Alors que les événements continuent de se dérouler rapidement, un groupe de direction inter-entreprises a évalué ce moment comme une crise nécessitant le plus haut niveau de réponse. Cela signifie que nous sommes concentrés et déterminés à protéger la conversation sur X et à faire respecter nos règles tout en continuant à évaluer la situation sur la plateforme.



Nous souhaitons faire le point sur certaines des actions récentes*:

Au cours du week-end, nous avons mis à jour notre politique d'intérêt public. Nous savons qu'il est parfois incroyablement difficile de voir certains contenus, surtout dans des moments comme celui-ci. Dans ces situations, X estime que, même si c'est difficile, il est dans l'intérêt du public de comprendre ce qui se passe en temps réel. Les utilisateurs de X peuvent également contrôler les médias qu’ils voient. Dans les paramètres « Contenu que vous voyez », vous pouvez choisir de voir ou non les médias sensibles.

Nous avons également pris des mesures dans le cadre de notre politique relative aux entités violentes et haineuses pour supprimer les comptes affiliés au Hamas nouvellement créés et nous nous coordonnons actuellement avec nos pairs du secteur via @GIFCT_official pour tenter d'empêcher la diffusion de contenus terroristes en ligne.

Nos équipes d'escalade ont traité des dizaines de milliers de publications pour partage de médias graphiques, de discours violents et de conduite haineuse. Nous continuons également de surveiller de manière proactive les discours antisémites dans le cadre de tous nos efforts. De plus, nous avons pris des mesures pour supprimer plusieurs centaines de comptes tentant de manipuler des sujets d'actualité.

Les notes de la communauté sont désormais diffusées sur les publications et de nouveaux comptes sont inscrits en temps réel pour proposer et évaluer des notes. Les notes de la communauté apparaissent généralement quelques minutes après la publication du contenu. Des notes sur les photos et les vidéos apparaissent également chaque fois que le média est republié par d'autres utilisateurs. Il s’agit d’un outil essentiel pour lutter contre la désinformation potentielle.

La possibilité de se faire attaquer en justice refroidit plusieurs chercheurs

La suppression de l'accès gratuit à l'API de Twitter pour les chercheurs

La semaine dernière, l'équipe de développement de Twitter a annoncé que la plateforme n'autoriserait plus l'accès gratuit à l'API Twitter à partir de ce jeudi 9 février. Cette restriction dramatique perturbera les projets critiques de milliers de journalistes, d'universitaires et d'acteurs de la société civile du monde entier qui étudient certains des questions les plus importantes qui touchent nos sociétés aujourd’hui.



L'API Twitter permet un réseau mondial de recherche d'intérêt public, y compris la réponse aux crises liées aux incendies de forêt et aux ouragans, la sécurité nationale, la santé publique, la fraude à la consommation, la polarisation, l'analyse économique, la sécurité des enfants, la santé mentale, la violence en ligne, les activités inauthentiques, y compris le spam et des robots, et bien plus encore.

Les restrictions imposées par Musk sur les méthodes critiques de collecte de données sur la plateforme mondiale ont supprimé la capacité de démêler l'origine et la propagation de fausses informations lors d'événements en temps réel tels que l'attaque du Hamas contre Israël et les frappes aériennes israéliennes à Gaza, ont déclaré des chercheurs.L’Union européenne a déjà menacé X d’amendes si la plateforme ne parvient pas à arrêter la propagation de la désinformation entre Israël et le Hamas. En réponse, X a déclaré avoir pris des mesures pour lutter contre la désinformation, travailler avec des organisations partenaires pour signaler les contenus terroristes, donner suite à « des dizaines de milliers de messages » et surveiller de manière proactive les discours antisémites :Mais il n’est pas clair dans l’immédiat si X en fait suffisamment pour réduire les risques potentiels. Les chercheurs externes sur les réseaux sociaux s'appuient généralement sur l'analyse des données en temps réel de X pour évaluer les menaces croissantes sur la plateforme, et l'enquête du CITR montre à quel point il est devenu plus difficile pour certains chercheurs de continuer à faire ce travail. Les chercheurs ont également déclaré qu'un autre facteur entravant la recherche était le procès intenté par Musk contre le Center for Countering Digital Hate. « La majorité des personnes interrogées » (104 sur 167) ont déclaré qu'elles craignaient « d'être poursuivies en justice par X pour leurs découvertes ou l'utilisation de leurs données ».Pendant ce temps, les efforts de modération de contenu de X ont continué d'être étroitement scrutés alors que X lutte pour prouver qu'il arrive à contenir et/ou empêcher la propagation de la désinformation et des discours de haine dans le cadre des nouvelles politiques de Musk.Plus récemment, Linda Yaccarino, PDG de X, a dû intervenir (dans le contexte du tollé des annonceurs et du personnel de X) pour supprimer un message pro-hitlérien devenu viral sur la plateforme, a rapporté The Information. X a affirmé plus tard que le message avait été supprimé parce qu'il enfreignait les règles de la plateforme, et non à cause des réactions négatives, mais les efforts de X pour surveiller de manière proactive les discours antisémites ont apparemment échoué. Et personne ne sait vraiment pourquoi l'équipe d'escalade mondiale de X a retardé l'action, même s'il est possible qu'ils craignent que la suppression du message puisse être considérée comme une censure et susciter la colère de Musk, « l'absolutiste de la liberté d'expression ».En février, le CITR a mis en garde Elon Musk sur la suppression de l'accès gratuit à l'API de Twitter :Actuellement, X propose trois niveaux payants permettant aux chercheurs d'accéder aux données, coûtant entre 100 et 42 000 dollars par mois. L'enquête du CITR, « pour la première fois », quantifie de manière importante le nombre d'études annulées depuis que ces frais ont été imposés.Couper les chercheurs de l'interface de programmation d'applications (API) de X pourrait rendre les utilisateurs de X plus vulnérables aux discours de haine, à la désinformation et à la désinformation. Certains chercheurs qui tentent de maintenir leurs études en vie ont déclaré qu'ils avaient eu recours à l'analyse manuelle des publications sur la plateforme.Cette approche lente menace de réduire la qualité de leurs résultats à un moment où les chercheurs pourraient avoir davantage de postes à parcourir. La politique actuelle de X consiste à limiter la portée des publications « licites mais horribles », plutôt que de les supprimer, suscitant les critiques des régulateurs qui ont historiquement poussé les plateformes de médias sociaux à modérer davantage leur contenu. X espère convaincre les régulateurs que sa politique est la bonne façon de faire les choses. La plateforme a récemment fourni un rapport de transparence à l'UE (afin de se conformer à la loi sur les services numériques) qui expliquait que la plateforme était déterminée à prouver que « la liberté d'expression et la sécurité de la plateforme peuvent coexister ». Alors que X s'est engagé à supprimer « les contenus et comptes dangereux et illégaux », ainsi qu'à répondre aux signalements de contenu illégal, X autorisera la plupart des autres publications qui ne sont pas considérées comme des menaces violentes, du harcèlement ciblé ou des violations de la vie privée, indique le rapport.« X reflète les conversations réelles qui ont lieu dans le monde, et cela inclut parfois des perspectives qui peuvent être offensantes, controversées et/ou étroites d'esprit pour les autres », indique le rapport de X. « Bien que nous invitons tout le monde à s'exprimer sur X, nous ne tolérerons pas les comportements qui harcèlent, menacent, déshumanisent ou utilisent la peur pour faire taire la voix des autres ».Sources : X/Twitter Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Que pensez-vous de l'approche de X dans la gestion de la désinformation, des discours haineux et autres ?Que pensez-vous de la décision d'Elon Musk de supprimer l'API gratuite qui était utilisée par les chercheurs ?