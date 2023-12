En souvenir des technologies disparues en 2023 : Twitter, Google Glass Enterprise Edition et Windows Mixed Reality sont autant de produits et services numériques qui ont disparu

Google Glass Enterprise Edition

Microsoft WordPad

Amazon Alexa Celebrity Voices

Hyperloop One

Les taxis-robots de Cruise

X naît des cendres de Twitter

L'assistant Cortana de Microsoft

Google Domains

Windows Mixed Reality

Le réseau social Omegle

YouTube Stories

Google Podcasts

Google a annoncé en mars avoir cessé de vendre ses lunettes intelligentes Glass Enterprise Edition qui étaient un matériel de réalité augmenté destiné aux professionnels. L'entreprise a ajouté que le support prendra fin dès le 15 septembre de cette année. Après le grand public, Google a échoué à convaincre les entreprises d'adopter ses lunettes intelligentes. Cette décision marque la fin de l'une des premières gammes de lunettes intelligentes et l'une des plus reconnues. Dans son annonce, Google n'avait pas évoqué les raisons à l'origine de cette décision, mais les spéculations vont bon train sur le sujet, notamment la très faible demande de ces gadgets.C'est en réalité la deuxième fois que le projet s'avère un flop, après qu'il a échoué une première fois en tant que produit grand public (Google Glass) avant de devenir un outil destiné aux entreprises. L'appareil lui-même souffrait d'une myriade de problèmes, notamment une faible autonomie de la batterie, des inquiétudes quant au respect de la vie privée et un prix élevé de 1 500 dollars. Google s'est brièvement tourné vers les entreprises avant de jeter l'éponge sur les Glass cette année.WordPad, qui offre aux utilisateurs un traitement de texte et un éditeur de documents de base, est installé par défaut sur les ordinateurs Windows depuis le lancement de Windows 95. Il est devenu facultatif lors d'une mise à jour de Windows 10 en 2020 et cet automne, Microsoft a annoncé la fin du support. Le logiciel sera supprimé dans une prochaine version de Windows, mais Microsoft n'a pas précisé laquelle. Les utilisateurs sont encouragés à utiliser Word pour les documents en texte enrichi et Notepad pour les documents en texte brut. Ce dernier a bénéficié cette année de plusieurs mises à jour très attendues, dont la sauvegarde automatique.Samuel L. Jackson a lancé le programme Celebrity Voice d'Amazon en 2019, lorsque le timbre emblématique de l'acteur est devenu l'achat numérique le plus vendu en ligne. Les utilisateurs pouvaient s'abonner à la fonctionnalité pour 0,99 $ afin de poser à Jackson des questions importantes, comme sa réplique de film préférée ou la quantité de bois qu'une marmotte pourrait tirer si elle pouvait tirer du bois. D'autres personnes, comme Shaquille O'Neal et Melissa McCarthy, l'ont bientôt rejoint, en même temps que quelques hausses de prix. Cependant, la voix de Jackson a disparu brusquement au mois de juin et les deux autres ont suivi en septembre.La société a annoncé qu'il procédera à des remboursements sur demande. Amazon supprime cette fonctionnalité seulement trois ans après l'avoir lancé, à un moment où la division Alexa semble en crise avec des pertes importantes depuis quelques années. Le géant de Seattle n'a pas expliqué les raisons à l'origine de cette décision. Peut-être que les frais de licence pour ces voix de célébrités sont devenus trop élevés pour une entreprise qui s'est efforcée de réduire ses dépenses cette année.Hyperloop One est peut-être l'une des entreprises les plus connues à avoir tenté de créer un système Hyperloop fonctionnel. Mais elle a changé plusieurs fois de nom et a englouti des centaines de millions de dollars au fil des ans, sans grand résultat. L'entreprise avait pour ambition de créer une variante du train à vide capable de relier Los Angeles à San Francisco en 45 minutes. Mais pour l'instant, cette promesse devra attendre, car Hyperloop One fermera ses portes à la fin de l'année. Dans les faits, le projet s'avère un véritable fiasco et l'idée originale décrite par Elon Musk est considérée comme "une formidable escroquerie technico-intellectuelle".L'on apprendra plus tard que le milliardaire lui-même n'a jamais cru en la faisabilité d'un tel projet. Le cercle fermé de Musk confira même aux médias qu'il a émis l'idée dans le simple but de faire s'échouer un projet de construction d'un TGV en Californie. Entre-temps, les autorités de la métropole de Toulouse, en France, qui ne disposaient pas de cette information capitale ont englouti des millions d'euros des contribuables dans cette idée fantoche. Un scandale qui continue de faire couler l'encre.Le secteur des technologies de conduite autonome a connu de nombreux revers cette année. Le plus grand a été enregistré par Cruise, la division de General Motors qui est devenue la première entreprise à proposer des trajets en taxi sans chauffeur à San Francisco, de jour comme de nuit, avec une flotte de plus de 400 voitures. Cruise affirme que les robots-taxis ne se fatiguent pas, ne s'enivrent pas et ne se laissent pas distraire. L'entreprise a même publié une pleine page de publicité dans les journaux, déclarant que "les humains sont d'horribles conducteurs". Cependant, les robots-taxis de Cruise ont accumulé les incidents notables en 2023.Une voiture de Cruise aurait même traîné un piéton sur une distance de six mètres. Les incidents liés aux robots-taxis de Cruise sont devenus si fréquents que les autorités californiennes ont décidé d'interdire leur circulation, invoquant un risque déraisonnable pour la sécurité publique. Cruise a étendu la suspension à tout le pays. C'est un coup dur pour Cruise, qui perdait déjà 2 milliards de dollars par an. Depuis, l'entreprise a licencié 25 % de son personnel et renvoyé son PDG et cofondateur, Kyle Vogt.Elon Musk a fini par racheter Twitter pour 44 milliards de dollars fin 2022 après avoir essayé sans succès de se défaire de l'accord initial. S'en suivent alors des décisions les unes aussi controversées que les autres, semant le chaos sur la plateforme et chassant les plus gros annonceurs. Sa décision la plus stupéfiante jusqu'à présent est sans doute d'avoir tué un nom à la notoriété mondiale en faveur d'une lettre plus communément associée à des contenus pour adultes. La transition a commencé en avril, lorsque Twitter a été fusionné avec X Corp, une société fondée par Elon Musk. Le changement de marque n'est toujours pas terminé environ neuf après.Le logo emblématique de l'oiseau bleu de Twitter a été remplacé par un X noir et blanc, les artéfacts ont été vendus aux enchères, les tweets ont été renommés posts et plus de 15 ans de construction de la marque sont partis en fumée. Le réseau social né des cendres de Twitter se trouve actuellement dans un état d'incertitude où chaque article sur la société fait référence à Twitter/X ou à "X, anciennement Twitter". Et bien que l'on soit toujours en présence d'un site de microblogging, il ne s'agit certainement pas du même Twitter d'avant Elon Musk. Les données indiquent que la valeur de X a chuté de plus de 55 % en un an.En juin, l'IA a fait une de ses plus grandes victimes en éliminant Cortana de Microsoft. L'assistant vocal n'a jamais vraiment fait parler de lui par rapport à Alexa d'Amazon ou Siri d'Apple, et avec le lancement de Bing Chat (aujourd'hui Copilot), Microsoft a supprimé Cortana en tant qu'application intégrée à Windows. La société n'a pas fait grand cas de la disparition de l'application, glissant la nouvelle dans un document d'assistance plutôt que dans un billet de blogue. Mais la fin du support de l'application ne signifie pas que Cortana disparaît complètement. L'assistant numérique continuera à vivre dans certains produits, dont Outlook Mobile et Teams Mobile.Cependant, selon les analystes, cela signifie simplement que le produit est arrivé en fin de vie. En effet, Cortana n’a jamais vraiment été utilisé par le grand public et la firme de Redmond a tenté ces dernières années de le transformer en assistant virtuel de productivité destiné aux professionnels. Mais cela a été un échec. À l'été 2020, Microsoft a retiré l’application Cortana de l’App Store et du Play Store et a annoncé moins d'un an plus tard que l'application n'est plus du tout disponible sur iPhone et Android.Google est connu pour supprimer ses produits et services au hasard, et parmi les produits qui ont reçu le coup de grâce de la firme de Mountain View cette année, il y a Google Domains. En juin, Google a vendu son activité de registre de noms de domaine à Squarespace, qui a acquis les 10 millions de domaines hébergés par Google et ses millions de clients. Pour expliquer sa décision, Google a déclaré que "cela s'inscrit dans le cadre de ses efforts visant à mieux cibler son action". Une déclaration qui est restée indéchiffrable. Selon les analystes, le service a été abandonné, car il n'a pas répondu aux attentes d'Alphabet après avoir passé 7 ans en phase bêta.Le service a été limité au marché américain pendant sept ans après son lancement. Ce n'est qu'en 2022 que Google a décidé d'étendre le service à 26 autres pays. Il offrait des fonctionnalités telles que la confidentialité WHOIS gratuite et le DNSSEC en un clic (pour se protéger contre l'usurpation de nom de domaine et les attaques par empoisonnement du cache), tout en tirant parti de l'infrastructure en nuage rapide et fiable de l'entreprise.Microsoft a ajouté récemment la plateforme Windows Mixed Reality à la liste des fonctionnalités à retirer de Windows. La prise en charge des appareils Windows Mixed Reality sera supprimée dans une prochaine version du système d'exploitation. Windows Mixed Reality était la tentative de Microsoft de construire un écosystème pour la réalité virtuelle et augmentée autour des PC Windows, mais cette initiative n'a pas suscité un véritable engouement. Elle devait aussi lui permettre de rivaliser avec des acteurs comme HTC et Oculus, mais a échoué. Ainsi, seulement sept ans après son lancement, elle va rejoindre le cimetière des produits de Microsoft.L'idée de Microsoft visant à créer un écosystème dédié à la réalité virtuelle pour les PC Windows remonte à 2015, mais il n'a jamais vraiment décollé et est resté inactif pendant plusieurs années. Windows Mixed Reality a fait son chemin dans plusieurs casques entre 2017 et 2021. Les casques ont ensuite largement disparu, en partie à cause du succès de SteamVR, qui selon les analystes, offre une bibliothèque de jeux plus robuste, entre autres fonctionnalités.Omegle a vu le jour en 2009, lorsque son fondateur Leif K-Brooks a voulu introduire un réseau social qui mettait en relation des personnes de manière aléatoire pour des chats vidéo. L'idée paraissait intéressante en théorie, mais elle a vite été détournée par des acteurs malveillants qui ciblaient les enfants. « Les poursuites judiciaires qui en ont découlé ont été une bataille sans fin qu'il faut mener et reprendre chaque jour. Le stress et les dépenses liés à ce combat, ajoutés au stress et aux dépenses liés à l'exploitation d'Omegle et à la lutte contre son utilisation abusive, sont tout simplement trop importants », a déclaré K-Brooks en annonçant la fermeture du site.YouTube Stories a été lancé fin 2017 auprès des utilisateurs de YouTube ayant plus de 10 000 abonnés. À l'instar des Stories sur Instagram et Snapchat, les utilisateurs ayant accès à YouTube Stories pouvaient publier du contenu qui disparaissait après une durée déterminée. Mais cela n'a pas attiré grand monde, car il ne répondait pas vraiment l'objectif de YouTube : les créateurs construisent des chaînes avec un arriéré de vidéos que les téléspectateurs peuvent regarder à la demande, ce qui génère des revenus pour les créateurs. Les Stories ont été abandonnés le 26 juin 2023 et les utilisateurs sont encouragés à essayer les Shorts ou les Community posts.Le mouvement de consolidation de Google se poursuit avec son application de podcasts autonome. Elle sera fermée au début de l'année prochaine, car l'entreprise centralise l'écoute des podcasts sur YouTube Music, qui a commencé à prendre en charge les chaînes de podcasts en avril. Google Podcasts a d'abord été lancé sur Android en 2018, puis sur iOS en 2020 ; il est également disponible sur le Web. Mais plus pour longtemps.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des produits et services technologiques disparus en 2023 ?Lesquels de ces produits ou services numériques vous manqueront ? Pour quelles raisons ?Connaissez-vous d'autres produits ou services qui ont discrètement été débranchés cette année ?