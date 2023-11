Les relations entre le gouvernement russe et le géant américain des réseaux sociaux Meta se dégradent davantage. Les tensions entre les deux parties se sont exacerbées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le dernier développement à ce sujet concerne l'inscription du directeur de la communication de Meta, Andy Stone, sur une liste de personnes recherchées par le ministère russe de l'Intérieur. Le média indépendant russe Mediazona est le premier à avoir fait état dimanche de l'inscription de Stone sur cette liste. Il rapporte qu'un tribunal russe a émis au début du mois un mandat d'arrêt contre Stone. Il serait accusé de "faciliter le terrorisme".La nouvelle interroge plus d'un et les avis sont partagés sur la question. « Il s'agit d'une tentative évidente de soutenir la propagande et le discours du président russe Vladimir Poutine, mais c'est aussi l'occasion d'inspirer un peu de crainte aux grands pontes de Meta, qui le méritent probablement. Profiter et diriger une entreprise qui utilise sciemment la psychologie comme outil (arme ?) pour garder les enfants occupés (malgré des effets secondaires très néfastes) ne fait peut-être pas de vous un terroriste, mais cela fait de vous quelqu'un qui est prêt à blesser des enfants pour le profit », a écrit un critique. D'autres qualifient cette décision de scandaleuse.Stone aurait été inscrit sur la liste des personnes recherchées en février 2022, mais les autorités n'ont fait aucune déclaration à ce sujet à l'époque et aucun média n'a parlé de cette affaire avant la semaine dernière. La base de données du ministère de l'Intérieur ne donne pas de détails sur le cas de Stone, indiquant seulement qu'il est recherché pour des accusations criminelles. Meta n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Des sources suggèrent que l'affaire serait liée à la politique de Meta en matière d'incitation à la haine. Cette politique a été mise à jour par Meta peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022.Après l'entrée des troupes russes en Ukraine, Stone a annoncé une mise à jour temporaire de la politique de Meta en matière d'incitation à la haine pour autoriser "des formes d'expression politique qui violeraient normalement (ses) règles, comme des discours violents tels que "mort aux envahisseurs russes"". Une initiative vivement critiquée par la Russie. Dans la même déclaration, Stone a ajouté que "les appels crédibles à la violence contre les civils russes resteraient interdits". Les analystes ont déclaré à l'époque que cette initiative était "dangereuse", car elle pouvait placer les plateformes de Meta au même rang que les forums tels que 4chan et 8kun.En mars de cette année, le comité d'enquête fédéral russe a ouvert une enquête criminelle sur Meta. Le comité a affirmé que les actions de l'entreprise après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 équivalaient à une incitation à la violence contre les Russes. Le rapport de Mediazona indique qu'un tribunal russe, dont le nom n'a pas été spécifié, avait émis au début du mois un mandat d'arrêt contre le porte-parole de Meta pour "facilitation du terrorisme". Le rapport ne précisait pas la source de cette information. Notons qu'en avril 2022, la Russie a également formellement interdit au PDG de Meta, Mark Zuckerberg, d'entrer sur son territoire.Cette interdiction concernant également 27 autres personnalités américaines. À l'époque, le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé viser les cadres supérieurs, les intellectuels publics et les journalistes qui façonnent ce qu'il appelle "le récit russophobe" qui prévaut dans le débat public américain. Outre Mark Zuckerberg, l'interdiction inclut la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris, de hauts fonctionnaires des départements de la Défense et de la Justice, les PDG de LinkedIn et de Bank of America, des commentateurs très en vue des Affaires étrangères, ainsi que le rédacteur en chef du site d'information Meduza, axé sur la Russie.Le ministère a indiqué que les interdictions de voyage s'appliqueraient à perpétuité et que la liste des sanctions serait mise à jour régulièrement en réponse aux actions hostiles des pays occidentaux. Des restrictions similaires ont été imposées à 61 citoyens canadiens, accusés eux aussi d'être le fer de lance de politiques russophobes dans le pays. Parmi les personnes sanctionnées figurent Cameron Ahmad, directeur des communications du Premier ministre Justin Trudeau, et le commandant des forces d'opérations spéciales canadiennes Steve Boivin. La Russie a également fermé plusieurs missions consulaires en Europe et en Amérique du Nord.Peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Meta a annoncé qu'elle limitait la portée des médias parrainés par l'État russe sur ses plateformes. En réponse, Moscou a bloqué l'accès aux plateformes Meta et à d'autres sites occidentaux. Ces sites ne sont désormais accessibles en Russie que par l'intermédiaire de VPN. Les autorités russes ont contesté de nombreuses informations publiées par les médias indépendants occidentaux, en particulier les rapports sur les décès externes qui dépassent de loin le décompte russe. Les autorités russes s'opposent aussi à la description de l'invasion comme étant une guerre plutôt qu'une opération militaire spéciale.Le mois dernier, un sénateur russe a déclaré que la Russie bloquera les services VPN à partir de l'année prochaine. Ce qui signifie que les résidents de la Russie ne pourront plus utiliser les VPN pour accéder aux médias interdits dans le pays. D'après Artem Sheikin, sénateur du parti au pouvoir Russie unie, l'organisme russe de surveillance des communications (connu sous le nom de Roskomnadzor) prévoit de bloquer les VPN à partir du 1er mars de l'année prochaine. La demande de services VPN a grimpé en flèche après que la Russie a restreint l'accès à certains médias sociaux occidentaux à la suite de l'invasion de l'Ukraine l'année dernière.Fin octobre, des rapports ont signalé que la Russie a intensifié la répression des VPN en bloquant 167 services VPN et plus de 200 services de messagerie électronique. Les protocoles tels qu’OpenVPN, IKEv2 et WireGuard sont également ciblés. En mars 2023, la Russie a lancé une campagne de messages d’intérêt public pour dissuader l’utilisation de VPN, affirmant que cela pourrait être pire que de ne pas utiliser de VPN du tout. Les publicités ont été diffusées par des organismes liés à l'État russe et les messages indiquaient que les VPN pourraient obtenir les détails du passeport des utilisateurs, ainsi que leur nom, leur adresse et leur date de naissance, etc.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du mandat d'arrêt russe contre le directeur de la communication de Meta ?Comprenez-vous pourquoi les autorités russes ont pris cette décision contre le porte-parole de Meta ?La mise à jour de la politique de Meta sur les discours de haine après l'invasion de l'Ukraine par la Russie est-elle justifiée ?Selon vous, s'agit-il d'une incitation à la haine envers les Russes ? Pourquoi ?