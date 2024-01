L'histoire inédite de SEIDA : un défi pour l'occident dans la course aux micropuces

SEIDA, fondée en 2021, a attiré des investisseurs chinois, dont une branche de Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). La startup cherche à contrecarrer les efforts américains visant à limiter l'accès de la Chine aux outils de conception de puces électroniques. Bien que SEIDA nie toute violation de propriété intellectuelle et affirme respecter les règles américaines et chinoises, son émergence souligne les défis auxquels l'Occident est confronté pour contrôler le développement chinois dans le domaine des microprocesseurs.La Chine, de son côté, intensifie ses efforts pour atteindre l'autosuffisance en matière de fabrication de puces, malgré les restrictions américaines. La production de puces avancées est l'une des luttes technologiques les plus controversées qui divisent actuellement les États-Unis et la Chine dans leur lutte pour la suprématie économique et militaire.D’une part, la Chine lance d'ambitieux projets, préparant le terrain pour le lancement d'un nouveau fonds d'investissement étatique visant à mobiliser environ 40 milliards de dollars pour son secteur des semi-conducteurs, selon deux sources informées. Ces initiatives marquent les efforts redoublés du pays pour rattraper les États-Unis et d'autres concurrents. Il s'agit probablement du plus important des trois fonds inaugurés par le China Integrated Circuit Industry Investment Fund, également connu sous le nom de Big Fund. L'un des principaux domaines d'investissement de ce fonds sera l'équipement de fabrication de puces, comme l'ont indiqué l'une des deux sources et une troisième personne bien informée.Par ailleurs, une équipe de chercheurs de l'université de Tsinghua en Chine a développé une puce hybride nommée ACCEL , intégrant à la fois l'électronique et l'informatique photonique. Cette puce est présentée comme plus performante que la puce A100 de NVIDIA, qui est largement utilisée dans le domaine de l'intelligence artificielle. La puce ACCEL, entièrement analogique, combine la lumière et l'électricité pour l'informatique, exploitant à la fois la photonique (informatique avec des photons) et l'électronique (informatique avec des électrons). Les chercheurs affirment que la puce peut effectuer 74,8 milliards de milliards d'opérations par seconde en consommant seulement un watt d'énergie.Selon les chercheurs de l'université de Tsinghua, cette technologie novatrice pourrait trouver des applications étendues dans divers secteurs tels que les gadgets portables, les voitures sans conducteur et les contrôles industriels. Ces domaines bénéficieraient particulièrement d'un traitement visuel rapide et économe en énergie. La photonique permet un traitement plus rapide des données visuelles avec une consommation d'énergie réduite. Malgré les défis liés à la non-linéarité, à la consommation d'énergie et à la fiabilité des systèmes basés sur cette technologie, les chercheurs ont réussi à créer une puce ACCEL fusionnant la photonique et l'électricité pour une informatique entièrement analogique.D’autre part, les États-Unis ont instauré de nouvelles restrictions à l'exportation afin de freiner les avancées de l'industrie des semi-conducteurs en Chine. L'administration Biden envisage également de suspendre les livraisons de puces d'intelligence artificielle avancées de Nvidia et d'autres entreprises à la Chine, dans le but de bloquer l'accès de Pékin à des technologies américaines de pointe pour renforcer son armée.Ces règles restreignent un éventail élargi de puces avancées et d'outils de fabrication de puces à plusieurs pays, dont l'Iran et la Russie, et placent les concepteurs chinois de puces, Moore Thread et Biren, sur une liste noire. Huawei et SMIC ont également été ajoutés à la liste des restrictions commerciales, interdisant théoriquement aux fournisseurs américains d'expédier certaines technologies à ces entreprises. Les États-Unis ont réussi à persuader leurs alliés, le Japon et les Pays-Bas, de mettre en place leurs propres restrictions sur l'exportation de la technologie des puces, comblant ainsi une lacune importante dans leurs efforts visant à empêcher la Chine d'acquérir des outils de fabrication de puces avancés.Nvidia, de son côté, explore des moyens de contourner les récentes restrictions en introduisant régulièrement de nouveaux matériels conçus pour surmonter ces limitations, que ce soit en raison de la complexité des fonctionnalités multi-puces ou des performances de calcul globales. La secrétaire d'État américaine à la concurrence, Gina Raimondo, a averti Nvidia que tout nouveau produit représentant une refonte d'un processeur précédemment interdit serait rapidement soumis à des restrictions supplémentaires, bien que le produit spécifique en question n'ait pas été identifié de manière explicite.La startup chinoise SEIDA montre que ce les ambitions des États-Unis de contenir l'industrie chinoise ne sera pas facile. L'outil logiciel convoité et hautement spécialisé, connu sous ses initiales OPC, est utilisé dans la conception de nombreuses puces et est crucial pour la conception de puces avancées. Dans une présentation du plan d'affaires 2022 préparée pour les investisseurs, SEIDA a qualifié l'OPC de « technologie indispensable » et a déclaré qu'elle offrirait l'outil au début de l'année 2024. Selon la SEIDA, une version chinoise du produit « briserait le monopole étranger » et aiderait la Chine à devenir autonome dans le domaine de la technologie des puces. L'objectif ultime de la SEIDA, selon une diapositive : « Devenir le leader mondial de l'OPC ».Cette présentation aurait attiré de puissants investisseurs chinois. L'un d'entre eux serait une branche d'investissement de Semiconductor Manufacturing International Corp, ou SMIC. Cette société, soutenue par l'État et basée à Shanghai, est le principal fabricant chinois de microprocesseurs. Washington interdit aux entreprises américaines de fournir des technologies à SMIC sans licence spéciale, car son travail présumé avec l'armée chinoise est considéré comme une menace pour la sécurité nationale américaine.Depuis le lancement du SEIDA en octobre 2021, le gouvernement américain a redoublé d'efforts pour limiter l'accès de la Chine aux outils EDA, développés et vendus principalement par des entreprises américaines. SEIDA respecte les règles américaines et chinoises, a indiqué Chang. Ni la SEIDA ni ses dirigeants n'auraient été accusés d'actes répréhensibles. Chang a déclaré que SEIDA disposait d'un « processus de contrôle rigoureux... garantissant qu'il n'y a pas d'infraction à la propriété intellectuelle d'autrui ».Les experts du secteur et les personnes au fait des efforts déployés par Pékin pour contourner les restrictions américaines en matière de transfert de technologie affirment que le lancement de SEIDA s'inscrit dans la lignée des entreprises chinoises qui s'appuient sur le savoir-faire étranger. Même si les dirigeants de SEIDA n'ont pas pris la propriété de leur ancien employeur, les technologies concernées sont si complexes que seules des années d'expérience avec les fournisseurs existants leur permettraient d'offrir des produits similaires.« Le moins que l'on puisse dire, c'est que le développement d'OPC à partir de zéro, sans accès à la propriété intellectuelle existante, serait un défi dans ce laps de temps », a déclaré Jan-Peter Kleinhans, directeur de la technologie et de la géopolitique à la Stiftung Neue Verantwortung, un groupe de réflexion berlinois qui a étudié le marché chinois des outils d'EDA.L'histoire de SEIDA, qui n'a pas été rapportée précédemment, illustre les défis auxquels l'Occident est confronté pour contrecarrer le développement chinois de la technologie avancée des micropuces. Malgré les efforts de Washington pour ralentir l'acquisition par la Chine de la technologie des puces, Pékin s'empresse d'encourager le développement national, d'attirer des experts expatriés et de combler son retard dans le secteur.Quel est votre avis sur le sujet ?Quels sont les défis auxquels l'Occident est confronté pour contrer le développement chinois de la technologie avancée des micropuces, comme illustré par l'histoire de SEIDA ?Quels sont les risques potentiels de la rivalité entre la Chine et les États-Unis pour la stabilité géopolitique mondiale, en particulier compte tenu des liens économiques étroits entre ces deux puissances ?