ApeFest est un festival organisé chaque année par Yuga Labs pour les adeptes des NFT de la collection Bored Ape Yacht Club (BAYC). L'événement de cette année a eu lieu du 3 au 5 novembre à Hong Kong et comprenait une fête apparemment très éclairée qui s'est tenue le samedi. Seulement, après la fête, des participants ont commencé à signaler sur les médias sociaux avoir développé des problèmes de vision, qu'ils soupçonnent d'être dus à l'éclairage de la scène de l'événement. Certains affirment même que les médecins leur ont ensuite diagnostiqué une photokératite (œil du soudeur), causée par exposition non protégée aux rayons ultraviolets.Les plaintes des victimes laissent supposer que les blessures ont été causées par un éclairage inapproprié utilisé lors de l'événement. « Je me suis réveillé au milieu de la nuit après l'ApeFest avec une telle douleur dans les yeux que j'ai dû aller à l'hôpital. Le médecin m'a dit que c'était dû aux UV des lumières de la scène », a expliqué l'utilisateur Crypto June sur X. L'utilisateur @docwagmi soupçonne que les "amis des singes" qui ont signalé des problèmes semblent avoir été "trop proches du devant de la scène". D'autres affirment avoir dépensé des centaines de dollars après la consultation et que leur cas demandait parfois l'intervention d'un spécialiste.L'utilisateur Adrian Zduńczyk a quant à lui écrit sur X : « à mes amis qui souffrent maintenant : allez faire examiner vos yeux. Vous vous êtes probablement brûlé les yeux avec les UV comme moi, ce qui nécessite des médicaments, des gouttes pour les yeux, une protection oculaire, des antibiotiques et les soins d'un spécialiste. Ne négligez pas ce risque pour la santé. Sans traitement approprié, il peut entraîner des troubles de la vision durables et d'autres dommages graves ». Il a déclaré que le fait d'avoir consulté aussitôt un médecin lui avoir épargné des dommages irréversibles. L'on ignore le nombre exact de personnes victimes de troubles oculaires.Yuga Labs a brièvement abordé la question sur X, affirmant qu'il était conscient des problèmes oculaires qui ont affecté certains participants à l'ApeFest. L'entreprise a ajouté qu'elle tendait proactivement la main aux individus depuis hier pour essayer de trouver les causes profondes potentielles. Toutefois, elle a semblé minimiser le nombre de personnes ayant signalé des problèmes, notant : « d'après nos estimations, nous pensons que moins de 1 % des personnes qui ont assisté à l'événement et y ont travaillé ont présenté ces symptômes ». La société de NFT a conseillé aux participants présentant des symptômes de "consulter un médecin au cas où".« Nous sommes activement en contact avec les personnes concernées pour mieux comprendre la cause première. D'après nos estimations, les 15 personnes avec lesquelles nous avons été en communication directe jusqu'à présent représentent moins d'un pour cent des quelque 2 250 participants et membres du personnel de notre événement de samedi soir », a déclaré Emily Kitts, porte-parole de Yuga Labs, dans un communiqué à The Verge. Mais les utilisateurs de X n'ont pas apprécié la réponse de Yuga Labs. Les critiques affirment que l'entreprise a exposé les participants à un risque élevé de perte de la vision et menacent de porter plainte.L'incident intervient alors que la valeur des NFT de la collection BAYC est en perte de vitesse. Développée par Yuga Labs, la collection BAYC regroupe 10 000 images de profil sous forme de NFT sur la blockchain Ethereum. Les images représentent un visage de singe avec des caractéristiques et des accessoires générés de manière aléatoire. Chacune de ces images présente un caractère unique. La raison pour laquelle les NFT de la collection BAYC font l’objet d’une si grande attention tient au fait que ces avatars se vendent pour des sommes considérables. Depuis 2021, plus d’un milliard de dollars ont déjà été générés par la vente de ces avatars.Le prix des NFT de la collection BAYC n'a cessé d'augmenter pendant des mois jusqu'à l'effondrement du marché des actifs numériques l'année dernière. Il a culminé à plus de 420 000 dollars en avril 2022, mais a chuté à environ 90 000 dollars six semaines plus tard. En juillet de cette année, le prix plancher de la collection BAYC a sombré sous les 58 700 dollars. Le prix plancher d'un NFT de la collection BAYC est désormais de 54 033 dollars, avec un volume de ventes en 24 heures de 2 340 ETH. À ce jour, il y a un total de 9 998 NFT frappés, détenus par 5 551 propriétaires uniques, avec une capitalisation boursière totale de 540 220 508 dollars.En août dernier, la maison de vente aux enchères Sotheby's a été désignée comme défenderesse dans une action en justice intentée par des investisseurs qui regrettent d'avoir acheté des NFT de la collection BAYC, vendus à des prix très élevés lors de l'engouement pour les NFT en 2021. Selon la plainte, déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district central de Californie, une vente aux enchères de Sotheby's a trompé les investisseurs en donnant aux NFT de la collection BAYC un air de légitimité. Les plaignants allèguent que l'augmentation des prix des NFT de la collection grâce à la vente aux enchères était fondée sur la tromperie.Alors que les prix de Bored Ape ont fortement chuté, d'autres projets NFT subissent la brise amère d'un marché de plus en plus frileux pour les photos de profil (PFP) et les objets de collection. En septembre 2022, Galaxy Digital, une société spécialisée dans la blockchain, a publié un rapport indiquant que la plupart des projets NFT rentables sont trompeurs et proposent des licences de propriété compliquées. Selon Galaxy Digital, les créateurs et les acheteurs d'actifs numériques n'ont pas la moindre idée de la question de la propriété des jetons numériques, ce qui explique que les gens ne connaissent pas leurs droits de propriété intellectuelle.L'analyse approfondie de ces grands projets a révélé que la plupart des NFT ne comportent aucun droit d'auteur sur leur contenu réel. Plusieurs opérateurs semblent tromper les acheteurs de NFT sur leurs droits légaux fondamentaux. Selon un rapport publié par Galaxy Digital, le propriétaire de la collection BAYC offre aux acheteurs le droit de propriété des NFT, mais, en contrepartie, fournit une licence ambigüe. Aujourd'hui, le marché des NFT semble s'être effondré totalement. Les quelques produits qui subsistent encore perdent continuellement de la valeur à l'instar des NFT de la collection BAYC, qui ont perdu plus de 80 % de leur valeur depuis 2021.Les NFT ne valent finalement presque plus rien, environ 95 % des objets de collection n'ayant plus de valeur. En outre, moins d'un pour cent ont un prix supérieur à 6 000 dollars. Deux camps s'opposent quant au bien fondé des NFT : il y a d'un côté ceux qui vantent les mérites des NFT et de l'autre ceux qui les considèrent comme une grosse escroquerie. L'auteur Stephen Diehl s'identifie au deuxième groupe : « contrairement à l'achat d'obligations, d'actions, de biens immobiliers ou d'œuvres d'art, sur le marché des NFT, vous n'achetez pas un objet ayant une existence, des droits ou une utilité tangibles », a déclaré Stephen à propos des NFT.« Vous achetez une entrée coûteuse dans la base de données de quelqu'un d'autre », a-t-il ajouté. Avec l'effondrement de la bulle des NFT, environ 79% de toutes les collections de NFT restent invendues, et l’excès d’offre par rapport à la demande a créé un marché favorable aux acheteurs qui ne fait rien pour raviver la frénésie. Le marché des cryptomonnaies a subi un sort semblable, avec un effondrement spectaculaire au cours de l'année écoulée. 