du savoir en démocratisant le commerce et en mettant fin à l’abus des règles en matière de brevets (par exemple, par les grandes sociétés pharmaceutiques concernant les médicaments) qui favorise les inégalités.

Les gouvernements peuvent tirer des leçons des affaires antimonopoles actuelles, comme celles des États-Unis et de l’Europe, et des leçons de l’histoire où la concentration des richesses a été combattue avec succès. Ils doivent également mettre fin au monopole du savoir en démocratisant le commerce et en mettant fin à l’abus des règles en matière de brevets (par exemple, par les grandes sociétés pharmaceutiques concernant les médicaments) qui favorise les inégalités. Autonomiser les travailleurs et les communautés. Les entreprises doivent payer des salaires décents et s’engager à garantir la justice climatique et la justice de genre : les paiements et rachats de dividendes devraient être interdits jusqu’à ce que cela soit garanti. Les syndicats doivent être soutenus, protégés et encouragés. La rémunération des PDG devrait être plafonnée. Les gouvernements doivent introduire des mesures juridiquement contraignantes pour garantir les droits des femmes et des personnes racialisées, et pour assurer une diligence raisonnable obligatoire en matière de droits de la personne et d’environnement.

Les entreprises doivent payer des salaires décents et s’engager à garantir la justice climatique et la justice de genre : les paiements et rachats de dividendes devraient être interdits jusqu’à ce que cela soit garanti. Les syndicats doivent être soutenus, protégés et encouragés. La rémunération des PDG devrait être plafonnée. Les gouvernements doivent introduire des mesures juridiquement contraignantes pour garantir les droits des femmes et des personnes racialisées, et pour assurer une diligence raisonnable obligatoire en matière de droits de la personne et d’environnement. Augmenter radicalement les impôts des entreprises et des particuliers fortunés. Cela comprend un impôt permanent sur la fortune et un impôt permanent sur les bénéfices excédentaires. Le G20, sous la direction du Brésil, devrait défendre un nouvel accord international visant à augmenter les impôts sur le revenu et la richesse des individus les plus riches du monde.

Utiliser tout leur pouvoir pour créer et promouvoir une nouvelle génération d'entreprises qui ne donnent pas la priorité aux actionnaires – y compris les coopératives de travail et locales, les entreprises sociales et les entreprises du commerce équitable – qui sont détenues et gouvernées dans l'intérêt des travailleurs, des communautés locales, et l'environnement. Les entreprises compétitives et rentables ne doivent pas être entravées par la cupidité des actionnaires

Apporter un soutien financier aux entreprises équitables. Ils peuvent également recourir à la fiscalité et à d’autres instruments économiques tels que les marchés publics pour donner la priorité à des modèles économiques équitables. Aucune aide économique ni aucun contrat gouvernemental ne devraient être accordés aux entreprises qui ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs de zéro émission nette, paient en dessous du salaire vital ou évitent les impôts.

En guise d'introduction à son rapport(littéralement « Comment le pouvoir des entreprises divise notre monde et la nécessité d'une nouvelle nouvelle ère d'action publique »), Oxfam déclare :Oxfam estime que nous vivons une époque de pouvoir monopolistique qui permet aux entreprises de contrôler les marchés, de fixer les conditions d’échange et de réaliser des bénéfices sans craindre de perdre des affaires. Loin d’être un phénomène abstrait, cela nous impacte de plusieurs manières : en influençant les salaires qui nous sont versés, les aliments que nous mangeons et pouvons nous permettre, et les médicaments auxquels nous avons accès. Loin d’être accidentel, ce pouvoir a été confié à des monopoles par nos gouvernements.Secteur après secteur, Oxfam constate partout une concentration accrue du marché. À l’échelle mondiale, sur deux décennies, 60 sociétés pharmaceutiques ont fusionné en seulement 10 sociétés géantes et mondiales « Big Pharma » entre 1995 et 2015. Deux sociétés internationales possèdent désormais plus de 40 % du marché mondial des semences. Les « grandes entreprises technologiques » dominent les marchés : les trois quarts des dépenses mondiales de publicité en ligne sont financées par Meta, Alphabet et Amazon et plus de 90 % des recherches en ligne mondiales sont effectuées via Google. L’agriculture a connu une consolidation en Afrique. L’Inde est confrontée à une « concentration industrielle croissante », notamment de la part des cinq plus grandes entreprises.Les monopoles augmentent le pouvoir des entreprises et de leurs propriétaires au détriment de tous les autres. Des organismes tels que le FMI conviennent que le pouvoir monopolistique augmente et contribue aux inégalités. Les marges moyennes des méga-entreprises ont explosé au cours des dernières décennies, tandis que le pouvoir de monopole a permis aux grandes entreprises de nombreux secteurs concentrés de se coordonner implicitement pour augmenter les prix afin d'augmenter leurs marges depuis 2021, les secteurs de l'énergie, de l'alimentation et de la pharmacie connaissant d'énormes hausses de prix.Quatre façons dont le pouvoir des entreprises alimente les inégalités :Oxfam a comparé la richesse des cinq hommes les plus riches du monde à celle des 4,8 milliards de personnes les plus pauvres de la planète, qui sont plus pauvres qu'elles ne l'étaient en 2019. Selon l'organisation, il faudrait 230 ans pour éradiquer la pauvreté au rythme actuel, alors que les inégalités se creusent entre les plus riches et les plus pauvres. .Oxfam a appelé les dirigeants mondiaux à prendre des mesures urgentes pour réduire les écarts de richesse. En outre, Oxfam a fait les recommandations suivantes :Les gouvernements doivent utiliser leur pouvoir pour maîtriser le pouvoir galopant des entreprises et prévenir les injustices tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement, aux niveaux national et international. Elles doivent:Les gouvernements peuvent utiliser leur pouvoir pour réinventer et réorienter le secteur privé. Ils doivent:Source : rapport Oxfam Trouvez-vous ce rapport crédible ou non ? Dans quelle mesure ?Quelle est votre opinion sur le rapport d’Oxfam et ses recommandations ?Que pensez-vous de la concentration des marchés décrites par Oxfam ? Un frein pour la concurrence et donc une mauvaise opération pour le consommateur final ?Les projections d'Oxfam quant à la traversée de la barre des 1 000 milliards de dollars dans une dizaine d'années si le rythme d'enrichissement des milliardaires est maintenu vous semblent-elles réalistes ? Dans quelles mesures ?