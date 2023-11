Bill Gates: le cofondateur de Microsoft pense qu'une semaine de travail de trois jours pendant laquelle «les machines peuvent préparer toute la nourriture et tout le reste» n'est pas une mauvaise idée

Les risques créés par l’intelligence artificielle peuvent sembler écrasants. Qu’arrive-t-il aux personnes qui perdent leur emploi à cause d’une machine intelligente ? L’IA pourrait-elle affecter les résultats d’une élection ? Et si une future IA décidait qu’elle n’avait plus besoin des humains et voulait se débarrasser de nous ?



Toutes ces questions sont légitimes et les préoccupations qu’elles soulèvent doivent être prises au sérieux. Mais il y a une bonne raison de penser que nous pouvons y faire face : ce n’est pas la première fois qu’une innovation majeure introduit de nouvelles menaces qu’il faut maîtriser. Nous l’avons déjà fait.



Qu’il s’agisse de l’introduction des voitures ou de l’essor des ordinateurs personnels et d’Internet, les gens ont traversé d’autres moments de transformation et, malgré de nombreuses turbulences, s’en sortent finalement mieux. Peu de temps après la mise en circulation des premières automobiles, il y a eu le premier accident de voiture. Mais nous n’avons pas interdit les voitures : nous avons adopté des limitations de vitesse, des normes de sécurité, des exigences en matière de permis, des lois sur la conduite en état d’ébriété et d’autres règles de la route.



Nous sommes désormais au tout début d’un autre changement profond : l’ère de l’IA. C’est analogue à ces temps incertains avant les limitations de vitesse et les ceintures de sécurité. L’IA évolue si rapidement qu’on ne sait pas exactement ce qui va se passer ensuite. Nous sommes confrontés à de grandes questions soulevées par le fonctionnement de la technologie actuelle, la manière dont les gens l’utiliseront à des fins malveillantes et la manière dont l’IA va nous changer en tant que société et en tant qu’individus.



Gates n'est pas le seul à entrevoir une semaine de travail plus courte grâce à l'IA

La semaine de travail de quatre jours sans perte de salaire

« Si vous obtenez finalement une société dans laquelle vous ne devez travailler que trois jours par semaine, ce sera probablement acceptable », a déclaré Gates. Il pourrait exister un monde dans lequel « les machines peuvent fabriquer toute la nourriture et tout le reste », et où les gens n’auraient pas besoin de travailler plus de cinq jours par semaine pour gagner un salaire décent, selon lui.Même si l’intelligence artificielle pourrait apporter des changements positifs, Gates a déjà reconnu les risques de l’IA si elle est utilisée à mauvais escient. En juillet, il a publié un article de blog de sur l’impact potentiel de l’IA :« Je ne pense pas que l'impact de l'IA sera aussi dramatique que la révolution industrielle, mais il sera certainement aussi important que l'introduction du PC. Les applications de traitement de texte n'ont pas supprimé le travail de bureau, mais elles l'ont changé pour toujours », a indiqué Gates dans son billet. « Les employeurs et les employés ont dû s'adapter, et ils l'ont fait ».Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré que la prochaine génération de travailleurs n'aura qu'une semaine de travail de 3,5 jours grâce à l'IA et pourra voir son espérance de vie être prolongée jusqu'à 100 ans.Dans une interview accordée à Bloomberg TV, Selon Dimon a indiqué que la probabilité que l’IA joue un rôle dans le « traitement de maladies comme le cancer » est la raison de sa vision optimiste de l’espérance de vie. Il a souligné que la technologie de l’IA est « réelle » et « vivante » et qu’elle est capable de remplacer les humains dans de nombreux domaines.« Vos enfants vont vivre jusqu'à 100 ans et ne pas avoir de cancer grâce à la technologie », a déclaré Dimon le 2 octobre. « Et littéralement, ils travailleront probablement trois jours et demi par semaine », a-t-il ajouté.Selon Jamie Dimon, PDG de JP Morgan Chase, la technologie de pointe de l'intelligence artificielle a la capacité de raccourcir la semaine de travail à 3,5 jours et de prolonger la vie jusqu'à 100 ans.Selon Dimon dans une interview accordée à Bloomberg TV, la probabilité que l’IA joue un rôle dans le « traitement de maladies comme le cancer » est la raison de sa vision optimiste de l’espérance de vie. Il a souligné que la technologie de l’IA est « réelle » et « vivante » et qu’elle est capable de remplacer les humains dans de nombreux domaines.Le PDG de Chase affirme que l’IA sera « essentielle » au succès futur de son entreprise. Quelques mois auparavant, il avait déclaré que la technologie était utile pour améliorer la gestion des risques, générer l'engagement des clients et augmenter la productivité.Malgré ses avantages, l’IA représente un danger important pour l’emploi, selon Dimon. Malgré la perte de certains emplois, il a insisté sur le fait que l’IA améliorerait considérablement le niveau de vie des travailleurs. Selon lui, l’IA pourrait nuire à la société en plus de constituer une menace pour certains secteurs d’emploi actuels. « La technologie a fait progresser l’humanité de manière incroyable, mais elle présente néanmoins des inconvénients, comme lorsque des avions s’écrasent ou que les médicaments sont surutilisés. L’utilisation de l’IA par des personnes malveillantes pour commettre des crimes est, à mon avis, le pire inconvénient de celui-ci », a déclaré Dimon.L'année dernière, 61 organisations au Royaume-Uni se sont engagées à une réduction de 20 % des heures de travail pour l'ensemble du personnel pendant six mois, et ce sans baisse de salaire. Les chercheurs ont constaté une réduction de 65 % des congés maladie et une baisse de 57 % du nombre d'employés quittant les entreprises participantes, par rapport à la même période l'année précédente. Les revenus de l'entreprise ont à peine changé au cours de la période d'essai, augmentant même légèrement de 1,4 % en moyenne pour les 23 organisations capables de fournir des données.Quelque 92 % des entreprises qui ont participé au programme pilote britannique (56 sur 61) déclarent avoir l'intention de poursuivre la semaine de travail de quatre jours, 18 entreprises confirmant le changement comme permanent.Les organisations impliquées dans l'essai allaient des détaillants en ligne et des fournisseurs de services financiers aux studios d'animation et à un magasin local de fish and chips. Les autres secteurs représentés comprennent le conseil, le logement, l'informatique, les soins de la peau, le recrutement, l'hôtellerie, le marketing et les soins de santé.Pour participer au projet pilote, les entreprises n'étaient pas tenues de déployer de manière rigide un type particulier de réduction du temps de travail ou la semaine de quatre jours. Elles pouvaient adhérer tant qu'elles maintenaient le salaire à 100 % et offraient aux employés une réduction « significative » du temps de travail. Résistant à l'idée qu'une politique de la semaine de quatre jours doit être de « taille unique », chaque entreprise a conçu une politique adaptée à son secteur d'activité, ses défis organisationnels, ses structures départementales et sa culture de travail.Voici comment les organisations qui ont participé se sont adaptées :L'entreprise arrête ses activités un jour supplémentaire par semaine. C'était un choix populaire dans les entreprises où la collaboration du personnel est plus importante que la couverture de cinq jours.Exemple : un studio de jeux vidéo a opté pour un arrêt au cinquième jour de la semaine, car il était important que le personnel soit présent en même temps pour la collaboration. Après avoir interrogé le personnel sur les préférences, le studio a décidé de suspendre le travail pour tout le monde le vendredi.Le personnel prend des jours de congé en alternance : par exemple, le personnel peut être divisé en deux équipes, une équipe prenant le lundi comme jour de repos et l'autre le vendredi comme jour de repos. Ainsi, les bureaux ne seraient pas vides le vendredi. C'était un choix populaire dans les entreprises où une couverture de cinq jours était importante.Exemple : une agence de marketing numérique a organisé ses jours de congé en alternance à l'aide d'un système de « jumelage ». Les membres du personnel s'associent à un partenaire qui possède des connaissances et des compétences similaires. Les associés alternent leurs jours de repos, afin d'assurer une couverture de cinq jours des fonctions clefs.Différents départements fonctionnent selon des modèles de travail différents, ce qui peut entraîner un mélange des deux modèles ci-dessus. Cela peut également inclure d'autres dispositions, telles que certains membres du personnel travaillant l'équivalent de quatre jours sur cinq jours ouvrables plus courts. Un modèle décentraliséa été choisi dans des entreprises dont les services avaient des fonctions et des enjeux très contrastés.Exemple : une association de logement comprenait des départements spécialisés dans tous les domaines, de l'administration à la sensibilisation de la communauté et à la réparation des bâtiments. Chaque département a été invité à prendre l'initiative de concevoir un modèle de semaine de quatre jours adapté à ses propres besoins.Le personnel travaille une semaine de travail moyenne de 32 heures, calculée sur le barème d'une année.Exemple : un restaurant dont l'activité est fortement saisonnière a choisi de piloter une semaine annualisée de quatre jours, avec des heures d'ouverture plus longues en été compensées par des heures d'ouverture plus courtes en hiver.Le droit du personnel à la semaine de quatre jours est lié à un suivi continu des performances. Les cadres supérieurs de l'entreprise peuvent décider de suspendre temporairement la semaine de quatre jours pour certains services ou individus, s'il est prouvé que le personnel n'atteint pas les objectifs de performance convenus. Cela peut conduire à des situations inégales où certains membres du personnel/services continuent de travailler cinq jours sur des périodes de temps.Exemple : une entreprise adoptant un modèle décentralisé exigeait que chaque département s'accorde sur un ensemble d'indicateurs de performance clefs à respecter, afin de conserver une semaine de quatre jours. Cela signifiait que certains départements et individus sont entrés dans le projet pilote plus tard que d'autres, et certains ont été suspendus de la semaine de quatre jours pendant la période pilote de 6 mois.Sources : podcat avec Bill Gates Quels sont les avantages et les inconvénients d’une semaine de travail de 3 jours pour les travailleurs, les employeurs et la société ?Comment assurer une transition équitable et durable vers une économie plus automatisée, sans créer de fracture sociale ou de précarité ?Quelles sont les activités que vous aimeriez faire si vous aviez plus de temps libre grâce à la technologie ?Quel est le sens et la valeur du travail humain dans un monde où les machines peuvent faire la plupart des tâches ?Quelles sont les limites et les risques de la délégation des responsabilités aux machines, notamment en termes d’éthique, de sécurité et de contrôle ?