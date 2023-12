Une entreprise qui était autrefois le deuxième plus grand vendeur de smartphones au monde

Envoyé par Counterpoint Envoyé par Huawei, porté par sa nouvelle série Mate 60 5G et ses anciens appareils 4G de la série P, a enregistré un énorme succès au troisième trimestre 2023. En supposant que Huawei puisse étendre la production de ses SoC Kirin via des partenariats, la marque devrait continuer à croître 37 % YoY en 2024.

Vers la fin du mode « survie » ?

Des résultats encourageant dès le premier semestre 2023

Le conglomérat basé à Shenzhen a déclaré vendredi qu'il prévoyait de générer plus de 700 milliards de yuans (99,9 milliards de dollars) de chiffre d'affaires en 2023, en partie grâce à une performance plus forte que prévu dans son activité électronique. Cela représente une hausse de 9 % par rapport aux 642,3 milliards de yuans (92,4 milliards de dollars) enregistrés en 2022.Il reste cependant inférieur aux quelque 123 milliards de dollars enregistrés par Huawei en 2019.« Après des années de travail acharné, nous avons réussi à résister à la tempête. Et maintenant, nous sommes pratiquement de retour sur la bonne voie », a déclaré Ken Hu, président de Huawei, dans un message de fin d’année adressé aux employés.Cette solide performance intervient après le lancement du smartphone Mate 60 Pro de Huawei en août , qui avait choqué les experts du secteur qui ne comprenaient pas comment l'entreprise pouvait disposer de la technologie nécessaire pour fabriquer un appareil aussi avancé, suite aux efforts massifs des États-Unis pour restreindre l'accès de la Chine aux puces étrangères.SMIC, le principal fabricant de puces chinois, a fabriqué un processeur 7 nanomètres pour le Mate 60 Pro de Huawei, malgré les sanctions imposées par les États-Unis à l'encontre de la Chine. La nouvelle puce Kirin 9000s du dernier téléphone de Huawei utilise un processeur avancé de 7 nanomètres fabriqué en Chine par le principal fabricant de puces du pays, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), selon un démontage du téléphone effectué par TechInsights pour Bloomberg.La sortie du Mate 60 Pro a créé une pression politique pour que les États-Unis renforcent les sanctions contre Huawei et le fabricant chinois de puces SMIC.Pour mémoire, en 2021, les États-Unis et leurs alliés ont annoncé leur intention de vouloir construire une chaîne d'approvisionnement technologique sans la Chine pour soutenir les industries des puces, des batteries et des minéraux des terres rares. Selon le président américain Joe Biden, cela devrait permettre de remédier aux vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement dans les secteurs critiques de l'économie. L'objectif de Biden est de développer des chaînes d'approvisionnement moins dépendantes de la Chine pour les puces et autres produits importants. Il devrait le faire en partenariat avec Taïwan et des pays comme le Japon et la Corée du Sud.Mais de nombreux rapports ont souligné que l'industrie chinoise des puces est en plein essor et qu'elle pourrait rattraper son retard sur les États-Unis dans un avenir proche. Cependant, les experts mettent en garde contre les restrictions arbitraires qui pourraient accentuer les problèmes des chaînes d'approvisionnement mondiaux, en particulier, celle des semiconducteurs. Cela risquerait d'aggraver la pénurie de puces, qui peine à être résolue, et ralentir l'innovation technologique.D'ailleurs mardi 17 novembre 2020 , Huawei Technologies a annoncé avoir vendu sa marque de téléphone Honor à un consortium d’une trentaine d’entreprises chinoises comprenant des distributeurs, des agents et d’autres sociétés dont la survie dépend de celle de la marque. L’objectif de la manœuvre est simple : tenter d’échapper aux sanctions américaines et s’approvisionner en composants électroniques afin de maintenir la marque en vie.Se délester d’Honor donnera à Huawei une certaine « marge de manœuvre» du côté de l'approvisionnement pour son activité haut de gamme tout en se concentrant sur le développement de son HarmonyOS exclusif pour les smartphones », a déclaré à cette époque Nicole Peng, vice-présidente de la division d’analyse du marché des dispositifs mobiles du cabinet Canalys.La vente contribuera à soutenir la marque, tout en donnant la possibilité de pouvoir racheter Honor un jour, a déclaré Will Wong, analyste chez IDC. « Il sera plus facile pour Huawei de faire un éventuel rachat à l'avenir auprès de ce consortium, ce qui pourrait ne pas être si facile s'ils le vendent à d'autres fabricants de smartphones ou d'électronique », a-t-il déclaré.Quoiqu'il en soit, le smartphone a été adopté avec enthousiasme par les consommateurs et a permis à Huawei de ravir des parts de marché à Apple en Chine, selon Counterpoint Research.Huawei se classait au cinquième rang sur le marché chinois fin septembre, augmentant sa part de 10 % au premier trimestre à 14 % au troisième trimestre. Apple, quant à elle, a vu sa part du gâteau diminuer de 20 % à 15 % sur la même période.Les résultats de l’activité appareils de Huawei « ont dépassé les attentes », a déclaré Hu dans sa note, sans fournir de détails.La société chinoise était autrefois le deuxième plus grand vendeur de smartphones au monde, mais a perdu sa position après les sanctions américaines paralysantes de ces dernières années, qui ont entravé sa capacité à obtenir des composants essentiels pour ses appareils.Les décideurs politiques américains affirment depuis longtemps que Huawei présente un risque pour la sécurité nationale, alléguant que le gouvernement chinois pourrait utiliser les équipements de l’entreprise à des fins d’espionnage. L’entreprise a nié ces allégations à plusieurs reprises et a tenté d’améliorer sa position à Washington.Cette année, cependant, Huawei a commencé à retrouver son chemin.La société devrait poursuivre son succès au cours de la nouvelle année, à condition qu'elle puisse accroître la production de smartphones alimentés par des puces Kirin, ont déclaré les analystes de Counterpoint dans un rapport de novembre, faisant référence aux processeurs identifiés à l'intérieur du Mate 60 Pro :Mardi, la société a lancé de nouveaux smartphones sous Nova, sa marque de milieu de gamme, qui devraient gagner en popularité en raison de leur prix relativement abordable, selon les analystes.Ces perspectives ensoleillées contrastent avec les remarques faites l’année dernière par un dirigeant de Huawei, qui avait déclaré que « le combat de l’entreprise pour survivre n’est pas encore terminé ».Ren Zhengfei, fondateur de Huawei Technologies Co et PDG de l'entreprise, a écrit une note interne aux employés l'année dernière les exhortant à se concentrer sur la rentabilité plutôt que sur les ventes, alors que le géant chinois des télécommunications se prépare à endurer une récession économique mondiale, selon des personnes familières avec la situation qui ont vu la note.Le PDG de Huawei, Ren Zhengfei, aurait déclaré au personnel que la conjoncture économique difficile représentait une menace réelle pour l'entreprise.Des rapports dans les médias chinois Yucai et NetEase allèguent que Ren a publié une missive sur les réseaux internes de Huawei dans laquelle le PDG a appelé l'entreprise à donner la priorité aux flux de trésorerie et aux bénéfices plutôt qu'à la croissance et à l'évolutivité.Le raisonnement de Ren est que l'économie mondiale connaîtra jusqu'à une décennie de demande déprimée, avec des années très difficiles attendues de 2023 à 2025 - une période pendant laquelle il faudra se concentrer sur la survie.Il aurait écrit qu'il n'était pas certain que Huawei puisse « percer » dans la période 2023-2024.Le PDG a accusé la combinaison des complications économiques post-COVID, de la guerre et des sanctions américaines pour justifier son pessimisme.Il souhaite donc que Huawei arrête les projets complexes qui présentent un risque élevé d'échec, utilise le propre cloud de l'entreprise pour améliorer l'efficacité, réduise la R&D sur des éléments tels que les voitures électriques et abandonne les entreprises qui ont peu de chances de réaliser des bénéfices.Ren préfigurait le retrait ou la réduction des effectifs de certains marchés étrangers et le rapatriement du personnel.Le service client sera prioritaire.La société se concentrera également sur l'infrastructure informatique, un marché qui, selon Ren, continuera d'offrir des opportunités.Toutefois, le futur s'est montré plus clément : « Un travail acharné nous a permis de survivre et de grandir, mais nous avons encore de sérieux défis à relever », a écrit Hu dans sa note de vendredi. Il a averti que « les incertitudes géopolitiques et économiques sont nombreuses, tandis que les restrictions technologiques et les barrières commerciales continuent d’avoir un impact sur le monde ».Huawei est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des infrastructures de communication et d’information (TIC), notamment les réseaux mobiles, les équipements de transmission, les routeurs, les commutateurs, les serveurs, le stockage et les solutions cloud. Huawei fournit des services à plus de 170 pays et régions, et compte plus de 1 500 opérateurs de télécommunications parmi ses clients.En 2023, Huawei a maintenu une performance solide dans son activité d’infrastructures TIC, malgré la pression des sanctions américaines et la concurrence des autres acteurs du marché. Selon les résultats financiers publiés par Huawei, son activité d’infrastructures TIC a contribué à hauteur de 167,2 milliards de yuans (22,6 milliards de dollars) à son chiffre d’affaires du premier semestre 2023, soit une légère augmentation de 0,6 % par rapport à la même période de 2022.Huawei a continué à investir massivement dans la recherche et le développement, notamment dans les technologies de base telles que la 5G, l’intelligence artificielle, le cloud, l’Internet des objets et l’informatique quantique. Huawei a également renforcé sa coopération avec ses partenaires et ses fournisseurs, afin de garantir la continuité de sa chaîne d’approvisionnement et la qualité de ses produits et services.Sources : Huawei rapport annuel 2022 Huawei , note aux employés d'Huawei, Counterpoint Que pensez-vous de la performance de Huawei en 2023, malgré les sanctions américaines ?Quels sont les principaux atouts et les principaux défis de Huawei dans les nouveaux domaines d’activité, tels que l’énergie numérique, les solutions intelligentes pour les véhicules connectés et le cloud ?Comment Huawei peut-il renforcer sa compétitivité et sa résilience face à la concurrence des autres acteurs du secteur des technologies de l’information et de la communication ?Quelle est votre opinion sur la vision et la responsabilité sociale et environnementale de Huawei ?