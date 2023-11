Même s’il disposait d’une semaine complète pour traiter les rapports, les chercheurs ont constaté que X continuait d’héberger 98 % (196) des 200 messages.



Les publications que la plateforme a continué à héberger comprenaient celles qui*:

Incite à la violence contre les musulmans, les Palestiniens et les Juifs

Déclare que « Hitler considérait les Juifs tels qu’ils étaient »

Affirme que les musulmans sont des « rats malodorants »

Désigne les Palestiniens de Gaza comme des « animaux »

Nie et diminue l'Holocauste

Promeuvent les caricatures antisémites

Promeuvent les théories du complot antisémites

Nient l'existence des Palestiniens en tant que peuple

Les différentes réactions

Après une atrocité terroriste sans précédent contre les Juifs en Israël et le conflit armé qui a suivi entre Israël et le Hamas, les acteurs haineux ont sauté sur l’occasion pour détourner les plateformes de médias sociaux pour diffuser leur sectarisme et mobiliser une violence réelle contre les Juifs et les Musulmans, accumulant même plus de douleur dans le monde.



X a cherché à rassurer les annonceurs et le public sur le fait qu’ils maîtrisent les discours de haine – mais nos recherches indiquent que ce ne sont que des paroles vides de sens.



Notre test de « client mystère » des systèmes de modération de contenu de X – pour voir s'ils ont la capacité ou la volonté de supprimer 200 cas de discours de haine clairs et sans ambiguïté – révèle que les acteurs haineux semblent avoir carte blanche pour publier des propos vicieusement antisémites et haineux. sur la plateforme d'Elon Musk.



Après une atrocité terroriste sans précédent contre les Juifs en Israël et le conflit armé qui a suivi entre Israël et le Hamas, les acteurs haineux ont sauté sur l'occasion pour détourner les plateformes de médias sociaux pour diffuser leur sectarisme et mobiliser une violence réelle contre les Juifs et les Musulmans, accumulant même plus de douleur dans le monde.



X a cherché à rassurer les annonceurs et le public sur le fait qu'ils maîtrisent les discours de haine – mais nos recherches indiquent que ce ne sont que des paroles vides de sens.



Notre test de « client mystère » des systèmes de modération de contenu de X – pour voir s'ils ont la capacité ou la volonté de supprimer 200 cas de discours de haine clairs et sans ambiguïté – révèle que les acteurs haineux semblent avoir carte blanche pour publier des propos vicieusement antisémites et haineux. sur la plateforme d'Elon Musk.



C'est le résultat inévitable lorsque vous réduisez le personnel de sécurité et de modération, activez le Bat Signal pour accueillir à nouveau des acteurs haineux précédemment interdits et offrez une visibilité accrue à toute personne prête à payer 8 $ par mois. Musk a créé un espace sûr pour les racistes et a cherché à faire de l'impunité qui les conduit à attaquer, harceler et menacer les communautés marginalisées une vertu.

Elon Musk a retiré Twitter du code de bonnes pratiques de l'UE contre la désinformation

X est la plateforme sur laquelle se propage le plus la désinformation

Pire sous la houlette d'Elon Musk ?

Le Centre de lutte contre la haine numérique (CCDH) a publié mardi un nouveau rapport suggérant que X (anciennement Twitter) ne parvient pas à supprimer les publications qui violent ses propres règles communautaires en matière de désinformation, d'antisémitisme, d'islamophobie et d'autres discours de haine. Les chercheurs de l’étude du CCDH ont signalé aux modérateurs X le 31 octobre 200 messages « haineux » sur la guerre entre Israël et le Hamas qui enfreignaient les règles de la plateforme, constatant que 98 % des messages restaient toujours en ligne après avoir accordé sept jours pour traiter les rapports.Selon le CCDH, les messages signalés, qui encourageaient largement le sectarisme et incitaient à la violence contre les musulmans, les Palestiniens et les Juifs, ont été collectés à partir de 101 comptes X distincts. Un seul compte a été suspendu en raison de leurs actions, et les publications restées en ligne ont enregistré un total de 24*043*693 vues au moment de la publication du rapport. Cela fait suite à un précédent rapport du CCDH en septembre concernant le discours de haine dans lequel X affirmait que l'organisation avait déformé le nombre d'utilisateurs ayant consulté le contenu haineux. X a intenté une action en justice contre le CCDH en juillet de cette année, affirmant que l'organisation avait « illégalement » récupéré les données de X pour créer des études « erronées » sur la plateforme.Il convient également de noter que 43 des 101 comptes X de l’étude disposaient de la fameuse pastille bleue caractérisant les utilisateurs « vérifiés ». Les utilisateurs qui paient l'abonnement mensuel de 8 $ à X Premium pour en disposer bénéficient également de boosts algorithmiques qui améliorent la visibilité de leurs publications, ce qui conduit d'autres études à suggérer que les utilisateurs X vérifiés sont des « super-diffuseurs de désinformation ».Imran Ahmed, PDG et fondateur du Center for Countering Digital Hate (CCDH), a déclaré*:Dans un communiqué, le responsable des opérations commerciales de X, Joe Benarroch, a déclaré que la société avait été informée du rapport du CCDH et a demandé aux utilisateurs de X de lire un nouveau billet de blog qui détaille les «*mesures proactives*» qu'elle a prises pour maintenir la sécurité de la plateforme pendant la guerre en cours entre Israël et le Hamas, notamment en supprimant 3 000 comptes liés à des entités violentes dans la région et en prenant des mesures contre plus de 325 000 éléments de contenu qui violent ses conditions de service. X n'a pas précisé dans ce blog combien de temps il a fallu pour supprimer les publications et les comptes incriminés après leur signalement.« La majorité des actions entreprises par X concernent des publications individuelles, par exemple en limitant la portée d'une publication », a déclaré Benarroch. X affirme qu'en choisissant de mesurer uniquement les suspensions de comptes, le CCDH n'a pas représenté avec précision ses efforts de modération et a exhorté l'organisation à « s'engager d'abord avec X » pour assurer la sécurité de la communauté X.Benarroch a remis en question la méthodologie de l'étude du CCDH et a affirmé que l'organisation ne considérait un message comme « suivi » qu'après la suspension du compte. Toutefois, le CCDH a confirmé que ce n'était pas le cas.C'est en mai que X, qui s'appelait encore Twitter, a annoncé son retrait du code de bonnes pratiques volontaire de l’UE contre la désinformation. Cette décision du nouveau patron de Twitter est parvenue à la connaissance du public à la suite du tweet que Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a émis en guise de réponse à la décision du réseau social.Bien qu'il s'agit d'un engagement volontaire des entreprises à appliquer un ensemble de mesures définies par elles-mêmes afin de lutter contre la désinformation, la réponse du commissaire européen au marché intérieur a rappelé à Twitter que le réseau social ne peut aucunement se soustraire à la lutte contre la désinformation, même s’il décide de ne plus respecter ces engagements. « Twitter quitte le code de conduite volontaire de l’UE contre la désinformation. Mais les obligations demeurent. Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher. Au-delà des engagements volontaires, la lutte contre la désinformation sera une obligation légale sous la DSA dès le 25 août. Nos équipes seront prêtes pour l’exécution », a martelé Thierry Breton.En septembre, la Commission européenne, l'organe exécutif de l'UE, a publié une étude portant sur six plateformes en ligne en Pologne, en Slovaquie et en Espagne. Des inquiétudes ont été exprimées quant à l'augmentation de la désinformation liée aux élections parlementaires en Slovaquie, qui ont eu lieu le samedi après la publication, ainsi qu'à celles qui se sont tenues le mois suivant en Pologne (octobre), alors que les élections au Parlement européen sont prévues pour l'année prochaine.X avait la distinction douteuse d’être la plateforme la plus utilisée pour les campagnes de désinformation.La vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, a déclaré dans des remarques préparées que X avait « le plus grand ratio de messages de désinformation » parmi les plateformes qui ont soumis des rapports à l'UE. Il est particulièrement inquiétant de constater la rapidité avec laquelle ceux qui diffusent des fake news et de la désinformation parviennent à trouver une audience.« Il s'est avéré que les acteurs de la désinformation ont beaucoup plus de followers », a poursuivi Jourova, ajoutant : « Et ont tendance à avoir rejoint la plateforme plus récemment que les utilisateurs non-désinformation ».Les plateformes de médias sociaux semblent avoir fermé les yeux sur la propagation de fake news.« J'attends des plateformes qu'elles fassent davantage d'efforts et obtiennent de meilleurs résultats », a déclaré Jourova. « La propagande et la désinformation russes sont encore très présentes sur les plateformes en ligne. Ce n'est pas comme d'habitude ; le Kremlin se bat avec des bombes en Ukraine, mais avec des mots partout ailleurs, y compris dans l'UE ».Il y a eu une augmentation constante de la désinformation depuis qu'Elon Musk, qui se décrit comme un « absolutiste de la liberté d'expression », a pris le contrôle de l'entreprise l'année dernière.« Il n'est pas surprenant que le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter soit considéré comme l'un des leaders dans la diffusion de la désinformation. L'UE critique X depuis qu'Elon Musk a pris les rênes », a expliqué Jason Mollica, professeur à School of Communication au sein de l'American University.« Musk a abandonné le 'Code de bonnes pratiques sur la désinformation' de l'UE en mai lorsque le syndicat a averti que la plateforme renforçait la propagande du Kremlin », a poursuivi Mollica. « En fait, lorsque Musk a mis fin au libre accès aux API de X, le haut représentant de l'UE, Josep Borrell, a déclaré que cela nuirait aux études de la désinformation ».L'annonce de l'UE en intervenue également alors que Climate Action Against Disinformation a publié la même semaine un rapport montrant que X a obtenu les pires résultats parmi les principales plateformes sociales dans la lutte contre « la désinformation climatique et le greenwashing ».Bien sûr, comme indiqué, X n’est pas le seul à être une plateforme de diffusion de telles fake news et désinformation, mais cela n’est pas vraiment surprenant, étant donné que de nombreux utilisateurs de médias sociaux sont essentiellement dans des chambres d’écho alors qu’ils recherchent des « actualités » avec lesquelles ils sont en accord.Sources : CCDH Quelles sont les conséquences potentielles des fausses informations et de la désinformation sur la démocratie et la société ?Quelles sont les mesures que les utilisateurs des plateformes en ligne peuvent prendre pour vérifier la fiabilité des informations qu’ils reçoivent ?Quels sont les avantages et les inconvénients des lois strictes de l’UE visant à réguler les plateformes en ligne et à combattre la désinformation ?Quel est le rôle des médias traditionnels dans la diffusion et la correction des fausses informations et de la désinformation ?Quelles sont les motivations et les stratégies des acteurs malveillants, tels que la Russie, qui utilisent les plateformes en ligne pour mener une “guerre des idées” contre la démocratie ?