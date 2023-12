Les automobilistes sont encouragés à éviter une partie du chemin Old Beverley et à emprunter plutôt le chemin Quairading-York.

Aucun changement malgré plusieurs demandes

Ce n'est pas le premier problème avec Google Maps

Un conseil municipal frustré d'Australie occidentale a érigé des panneaux avertissant les conducteurs de ne pas utiliser Google Maps après que les instructions basées sur le GPS aient envoyé à plusieurs reprises les voyageurs sur des routes dangereuses. Le Comté de Quairading, à deux heures à l'est de Perth, a installé deux grands panneaux encourageant les automobilistes à éviter une partie de Old Beverley Road et à emprunter plutôt Quairading-York Road.Le comté affirme que même si les cartes en ligne indiquent aux conducteurs l'itinéraire le plus rapide, la route de gravier est dangereuse dans certaines conditions, en particulier pour ceux qui ne sont pas habitués à conduire sur des routes de campagne ou à transporter des caravanes et des charges lourdes.Le voyageur Brian Sheldrick a publié une image de l'un des panneaux sur les réseaux sociaux après avoir traversé la région plus tôt cette année. Il a choisi de suivre les instructions du panneau et a emprunté la route Quairading-York, plus sûre, jusqu'à Perth.« Certaines personnes ne pensaient pas que c'était réel et quelques autres personnes ont plongé et ont dit : 'Ouais, c'est très réel' », a-t-il déclaré. « Si je n'avais pas tracté une caravane, j'aurais continué mais ma femme n'aime pas être contrariée ».Old Beverley Road peut devenir dangereux après de fortes pluies et est dangereux pour les conducteurs peu habitués à conduire sur des routes de gravier. Greg Richards, qui vit sur Old Beverley Road, a déclaré avoir vu de nombreux voyageurs confus et un grave accident.« Si vous venez de l'est, le GPS vous enverra sur cette route de gravier et certaines personnes n'ont jamais connu de route de gravier auparavant », a-t-il déclaré.Le problème a frustré le comté de Quairading au cours des huit dernières années. La présidente du conseil municipal de Quairading, Jo Haythornthwaite, a déclaré que le conseil avait fait de nombreuses demandes pour que les cartes soient modifiées. « Ils ont consacré pas mal de temps à essayer d'amener Google à effectuer ce changement… mais ils ont eu peu de succès », a-t-elle déclaré.Les panneaux ont attiré l'attention du monde entier après avoir été publiés sur une page d'appréciation des panneaux sur Facebook.Madame Haythornwaite a déclaré que la route était couramment utilisée par les habitants, qui savent mieux s'y retrouver. « Je connais très bien la route et je l'ai utilisée, mais je réduirais ma vitesse tout de suite », a-t-elle déclaré. « Je sais comment faire ça, mais bien sûr, quelqu'un qui n'en a jamais eu l'occasion n'a pas cette expérience ».La publication sur Facebook a depuis reçu 14 000 j'aime, tandis que les commentaires ont mis en lumière le problème dans le monde entier. Haythornthwaite a déclaré que le panneau semblait fonctionner, car elle a été remarqué qu'il y avait moins de trafic sur cette route risquée.Google affirme que diverses sources sont utilisées pour fournir les informations les plus récentes. Il indique qu'il utilise une combinaison de techniques manuelles et automatisées pour vérifier l'exactitude. « Lorsqu'il y a un problème, nous nous efforçons de le résoudre le plus rapidement possible », a déclaré la société dans un communiqué. « Nous prenons en compte un large éventail de facteurs pour proposer le meilleur itinéraire de conduite, notamment la taille de la route, son caractère direct, la durée de trajet estimée et la consommation de carburant ».Un éleveur du Queensland a également choisi d'ériger sa propre enseigne après avoir vu pendant des années des étrangers perplexes arriver à l'improviste sur sa vaste propriété à l'intérieur des terres du Queensland.Philip Paxson, vendeur de matériel médical et père de deux enfants, s'est noyé le 30 septembre 2022, après que sa Jeep Gladiator a plongé dans la Snow Creek à Hickory, selon une plainte déposée mardi devant la Cour supérieure du comté de Wake. M. Paxson rentrait chez lui après la fête du neuvième anniversaire de sa fille, dans un quartier qu'il ne connaissait pas, lorsque Google Maps lui a indiqué de traverser un pont qui s'était effondré neuf ans auparavant et qui n'avait jamais été réparé.« Nos filles me demandent comment et pourquoi leur papa est mort, et je n'ai pas de mots pour qu'elles comprennent car, en tant qu'adulte, je n'arrive toujours pas à comprendre comment les responsables des indications GPS et du pont ont pu agir avec si peu de considération pour la vie humaine », a déclaré sa femme, Alicia Paxson.Les policiers de l'État qui ont trouvé le corps de Paxton dans son camion renversé et partiellement submergé ont déclaré qu'il n'y avait pas de barrières ou de panneaux d'avertissement le long de la route délavée. Il avait quitté un bord non gardé et s'était écrasé à une vingtaine de mètres en contrebas, selon le procès.La patrouille d'État de Caroline du Nord a déclaré que le pont n'était pas entretenu par les autorités locales ou de l'État, et que la société du promoteur initial avait été dissoute. L'action en justice cite plusieurs sociétés de gestion de propriétés privées qui, selon elle, sont responsables du pont et des terrains adjacents.Plusieurs personnes avaient informé Google Maps de l'effondrement du pont dans les années précédant la mort de M. Paxson et avaient demandé à l'entreprise de mettre à jour ses informations sur les itinéraires, selon l'action en justice.Le dossier déposé mardi 19 septembre 2023 au tribunal comprend des courriels d'un autre habitant de Hickory qui a utilisé la fonction « suggérer une modification » de la carte en septembre 2020 pour avertir la société qu'elle dirigeait les automobilistes sur le pont effondré. Un courriel de confirmation de Google datant de novembre 2020 confirme que l'entreprise a reçu son rapport et qu'elle examinait la modification suggérée, mais le procès affirme que Google n'a pas pris d'autres mesures.« Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille Paxson », a déclaré José Castañeda, porte-parole de Google, à l'Associated Press. « Notre objectif est de fournir des informations précises sur les itinéraires dans Maps et nous examinons cette action en justice ».Source : News Australia Que pensez-vous de la décision du conseil municipal de Quairading d’installer des panneaux qui demandent aux voyageurs d’ignorer Google Maps?Avez-vous déjà eu des problèmes en suivant les indications de votre GPS? 