La cryptomonnaie Worldcoin, lancée officiellement en juillet par le PDG d'OpenAI, Sam Altman, est basée sur une idée étrange : la société veut scanner l'iris de millions de personnes dans le monde et leur offrir en échange une carte d'identité numérique et, dans certains pays, des jetons gratuits. La mission supposée de Worldcoin est de créer un système financier décentralisé, le jeton Worldcoin servant à distribuer un revenu de base universel aux personnes du monde entier. Le balayage de l'iris se fait à l'aide d'un dispositif en forme d'orbe appelé "Orb". Worldcoin a étendu la disponibilité de l'orbe à plusieurs pays, dont la France, après le lancement officiel.Toutefois, un rapport de Techcrunch signale que Worldcoin a cessé le balayage de globes oculaires en France, en Inde et au Brésil. Tools for Humanity, la fondation qui supervise le développement de Worldcoin, a déclaré au média qu'elle avait étendu l'orbe à de nombreux marchés cette année pour un "accès limité dans le temps". Ce retrait soudain est toutefois une surprise. Worldcoin avait ouvert des kiosques dans plusieurs régions de l'Inde pour enrôler de nouveaux utilisateurs sur la plateforme et attiré des foules de personnes faisant la queue pour s'inscrire et collecter les jetons gratuits. En retour, certains recevront des jetons Worldcoin gratuits.Mais selon la rumeur, les acteurs du secteur des cryptomonnaies en Inde murmurent que Worldcoin fait face à des obstacles réglementaires sur le marché. Le projet fait face également à un grand scepticisme en France, notamment de la part des régulateurs. Quelques jours après le lancement officiel en France, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a annoncé qu'elle a quelques doutes sur la légalité de la collecte à grande échelle de données biométriques à laquelle le projet s'adonne. La CNIL estime que la légalité de cette collecte de données semble discutable, ainsi que les conditions de stockage des données biométriques.La CNIL a annoncé avoir ouvert une enquête sur Worldcoin en vue d'éclairer la situation. Le gendarme français de la protection des données personnelles a ajouté que l'enquête est menée en coordination avec les autorités de l'État de Bavière, en Allemagne. Il s'agit d'une menace pour le bon déroulement du projet. « La légalité de cette collecte [de données] semble douteuse, tout comme les conditions de conservation des données biométriques. La CNIL a ouvert des enquêtes, soutenant le travail des régulateurs bavarois de la vie privée qui ont la responsabilité principale en vertu de la loi européenne », a déclaré un porte-parole de la CNIL dans une déclaration.Lily Gordon, porte-parole de la fondation Tools for Humanity, a déclarés que Worldcoin s'engageait à travailler avec des partenaires à l'échelle mondiale pour s'assurer qu'il répond aux exigences réglementaires et fournit un service sûr, sécurisé et transparent pour les humains vérifiés. D'après Altman, Worldcoin vise à construire une solution fiable permettant de distinguer facilement les humains des agents d'IA en ligne, permettre les processus démocratiques mondiaux et augmenter radicalement les opportunités économiques. Mais le projet fait l'objet de nombreuses controverses et est même dénoncé par certains acteurs du secteur des cryptomonnaies.Par exemple, le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a alerté que Worldcoin présente des "problèmes majeurs" et que les données sur l'iris pourraient révéler par inadvertance le sexe, l'origine ethnique et peut-être même l'état de santé d'une personne. « Les violations de données se produisent tout le temps, et des personnes sont blessées. Mais lorsque des données biométriques sont divulguées, en particulier dans les pays pauvres où Worldcoin opère, c'est la vie des gens qui est en jeu », a déclaré Pete Howson, universitaire et auteur. Il y a aussi la question de savoir qui traite les données constituant la base de données biométriques de Worldcoin.Le formulaire de consentement de Worldcoin indique que la fondation Worldcoin, basée aux îles Caïmans, est le responsable du traitement des données biométriques collectées par l'intermédiaire de l'orbe. Cependant, un signal d'alarme concernant la conformité au RGPD (règlement général européen sur la protection des données) apparait si l'on examine la section récapitulative du formulaire de consentement aux données biométriques. Le formulaire de consentement contient un avertissement en gras selon lequel les personnes qui s'inscrivent avec un orbe ne seront pas en mesure de faire supprimer leurs données personnelles après cette étape.« Nous créerons un code Iris unique (tel que défini ci-dessous) qui ne pourra plus être supprimé (si nous le supprimions, la preuve de l'unicité ne fonctionnerait pas) », explique Worldcoin. Mais le RGPD donne aux Européens une série de droits d'accès à leurs données personnelles, y compris le droit de demander leur suppression. Donc dire qu'il n'est pas possible de les supprimer ne suffira pas et ne semble pas conforme à la loi. Il est donc peu probable que les autorités européennes acceptent que Worldcoin échappe à la réglementation en prétendant que le "code unique de l'iris" dérivé du balayage biométrique n'est pas une donnée à caractère personnel.Ainsi, il est facile de comprendre pourquoi les organismes de protection de la vie privée se sont si rapidement mobilisés pour exprimer leurs préoccupations et agir en conséquence. En juillet, le Bureau du commissaire britannique à l'information (Information Commissioner's Office - ICO) a également confirmé qu'il faisait ses propres recherches. L'ICO a déclaré que les organisations sont tenues de réaliser une évaluation de l'impact sur la protection des données avant de commencer à collecter des informations à "haut risque". L'on ignore si Worldcoin a fait cette étude. Selon certains rapports, l'ICO pourrait bientôt ouvrir une enquête sur Worldcoin.Interrogée sur l'enquête de la CNIL, la fondation Worldcoin avait déclaré : « Worldcoin a été conçu pour protéger la vie privée des individus et a mis en place un solide programme de protection de la vie privée et s'est engagé à respecter les exigences réglementaires. La fondation Worldcoin se conforme à toutes les lois et réglementations régissant le traitement des données personnelles sur les marchés où le Worldcoin est disponible. Le projet continuera à coopérer avec les organismes de tutelle pour répondre aux demandes d'informations supplémentaires sur ses pratiques en matière de protection des données personnelles et de la vie privée ».Worldcoin aurait levé environ 250 millions de dollars au total et compte Andreessen Horowitz, Khosla Ventures et Reid Hoffman parmi ses bailleurs de fonds. Même si les orbes ne sont plus disponibles sur certains marchés, World App continue d'enregistrer des personnes en Inde. World App est le portefeuille mobile compatible avec le protocole de la startup. Worldcoin a récemment mis à jour son protocole vers World ID 2.0 pour différencier les bots des "humains vérifiés" et aider les développeurs à construire de nouvelles intégrations. Elle a annoncé récemment des intégrations pour World ID avec divers services comme Minecraft, Reddit, Shopify, etc.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'arrêt du balayage de globes oculaires en France ?Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette décision soudaine de Worldcoin ?Que pensez-vous du projet Worldcoin ? Quels sont les risques qu'il pose pour la sécurité ?