Et ravive le débat dans la Tech sur les avantages et inconvénients de chaque formule

Sage s’est illustré l’an dernier sur la question par un comportement agressif envers les clients qui ravive la question de savoir si ces derniers bénéficient en réalité du passage à la formule souscription

Licence perpétuelle vs abonnement : à chaque solution ses avantages et ses inconvénients

À l'instar d'Adobe et de sa formule Creative Cloud, l’offre dans le nuage Microsoft 365 introduit un nouveau modèle économique visant à fidéliser le consommateur en lui proposant des mises à jour régulières tout au long de son abonnement.

Avec une licence perpétuelle le consommateur effectue un achat d’emblée par contre l’abonnement s’apparente à une location de logiciel.

Avec une licence perpétuelle, il est possible d'utiliser les applications aussi longtemps qu'on le souhaite même lorsque ces dernières ne sont plus prises en charge par l'éditeur.

Microsoft 365 par exemple est lié à un utilisateur disposant d'un compte Microsoft. Ce dernier peut gérer la validité des licences et installer les logiciels sur les machines de son choix. Une licence perpétuelle est pour sa part liée à une machine en particulier.

Microsoft commercialise Office 2021 en version Famille et Étudiant à 255 euros. À titre de comparaison, la souscription Microsoft 365 Personnel (pour un seul compte Microsoft) est facturée à 72 euros par an et propose Word, Excel, PowerPoint, Outlook mais également Access et Publisher sur PC (ainsi que OneNote disponible gratuitement). À cela s'ajoutent des options premium pour OneDrive et Skype.

« Après la date de validité des licences perpétuelles, les clients ne pourront plus acheter de nouvelles. Ils pourront plutôt souscrire à des abonnements ou des licences à durée déterminée pour compléter ou remplacer leur base d'installation actuelle sous licence perpétuelle », indique Broadcom dans la note d’information relative au changement de formule.« C'est le moment idéal pour les clients d'évaluer l'état actuel de leurs produits d'infrastructure et de gestion VMware. Nous les encourageons à revoir leur inventaire de licences perpétuelles, y compris les cycles d'actualisation et les dates de renouvellement, et à se familiariser avec les offres d'abonnement de VMware. Les clients peuvent également contacter leur représentant VMware ou partenaire pour plus d'informations », ajoute l’entreprise.Les changements annoncés chez Broadcom pour VMware prennent effet à l’immédiat. Broadcom propose des incitations tarifaires de mise à niveau qui n'ont pas été détaillées dans le blog pour les clients qui passent d'une licence perpétuelle à un abonnement.Dans un communiqué mis à jour le 12 juillet 2022, Sage aborde le chemin de migration pour Sage 50 Accounts et Sage 50cloud Accounts v26.2 (publié en 2020) ou inférieur. Il s'agit de logiciels de comptabilité destinés aux entreprises comptant 100 employés ou moins. Sage fait valoir que, comme ces progiciels utilisent TLS 1.0 et 1.1 - des versions datées du protocole de sécurité - pour confirmer la conformité des licences, les clients devront migrer vers son modèle de licence par abonnement s'ils ont d'abord acheté une licence perpétuelle.« D'ici au 30 septembre 2022, nous désactiverons TLS 1.0 et 1.1 pour nos services restants, Auto Update et Sage License Server, conformément aux dernières normes industrielles. « Une fois la désactivation effectuée, toute personne utilisant Sage 50 Accounts ou Sage 50cloud Accounts v26.2 ou moins ne pourra plus accéder à son logiciel. »Sage avait ainsi mis en avant un motif technique pour forcer les utilisateurs à passer des licences perpétuelles à une formule d’abonnement questionnable en termes d’avantages pour les utilisateurs pour ce qui est des coûts. En effet, une licence perpétuelle peut coûter environ 790 $ alors qu'un abonnement à Sage 50cloud Professional coûte 176 $ par mois. Un abonnement à Sage 50cloud Standard coûte 787 $ par mois.Tous calculs fait sur une année, c’est l’éditeur qui s’en met plein les poches. C’est en tout cas ce que confirme une étude selon laquelle le passage à la formule des abonnements vise une amélioration des revenus des entreprises. Néanmoins, le surcoût (dans certains cas) pour les utilisateurs s’accompagne d’une liste d’avantages mise en avant par les entreprises.Licence perpétuelle ou abonnement : de quel bord êtes-vous ? Pourquoi ?