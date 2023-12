Le marché des NFT agonise avec 95 % des projets qui sont désormais sans valeur

L'effondrement spectaculaire du marché des NFT rappelle celui des cryptomonnaies

Les NFT n'ont pas tenu leurs promesses initiales et leur valeur réelle est controversée

Les jetons non fongibles, ou NFT, ont été présentés comme une technologie révolutionnaire qui allait bouleverser le concept de propriété et, plus largement, l'économie mondiale. Ces identifiants numériques de propriété sont stockés sur la blockchain, la même technologie qui sous-tend les cryptomonnaies comme le bitcoin, mais pour la plupart des gens, l'expression évoque des dessins numériques étranges vendus à des prix exorbitants. En fait, personne n'a jamais su exactement pourquoi les NFT s'échangeaient pour des sommes aussi importantes. Certains analystes estiment qu'il s'agit d'un stratagème qui favorise l'escroquerie et le blanchiment d'argent.Cette catégorie d'objets de collection est sortie de nulle part et a permis à certaines personnes de devenir millionnaires en vendant des images qui sont le plus souvent remarquablement moches. La popularité des NFT a explosé en 2021, et cela s'est poursuivi jusqu'en 2022. Il y a eu des histoires absurdes de personnes achetant des images valant littéralement le prix de manoirs. Les deux séries de NFT les plus échangées sont la collection Bored Apes Yacht Club lancée en avril 2021 par Yuga Labs et la collection CryptoPunks lancée en juin 2017 par Larva Labs. Chacune de ces deux collections de NFT est composée de 10 000 figurines similaires, mais uniques.Au sommet de leur gloire, en mai 2022, un NFT Bored Ape moyen se négociait à plus de 400 000 dollars. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La ferveur suscitée en 2021 par ces objets de collection a brusquement disparu en 2023. En janvier, le prix moyen d'un NFT de la collection Bored Apes n'était plus que de 100 000 dollars. En juin, il était de 70 000 dollars. À la fin du mois de novembre, il n'était plus que de 60 000 dollars. L'un des exemples les plus connus de cette perte de valeur saisissante est celui du NFT du premier tweet de l'histoire. Il a été vendu pour près de 3 millions de dollars en mars 2021 par Jack Dorsey, cofondateur de Twitter (aujourd'hui X).En avril 2022, ce NFT ne valait plus que 10 000 dollars. En seulement un an, il a perdu environ 99 % de sa valeur et sa valeur pourrait tomber à zéro, car l'acheteur de l'époque, l'entrepreneur iranien en cryptomonnaie Sina Estavi, peine aujourd'hui à trouver quelqu'un à qui le refourguer. Il s'était laissé emporter par la frénésie du marché et selon les analystes, il est peu probable qu'il trouve un acheteur à l'avenir. Lorsqu'il a mis en vente le NFT en avril 2022, Estavi espérait en tirer 14 969 ETH, soit environ 50 millions de dollars à l'époque, mais il a été surpris par la réaction du marché. Certains ont même proposé de l'acheter à moins de 1 000 dollars.Alors que de nombreuses personnes ont perdu de l'argent sur Bored Apes, ce dernier a en fait surperformé le marché des NFT dans son ensemble. Une analyse publiée en septembre par dappGambl, qui suit le marché des NFT, suggère que 95 % des NFT détenus par les investisseurs n'ont plus aucune valeur aujourd'hui. L'entreprise a rapporté qu'environ 23 millions de personnes détiennent ces actifs sans valeur. Selon les chercheurs de Chainalysis, cette réalité déconcertante devrait servir de rappel à l’ordre à l’euphorie qui a souvent entouré le marché des NFT. Les investisseurs lésés n'ont personne vers qui se tourner et doivent faire face à la réalité tout seuls.Les investisseurs semblent désormais aussi lassés des NFT que "les singes". Les recherches de "NFT" sur Google - qui ont connu une croissance rapide jusqu'en 2021 - ont chuté de façon spectaculaire. Les volumes de transactions se sont effondrés. Les prix sur le marché des NFT ont aussi connu des baisses considérables. Les prix des NFT de la collection Bored Ape ont baissé d'environ 90 % par rapport à leur sommet. Les NFT de la collection CryptoPunks ont fait un peu mieux en ne perdant que 80 %. Une étude publiée récemment par le cabinet d'analyse Chainalysis indique qu'environ 79% de toutes les collections de NFT restent actuellement invendues.Outre la perte de leur caractère novateur, le marché des NFT a souffert de la forte baisse du prix du bitcoin et d'autres cryptomonnaies, ainsi que de l'effondrement de la bourse de cryptomonnaies FTX et des escroqueries. Selon de nombreux critiques, les NFT sont un stratagème élaboré pour escroquer les investisseurs naïfs et pour blanchir de l'argent. « Pour moi, le plus impressionnant, c'est l'ampleur du pic. Il ne s'agissait pas d'un simple feu de paille, où l'on escroquait les gens pour quelques milliers de dollars par-ci par-là. Les NFT ont probablement permis aux célébrités et à d'autres types d'investisseurs de blanchir des capitaux », a écrit un critique.En outre, la levée des mesures liées à la pandémie de Covid-19 a permis aux personnes qui avaient commencé à négocier des NFT d'avoir d'autres moyens de passer leur temps. La hausse des taux d'intérêt à partir de la mi-2022 a rendu la plupart des actifs spéculatifs moins attrayants. L'ensemble de ces facteurs a fait apparaître les NFT comme une proposition plus risquée. Même la célèbre maison de vente aux enchères Sotheby's, fondée en 1744, a des problèmes avec les NFT. En septembre 2021, elle a vendu 101 NFT de Bored Ape pour plus de 20 millions de dollars. Elle fait maintenant l'objet d'un procès de la part d'un acheteur mécontent.Les NFT sont un moyen de revendiquer la "propriété" unique d'actifs numériques. "Non fongible" signifie unique, par opposition à un article "fongible" tel qu'un billet de cinq euros, qui est identique à tous les autres billets de cinq euros. Toutefois, ce n'est pas parce qu'un objet est unique qu'il a de la valeur. Ces images sont facilement copiables, de sorte qu'un NFT semble être un reçu montrant que vous avez payé pour quelque chose que d'autres personnes peuvent obtenir gratuitement. Il s'agit là d'une base de valeur assez douteuse. Comme pour le bitcoin et d'autres jetons spéculatifs similaires, le principal motif d'achat des NFT était l'appât du gain.En voyant les premières hausses de prix, les gens ont espéré qu'ils pourraient eux aussi faire d'énormes profits. Selon certains analystes, les NFT sont essentiellement "une forme superficiellement sophistiquée de jeu d'argent". Comme le bitcoin, ils n'ont aucune valeur fondamentale. En règle générale, l'achat d'un NFT n'est rentable que si l'on trouve "un plus grand imbécile" prêt à payer encore plus cher pour l'acquérir. C'est pourquoi il n'a jamais manqué de personnes - y compris certaines assez célèbres - pour en faire l'éloge et espérer susciter la peur de rater la tendance. Le rapport américain Eminem a acheté un Bored Ape qui lui ressemblait un peu.Pendant un certain temps, les prix de nombreux NFT ont fortement augmenté. Cependant, comme toutes les bulles spéculatives, il était probable qu'elles se terminent par des larmes. Bien qu'il soit presque impossible de prédire quand une bulle spéculative éclatera, nous avons déjà vu ce processus se dérouler auparavant. Et l'intérêt pour les NFT semble lié à ce que l'on appelle le "wash trading". Il s'agit d'une technique de manipulation de marché qui consiste à acheter à soi-même le même actif à plusieurs reprises afin de créer une fausse impression de demande en augmentant le nombre de transactions dans le but de faire gonfler le prix d'un actif.Certaines personnes stupides avaient même contracté des prêts en utilisant la "valeur" de leurs NFT comme garantie. Cela dit, lorsque les prêteurs ont voulu récupérer l'argent, ils se sont retrouvés dans l'embarras : contraints de vendre leurs NFT, ils ont récupéré beaucoup moins que ce qu'ils avaient payé. Heureusement, il n'y avait pas assez de personnes comme cela pour que le secteur financier soit confronté à un problème systémique. Selon les analystes, les NFT ne disparaîtront probablement pas complètement. Mais à moins qu'on ne leur trouve une utilité réelle, les NFT risquent de disparaître de plus en plus du débat public.Les NFT rejoindront probablement les dotcoms dans l'histoire des folies spéculatives. D'éminentes personnalités, comme le rappeur KSI qui avait considérablement investi dans les NFT, ont commencé à quitter le train en marche. Toutefois, certains irréductibles refusent toujours d'admettre que le marché s'est effondré.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des NFT ? Ces actifs numériques constituent-ils une vaste fumisterie ?Selon vous, ont-ils été conçus pour servir de plateforme d'escroquerie et de blanchiment d'argent ?Que pensez-vous de l'effondrement spectaculaire du marché des NFT et du marché des cryptomonnaies ?