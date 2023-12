Le complexe de Zuckerberg serait un projet impopulaire faisant face à des contestations

Certains résidents tenteraient d’empêcher Mark Zuckerberg de coloniser l'île de Kauai

Mark Zuckerberg se prépare à l'apocalypse tout comme de nombreux autres milliardaires

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, est l'une des personnes les plus riches du monde avec une fortune estimée à plus de 118 milliards de dollars. Il est souvent décrit comme une personne "très discrète" et il semble éviter l'exposition au grand public. L'ironie de la chose, c'est qu'il a bâti la quasi-totalité de sa fortune en exploitant les données personnelles d'autres personnes par le biais des plateformes de médias sociaux axées sur la publicité ciblée, comme Facebook. Aujourd'hui, il est classé parmi les milliardaires de la Tech qui achètent des bunkers luxueux et qui recrutent des militaires pour survivre à l'effondrement de la société qu'ils ont contribué à créer.Si l'on en croit les révélations d'une enquête publiée par le média américain Wired, Zuckerberg construirait un énorme complexe résidentiel à Kauai, à Hawaï. Mais comme tout ce que ces milliardaires font, le projet semble avoir des conséquences inattendues. Selon le rapport de l'enquête, le projet de Zuckerberg est mené avec une très grande discrétion. Des agents de sécurité et des caméras surveillent le périmètre du site de 566 hectares, un mur d'un mètre cinquante empêche les habitants de jeter un coup d'œil. De plus, les travailleurs contrôlés sont soumis à des accords de confidentialité stricts qui les empêchent de parler des travaux.Néanmoins, ce sont les projets peu orthodoxes du site qui semble avoir incité les employés contractuels à dénoncer la situation. En effet, le complexe comprendrait un abri d'environ 465 mètres carrés, d'une alimentation autonome en énergie et en nourriture, d'aménagements somptueux tels que des cabanes dans des arbres reliés par des ponts de corde, et d'un système de tunnels reliant deux luxueuses demeures au bunker. L'ensemble du projet devrait coûter plus de 270 millions de dollars. Le projet nécessitant assez d'espaces, les entreprises chargées de l'acquisition des terres auraient utilisé parfois des méthodes pour déloger des propriétaires fonciers.Bien que ce qui se passe derrière les murs soit fortement gardé, l'identité de l'instigateur du projet serait un secret de polichinelle pour les locaux. Le rapport note que Zuckerberg a commencé à acheter les terres aujourd'hui connues sous le nom de Koolau Ranch en 2014, allant même jusqu'à poursuivre les résidents ayant des droits ancestraux par le biais d'une litanie de sociétés-écrans à partir de 2016. Cela a suscité des réactions négatives et des accusations de violation des lois hawaïennes sur la propriété foncière. Entre-temps, le complexe aurait fait des ravages au sein de la communauté locale en raison de l'augmentation de la circulation et du bruit.Des camionnettes entrent et sortent de la propriété, transportant des matériaux de construction et des centaines d'ouvriers. Certains résidents ont également dénoncé le fait que le projet ait entraîné la modification du caractère du quartier. En outre, le rapport indique que le projet est si vaste qu'une partie non négligeable de l'île est soumise à l'accord de confidentialité. Mais les dénonciations auraient commencé à se multiplier en raison des gênes occasionnées par le projet.Le rapport souligne que le projet du milliardaire de Meta n'est pas populaire sur l'île. Une pétition visant à empêcher Mark Zuckerberg de coloniser Kauai aurait recueilli plus d'un million de signatures. Et pour tenter d'amadouer la population locale, Zuckerberg et son épouse Priscilla Chan auraient déboursé plus de 20 millions de dollars pour des organismes à but non lucratif de Kauai depuis 2018, dont un don de 4,2 millions de dollars pour relancer un programme d'emploi du comté et 3,5 millions de dollars destinés aux projets d'aide dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Toutefois, ces démarches n'auraient pas suffi à stopper les dénonciations.Brandi Hoffine Barr, porte-parole des Zuckerberg, a refusé de commenter le rapport sur le bunker, mais a déclaré : « Mark et Priscilla accordent une grande importance à l'environnement. Ils apprécient le temps que leur famille passe à Koolau Ranch et dans la communauté locale et s'engagent à préserver la beauté naturelle du ranch. Sous leur responsabilité, moins d'un pour cent de l'ensemble des terres est exploité, la grande majorité étant consacrée à l'agriculture, à l'élevage, à la conservation, aux espaces ouverts et à la préservation de la faune et de la flore ». En plus des gênes dues au chantier, il serait également question d'accidents graves.D'après Allan Parachini, un journaliste local, l'accent mis sur la gestion du flux d'informations autour du complexe aurait notamment consisté à réprimander la presse locale en cas de couverture critique. Selon le rapport, Zuckerberg, dont l'entreprise collecte à longueur de journée les données de centaines de millions d'internautes, y compris de ceux qui ne sont pas des utilisateurs de ses plateformes de médias sociaux, entretient un grand culte du secret autour de sa personne et de ses affaires. Par exemple, en 2004, lorsque Facebook était The Facebook, il aurait demandé à deux journalistes de signer un accord de confidentialité avant une interview.La demande a été rejetée. En 2010, lorsqu'un employé de Facebook a divulgué des plans de produits aux médias, Zuckerberg a qualifié la fuite d'acte de trahison dans un courriel adressé au personnel et a exigé la démission immédiate de l'auteur de la fuite. « Engageons-nous à maintenir une totale confidentialité sur la société, sans aucune exception. Si vous ne pouvez pas gérer cela, partez. Nous avons trop de bien social à construire pour avoir à gérer cela », a-t-il écrit. Plus récemment, il aurait demandé aux moniteurs de Facebook de signer des accords de confidentialité stricts, en partie pour protéger les données des utilisateurs qu'ils contrôlent.Ces accords les empêcheraient de parler de conditions de travail prétendument médiocres. Le traitement de ces moniteurs de contenu a donné lieu à de nombreuses poursuites judiciaires, dont une en 2018 contre Facebook qui a été réglée pour 52 millions de dollars. Beaucoup ont souligné l'ironie de l'attitude "vie privée pour moi, mais pas pour toi" des magnats des médias sociaux. De nombreux habitants de la région estiment que les manœuvres juridiques utilisées par Zuckerberg pour entrer en possession des terres pour son complexe luxueux sont un autre exemple d'étrangers qui s'installent à Hawaï et profitent des personnes qui y vivent déjà.Plusieurs dirigeants de la Silicon Valley, à l'instar de Mark Zuckerberg et de Sam Altman, partagent une "peur hystérique" d'une hypothétique apocalypse. La plupart s'attendent à des choses comme un effondrement environnemental, des troubles sociaux, une explosion nucléaire, une tempête solaire, un virus imparable ou un piratage informatique malveillant qui détruira tout. Plus récemment, certains ont commencé à avoir peur d'une hypothétique apocalypse déclenchée par l'IA. Si les cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, courent après l'immortalité, Elon Musk, PDG de SpaceX, veut coloniser la planète Mars pour assurer la survie de l'humanité.Peter Thiel, cofondateur de Palantir, veut inverser le processus de vieillissement et Ray Kurzweil, ancien cadre de Google, pense qu'il est possible de télécharger l'esprit humain dans un superordinateur et que l'immortalité est un objectif atteignable pour l'humanité. L'extrême richesse de ces personnes et leurs privilèges les ont rendus obsédés par l'idée de s'isoler du danger réel et présent du changement climatique, de l'élévation du niveau de la mer, des migrations de masse, des pandémies mondiales, de la panique nativiste et de l'épuisement des ressources. Pour eux, l'avenir de la technologie ne tient qu'à une chose : échapper au reste d'entre nous.Dans le cas de Zuckerberg, l'on ignore exactement ce à quoi il tente d'échapper en construisant un si vaste complexe. Selon le rapport, le projet serait appuyé sur des manœuvres juridiques et des réseaux politiques et il aurait parfois fait preuve de mépris à l'égard du public local. Le site aurait été décrit par d'anciens contractants du projet comme "une sorte de bunker postapocalyptique en cas d'effondrement de la civilisation". En outre, des documents disponibles en consultation publique auraient révélé que le complexe partiellement achevé se compose de plus d'une douzaine de bâtiments avec au moins 30 chambres et 30 salles de bain au total.Il s'articulerait autour de deux manoirs d'une superficie totale comparable à celle d'un terrain de football professionnel, qui abritent plusieurs ascenseurs, des bureaux, des salles de conférence et une cuisine de taille industrielle. Un ancien contractant du projet affirme : « il y a des caméras partout ». Plus de 20 caméras figureraient sur les plans d'un seul petit bâtiment d'exploitation du ranch. De nombreuses portes de l'enceinte seraient prévues pour être actionnées par un clavier ou insonorisées. D'autres portes, comme celles de la bibliothèque, seraient décrites comme des "portes aveugles", conçues pour imiter le design des murs environnants.La porte de l'abri souterrain sera construite en métal et remplie de béton, un style courant dans les bunkers et les abris antiatomiques. Certains milliardaires, comme Altman ou Thiel, envisagent de rejoindre des abris fortifiés en Nouvelle-Zélande en cas de catastrophe. Toute cette agitation pousse de nombreux experts à se poser la question suivante : « si les ultra-riches sont si préoccupés par l'avenir de la planète, pourquoi n'investissent-ils pas pour faire quelque chose au lieu de creuser des trous juste pour sauver leurs propres peaux ? ». Source : Wired