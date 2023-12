Envoyé par Beeper Envoyé par Chaque fois que Beeper Mini tombe en panne ou est considéré comme non fiable en raison d'une interférence d'Apple, la crédibilité de Beeper en prend un coup. C'est insoutenable. Même si nous voulons nous battre pour ce que nous pensons être un produit fantastique qui devrait vraiment exister, la vérité est que nous ne pouvons pas gagner un jeu du chat et de la souris avec la plus grande entreprise du monde.



Avec notre dernière version du logiciel, nous pensons avoir créé quelque chose qu'Apple peut tolérer. Nous ne prévoyons pas de réagir si cette solution est mise hors ligne. Le logiciel de connexion iMessage qui équipe Beeper Mini et Beeper Cloud est désormais 100 % open source. Quiconque le souhaite peut l'utiliser ou en poursuivre le développement.



À ce stade, les actions d'Apple visant à bloquer Beeper Mini semblent de plus en plus difficiles à défendre. La seule raison potentielle qui reste à Apple est qu'elle pourrait gagner moins d'argent en vendant des iPhones si iMessage était disponible sur Android. Certains représentants d'Apple ont admis que "iMessage sur Android servirait simplement à éliminer un obstacle pour les familles utilisant l'iPhone qui donnent à leurs enfants des téléphones Android". Nous espérons qu'Apple a davantage confiance dans son offre globale de produits que de penser que les gens achètent des iPhones uniquement pour obtenir une bulle bleue.

Les Complexités et les Barrières Technologiques Rencontrées par Beeper

Beeper, une jeune entreprise développant un agrégateur de messagerie multiplateforme, prétend avoir résolu les problèmes de compatibilité des messages texte entre Android et iOS. Elle présente Beeper Mini, une application de messagerie qui permettrait d'utiliser iMessage sur des appareils Android. Des testeurs ayant expérimenté l'application déclarent qu'elle fonctionne de manière « assez satisfaisante », et Beeper affirme qu'elle offre une protection de la vie privée supérieure par rapport à d'autres alternatives. La société explique que la faisabilité de Beeper Mini a été rendue possible grâce à la rétro-ingénierie du protocole iMessage d'Apple par l'équipe à l'origine de l'application.Cette décision complique considérablement l'utilisation de Beeper, initialement conçu pour faciliter l'accès à iMessage sur Android. Beeper suggère même la location d'anciens iPhones pour les utilisateurs. Bien que des législateurs américains aient demandé une enquête sur le traitement potentiellement anticoncurrentiel de Beeper par Apple, l'issue reste incertaine. Malgré l'abandon du projet iMessage, Beeper se tourne vers son objectif initial de construire la meilleure application de chat au monde.Le protocole RCS (Rich Communication Services) représente une amélioration du système SMS, offrant une expérience plus enrichissante aux utilisateurs. Destiné à remplacer les SMS et MMS, il permet la création de discussions de groupe, l'envoi d'images et de vidéos, la réception d'accusés de réception, ainsi que la prise en charge du chiffrement de bout en bout. De plus, il élimine la limite de 160 caractères présente dans les SMS traditionnels. Lancé en 2007, le RCS a été adopté par le Global System for Mobile Communications (GSMA) en 2008 et est accessible aux utilisateurs du système d'exploitation Android.Au fil des années, Google a tenté de persuader Apple d'intégrer le protocole RCS à iMessage, mais jusqu'à présent, le fabricant d'iPhone s'est montré réticent à ouvrir son service de messagerie. En août 2022, Google a créé un site Web dédié appelant Apple à adopter le RCS, mais la firme de Cupertino reste déterminée à fournir uniquement iMessage et les SMS standard en tant que services par défaut. Cette position est contestée par Google, qui soutient que son objectif est d'améliorer l'expérience des utilisateurs Android en leur offrant davantage d'outils de communication.Les utilisateurs se sont plaints de l'affichage de bulles vertes lors des échanges de SMS entre propriétaires d'iPhone et d'Android via iMessage, incitant Google à répondre avec une mise à jour de son application Messages. La suggestion de louer d'anciens iPhones met en lumière les efforts déployés par Beeper pour trouver des solutions alternatives, bien que cela puisse ne pas être une option pratique pour de nombreux utilisateurs.La demande d'enquête des législateurs américains sur le traitement potentiellement anticoncurrentiel de Beeper par Apple soulève des questions sur la dynamique du marché et les restrictions imposées aux développeurs tiers. Cependant, l'issue de cette enquête demeure incertaine.Malgré l'abandon du projet iMessage, le fait que Beeper se recentre sur son objectif initial de construire la meilleure application de chat au monde suggère une volonté persistante de fournir des solutions innovantes dans le domaine des applications de messagerie. Cela pourrait indiquer que Beeper cherche à dépasser les contraintes spécifiques liées à iMessage pour se concentrer sur des fonctionnalités plus larges et une expérience utilisateur améliorée.Source : Beeper Quel impact la confrontation avec Apple pourrait avoir sur la capacité à attirer de nouveaux utilisateurs ?Comment cette confrontation avec Apple a-t-elle influencé la perception de Beeper en tant que concurrent sur le marché des applications de messagerie ?