La dette générée pour le rachat de Twitter serait totalement invendable, mais Elon Musk essaie de rassurer

Des mesures controversées qui ne portent pas de fruits pour le moment

Conclusion

En avril 2022, Elon Musk a signé un accord annonçant le rachat de Twitter qu'il n'a finalement honoré que quelques mois plus tard après une poursuite judiciaire pour l'y contraindre suite à une tentative pour y renoncer. Le rachat à finalement eu lieu en octobre 2022.Si Elon Musk s'est engagé à apporter des fonds propre, il a également été soutenu par des fonds d’investissement et grandes fortunes. Parmi ces entités, nous pouvons citer le co-fondateur de l’éditeur de logiciel Oracle, Larry Ellison, qui a fait un chèque d’un milliard, ou Qatar Holding, contrôlé par le fonds souverain du Qatar, Qatar Investment Authority. La plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance fait également partie de cette liste d’investisseurs avec une contribution de 500 millions de dollars. Sequoia Capital Fund, L.P. est allée jusqu'à 800 millions de dollarsIl faut aussi parler du prince saoudien Alwaleed bin Talal qui a indiqué sur Twitter que la Kingdom Holding Company, une société d'investissement qu'il contrôle, renouvellerait son investissement de 1,9 milliard de dollars dans Twitter pour rejoindre Musk dans « ce voyage passionnant » : « C'était super de communiquer avec vous mon "nouvel" ami Elon Musk. Je crois que vous serez un excellent leader pour que Twitter propulse et maximise son grand potentiel. Kingdom KHC et moi sommes impatients de déployer nos ~ 1,9 milliard de dollars sur le "nouveau" Twitter et de vous rejoindre dans ce voyage passionnant ».À cela se sont ajouté des prêts contractés auprès des banques à hauteur de 13 milliards de dollars. Parmi elles, de grands noms de banques américaines comme Morgan Stanley Bank of America, mais aussi la Britannique Barclays et surtout deux Françaises : BNP Paribas et Société Générale.Dans une situation de prêt, les banques revendent ces prêts à des investisseurs. Sauf qu'en octobre 2023, soit douze mois après, les acquéreurs se faisaient rares. La principale raison réside dans le fait que la valeur de Twitter s’est effondrée mois après mois, et si les banques veulent vendre, ce sera à perte, selon le Wall Street Journal. Le quotidien indiquait que les structures bancaires pourraient perdre jusqu’à 15% de ces prêts, soit deux milliards de dollars environ.Malgré les assurances d'Elon Musk, ces banques pourraient être confrontées à de lourdes pertes sur la dette lorsqu'elles la vendront éventuellement. Les sources n’ont pas précisé quand les assurances de Musk ont été faites, bien que l’une d’elles ait noté que Musk les avait faites à plusieurs reprises. Mais le comportement du milliardaire, tant dans sa tentative de se retirer du rachat en 2022 que plus récemment dans son aliénation des annonceurs, a plus largement entravé les efforts des banques de se débarrasser de la dette depuis qu’il a orchestré le rachat.De grands fonds spéculatifs et des investisseurs en crédit de Wall Street ont eu des conversations avec les banques à la fin de l’année dernière, leur proposant d’acheter la partie la plus ancienne de la dette à environ 65 cents sur le dollar. Mais dans des entretiens récents avec le Financial Times, plusieurs ont dit qu’il n’y avait pas de prix auquel ils achèteraient les obligations et les prêts, étant donné leur incapacité à évaluer si Linda Yaccarino, la directrice générale de X, pouvait redresser l’entreprise.Une entreprise multimilliardaire spécialisée dans les difficultés financières a qualifié la dette de X de « non vendable ».Vendre les 12,5 milliards de dollars d'obligations et de prêts à moins de 60 cents par dollar – un prix que de nombreux investisseurs estiment que les banques auraient de la chance d'atteindre dans le marché actuel – impliquerait des pertes avant de prendre en compte les paiements d'intérêts de X de 4 milliards de dollars ou plus, des dépréciations qui ont n'a pas encore été rendu public par le syndicat des prêteurs, selon les calculs du FT. La dette est répartie entre 6,5 milliards de dollars de prêts à terme, 6 milliards de dollars d'obligations senior et junior et une facilité de crédit renouvelable de 500 millions de dollars.Les banques ont conservé la dette dans leurs bilans au lieu de la vendre à perte, dans l’espoir que les performances de X s’amélioreront suite à une série de mesures de réduction des coûts. Plusieurs personnes impliquées dans la transaction ont souligné qu'il n'était pas prévu de vendre la dette de façon imminente, l'une d'entre elles affirmant qu'il n'y avait aucune garantie que les banques seraient en mesure de se débarrasser de la dette, même en 2024.Les personnes impliquées dans l’accord ont averti que la garantie de Musk n’était basée sur aucun contrat formel. L’un d’eux a déclaré qu’il y voyait une déclaration vantardise selon laquelle l’entrepreneur n’avait jamais laissé tomber ses prêteurs. « Je n'ai jamais perdu d'argent pour ceux qui investissent en moi et je ne vais pas commencer maintenant », a-t-il déclaré à Axios plus tôt ce mois-ci, interrogé sur une campagne de collecte de fonds distincte menée par sa société X.ai Corp.Certains à Wall Street considèrent les garanties personnelles de Musk avec scepticisme, étant donné qu’il a tenté de revenir sur son accord d’achat de Twitter malgré un contrat sans faille, avant de céder. Néanmoins, la garantie d’un homme dont la valeur nette selon Forbes est d’environ 243 milliards de dollars a aidé certains banquiers à faire valoir auprès de leurs comités internes qu’ils pouvaient attribuer un prix plus élevé à la dette tant qu’ils la conservaient dans leurs bilans.L’opération de Musk est une étape audacieuse dans sa quête de transformer le paysage des médias sociaux, souvent critiqué pour sa toxicité et sa polarisation. Le fondateur de Tesla et de SpaceX a promis de faire de X une plateforme plus ouverte, plus transparente et plus démocratique, où les utilisateurs peuvent créer et partager du contenu de qualité sans être soumis à la censure ou à la manipulation.Toutefois, le rachat de Twitter par Musk a également suscité de nombreuses controverses et critiques, tant de la part des régulateurs que des utilisateurs. Certains ont accusé Musk d’abuser de sa position dominante et de son influence pour s’emparer d’un actif stratégique et d’en faire un outil de propagande personnelle. En outre, Musk a dû faire face à plusieurs défis juridiques et opérationnels, notamment des enquêtes antitrust, des poursuites pour non paiement de loyer et des poursuites de la part d’anciens actionnaires et employés de Twitter.Il a attribué cette décision aux startups d’intelligence artificielle qui font du scrapping « d’énormes quantités de données » sur Twitter pour entraîner leurs modèles de langage. Selon Musk, ces pratiques affectent l’expérience des utilisateurs réels et la stabilité du site. Il a donc décidé de mettre en place des paywalls pour permettre d'accéder aux tweets, en fonction du statut de vérification des comptes. Il assure que ce sont des limites « temporaires » sur le nombre de messages que les internautes peuvent lire.Les utilisateurs peuvent disposer d'une pastille colorée à côté de leur pseudonyme, icône qui indique un compte officiel. La nouveauté, c'est que pour avoir cette authentification, les utilisateurs doivent payer un abonnement mensuel.Peu après le rachat par Elon Musk, un certain nombre de comptes critiques du milliardaire sont bloqués, en particulier le compte qui piste les déplacements de son jet privé, celui de la personne qui le gère, et ceux des journalistes qui relaient des informations provenant de ces comptes. Le compte officiel du réseau social Mastodon, concurrent de Twitter, est également suspendu de même que les insertions de lien vers Mastondon sont interdites. Plusieurs comptes antifascistes sont suspendus, dont celui de l'organisme de surveillance WaNaziWatch ; aucun compte affilié à l’extrême droite ne l'est en parallèle.Musk justifie le blocage de journalistes du Washington Post, du New York Times, de Mashable et de CNN par le fait que le partage des coordonnées de son jet privé lui ferait courir un risque d'assassinat, ainsi qu'à sa famille. Face à la condamnation de cette action par l'ONU, la commission européenne et plusieurs gouvernements, le blocage des journalistes est levé. La tentative d'interdiction de lien vers d'autres réseaux sociaux n'est pas non plus maintenue.Par ailleurs, bien qu'il annonce officiellement vouloir permettre à toutes les opinions politiques de s'exprimer grâce à une liberté d'expression absolue, dans les faits, ce sont essentiellement la droite conservatrice et l'extrême droite qui bénéficient des mesures d'Elon Musk, notamment de celles favorisant le retour de comptes écartés pour complotisme ou propos haineux. Nous pouvons citer par exemple les comptes de Donald Trump, d'Hervé Ryssen et de Pierre-Nicolas Nups (condamné pour incitation à la violence et à la haine homophobe en 2018) qui ont été débannis. Le parti d'extrême droite britannique Britain First, banni de Twitter en 2017 pour incitation à la haine et au racisme, a été réintégré et s'est vu offrir un « badge or ». Parmi les comptes débannis, on compte ceux de personnalités condamnées pour homophobie, ainsi que des comptes de néonazis.Autant d'éléments qui ont conduit à l'exode des annonceurs de la plateforme.Les initiatives d'Elon Musk n’ont pas réussi à inverser la tendance, et ont même parfois provoqué des réactions négatives. Par exemple, Musk a été critiqué pour avoir changé le logo de X, qui était un oiseau bleu, par un X. Il a également été accusé d’avoir censuré ou banni des utilisateurs qui exprimaient des opinions contraires aux siennes, ou qui le critiquaient personnellement. Malgré ces turbulences, Musk reste confiant dans l’avenir de X, et affirme qu’il s’agit d’un projet à long terme qui finira par porter ses fruits.Il est allé jusqu'à se moquer des annonceurs qui quittaient la plateforme en raison des messages antisémites qu'il y avait amplifiés. Musk échangeait avec le journaliste Andrew Ross Sorkin. Sorkin a demandé à Musk s'il essayait de récupérer les annonceurs qui avaient retiré les publicités de X après sa prise de parole sur la plateforme.« J'espère qu'ils arrêteront. Ne faites pas de publicité [sur X] », a déclaré Musk en réponse à la question de Sorkin (voir la vidéo).Perplexe, Sorkin a demandé : « Vous ne voulez pas qu'ils fassent de la publicité [sur X] ? »« Non », a répondu Musk. « Que voulez-vous dire ? » a demandé Sorkin.« Si quelqu'un essaie de me faire chanter avec de la publicité, ou avec de l'argent, qu'il aille se faire foutre », a déclaré Musk Il a également réitéré ses garanties aux banquiers qui lui ont prêté de l’argent, en leur disant qu’ils seraient remboursés intégralement, avec intérêts. Toutefois, certains analystes et investisseurs restent sceptiques quant à la capacité de Musk à tenir ses promesses, et estiment que X est voué à l’échec.Source : Financial TimesPensez-vous que le rachat de Twitter par Elon Musk était une bonne ou une mauvaise décision ? Pourquoi ?Comment évaluez-vous la performance de Linda Yaccarino en tant que directrice générale de X ? Quelles sont les mesures qu’elle devrait prendre pour redresser la situation ?Quelle est votre opinion sur le changement de logo de X et les autres initiatives de Musk pour attirer de nouveaux utilisateurs et annonceurs ?Faites-vous confiance aux garanties de Musk aux banquiers qui lui ont prêté de l’argent ? Pensez-vous qu’il pourra rembourser sa dette ?Quel est l’avenir de X ? Pensez-vous que X est voué à l’échec ou qu’il peut devenir une plateforme de médias sociaux révolutionnaire ?