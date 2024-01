Inconvénients des ETF Bitcoin

Un accès simplifié pour les investisseurs institutionnels

Quinze ans après l'extraction du bloc de base (et après une fausse annonce), la Securities and Exchange Commission des États-Unis a approuvé les fonds négociés en bourse de Bitcoin. Le bitcoin a pleinement rejoint le système financier qu'il a été conçu pour défier. Cette décision permettra aux investisseurs d'accéder à 11 ETF Bitcoin, tels que ceux de Grayscale, Fidelity, BlackRock et d'autres encore.Un ETF, ou fonds négocié en bourse, suit la valeur d'un actif ou d'un indice sous-jacent. Actuellement disponibles pour divers actifs, des matières premières aux devises, un ETF Bitcoin fonctionne de manière similaire. Le prix des actions de cet ETF fluctue en fonction du cours du bitcoin, s'alignant sur les variations de cette cryptomonnaie. Contrairement aux échanges sur les marchés de cryptomonnaies, cet ETF est négocié sur des places boursières telles que la Bourse de New York ou la Bourse de Toronto.Investir dans un ETF bitcoin offre un moyen d'exploiter les fluctuations du bitcoin sans avoir à comprendre son fonctionnement, à s'inscrire sur une bourse de cryptomonnaies ou à assumer les risques liés à la détention directe de bitcoins. Par exemple, les bitcoins peuvent être perdus à jamais en cas de perte du mot de passe du portefeuille. L'ETF Bitcoin simplifie ainsi le processus d'investissement dans le bitcoin.Un ETF peut contenir divers actifs. Par exemple, un ETF Bitcoin peut inclure du bitcoin, des actions d'entreprises telles qu'Apple et Facebook, offrant aux investisseurs une diversification pour atténuer les risques de leur portefeuille. En étant négocié sur un marché réglementé, un ETF bitcoin permet aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles d'actions existants.Alors que l'achat de bitcoins n'est souvent pas autorisé dans de nombreux paradis fiscaux et fonds de pension en raison de son caractère décentralisé et non réglementé, un ETF bitcoin négocié sur des bourses traditionnelles serait susceptible d'être réglementé par la SEC, offrant potentiellement des avantages fiscaux.Les ETF impliquent généralement des frais de gestion pour les services qu'ils proposent, ce qui peut engendrer des coûts considérables avec une détention significative d'actions d'un ETF Bitcoin sur le long terme. Bien que les ETF visent à refléter la performance d'un actif sous-jacent, leur composition diversifiée peut atténuer les variations extrêmes. Ainsi, une augmentation de 50 % du bitcoin peut ne pas se traduire intégralement par une hausse équivalente de l'ETF, en raison de ses autres actifs.Contrairement au bitcoin, qui peut être échangé contre diverses cryptomonnaies comme l'Ethereum ou le Litecoin, un ETF Bitcoin ne peut pas être échangé contre d'autres cryptomonnaies. Il représente un fonds d'investissement reflétant le cours du bitcoin, sans la flexibilité d'échange entre différentes cryptomonnaies.Le bitcoin agit comme une protection contre les interventions des banques centrales, les monnaies fiduciaires et les fluctuations du marché boursier. Sa nature indépendante des institutions financières traditionnelles offre une certaine sécurité aux utilisateurs, renforcée par la confidentialité de la blockchain Bitcoin. Toutefois, un ETF Bitcoin, en étant soumis à une réglementation gouvernementale, perdrait ces caractéristiques distinctives.De nombreux ETF Bitcoin se basent sur des contrats à terme pour reproduire la dynamique du marché de la cryptomonnaie. Une alternative pour s'impliquer dans le secteur du bitcoin sans l'acheter directement consiste à investir dans des entreprises axées sur les cryptomonnaies et la technologie blockchain, offrant ainsi une exposition indirecte au marché des cryptomonnaies.L'arrivée des ETF pourrait potentiellement réduire la valeur des sociétés axées sur les cryptomonnaies. La SEC a historiquement rejeté les demandes d'ETF Bitcoin, mais une décision de tribunal en avril dernier a ouvert la voie à l'approbation actuelle. Un faux tweet de la SEC a créé une confusion temporaire en affirmant faussement l'approbation des ETF Bitcoin.Gary Gensler, président de la SEC, a annoncé dans un communiqué que bien que la cotation et la négociation de certaines actions d'ETP Bitcoin au comptant aient été approuvées, cela ne signifie pas une approbation ou un soutien du Bitcoin lui-même. Il a souligné la nécessité pour les investisseurs de rester prudents en raison des nombreux risques liés au Bitcoin et aux produits financiers dont la valeur est liée à la cryptomonnaie.Au cours des dix dernières années, la SEC a rejeté toutes les tentatives de création d'un ETF bitcoin, qui est un ensemble d'actifs fonctionnant en quelque sorte comme un fonds commun de placement. Contrairement à ces derniers, ces véhicules sont négociés sur des bourses, où les acteurs du marché boursier peuvent facilement les acheter et les vendre. Il s'agit là d'un point essentiel : vous pouvez investir dans le bitcoin sans avoir à créer votre propre portefeuille.Cela pourrait suffire à certains types d'investisseurs qui sont restés sur la touche pour se lancer dans les cryptomonnaies. Les investisseurs en cryptomonnaies sont très inquiets, car pour garantir leurs fonds, les sociétés émettrices d'ETF devront acheter des quantités équivalentes de bitcoins. Le cours du bitcoin n'a pratiquement pas bougé à la suite de cette nouvelle. À long terme, cependant, un ETF Bitcoin permet aux investisseurs institutionnels traditionnels d'entrer plus facilement dans la cryptomonnaie. Les fonds de pension et les fonds d'assurance, par exemple, pourraient être en mesure de spéculer sur le prix du bitcoin pour la première fois, ce qui augmenterait la demande de bitcoins.L'approbation par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis des premiers fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin marque en effet un tournant notable dans la perception des cryptomonnaies par Wall Street. Cette décision ouvre la voie à une intégration plus poussée du Bitcoin dans le système financier traditionnel, offrant aux investisseurs l'accès à 11 ETF Bitcoin, notamment proposés par des acteurs majeurs tels que Grayscale, Fidelity et BlackRock.L'entrée des ETF Bitcoin sur le marché financier représente une avancée significative, permettant aux investisseurs institutionnels traditionnels, tels que les fonds de pension et d'assurance, de spéculer sur le bitcoin sans la nécessité de créer un portefeuille de cryptomonnaie. Cela pourrait potentiellement élargir la participation des acteurs institutionnels dans l'univers des cryptomonnaies, ouvrant de nouvelles perspectives pour les investissements.Cependant, il est crucial d'être conscient des risques associés au bitcoin et aux produits liés à la cryptomonnaie, comme souligné par le président de la SEC. La volatilité du marché des cryptomonnaies et l'absence de régulation stricte sont des éléments qui peuvent présenter des défis et des incertitudes pour les investisseurs. En outre, l'approbation des ETF Bitcoin ne doit pas être perçue comme une validation incontestable de la stabilité ou de la légitimité à long terme du Bitcoin en tant que valeur refuge. Le marché des cryptomonnaies reste sujet à des fluctuations importantes et à des développements réglementaires potentiels.En conclusion, bien que l'approbation des ETF Bitcoin par la SEC représente une étape importante dans l'intégration du bitcoin dans le système financier traditionnel, les investisseurs doivent rester vigilants et conscients des risques inhérents aux cryptomonnaies. La prudence reste de mise dans un environnement financier où l'incertitude et la volatilité sont des caractéristiques prédominantes.Source : SEC Quel est votre avis sur le sujet ?Quelles sont selon vous, les implications à long terme de l'approbation des ETF Bitcoin par la SEC sur la perception et l'acceptation des cryptomonnaies dans le secteur financier traditionnel ?En quoi l'approbation des ETF Bitcoin par la SEC peut-elle affecter la dynamique des marchés financiers traditionnels, en particulier avec l'entrée potentielle d'investisseurs institutionnels dans le secteur des cryptomonnaies ?Quels sont les principaux risques réglementaires et de conformité associés à l'introduction d'ETF Bitcoin ?Quels sont les enseignements tirés des expériences passées de la SEC avec les ETF Bitcoin et comment ces leçons ont-elles influencé l'approbation actuelle ?