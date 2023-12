Économies et marchés boursiers

Nombre d'entreprises : 255

Valeur combinée : 1 330 milliards de dollars

Nombre d'entreprises : 2 119

Valeur combinée : 2 530 milliards de dollars

Nombre d'entreprises : 595

Valeur combinée : 2 620 milliards de dollars

Le cas de la France

Ce n'est pas la première fois qu'Apple atteint cette capitalisation boursière

L'ascension d'Apple jusqu'à une valorisation de 3 000 milliards de dollars en fait l'entreprise la plus valorisée au monde, mais cette taille peut être difficile à appréhender étant donné l'ampleur de ce chiffre. Plus de 3 000 milliards, ou 3 millions de millions de dollars. C’est également légèrement supérieur au produit intérieur brut annuel de la France.Pour apprécier pleinement l'importance de la valorisation actuelle d'Apple, estimée à 3 000 milliards de dollars, mettons la en perspective avec une liste des différentes économies et marchés boursiers nationaux qui sont désormais éclipsés par cette valorisation.La taille massive d'Apple est soutenue par son activité sous-jacente consistant à vendre des produits de haute technologie autour desquels est construit un vaste écosystème, ce qui rend de plus en plus difficile pour ses clients de partir chez un concurrent. Apple est en passe de générer 400 milliards de dollars de revenus annuels et 100 milliards de dollars de bénéfices annuels.Bien que l'iPhone représente l'essentiel des activités d'Apple, on estime que même les AirPod d'Apple génèrent suffisamment de revenus annuels pour en faire une entreprise Fortune 500 s'il s'agissait d'une entreprise autonome.Voici les économies et marchés boursiers nationaux qui sont désormais éclipsés par cette valorisation, selon les données de Bloomberg et du Matrix Book 2023 de Dimensional Fund.L’Allemagne est de loin le plus grand pays d’Europe en termes de PIB, mais son marché boursier est plus petit que celui du Royaume-Uni, de la France et de l’Italie. Cela reflète en partie le fait qu’il y a moins de sociétés cotées qu’au Royaume-Uni, mais aussi parce que l’Allemagne compte davantage de sociétés axées sur la valeur. En conséquence, son multiple de marché – le prix que les investisseurs paient pour un dollar ou un euro de profit – est considérablement inférieur à celui des États-Unis.PIB de l'Italie en 2022 : 2 010 milliards de dollarsPIB du Canada en 2022 : 2 140 milliards de dollarsPIB de la France en 2022 : 2 780 milliards de dollarsValeur combinée : 2 920 milliards de dollarsCe n’est pas la première fois que la société basée à Cupertino, en Californie, éclipse Paris en valeur. Le duo a échangé ses positions à plusieurs reprises au cours de la liquidation du second semestre de l’année dernière, alors que les banques centrales augmentaient leurs taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation.Le marché boursier français lui-même a atteint un niveau record cette semaine, propulsé par les sociétés de produits de luxe, notamment le propriétaire de Louis Vuitton, LVMH, et le fabricant de sacs Birkin, Hermes International SCA. Les actions ont reculé à partir du milieu de l'été, pour ensuite remonter à nouveau ces dernières semaines alors que les preuves d'un ralentissement de l'inflation se multipliaient et que les taux d'intérêt pourraient donc avoir atteint un sommet, sans aucun signe de récession aux États-Unis.Aux États-Unis, ce même contexte a entraîné une nouvelle hausse des valeurs technologiques, en particulier celles des plus grandes entreprises. Apple a grimpé de plus de 50 % en 2023, ajoutant environ 1 000 milliards de dollars en valeur marchande. Les actions ont augmenté de 0,1% pour clôturer à 198,11 $ jeudi, atteignant un nouveau sommet historique.La récente hausse d'Apple constitue un renversement majeur par rapport à octobre, lorsque le titre était sous pression en raison des inquiétudes concernant la croissance des revenus et des ventes en Chine.« Les baissiers sur le titre ne tiennent pas compte de l'expansion structurelle de la marge brute », a écrit dans une note Atif Malik, analyste chez Citigroup Inc., soulignant le positionnement haut de gamme de l'iPhone, l'accélération des ventes de services et les avantages du prix des matières premières. « Nous prévoyons que les tendances ci-dessus se poursuivront l'année prochaine et considérons l'adoption des téléphones AI et de Vision Pro comme des catalyseurs potentiels de hausse », a-t-il déclaré, ciblant les gains d'actions à 230 $.Wall Street prévoit que les revenus de l’entreprise connaîtront une nouvelle accélération en 2024 à mesure que la demande de smartphones, d’ordinateurs portables et d’ordinateurs rebondira, selon la moyenne des estimations des analystes compilées par Bloomberg.Début 2022, malgré des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement, Apple est devenue la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars , après que sa valeur a augmenté de 1 000 milliards de dollars en moins de 16 mois alors que la pandémie de coronavirus a énormément profité aux grandes entreprises technologiques.Le fabricant d'iPhone est devenu une entreprise de 1 000 milliards de dollars en août 2018 et, deux ans plus tard, est devenu la première entreprise à être évaluée à 2 000 milliards de dollars.Apple a brièvement perdu son titre d'entreprise la plus précieuse au monde au profit de Microsoft fin octobre 2021. Cependant, un fort rallye en novembre 2021 a restauré sa couronne.Pourtant, début 2023, Apple a perdu 165 milliards de dollars de sa valeur boursière en moins d'une semaine suite aux troubles survenus en Chine. Les manifestations contre les politiques de verrouillage zéro COVID du gouvernement chinois qui ont frappé Foxconn, le principal fournisseur de modèles haut de gamme iPhone 14 Pro et Pro Max, ont alors provoqué une chute de 2,6 % de l’action Apple et ont entraîné un déficit de production de près de 6 millions d’unités, soit environ 10 % des ventes unitaires d’iPhone d’Apple pour le dernier trimestre de 2022.Alors que le nombre de cas de COVID-19 continuait d’augmenter de façon alarmante, la Chine poursuivait toujours sa politique zéro COVID qui avait déjà entraîné la fermeture de nombreuses habitations et entreprises dans différentes grandes villes du pays. Ces mesures, perçues comme étant trop restrictives par la population, ont provoqué l’apparition de nombreux foyers de protestation et de troubles civils sur tout le territoire, notamment dans l’usine d’assemblage d’iPhone de Foxconn à Zhengzhou.Foxconn est un énorme complexe industriel qui peut accueillir jusqu’à 200 000 travailleurs en période de pic de production. L’usine chinoise produit la grande majorité des modèles haut de gamme iPhone 14 Pro et Pro Max qui ont permis à Apple de compenser la baisse de la demande pour les modèles ordinaires iPhone 14 de la marque.Vers la fin du mois de novembre 2022, de violentes manifestations ont éclaté au sein de Foxconn en protestation contre la rigueur des procédures de confinement appliquées à la suite de l’apparition de cas de COVID-19. Ces mesures ont exigé que les employés soient placés en quarantaine dans des systèmes en circuit fermé afin de permettre le fonctionnement des chaînes de production. Les employés ont également exprimé leur mécontentement face aux pénuries alimentaires permanentes et aux problèmes liés aux paiements des salaires. Ces agitations ont finalement entraîné le départ de plusieurs milliers d’employés, dont plus de 20 000 nouvelles recrues.Après ces événements, les dirigeants de Foxconn ont tenté de calmer la situation en recrutant activement des employés supplémentaires, en supprimant certains contrôles anti-COVID couteux et en proposant des indemnités de départ pour les employés qui souhaitent rentrer chez eux. L'entreprise taïwanaise a également offert des primes pouvant atteindre 1 800 dollars par mois pour les ouvriers qui décident de rester à temps plein chez Foxconn jusqu'en janvier 2023.La situation de Foxconn était alors une source de préoccupation pour Apple, car elle empêche la marque de profiter pleinement de l'un de ses meilleurs trimestres de vente.Il a fallu attendre juillet 2023 pour voir Apple revenir à 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.