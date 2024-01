Le comportement d’Elon dans la sphère publique est pour nous une source fréquente de distraction et d’embarras, en particulier ces dernières semaines. En tant que PDG et porte-parole le plus éminent, Elon est considéré comme le visage de SpaceX : chaque tweet qu'Elon envoie est de facto une déclaration publique de l'entreprise. Il est essentiel de faire comprendre à nos équipes et à notre vivier de talents potentiels que son message ne reflète pas notre travail, notre mission ou nos valeurs. Le comportement d’Elon dans la sphère publique est pour nous une source fréquente de distraction et d’embarras, en particulier ces dernières semaines. En tant que PDG et porte-parole le plus éminent, Elon est considéré comme le visage de SpaceX : chaque tweet qu'Elon envoie est de facto une déclaration publique de l'entreprise. Il est essentiel de faire comprendre à nos équipes et à notre vivier de talents potentiels que son message ne reflète pas notre travail, notre mission ou nos valeurs.

Une plainte est désormais lancée

« Campagne d'intimidation et de coercition »

Environ un an après que huit anciens employés de SpaceX représentés par les cabinets d'avocats Lieff Cabraser et Burgess ont déposé des accusations de pratiques de travail déloyales contre SpaceX, le Conseil national des relations de travail (« NLRB ») a conclu son enquête et déposé une plainte contre l'entreprise alléguant 37 violations distinctes des loi. Les accusations découlent de la réponse de l'entreprise à la lettre des employés adressée à l'équipe de direction de SpaceX, qui exprimait son inquiétude face aux allégations de harcèlement sexuel du PDG Elon Musk et à son comportement préjudiciable sur Twitter qui a nui à la réputation de l'entreprise, infecté la culture de l'entreprise et créé un environnement de travail toxique. En réponse à l'appel des employés en faveur d'un changement systémique pour remédier à ces préoccupations, SpaceX a lancé une campagne d'intimidation et de coercition : en incitant les employés à des interrogatoires clandestins par les RH, en prétendant faussement que les réunions étaient privilégiées entre avocat et client et en disant aux employés de garder les réunions secrètes, même pour leurs managers. SpaceX a également licencié neuf employés pour leur implication dans la lettre.



La plainte du NLRB comprend 37 violations distinctes de l'article 8(a)(1) de la loi nationale sur les relations de travail : 11 pour déclarations coercitives, 2 pour déclarations coercitives/menaces implicites, 7 pour interrogatoire, 4 pour instructions illégales, 3 pour impression de surveillance et 10 pour représailles suite à leur implication dans une activité concertée protégée.

Conclusion

Partagée en juin 2022 dans une discussion interne sur le Microsoft Teams de SpaceX avec plus de 2 600 employés, une lettre a fait valoir que l'entreprise ne respecte pas sa politique « No Asshole » (aucun connard) souvent déclarée et sa politique de tolérance zéro en matière de harcèlement sexuel. Le document poursuit en suggérant trois « éléments d'action » différents pour remédier à la situation : SpaceX devrait « dénoncer publiquement et condamner le comportement nocif d'Elon sur Twitter » ; l'entreprise devrait « tenir tous les dirigeants également responsables » des mauvais comportements ; et SpaceX doit « définir clairement ce qui est exactement prévu par les politiques "no asshole" et "tolérance zéro" de SpaceX et les appliquer de manière cohérente ».Un extrait de la lettre ouverte dit :Il a fallu moins d'un jour et demi à plus de 400 employés de SpaceX pour signer cette lettre ouverte critiquant le PDG Elon Musk après qu'elle ait été publiée et partagée par certains de leurs collègues dans une discussion interne. À peine 32 heures après son partage, la page de destination interne du document a été mise hors ligne, à peu près au même moment où un groupe d'employés a été licencié pour son implication dans l'élaboration et le partage de la lettre, une décision qui aurait pu être une violation du droit du travail.S'il n'était pas clair à cette époque de ce que les employés licenciés feraient (porteraient-ils plainte ou non ?), des professionnels déclaraient déjà que le dossier était solide.« Pour être couverte, une action doit être concertée (certainement le cas ici) et elle doit être liée aux conditions de travail », expliquait alors Charlotte Garden, professeur de droit à l'Université de Seattle, qui a écrit sur les droits d'expression des employés pour l'Economic Policy Institute en 2022.La partie la plus difficile des cas de représailles est souvent de prouver qu'un employé a vraiment été licencié en représailles pour avoir parlé, mais SpaceX a facilité la démonstration du lien. Dans sa note aux employés après les licenciements, la présidente de l'exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, a clairement indiqué que les employés avaient été licenciés spécifiquement en raison de leur implication dans la lettre, qu'elle a qualifiée « d'activisme excessif ». Même si SpaceX a tenté de le nier, le simple moment du déclenchement des hostilités – venant moins de 24 heures après la lettre elle-même – rend la connexion difficile à ignorer.« Cela pourrait très bien être considéré comme des représailles pour avoir pris la parole », a déclaré Mary Inman, avocate lanceuse d'alerte chez Constantine Cannon. « Qu'est-ce que cela dit aux travailleurs ? Cela dit essentiellement, nous ne voulons rien entendre de votre part ».Le Conseil national des relations du travail (NLRB) a déposé une plainte alléguant que SpaceX avait licencié illégalement huit employés qui avaient écrit et distribué une lettre ouverte faisant part de leurs préoccupations concernant le lieu de travail.Le NLRB allègue également que SpaceX a interrogé, surveillé et menacé ses travailleurs.Le NLRB a déclaré que la plainte vise la réintégration des employés, des arriérés de salaire et des lettres d'excuses aux employés licenciés. Si SpaceX ne règle pas les accusations, une audience aura lieu avec un juge administratif du NLRB à partir du 5 mars.Le cabinet d'avocats des employés licenciés a publié un communiqué de presse indiquant que la plainte du NLRB allègue 37 violations du droit du travail pour déclarations coercitives, menaces implicites, interrogatoires, instructions illégales, créant une impression de surveillance et représailles pour participation à une activité concertée protégée.Paige Holland-Thielen, chargée de mission, a déclaré : « Chez SpaceX, les fusées peuvent être réutilisables, mais les personnes qui les construisent sont traitées comme des consommables. J’espère que ces accusations tiendront SpaceX et ses dirigeants responsables de leur longue histoire de mauvais traitements envers les travailleurs et d’étouffement du discours. »Tom Moline, dans la partie accusatrice, a déclaré : « Je n'avais aucun doute sur le fait que le NLRB reconnaîtrait les actions de SpaceX pour ce qu'elles étaient : de faibles tentatives pour me punir, m'intimider et me faire taire ainsi que des centaines d'autres travailleurs qui cherchaient simplement à améliorer les conditions de travail et à lutter contre la culture toxique initiée par Elon Musk, appliquée par Gwynne Shotwell et activée par tous les niveaux de direction de SpaceX. Nous ne serons pas réduits au silence et je suis convaincu que SpaceX sera tenu responsable de ses actions illégales. »Deborah Lawrence, dans la partie accusatrice, a déclaré : « La mentalité de "mission avant tout" de SpaceX nuit à tous les membres de l’organisation en permettant aux gens de s’en tirer avec des comportements préjudiciables, notamment le harcèlement, les attouchements et la violence physique, dirigés de manière disproportionnée contre les femmes. La culture toxique a conduit à la démission de nombreuses personnes qui travaillaient dur, et qui étaient par ailleurs très motivées par la mission de l’entreprise. Nous avons écrit cette lettre ouverte aux dirigeants non par méchanceté, mais parce que nous nous soucions de la mission et des gens qui nous entourent. Nous pensions que SpaceX pourrait être un meilleur endroit et que vous pouvez avoir un lieu de travail sain et sûr tout en atteignant les étoiles ».L’avocate Anne Shaver a déclaré : « Le NLRB s’est prononcé : SpaceX a violé les droits du travail de nos clients. Ce type de violation flagrante de la loi ne peut rester sans contrôle. Nous attendons avec impatience le procès ».L’avocat Laurie Burgess a déclaré : « Musk a fait un pied de nez à la loi et a signalé à la direction que lui et eux n’ont pas besoin de respecter les règles. Cela crée une vie professionnelle intolérable dans laquelle les employés se retrouvent sans recours en cas de violation des protections fondamentales des droits civils. Nous félicitons nos clients d’avoir pris position, d’avoir dit "non" à cet tyran et d’avoir exigé que SpaceX respecte les mêmes règles de travail que celles que toutes les entreprises américaines sont tenues de reconnaître et de respecter. Nous sommes impatients de mettre Musk à la barre des témoins et de le tenir responsable de ses actes ».Ce ne serait pas la première fois qu'une des entreprises de Musk enfreindrait le droit du travail américain. Après une lutte acharnée sur les tentatives de syndicalisation de l'usine Tesla de Fremont sous le United Auto Workers, le NLRB a ordonné à Tesla de réintégrer un employé licencié avec des arriérés de salaire. Musk a également reçu l'ordre de supprimer un tweet impliquant que la syndicalisation signifierait la fin des options d'achat d'actions dans l'entreprise – bien que, plus d'un an après l'émission de l'ordre, le tweet reste en ligne.Déjà, Communications Workers of America (CWA) considère les licenciements de SpaceX comme un carburant supplémentaire pour l'effort en cours visant à permettre aux travailleurs de la technologie de se syndiquer : « Elon Musk dit qu'il est attaché à la liberté d'expression - sauf lorsque ses employés exercent leur droit légalement protégé de parler de leurs conditions de travail », a déclaré le CWA dans un communiqué. « Nous espérons que ce sera un point de ralliement pour les travailleurs de SpaceX, tout comme c'était le cas chez Google et Activision ».Le procès devrait débuter le 5 mars 2024.Sources : communiqué des avocats Que pensez-vous de la réaction de SpaceX face à la lettre ouverte des employés ?Croyez-vous que la « marque personnelle » d’Elon Musk soit bénéfique ou nuisible pour SpaceX et ses objectifs ?Comment SpaceX peut-elle améliorer sa culture de travail et son climat social ?Quelles sont les conséquences possibles des plaintes déposées par les anciens employés de SpaceX ?Quel est votre avis sur le rôle d’Elon Musk dans le domaine de l’exploration spatiale ?