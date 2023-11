Le BAYC, qu'est-ce que c'est ?

Un événement Bored Ape NFT qui tourne au drame

Le dimanche 5 novembre, Yuga Labs a commencé à recevoir des informations selon lesquelles certains participants et membres du personnel de l'ApeFest avaient ressenti des douleurs oculaires, des problèmes de vision ou une irritation cutanée après l'événement communautaire du samedi soir. Ces rapports nous ont été – et continuent d’être – profondément préoccupants. Nous avons immédiatement contacté les participants concernés pour connaître leurs symptômes et diriger notre enquête.



Simultanément, nous avons lancé une enquête qui comprenait un examen approfondi des registres d'inventaire, des journaux de matériaux et des fiches techniques (y compris la peinture et l'éclairage), des entretiens avec les entrepreneurs qui ont fourni et construit les installations ApeFest et la réalisation de tests et d'inspections sur site.



Cette enquête approfondie, entreprise en collaboration avec Jack Morton Worldwide, l'agence mondiale d'expérience de marque qui a produit l'ApeFest 2023, a déterminé que les lumières émettant des UV-A installées dans un coin de l'événement étaient probablement à l'origine des problèmes signalés liés aux yeux et la peau des participants.



Nous reconnaissons que les membres de la communauté et le grand public ont suggéré une conclusion similaire et nous apprécions la patience de la communauté pendant que nous rassemblions des preuves pour étayer cette détermination.



Nous continuons d’encourager toute personne présentant des symptômes à consulter un médecin et à partager ces résultats avec son médecin. Nous demandons également à toute personne concernée de nous envoyer un message direct à



On Sunday, November 5, Yuga Labs began to receive reports that some ApeFest attendees and staff experienced eye pain, vision issues, or skin irritation following the Saturday night community event. These reports were - and continue to be - deeply concerning to us. We immediately… — Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC) November 9, 2023

La valeur des NFT en chute libre

Développé par Yuga Labs, le Bored Ape Yacht Club regroupe 10 000 images de profil « minted » sous forme de NFT sur la blockchain Ethereum. Son propriétaire reçoit un jeton non fongible pour prouver qu’il détient la seule version authentique de l’image.Les images représentent un visage de singe avec des caractéristiques et des accessoires générés de manière aléatoire. Chacune de ces images présente un caractère unique. La raison pour laquelle le NFT Bored Ape Yacht Club fait l’objet d’une grande attention tient au fait que ces avatars se vendent pour des sommes considérables. Plus d’un milliard de dollars ont déjà été générés par la vente de ces avatars.Pour la petite histoire, en septembre 2021, le développeur du jeu basé sur Ethereum « The Sandbox » a acheté un Bored Ape NFT pour 740 ETH, ce qui valait 2,9 millions de dollars à l’époque.La valeur des avatars NFT Bored Apes est purement spéculative. Elle est totalement subjective, à la manière du prix de la raquette de Yannick Noah qu'il a utilisé pour remporter la finale de Roland-Garros en 1983. Toutefois, les prix n’ont pas atteint de tels sommets par pur hasard. Les célébrités et autres influenceurs du Web ont joué un rôle clef dans l’essor de cette nouvelle mode. Les athlètes, musiciens et autres influenceurs choisissent ces NFT en guise d’avatars sur Twitter.Par exemple, l’actrice Gwyneth Paltrow a publié un tweet sur le BoredApeYC, tandis que Jimmy Fallon a interviewé Paris Hilton sur ce sujet. De même, des rappeurs comme Snoop Dogg et Eminem se sont lancés. Ce dernier a dépensé 462 000 $ pour acquérir un avatar. Il n’en fallait pas plus pour que le grand public s’intéresse au phénomène, et lui confère aussitôt une certaine valeur.Cependant, rejoindre le Bored Ape Yacht Club procure aussi certains avantages. Comme son nom l’indique, il s’agit en fait d’une société privée. Posséder l’un de ces NFT permet de devenir membre du club. Les membres peuvent accéder à un serveur Discord privé, et être invités à des fêtes exclusives où ils pourront croiser des célébrités. Posséder un Bored Ape permet d’accéder à d’autres NFT, pouvant être revendus pour des sommes massives. Ainsi, Yuga Labs a offert un NFT de chien du Bored Ape Kennel Club à tous les possesseurs de Bored Ape.L’ApeFest, qui s’est déroulé du 3 au 5 novembre à Hong Kong, promettait du « chaos » et « une grande nuit pleine de surprises » aux membres du BAYC.Mais la surprise a été plutôt désagréable pour certains des participants, qui ont rapidement ressenti des douleurs et des brûlures aux yeux, ainsi que des irritations cutanées, après la soirée du samedi. Certains ont même rapporté avoir eu des problèmes de vision et avoir dû se rendre aux urgences. Au moins un participant a dit que son médecin l’avait diagnostiqué et traité pour une « cécité des neiges » (photokératite), qui est une sorte de coup de soleil sur la cornée (la partie transparente à l’avant de l’œil) dû à une exposition aux rayons UV.Selon des internautes, la cause probable de ces blessures est l’utilisation de lampes émettant des rayons UV-A dans un coin de l’événement. Ces lampes sont normalement destinées à la désinfection des surfaces et non à l’éclairage des personnes. Yuga Labs est parvenu aux mêmes conclusions, a présenté ses excuses aux participants affectés et a dit qu’il prendrait des mesures pour éviter que cela ne se reproduise :Si la photokératite peut être extrêmement douloureuse et entraîner une altération de la vision, elle se résout généralement en quelques heures ou jours. Toutefois, une exposition prolongée aux rayons UV peut avoir des effets néfastes à long terme, tant pour les yeux que pour la peau. Pour les yeux, elle peut augmenter le risque de cancers, de cataractes, de dégénérescence maculaire et de dépôts ou de croissances sur le blanc des yeux (pinguécula et ptérygion, respectivement).L’ApeFest de cette année n’est pas le seul événement où des participants ont été exposés à des lumières UV nocives pour les yeux. En 2018, une fête de Noël organisée par une entreprise britannique avait également causé des blessures oculaires à plusieurs employés, qui avaient porté plainte contre leur employeurLe prix des NFT de la collection BAYC n'a cessé d'augmenter pendant des mois jusqu'à l'effondrement du marché des actifs numériques l'année dernière. Il a culminé à plus de 420 000 dollars en avril 2022, mais a chuté à environ 90 000 dollars six semaines plus tard. En juillet de cette année, le prix plancher de la collection BAYC a sombré sous les 58 700 dollars. Le prix plancher d'un NFT de la collection BAYC est désormais de 54 033 dollars, avec un volume de ventes en 24 heures de 2 340 ETH. À ce jour, il y a un total de 9 998 NFT frappés, détenus par 5 551 propriétaires uniques, avec une capitalisation boursière totale de 540 220 508 dollars.En août dernier, la maison de vente aux enchères Sotheby's a été désignée comme défenderesse dans une action en justice intentée par des investisseurs qui regrettent d'avoir acheté des NFT de la collection BAYC, vendus à des prix très élevés lors de l'engouement pour les NFT en 2021. Selon la plainte, déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district central de Californie, une vente aux enchères de Sotheby's a trompé les investisseurs en donnant aux NFT de la collection BAYC un air de légitimité. Les plaignants allèguent que l'augmentation des prix des NFT de la collection grâce à la vente aux enchères était fondée sur la tromperie.Alors que les prix de Bored Ape ont fortement chuté, d'autres projets NFT subissent la brise amère d'un marché de plus en plus frileux pour les photos de profil (PFP) et les objets de collection. En septembre 2022, Galaxy Digital, une société spécialisée dans la blockchain, a publié un rapport indiquant que la plupart des projets NFT rentables sont trompeurs et proposent des licences de propriété compliquées. Selon Galaxy Digital, les créateurs et les acheteurs d'actifs numériques n'ont pas la moindre idée de la question de la propriété des jetons numériques, ce qui explique que les gens ne connaissent pas leurs droits de propriété intellectuelle.Les NFT ne valent finalement presque plus rien, environ 95 % des objets de collection n'ayant plus de valeur . En outre, moins d'un pour cent ont un prix supérieur à 6 000 dollars. Deux camps s'opposent quant au bien fondé des NFT : il y a d'un côté ceux qui vantent les mérites des NFT et de l'autre ceux qui les considèrent comme une grosse escroquerie. L'auteur Stephen Diehl s'identifie au deuxième groupe : « contrairement à l'achat d'obligations, d'actions, de biens immobiliers ou d'œuvres d'art, sur le marché des NFT, vous n'achetez pas un objet ayant une existence, des droits ou une utilité tangibles », a déclaré Stephen à propos des NFT.Source : communiqué de Yuga LabsQue pensez-vous de l’organisation de l’ApeFest et de la responsabilité de Yuga Labs dans les blessures causées aux participants?Quels sont les risques et les bénéfices des NFT pour les artistes et les collectionneurs?Comment expliquez-vous le succès et la popularité du Bored Ape Yacht Club?Quelles sont les perspectives d’avenir pour le Bored Ape Yacht Club et les autres collections NFT?De façon plus générale, que pensez-vous des NFT? Une arnaque ou un véritable investissement, bien que spéculatif ?