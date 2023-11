Adhérer aux lois applicables en matière de transfert de fonds, de confidentialité et autres lois sur la protection des consommateurs : le CFPB serait en mesure de superviser les plus grands participants pour vérifier le respect des lois fédérales applicables sur la protection financière des consommateurs, qui incluent des protections applicables contre les actes et pratiques déloyaux, trompeurs et abusifs, les droits des les consommateurs transférant de l’argent et le droit à la vie privée.

« C'est un pas dans la mauvaise direction »

Les réactions des entreprises technologiques

Une source de revenus

Les implications pour les consommateurs

Le CFPB est une agence fédérale créée en 2010 après la crise financière de 2008 pour protéger les consommateurs des abus des banques et des prêteurs. Le directeur du CFPB, Rohit Chopra, a déclaré que la nouvelle règle « permettrait de réduire une voie pour l’arbitrage réglementaire en veillant à ce que les grandes entreprises technologiques et les autres entreprises de paiement non bancaires soient soumises à une surveillance appropriée ».La nouvelle règle s’appliquerait aux applications de paiement populaires comme Apple Pay et Google Pay, qui permettent à des millions d’Américains de transférer de l’argent via leurs téléphones. Ces applications sont actuellement régulées par les États, mais pas par le gouvernement fédéral. Le CFPB estime que ces applications présentent des risques potentiels pour les consommateurs, tels que des erreurs de transaction, des fraudes, des violations de données ou des discriminations.La proposition du CFPB s’inscrit dans le cadre d’une répression plus large de Washington contre les grandes enseignes de la technologie, qui font l’objet de plusieurs poursuites antitrust alléguant qu’elles utilisent leur pouvoir de marché pour éliminer illégalement la concurrence. Par exemple, le ministère de la Justice et plusieurs États ont poursuivi Google pour ses pratiques publicitaires et de recherche, tandis que la Commission fédérale du commerce (FTC) et plusieurs États ont poursuivi Meta (anciennement Facebook) pour ses acquisitions d’Instagram et de WhatsApp.La règle proposée soumettrait les grandes sociétés de paiement numérique non bancaires aux consommateurs au pouvoir du CFPB de procéder à des examens, contribuant ainsi à garantir une application cohérente des lois fédérales sur la finance à la consommation sur l’ensemble du marché. Plus précisément, la règle proposée contribuerait à garantir que ces grandes entreprises non bancaires :Les banques, quant à elles, se réjouissent de cette dernière initiative du CFPB, dans un rare cas d’accord avec l’agence. La Consumer Bankers Association, qui représente les grandes banques de détail, a déclaré « qu'en attirant l’attention du superviseur sur les grandes entreprises de paiement non bancaires, conformément aux attentes pour les banques offrant des produits similaires, le CFPB fait un pas dans la bonne direction ».Les républicains du Congrès se sont prononcés contre la nouvelle règle proposée.C'est « un pas dans la mauvaise direction », a déclaré Patrick McHenry, président de la House Financial Services, qui a ajouté que le CFPB étendait son autorité de surveillance et finirait par nuire aux consommateurs.« Cette règle proposée ne fera que consolider le statu quo en empêchant l'adoption et le développement de produits et services innovants ».Le CFPB alerte depuis un moment sur la montée en puissance d'Apple et de Google dans le secteur des paiements. En septembre, il a publié un rapport révélant que les entreprises agissaient comme des « points d'étranglement » pour le système de paiement américain, coupant l'innovation en excluant d'autres applications.Chopra a déclaré le mois dernier qu'il pensait que le système de paiement américain s'orientait vers un système de type chinois dans lequel les grandes entreprises technologiques brouillent les frontières traditionnelles à mesure qu'elles se lancent dans la finance – menaçant la séparation entre la banque, l'argent et les paiements ainsi que l'économie réelle.Il affirme que les régulateurs doivent s’assurer que les sociétés de paiement aux consommateurs ne trafiquent pas de fraude et trouver des moyens de restreindre la manière dont certaines sociétés de paiement peuvent collecter et monétiser les données personnelles des Américains.La nouvelle règle du CFPB est ouverte aux commentaires jusqu'au 8 janvier.« Nous considérons cette semaine comme le début de ce qui sera probablement un long processus visant à déterminer comment répondre à l'importance croissante des sociétés financières non bancaires dans le système financier », a déclaré Jaret Seiberg, analyste chez TD Cowen.Les entreprises technologiques concernées par la nouvelle règle du CFPB n’ont pas encore réagi officiellement, mais elles pourraient faire valoir que leurs systèmes de paiement mobiles sont différents des services bancaires traditionnels et qu’ils offrent plus de commodité, de sécurité et d’innovation aux consommateurs. Elles pourraient également soutenir que le CFPB outrepasse son autorité en essayant de réguler des activités qui ne relèvent pas de sa compétence.Apple, par exemple, a déjà défendu son service Apple Pay contre les critiques de la Commission européenne, qui a ouvert une enquête antitrust sur les pratiques d’Apple en matière de paiement mobile en 2020 . Apple a affirmé que son service « offre aux clients un moyen facile, sécurisé et privé de payer en utilisant leur appareil Apple, au lieu de transporter des cartes de crédit ou de débit encombrantes et vulnérables ».En avril 2022, Apple était à nouveau dans le collimateur de Bruxelles pour avoir prétendument empêché ses rivaux, dont PayPal et certaines banques, d'utiliser Apple Pay , son système de paiement mobile.L'autorité néerlandaise de surveillance des marchés a infligé en fin février 2022 à Apple une amende de 5 millions d'euros (montant total : 25 millions d'euros), la cinquième sanction de ce type en plusieurs semaines consécutives, dans le cadre d'un litige sur l'accès à des méthodes de paiement autres que celles d'Apple pour les abonnements à des applications de rencontre.L'Autorité des consommateurs et des marchés (ACM) estime que le fabricant de l'iPhone abuse d'une position dominante sur le marché en ne permettant pas aux fabricants d'applications logicielles aux Pays-Bas d'utiliser d'autres méthodes de paiement pour les applications de rencontre accessibles via son App Store.Apple Pay et Google Pay, les services de paiement mobiles des entreprises éponymes, sont de plus en plus populaires aux États-Unis. Selon une publication du CFPB datant de septembre 2023, en 2021, il y avait aux États-Unis 25 millions d'utilisateurs de Google Pay. Il devrait y en avoir 10,2 millions de plus en 2025. À cela il faut ajouter Samsung Pay qui devrait atteindre 18,3 millions d'utilisateurs en 2024. Là aussi, les montants dépensés doublent : 65,2 milliards en 2022, contre seulement 24,8 milliards en 2021 pour Google Pay et Samsung Pay, et encore moins en 2020 où les utilisateurs ont dépensé 19,6 milliards.Apple et Google ont tout intérêt à promouvoir leur solution de paiement pour garder sur leur plateforme jusqu'au bout l'utilisateur.Bien entendu, Google collecte via ce canal des données supplémentaires qui vont lui permettre de développer de nouveaux services comme il l'entend. Apple va même plus loin puisqu'en plus des données qu'il collecte, il facture aux banques et autres émetteurs de carte de crédit un montant à chaque transaction. En fait, tout appareil Apple arrive avec l'application Apple Wallet préinstallée au sein de laquelle l'utilisateur peut charger plusieurs cartes de crédit ou de paiement. Après avoir activé l'Apple Wallet, il peut faire des paiements en ligne, à l'intérieur même d'une autre application (par exemple Uber) ou sur un terminal de paiement. Apple établit des accords bilatéraux avec chaque émetteur de carte : il y en a plusieurs milliers.Aux États-Unis, ce sont les émetteurs de carte, banques, carte de crédit qui paient 0,15% sur chaque transaction (crédit) ou 0,005 dollar pour chaque transaction de débit. Ces frais ne peuvent pas être facturés à l'utilisateur. Apple ne publie évidemment pas les revenus de cette activité, qui est estimée aux États-Unis a déjà 1,9 milliard de dollars.La nouvelle règle du CFPB pourrait avoir des implications importantes pour les consommateurs qui utilisent les applications de paiement mobiles des entreprises technologiques. D’une part, elle pourrait leur offrir plus de protection et de transparence en cas de problème avec leur transaction, comme un paiement erroné, un prélèvement non autorisé ou une violation de leurs données personnelles. Elle pourrait également leur donner plus de droits et de recours en cas de litige avec l’entreprise technologique ou le commerçant.D’autre part, la nouvelle règle pourrait également entraîner des coûts et des inconvénients pour les consommateurs. Les entreprises technologiques pourraient répercuter les coûts de conformité sur les utilisateurs, par exemple en augmentant les frais de transaction, en réduisant les récompenses ou en limitant les fonctionnalités. Elles pourraient également être moins enclines à innover ou à investir dans leurs services de paiement mobiles, face à une réglementation plus lourde et à une concurrence plus intense des banques.La nouvelle règle du CFPB soulève donc des questions importantes sur l’équilibre entre la protection des consommateurs et la promotion de l’innovation dans le secteur des paiements mobiles. Elle reflète également les tensions croissantes entre Washington et les géants de la technologie, qui dominent de plus en plus l’économie numérique. Il reste à voir comment ces acteurs vont réagir et s’adapter à ce nouveau paysage réglementaire.Source : Consumer Financial Protection Bureau Pensez-vous que les applications de paiement mobiles des entreprises technologiques offrent plus d’avantages ou d’inconvénients aux consommateurs par rapport aux services bancaires traditionnels ?Quels sont les risques potentiels pour les consommateurs si les entreprises technologiques ne sont pas régulées par le gouvernement fédéral ?Quels sont les impacts possibles de la nouvelle règle du CFPB sur l’innovation et la concurrence dans le secteur des paiements mobiles ?Comment les entreprises technologiques pourraient-elles s’adapter à la nouvelle règle du CFPB tout en préservant leur avantage concurrentiel et leur satisfaction client ?Quel est votre avis sur le rôle du CFPB dans la protection des consommateurs et la supervision des activités financières non bancaires ?