Décrié par certains et adulé par d'autres, le regretté Steve Jobs reste un personnage historique du monde informatique. Il fait partie de ces entrepreneurs, qui au début des années 80, ont façonné l'avenir de l'électronique grand public. Au cours de la décennie suivante, Steve Jobs avait fait des prédictions sur l'impact de la technologie, notamment des ordinateurs et de l'Internet, sur la vie quotidienne qui se sont révélées exactes. Certaines d'entre elles se sont réalisées juste avant sa mort en 2011. Par exemple, il avait prédit les assistants virtuels comme Siri et des géants du commerce électronique comme Amazon bien avant que ces services n'existent.En 1984, Tom Zito, de Newsweek, a interviewé un Steve Jobs de 29 ans, quelques mois après la présentation de son premier Mac. Lors de l'interview, le journaliste a posé à Steve Jobs la question suivante : « en 1977, vous disiez que les ordinateurs étaient des réponses en quête de questions. Cela a-t-il changé ? ». Ce à quoi Steve Jobs a répondu : « les types d'ordinateurs que nous avons aujourd'hui sont des outils. Ce sont des répondeurs : vous demandez à un ordinateur de faire quelque chose et il le fait. La prochaine étape sera celle des ordinateurs en tant qu'agents ». Il s'attendait à ce que les ordinateurs deviennent les binômes virtuels de l'homme.« En d'autres termes, ce sera comme s'il y avait une petite personne à l'intérieur de cette boîte qui commence à anticiper ce que vous voulez. Plutôt que de vous aider, elle commencera à vous guider à travers de grandes quantités d'informations. Ce sera presque comme si vous aviez un petit ami à l'intérieur de cette boîte. Je pense que l'ordinateur en tant qu'agent commencera à mûrir à la fin des années 80, début des années 90 », a ajouté Steve Jobs. Cette remarque s'est avérée exacte, même si les assistants virtuels modernes comme Siri, Google Assistant et Alexa affichent des performances peu attrayantes et font face à des problèmes de sécurité.Ces assistants numériques en apprennent davantage sur vous et vos habitudes au fur et à mesure que vous les utilisez et font remonter à la surface des informations contextuelles avant que vous ne les demandiez. Steve Jobs semblait également avoir anticipé ce comportement. Lors de son interview avec Tom Zito, le cofondateur d'Apple a décrit cela en ces termes : « vous commencez à lui apprendre à se connaître. Et il continuerait à stocker toutes ces informations sur vous et peut-être qu'il reconnaîtrait que chaque vendredi après-midi, vous aimez faire quelque chose de spécial ! Et peut-être que vous aimeriez qu'il vous aide avec cette routine ».Steve Jobs a ajouté : « c'est ainsi qu'au bout de la troisième fois, il vous demande : "voulez-vous que je fasse cela pour vous tous les vendredis ?" Vous répondez par l'affirmative et, en peu de temps, il devient une aide incroyablement puissante. Il vous accompagne partout. Il connaît la plupart des informations brutes de votre vie que vous aimeriez garder, mais il commence à faire des liens entre les choses, et un jour, alors que vous avez 18 ans et que vous venez de vous séparer de votre petite amie, il vous dit : "tu sais, Steve, la même chose s'est produite trois fois de suite" ». Les assistants virtuels actuels semblent répondre à cette description.Cela dit, dans les commentaires, beaucoup soulignent que d'autres personnes ont évoqué cette idée avant Steve Jobs et que le cofondateur d'Apple s'était inscrit dans la lignée de ceux qui y croyaient. Les critiques citent notamment l'écrivain américain de science-fiction William Gibson, auteur du livre populaire Neuromancer. Ce livre est considéré comme le roman fondateur du mouvement cyberpunk. Il serait également à l'origine de la popularisation du terme "cyber". Il aurait inspiré de nombreux films de science-fiction, dont Matrix. D'autres estiment que l'idée remonte aux années 50, notamment à la naissance de l'informatique moderne.Néanmoins, plus de 20 ans avant qu'Apple ne lance l'iPhone, Steve Jobs avait prédit que ces "agents" vivraient dans des ardoises que les humains porteraient sur eux. « J'ai toujours pensé qu'il serait vraiment merveilleux d'avoir une petite boîte, une sorte d'ardoise que l'on pourrait emporter avec soi », a-t-il ajouté lors de l'interview. L'on pourrait y voir une description prématurée des smartphones ou des tablettes d'aujourd'hui. Autre fait surprenant, il avait prédit que les gens commenceraient à utiliser ces appareils dès l'âge de 10 ans. Des études ont révélé qu'il s'agit de l'âge moyen auquel certains enfants ont reçu leur premier téléphone.« Vous obtenez un de ces appareils peut-être à l'âge de 10 ans, et d'une manière ou d'une autre, vous l'allumez et il vous dit : "vous savez, où suis-je ?". Et si vous lui disiez que vous étiez en Californie, il vous répondrait : "oh, qui êtes-vous ?" », a déclaré Steve Jobs au journaliste. Une étude réalisée en 2016 par le spécialiste du markéting Influence Central indique que l'âge moyen auquel un enfant reçoit son premier téléphone est de 10,3 ans. Cela correspond également à une étude Nielsen de 2017 qui indique que 45 % des parents interrogés ont déclaré avoir obtenu un plan de service pour le smartphone de leur enfant entre l'âge de 10 et 12 ans.Il est important de noter que Steve Jobs n'avait pas vu juste dans toutes ses prédictions. Il s'était trompé dans certains cas. Par exemple, en 1985, Steve Jobs avait prédit qu'il n'y aurait que quelques entreprises informatiques fabriquant du matériel et une pléthore d'entreprises travaillant sur des logiciels. « En ce qui concerne la fourniture de l'ordinateur lui-même, tout se résume à Apple et IBM. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'entreprise en troisième ou quatrième position, et encore moins en sixième ou septième position. La plupart des nouvelles entreprises innovantes se concentrent sur les logiciels », avait-il déclaré au magazine Playboy.Il avait précisé : « je pense qu'il y aura beaucoup d'innovations dans le domaine des logiciels, mais pas dans celui du matériel ». Mais il s'est avéré qu'il avait tort. Le matériel a beaucoup évolué. En fait, c'est presque le contraire qui s'est produit : Microsoft a exercé une telle emprise sur le marché des logiciels qu'en 1998, les États-Unis ont intenté une action antitrust contre lui pour déterminer si l'entreprise de Bill Gates détenait un monopole et s'il fallait la démanteler. En 2000, un juge fédéral a estimé que Microsoft a eu un comportement anticoncurrentiel et l'a sommé de cesser certains comportements, mais l'entreprise n'a finalement pas été démantelée.Aujourd'hui, le système d'exploitation macOS d'Apple est toujours en concurrence avec Microsoft Windows et Chrome OS de Google. Pour les téléphones, l'iOS d'Apple est en concurrence avec le système d'exploitation Android de Google. Pendant ce temps, les marques de matériel informatique comme Samsung, Dell, Lenovo, Acer et HP se battent toutes pour leur part de marché. La question du monopole dans le domaine des logiciels se pose toujours, comme le procès visant à prouver l'emprise de Google sur le marché des moteurs de recherche. Une plainte pour pratiques antitrust vise Microsoft au sujet de l'association de Teams et la suite bureautique Office.Steve Jobs a prédit en 1995 que l'Internet permettrait aux startups de concurrencer les entreprises établies, car il leur permettrait de vendre des produits directement aux consommateurs plutôt que d'investir dans des ressources de distribution. « C'est très excitant parce que cela va détruire de vastes couches de notre économie et permettre aux très petites entreprises d'avoir une présence sur le marché égale à celle des très grandes entreprises », a-t-il déclaré en 1995 lors d'un discours devant la Computerworld Information Technology Awards Foundation. Il est revenu sur le sujet l'année suivante lors d'une interview avec Wired sur l'avenir d'Internet.Interrogé sur les principaux bénéficiaires du Web, Steve Jobs a répondu qu'il s'agirait des personnes qui ont quelque chose à vendre : « c'est du commerce. Les gens vont cesser de se rendre dans de nombreux magasins. Et ils vont acheter des choses sur le Web ». Le commerce électronique est devenu l'une des principales applications économiques d'Internet. Amazon, qui n'était à l'époque qu'une petite startup axée sur les livres, confirme cette prédiction. Vingt ans plus tard, Amazon avait réalisé un chiffre d'affaires net de 105 milliards de dollars en 2015, alors que des chaînes de magasins comme Walmart peinaient à suivre et ferment des magasins.Dans cette interview, Steve Jobs semblait également prévoir certains services cloud : « dès que je n'aurai plus à gérer mon propre espace de stockage et que je vivrai principalement dans un monde connecté plutôt qu'autonome, de nouvelles options de métaphores s'offriront à moi. Je ne stocke plus rien, en fait. J'utilise beaucoup le courrier électronique et le Web, et avec ces deux outils, je n'ai jamais eu à gérer le stockage. En fait, ma façon préférée de me rappeler de faire quelque chose est de m'envoyer des courriels. C'est mon espace de stockage ». Ce qu'il décrit ressemble aux services cloud grand public comme iCloud d'Apple ou Google Drive.Mais même avec toutes ces prédictions sur la façon dont le Web pourrait révolutionner les industries, Steve Jobs a dit que la technologie ne change pas le monde. Ce qui est sans doute faux. « Le Web sera très important. Est-ce que cela va changer la vie de millions de personnes ? Non. Enfin, peut-être. Mais ce n'est pas un oui assuré à ce stade. Et les gens vont s'en apercevoir progressivement. Ce ne sera pas comme la première fois que quelqu'un a vu une télévision. Ce ne sera certainement pas aussi profond que lorsque quelqu'un au Nebraska a entendu pour la première fois une émission de radio. Ce ne sera pas aussi profond », a-t-il déclaré.Source : interviews de Steve JobsQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des prédictions de Steve Jobs sur les ordinateurs en tant qu'agents ?Que pensez-vous des critiques qui affirment qu'il n'est pas l'auteur de ces prédictions ?Que pensez-vous de ses prédictions sur les marchés du matériel informatique et du logiciel ?À votre avis, pourquoi le cofondateur d'Apple s'est-il trompé à ce sujet ?Que pensez-vous de ses prédictions sur le Web et les terminaux semblables aux tablettes d'aujourd'hui ?Que pensez-vous des prédictions qu'il a faites en 1996 sur l'Internet, le Web et le commerce électronique ?Ses prédictions font-elles de Steve Jobs un visionnaire ? Pourquoi est-il controversé par certains critiques ?