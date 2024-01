Un changement dans les formules des API de X/Twitter

Gratuit : accès en écriture seule avec la possibilité de publier 1 500 tweets par mois sans frais ;

accès en écriture seule avec la possibilité de publier 1 500 tweets par mois sans frais ; Basique : un abonnement de 100 $ par mois pour les amateurs avec la possibilité de publier 3 000 tweets par mois au niveau de l'utilisateur ou 50 000 tweets par mois au niveau de l'application. La limite de lecture est de 10 000 tweets ;

un abonnement de 100 $ par mois pour les amateurs avec la possibilité de publier 3 000 tweets par mois au niveau de l'utilisateur ou 50 000 tweets par mois au niveau de l'application. La limite de lecture est de 10 000 tweets ; Entreprise : promet d'offrir « un accès de niveau commercial qui répond à vos besoins spécifiques et à ceux de vos clients » ainsi que « des services gérés [depuis] une équipe de compte dédiée ». Aucun prix spécifique n'a été indiqué, mais Platformer avait précédemment signalé qu'un « plan d'entreprise à faible coût » pouvait coûter jusqu'à 42 000 dollars par mois.

NERV est sous le plan API « Basic » de X, où elle peut publier 100 messages en 24 heures.

Une alternative basée sur des applications disponibles sur Android et iOS

Our accounts appear to have been rate-limited due to the frequent posting of information updates regarding the Ishikawa Earthquake and Tsunami.



We highly recommend that you download the NERV Disaster Prevention app in order to keep receiving updates.https://t.co/88aCvjdFvr https://t.co/AIvjwfWmn6 — NERV (@EN_NERV) January 1, 2024

Le Japon a ordonné des évacuations dans plusieurs préfectures à la suite d'un fort séisme, qui a atteint une magnitude de 7,6 dans la région de Noto, dans la préfecture d'Ishikawa. Suite à cela, des avertissements de vagues pouvant atteindre 5 m ont été émis, et les résidents ont reçu l'ordre d'évacuer immédiatement.Les préfectures voisines ont également reçu des avertissements, une grande partie de la côte ouest du Japon étant soumise à un avis d'évacuation. Le compte de prévention des catastrophes « NERV » propose des avertissements de tremblements de terre et des rapports de catastrophe, le compte tenant les résidents japonais informés en anglais et en japonais sur X. Le nom NERV vient de l’anime japonais Neon Genesis Evangelion, dont le fondateur de l’application est un grand fan.Désormais, l’application est confrontée à d’importantes limitations de débit d’API en raison des nouvelles politiques mises en avant sous la propriété d’Elon Musk de la plateforme. Il ne peut plus publier de mises à jour sur ses abonnés combinés de plus de deux millions d'utilisateurs.La saga API de Twitter a commencé lorsque la société a annoncé en février 2023 qu'elle mettait fin à l'accès gratuit à l'API en quelques jours seulement. Après de vives critiques, Elon Musk a déclaré que la société fournirait un niveau gratuit aux bots fournissant du « bon contenu ». Plus tard, il a déclaré que le niveau de base commencerait à 100 $ par mois sans donner de détails sur le niveau d'accès. Le 13 février, la société a déclaré avoir retardé le lancement de « quelques jours de plus ». Plus de 45 jours plus tard, la société a finalement fourni des informations sur les nouvelles API.Fin mars, Twitter a annoncé ses nouvelles structures de prix API. Ces trois niveaux incluent un niveau gratuit principalement destiné aux robots de publication de contenu, un niveau de base de 100 $ par mois et un niveau d'entreprise plus onéreux. La société a déclaré que l'abonnement à n'importe quel niveau permet d'accéder gratuitement à l'API Ads.Twitter a mentionné qu'elle allait supprimer les anciens niveaux d'accès, notamment Standard (pour la v1.1), Essential et Elevated (pour la v2) et Premium en fin avril. Les utilisateurs disposaient donc d'une période de grâce de 30 jours.Voici un résumé des trois remplaçants :La nouvelle offre d'API ressemble à une ponction d'argent. Le niveau gratuit ne fournit que 1 500 demandes de publication par mois ainsi qu'un accès à la connexion avec Twitter. Le niveau de base (qui est considéré comme ciblant « les amateurs ou les étudiants ») fournit 50 000 demandes de publication et 10 000 demandes de lecture par application et par mois. Les développeurs qui souhaitent accéder à plus de données devront demander un accès d'entreprise, qui coûterait 42 000 dollars par mois.Auparavant, avec l'introduction de la v2 en 2020, Twitter offrait plusieurs niveaux d'accès aux développeurs comme Essential et Elevated qui pouvaient leur donner accès à 500 000 à 2 millions de tweets par mois. Désormais, les créateurs d'applications qui entrent dans cette catégorie d'utilisation devront souscrire au plan d'entreprise.Certains développeurs qui ont essayé de s'abonner au nouveau niveau de base ont découvert qu'ils avaient déjà atteint la limite. C'est le cas de celui-ci qui déclare : « J'étais prêt à payer 100 $/mois pour l'API Twitter. Mais ce ne sont que 10 000 tweets qui ne peuvent pas prendre en charge Tweet HP. C'est peut-être la fin de la route ».Cela coûte environ 100 $, tandis que le prochain palier oblige les utilisateurs à payer environ 5 000 $ par mois pour l'utilisation de son API. En raison du fonctionnement à perte de NERV, la société a choisi de ne pas souscrire au niveau supérieur.La société a répondu à deux questions. Tout d'abord :NERV : Nous avançons en partant du principe que nos opérations devraient passer de plateformes gérées par d'autres sociétés à celles sous notre contrôle. Notre application fonctionne bien sûr sur Apple et Google mais celles-ci sont différentes au niveau des contraintes API. En revanche, la distribution sur ActivityPub est l'endroit où nous pouvons gérer notre contenu en toute indépendance. Pour cette raison, les demandes visant à déplacer nos opérations sur différentes plateformes n'aboutiront finalement qu'au même résultat que cette fois-ci et ne seront donc pas prises en compte. Comme les publications de la NERV sont toujours accessibles via les réseaux sociaux liés à ActivityPub, nous prévoyons de continuer à les partager.Actuellement, nous souscrivons au « Plan Basic » de l’API. Avec le plan de base, nous avons droit à 100 postes par 24 heures pour le coût de 100 $ (aux tarifs actuels, cela équivaut à 14 236 ¥). Le plan au-dessus est le « plan Pro » qui coûte 5 000 $ (711 715 ¥) par mois. Nos opérations fonctionnent avec un budget consacré à diverses études et projets de développement.Ce mois-ci, nous nous retrouvons dans le rouge à hauteur de 6 000 000 ¥, ce qui peut difficilement être qualifié de bonne situation financière alors que nous poursuivons nos opérations. Si nous passons au plan Pro, nous encourrons un coût de plus de 8 540 000 ¥ par an. Nous avons décidé que si nous devions dépenser plus de 700 000 ¥ par mois, il serait préférable que cet argent serve au développement de notre application NERV et au renforcement de nos serveurs ActivityPub au lieu de l'API de X. Par conséquent, nous commençons à réduire nos publications sur X.Les problèmes de la NERV avec les contraintes de l'API de X ont commencé le 1août, lorsqu'elle a annoncé qu'elle n'était « plus en mesure de faire des publications automatiques en raison de contraintes de l'API ».Heureusement, les créateurs de l'application NERV, Gehirn Inc, ont créé une alternative basée sur une application permettant aux utilisateurs d'obtenir des informations en temps réel, ainsi que de gérer un compte Mastodon. Mais cela n’a pas empêché certains utilisateurs de demander à Elon Musk de lever les restrictions API pour l’application NERV. Ces appels sont même parvenus aux oreilles de l'employé japonais de X, Ryuji M, directeur de Next chez X au Japon et en Corée.Quoiqu'il en soit, NERV a recommandé aux utilisateurs de télécharger l'application suite à la limite rencontrée : « Nos comptes semblent avoir été limités en raison de la publication fréquente de mises à jour d'informations concernant le tremblement de terre et le tsunami d'Ishikawa. Nous vous recommandons fortement de télécharger l'application NERV Disaster Prevention afin de continuer à recevoir des mises à jour ».NERV offre des informations très précises pour la prévention des catastrophes et X offre un moyen rapide de consulter des informations mises à jour dans un emplacement centralisé lors de ces événements. Mais depuis que les nouvelles limitations de l’API de X ont frappé la plate-forme, il semble que pour l’instant, les utilisateurs devront peut-être chercher ailleurs les informations potentiellement vitales.Son compte X n’est pas le seul à avoir été affecté par la limite de l’API de Twitter. D’autres comptes liés à la prévention des catastrophes, tels que le compte de l’Agence météorologique japonaise et le compte du Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique, ont également connu des problèmes similaires. Certains utilisateurs de Twitter ont exprimé leur frustration et leur inquiétude face à cette situation, soulignant l’importance de ces comptes pour la sécurité publique.C'est d'ailleurs l’agence météorologique japonaise qui a prévenu que des vagues de plus de cinq mètres de haut pourraient déferler sur la zone. De son côté, le Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique a indiqué que « de dangereuses vagues de tsunami […] sont possibles dans un rayon de 300 km autour de l’épicentre le long des côtes du Japon ».Sources : NERV, plan tarifaire de NERV sur X Que pensez-vous de la limite de l’API de Twitter pour les comptes liés à de l'utilité publique en général et dans la prévention des catastrophes en particulier ? Est-elle trop stricte, trop laxiste ou adaptée ?Quelles sont les autres sources d’information officielles que vous consultez en cas d’urgence ? Faites-vous confiance aux informations diffusées sur les réseaux sociaux ?Seriez-vous prêt à télécharger une application de ce genre, préférez-vous avoir des informations en temps réels sur les réseaux sociaux comme X/Twitter, Facebook, etc. ou alors attendez-vous des alertes à la télé ou à la radio ? Quels outils vous semblent les plus pertinents ?