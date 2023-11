Sam Bankman-Fried assure qu'il n'était pas impliqué de manière significative dans Alameda Research



Sam Bankman-Fried aurait ordonné au cofondateur de FTX, Gary Wang, de créer la ligne de crédit secrète sans l'autorisation des clients de FTX

Une porte dérobée dans le code

allow_negative

allow_negative

« Arrêtez de nous poser des questions, cela nous distrait »

Le procès de Bankman-Fried met en lumière les dérives du secteur crypto

Sam Bankman-Fried, le fondateur et PDG de la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX, est actuellement jugé à New York pour des accusations de fraude et de blanchiment d’argent liées à son activité. Il est accusé d’avoir trompé ses clients et ses investisseurs sur la nature et les risques de ses opérations, ainsi que d’avoir utilisé son fonds spéculatif Alameda Research pour manipuler le marché des cryptomonnaies.Face aux questions du procureur fédéral Danielle Sassoon, Bankman-Fried a adopté une stratégie de défense basée sur l’amnésie sélective. Il a répété à plusieurs reprises qu’il ne se souvenait pas des détails de ce qu’il avait fait et dit lorsqu’il dirigeait FTX. Il a répondu « Je ne suis pas sûr » ou « Je ne me souviens pas » à de nombreuses questions, selon les rapports des médias présents au procès.Le New York Times indique qu'il l'a fait a plus de 100 reprises : « Sam Bankman-Fried a affirmé devant le tribunal plus de 100 fois lundi qu'il ne se souvenait pas des aspects de son prétendu vol de 10 milliards de dollars auprès des utilisateurs de FTX – mais a admis que son fonds spéculatif avait pu « emprunter » une fortune à sa bourse crypto ».Sassoon a présenté aux jurés une multitude de tweets, d’emails et d’extraits de podcasts révélant que le diplômé du MIT avait en fait dit des dizaines de choses dont il prétendait ne pas se souvenir. Elle a notamment mis en évidence les incohérences entre ses déclarations publiques et la façon dont il gérait son empire crypto avant qu’il ne s’effondre spectaculairement en novembre.Bankman-Fried a « insisté sur le fait qu’il ne se souvenait pas de grand-chose de ce qu’il avait dit publiquement » et « a ajouté qu’il n’était pas impliqué de manière significative dans le fonds spéculatif qu’il avait fondé, Alameda Research ».Il a également nié à plusieurs reprises se souvenir de ce qu'il avait dit en privé. Il a par exemple déclaré qu'il ne se souvenait pas d'avoir qualifié certains membres de la communauté crypto de « stupides enfoirés » et a avoué à un journaliste que sa pression publique en faveur d'une surveillance gouvernementale n'était « que des relations publiques ».Sassoon a également interrogé Bankman-Fried sur la relation entre FTX et Alameda Research, le fonds spéculatif qu’il a fondé et dont il possédait 90 % des parts. Elle a démontré que Alameda disposait d’une ligne de crédit illimitée sur FTX, ce qui lui permettait de retirer des milliards de dollars qu’il ne possédait pas et d’influencer les prix des cryptomonnaies à son avantage. Après beaucoup d’insistance, Bankman-Fried a finalement confirmé cet aspect du vaste dossier de fraude et de conspiration des procureurs en disant « Je ne le nie pas ». Mais il a semblé revenir sur cet aveu quelques heures plus tard, en disant « Je ne suis pas sûr » lorsqu’on lui a demandé si Alameda était autorisé à dépasser les limites normales d’empruntBankman-Fried a également tenté de minimiser son implication dans les activités de trading d’Alameda, en disant qu’il n’était pas « impliqué » dans le trading au sens strict du terme en répondant « Cela dépend de ce que vous entendez par trading ». Sassoon lui a alors montré plusieurs exemples où Bankman-Fried ordonnait à ses subordonnés de faire des transactions sur AlamedaBankman-Fried se serait attiré les foudres du juge Lewis Kaplan lorsqu'il a demandé à Sassoon de « reformuler » certaines questions. « Pouvez-vous simplement répondre à la question au lieu d’essayer de demander à la questionneuse ce à quoi elle fait référence ? », a dit Kaplan à Bankman-Fried. Il lui a également rappelé qu’il avait prêté serment de dire la vérité.En octobre, l'accusation a présenté des captures d'écran de Github alors qu'elle interrogeait le témoin coopérant Gary Wang, l'ancien directeur technique de FTX qui, à plusieurs reprises, était responsable des bases de code alimentant à la fois FTX et Alameda Research. Wang a plaidé coupable à quatre chefs d'accusation.Il a témoigné que Bankman-Fried lui avait donné des instructions pour s’assurer qu’Alameda ne soit jamais liquidé sur FTX.Le code source de FTX révèle qu’Alameda disposait d’une colonne appeléedans les bases de données de FTX, qui lui permettait d’avoir un solde négatif. Alameda pouvait retirer de l’argent même lorsque ses comptes étaient vides, et bénéficiait d’une ligne de crédit énorme. Alameda pouvait également passer des ordres plus rapidement que les autres utilisateurs, et il existe des preuves que certains utilisateurs auraient déposé de l’argent par erreur sur Alameda au lieu de FTX.Wang a témoigné que cet indicateurétait un privilège spécial accordé uniquement aux comptes de trading d'Alameda Research, et une capture d'écran de la base de données montrait également la ligne de crédit dans laquelle Alameda Research pouvait puiser était effectivement illimitée.Des questions simples clouaient Bankman-Fried au mur. Avait-il donné à ses employés d'Alameda l'ordre de ne pas dépenser les dépôts des clients FTX ? Avait-il mis en place des politiques pour empêcher les employés d'Alameda de dépenser l'argent des clients FTX ? A-t-il mis en place des mesures chez Alameda pour protéger l'argent des clients FTX ? Qui a pris la décision de dépenser 8 milliards de dollars de fonds clients (le montant qu'Alameda devait à FTX) ? Bankman-Fried ne se souvenait pas d’en savoir quoi que ce soit. Existe-t-il des règles ou des exigences concernant la manière dont l'argent emprunté à FTX serait restitué ? Existe-t-il des règles de gestion des risques ? « J'étais préoccupé par la gestion globale des risques », a déclaré Bankman-Fried.Bankman-Fried n'a-t-il pas demandé ce qu'était « fiat@ftx » ? Ses employés lui ont dit « qu’ils étaient occupés et que je devrais arrêter de poser des questions parce que c’était distrayant », a assuré Bankman-Fried.Bankman-Fried a déclaré avoir découvert le compte fiat@ftx (celui qui permettait de suivre le montant qu'Alameda devait à FTX) en juin 2022, alors que ses cadres supérieurs se concentraient sur la correction de bogue logiciel. Il n’a cependant découvert l’objet de ce compte qu’en octobre, d'après son témoignage.Yedidia (ami d'université de Bankman-Fried, colocataire aux Bahamas et employé chez FTX) avait témoigné qu'il avait interrogé Bankman-Fried sur le trou de 8 milliards de dollars sur un court de padel dans leur complexe de luxe en juin ou juillet. Hier, dans son témoignage, Bankman-Fried semblait essayer de nier que cette conversation ait jamais eu lieu. Ce n’est que lorsque le juge Lewis Kaplan est intervenu pour demander si Yedidia avait déjà informé Bankman-Fried de cet argent, en paroles ou en substance, que Bankman-Fried a admis que c'était le cas.« Donc, vous témoignez que vos supervisés vous ont dit d'arrêter de poser des questions ? », a demandé Sassoon. Bankman-Fried avait-il appelé quelqu'un pour lui demander qui avait dépensé 8 milliards de dollars ? « Je n’essayais pas de blâmer qui que ce soit pour ça », a-t-il déclaré. Il était concentré sur les solutions ! A-t-il viré quelqu'un ? Non!Le procès de Sam Bankman-Fried est l’un des plus médiatisés et des plus attendus de l’histoire du secteur crypto. Il met en lumière les dérives et les abus qui ont eu lieu dans un domaine peu régulé et très spéculatif. Il soulève également des questions sur l’éthique et la responsabilité des acteurs du secteur crypto, qui ont souvent agi dans l’ombre et sans rendre de comptes à personne.Bankman-Fried n’est pas le seul à être dans le collimateur de la justice américaine. Plusieurs autres personnalités du secteur crypto font l’objet d’enquêtes ou de poursuites pour des faits similaires. Parmi eux, on peut citer Arthur Hayes, le fondateur de BitMEX, qui est accusé d’avoir violé les lois sur les valeurs mobilières et le blanchiment d’argent; Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, qui est soupçonné d’avoir facilité le blanchiment d’argent et d’avoir enfreint les règles fiscales; ou encore Brian Armstrong, le fondateur de Coinbase, qui est visé par une plainte collective pour avoir manipulé le prix du Bitcoin Cash lors de son lancement sur sa plateforme.Ces affaires ont terni l’image du secteur crypto, qui se veut innovant et disruptif, mais qui apparaît aussi comme opaque et frauduleux. Le verdict du procès de Bankman-Fried est attendu pour la fin du mois. Il pourrait avoir un impact majeur sur l'avenir du secteur crypto, ainsi que sur la vie personnelle et professionnelle de Bankman-Fried. Ce dernier a déclaré qu'il espérait être acquitté et qu'il continuerait à se battre pour sa vision du secteur crypto. Mais il a aussi reconnu qu'il avait fait des erreurs et qu'il regrettait certaines de ses actions. Il a dit qu'il était prêt à assumer les conséquences de ses actes. Pensez-vous qu’il soit coupable ou innocent des accusations portées contre lui ?Quelles sont les conséquences potentielles du verdict du procès pour l’avenir du secteur des cryptomonnaies ? Pensez-vous que ce procès soit un signal d’alarme pour les acteurs de ce domaine ?Quelle est votre position sur la régulation des cryptomonnaies ? Êtes-vous favorable à une plus grande transparence et à un contrôle plus strict des plateformes d’échange, ou préférez-vous laisser le marché se réguler lui-même ? Le secteur crypto est-il une opportunité ou une menace pour l’économie et la société?Quels sont les risques et les opportunités liés aux cryptomonnaies? Avez-vous déjà investi ou utilisé des cryptomonnaies? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi pas?Quel est le rôle et la responsabilité des médias dans la couverture du procès de Sam Bankman-Fried ? Pensez-vous qu’ils soient impartiaux et objectifs, ou qu’ils influencent l’opinion publique ?Quelle est votre réaction face aux témoignages de Sam Bankman-Fried et de sa petite amie Caroline Ellison ? Trouvez-vous leurs déclarations crédibles ou contradictoires ?