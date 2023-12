La décision fait suite à des études comparatives qui ont débouché sur la conclusion que les écrans tactiles suscitent des criantes en matière de sécurité des conducteurs

la voiture la plus facile à comprendre et à utiliser, et de loin, est la Volvo V70 2005. Les quatre tâches sont accomplies en dix secondes chrono, pendant lesquelles la voiture est conduite sur 306 mètres à 110 km/h ;

à l'autre extrémité de l'échelle, la voiture électrique chinoise MG Marvel R obtient des résultats bien pires. Le conducteur a besoin de 44,6 secondes pour accomplir toutes les tâches, pendant lesquelles la voiture a parcouru 1 372 mètres, soit plus de quatre fois la distance par rapport à la vielle Volvo ;

la BMW iX et la Seat Leon sont plus performantes, mais toutes deux sont encore trop compliquées. Le conducteur a besoin de près d'un kilomètre pour effectuer les tâches. L'équipe rappelle qu'il peut se passer beaucoup de choses dans le trafic pendant ce temps ;

la Dacia Sandero et la Volvo C40 ont de bonnes performances bien qu'elles soient toutes deux équipées d'écrans tactiles. Cependant, elles ne sont pas surchargées de fonctionnalités. Volvo semble montrer qu'un écran tactile n'a pas besoin d'être compliqué.

Cela fait quelques années que Volkswagen tente de donner un nouveau visage à ses intérieurs. Sous la direction de l'ancien PDG Herbert Diess, le constructeur allemand a décidé de suivre les traces de Tesla et de centraliser une grande majorité de ses commandes sur l'écran d'infodivertissement. Il a également supprimé les boutons physiques de ses volants et les a remplacés par des boutons capacitifs tactiles. Le constructeur automobile a dû revenir sur cette décision suite à des plaintes des consommateurs.Une rangée de boutons physiques rétroéclairés se trouve désormais directement accessible sous l'écran tactile du concept ID.2. Ces boutons permettent aux clients d'accéder facilement aux commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation les plus utilisées, ce qui, même si cela ne concerne pas toutes les commandes de la voiture, est un pas dans la bonne direction. Le magazine automobile suédois Vi Bilägare a testé en profondeur le système IHM (interface homme-machine) de onze voitures moderne l'an dernier et est arrivé à la conclusion selon laquelle ce choix de conception affecte de façon considérable la sécurité au volant. En effet, la formule écran tactile induit une rallonge du temps nécessaire pour effectuer des actions qui seraient simples via un simple bouton. Le rapport indique que la voiture la moins performante a besoin de 1400 mètres pour effectuer les mêmes tâches pour lesquelles la voiture la plus performante n'a besoin que de 300 mètres. En même temps, la voiture était conduite à 110 km/h. En parallèle, l'équipe de testeurs a jaugé une voiture sans écran tactile, une Volvo V70 de 17 ans, à des fins de comparaison. Un aspect important de ce test est que les conducteurs ont eu le temps d'apprendre à connaître les voitures et leurs systèmes d'infodivertissement avant le début du test. L'équipe a fait plusieurs constats, à commencer par la complexité des écrans.Tesla n'a pas été le premier à introduire un écran tactile, mais la société a toujours proposé des écrans tactiles plus grands que la plupart des constructeurs, contenant davantage de fonctionnalités de la voiture. Le SUV électrique BMW iX offre également un écran tactile, mais pas aussi grand que celui de Tesla, et aussi plus de boutons physiques. Mais ce ne serait pas la garantie d'un système facile à utiliser. Selon l'équipe, le système d'infodivertissement de la BMW a beaucoup de fonctionnalités, mais il a aussi l'une des interfaces utilisateur les plus complexes et compliquées jamais conçues.Le rapport souligne que, par souci d'économie, les commandes tactiles de la climatisation situées sous l'écran dans la nouvelle ID.3 de Volkswagen et la Leon de Seat ne sont pas rétroéclairées, ce qui les rend totalement invisibles la nuit. En outre, le test a révélé que l'affirmation des constructeurs automobiles selon laquelle plusieurs fonctions peuvent désormais être activées par la voix n'est pas totalement vraie. Les systèmes de commande vocale ne seraient pas toujours faciles à utiliser et ne fonctionneraient pas comme annoncé. L'équipe n'a donc pas pris en compte ses systèmes lors de l'expérience. Voici les principales observations de l'équipe :L'équipe a en sus mesuré l'angle nécessaire pour que le conducteur regarde vers le bas pour actionner les commandes de l'écran tactile. En photographiant le même conducteur dans toutes les voitures testées, l'équipe a constaté que le conducteur doit abaisser sa ligne de vision d'au moins 56 degrés pour voir l'extrémité inférieure de l'écran tactile ultra-large. En comparaison, le conducteur baisse sa ligne de vision de seulement 20 degrés dans la Mercedes GLB qui dispose d'un petit écran incrusté dans le tableau de bord.Les avantages potentiels des écrans tactiles sont plus évidents pour le constructeur comme le souligne un observateur : « Les boutons physiques doivent être conçus, testés, redessinés et validés très tôt dans le processus de conception d'un nouveau modèle, de sorte qu'il reste du temps pour déterminer comment fabriquer ou se procurer toutes les pièces, comment elles s'intègrent au reste des systèmes de la voiture, et comment elles seront câblées et assemblées. Imaginez seulement quel serait l'impact si, tard dans le processus, une nouvelle fonctionnalité devait être ajoutée. Il faudrait pratiquement l'oublier et l'ajouter lors de la prochaine itération du modèle. Avec un écran tactile, toutes ces dépendances disparaissent. L'équipe chargée du matériel n’a qu’à indiquer qu’il y aura un écran tactile capacitif de la taille d'un iPad pour l'infodivertissement et un autre de taille personnalisée ici pour le groupe d'instruments. Les spécialistes du logiciel peuvent concevoir l'interface utilisateur de manière indépendante, en procédant à des modifications jusqu'au tout dernier moment, ou même après le dernier moment si la voiture peut être mise à jour. »En d’autres termes, les écrans tactiles et les commandes tactiles offrent certains attraits aux constructeurs automobiles. Ils permettent de contrôler un grand nombre de fonctions avec une interface compacte et évolutive. Une poignée de commandes tactiles et un écran tactile peuvent également être moins chers et plus faciles à mettre en œuvre que de remplir des boutons dans toute la cabine. De plus, pendant un certain temps, ils ont été le signe qu'un constructeur automobile évoluait avec son temps.Après la dernière décennie, cependant, les gens se lassent de ces nouveautés. Les commandes tactiles sont, dans l'ensemble, moins réactives et moins pratiques que les simples boutons d'antan. C'est avant même d'envisager la frustration d'avoir à plonger dans un système de menu juste pour allumer un siège chauffant. C’est la raison de la multiplication des retours à la vieille école chez de plus en plus de constructeurs.Source : vidéo présentation iD.2Pour ou contre les interfaces entièrement ou majoritairement tactiles au sein des voitures ?