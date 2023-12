Sur quels axes Threads devait-il se mettre en conformité avec le RGPD ?

Grosso modo, l’interface graphique est très inspirée de celle de Twitter. Des copies d’écran de l’initiative dénommée en interne « Project 92 » en attestent. Threads est basé sur Instagram et s'intègre à ActivityPub, le protocole décentralisé des médias sociaux. Cela permet en théorie aux utilisateurs d'emmener leurs comptes et leurs followers avec eux dans d'autres applications qui prennent en charge ActivityPub, y compris Mastodon.Selon des sources proches de Meta, le géant de la technologie s'était abstenu de déployer le service dans l'Union européene en raison de ce que l'entreprise estimait être un manque de clarté dans la Digital Markets Act de l’UE. En vertu de cette loi, les entreprises telles que Meta tombent sous le coup de restrictions sur la façon dont elles mélangent les données personnelles des utilisateurs.Une analyse approfondie des pratiques de collecte de données de Threads a permis de révéler ce que l’application collecte comme informations personnelles sur les utilisateurs :Des rapports de Sensor Tower et Similarweb font état de ce que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de Threads a chuté de plus de 80 % entre les mois de juillet et août de l’année qui tire à son terme. Les utilisateurs actifs quotidiens de Threads tournaient autour de 49 millions deux jours après le lancement. Le 1er août, ce chiffre était tombé à un peu plus de 9,6 millions. L'engagement avait également connu une en baisse par rapport à la période du lancement. Le temps passé sur l'application dans tous les marchés disponibles avait culminé le 6 juillet à environ 14 minutes par jour, mais ce temps avait ensuite chuté à seulement 2,3 minutes au 1er août.Source : Annonce du lancement de Threads en UE par Marc ZuckerbergComment accueillez-vous le lancement de Threads en Union européenne ? Quelles attentes particulières avez-vous à formuler ?