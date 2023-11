L'intelligence artificielle (IA)

La nécrobotique

La technologie génétique

Les batteries à base de sable

Les interfaces homme-machine

Catapultage de satellites dans l'espace

L'impression 3D

Des funérailles vertes

la génération d'image par l'IA : les experts estiment qu'à l'avenir, les générateurs d'image pilotés par l'IA pourraient être utilisés pour créer des expositions d'art, pour permettre aux entreprises d'obtenir rapidement des illustrations originales ou, bien sûr, pour révolutionner la manière dont nous créons des mèmes sur Internet ;



informatique quantique : elle promet de faciliter et de réduire le temps nécessaire au traitement de gros volumes de données, ainsi que d'accélérer le développement de l'IA et de l'apprentissage automatique. L'informatique quantique promet également de révolutionner la recherche en médecine et nos sources d'énergie domestique, en fournissant de l'énergie électrique basée sur les processus de fusion nucléaire ;



l'augmentation de la puissance de calcul : avec le ralentissement de la loi de Moore, il devient difficile de suivre une augmentation aussi rapide des besoins en capacité de calcul. L'on estime, par exemple, que la puissance de calcul nécessaire à l'IA double tous les 100 jours et devrait être multipliée par plus d'un million au cours des cinq prochaines années. Ainsi, des innovations facilitant une augmentation significative de la puissance de calcul pourraient avoir un impact considérable sur l'avenir de la technologie et du monde en général ;



les transistors à base de graphène : le graphène serait l'un des candidats les plus sérieux pour remplacer le silicium dans la fabrication des CPU et des GPU à l'avenir. Il fournirait une efficacité dix fois supérieure à celle du silicium tout en maintenant une faible consommation d'énergie. Le graphène possède de nombreuses propriétés qui en font un matériau idéal pour les dispositifs électroniques. Mais il y a un hic : le graphène n'existe pas à l'état naturel et sa fabrication serait coûteuse. Si ce problème est résolu, les possibilités pourraient être infinies ;



l'informatique optique : c'est la capacité de calculer à l'aide de photons, c'est-à-dire en faisant correspondre des données à des niveaux d'intensité lumineuse et en faisant varier l'intensité lumineuse pour effectuer des calculs. Elle en est encore à ses débuts, mais elle pourrait permettre un traitement et une transmission de données à haut rendement et à faible consommation d'énergie. L'informatique optique à l'échelle nanométrique serait possible à la vitesse littérale de la lumière ;



la technologie neuromorphique : l'objectif de cette technologie est de créer un ordinateur qui imite l'architecture du cerveau humain afin d'atteindre des niveaux humains de résolution de problèmes - et peut-être même de cognition à un moment donné - tout en nécessitant des centaines de milliers de fois moins d'énergie qu'un transistor traditionnel ;



le stockage de données sur l'ADN : il serait possible d'encoder des données sur de l'ADN synthétique. Pourquoi voudrions-nous faire cela ? C'est simple : nous savons déjà comment séquencer (lire), synthétiser (écrire) et copier l'ADN. Un tout petit peu d'ADN stocke beaucoup d'informations. Certains chercheurs pensent que nous pourrions répondre à tous les besoins mondiaux en matière de stockage de données pendant un an avec un mètre cube d'ADN d'E. coli en poudre. Et il serait remarquablement stable ;



les fusées réutilisables : l'exploration spatiale a été extrêmement coûteuse et inefficace par le passé. Un seul lancement pouvait coûter jusqu'à 300 millions de dollars et la fusée ne volait qu'une seule fois avant de brûler lors de sa chute libre dans l'atmosphère terrestre. Des entreprises comme SpaceX, Blue Origin et United Launch Alliance travaillent à changer la donne en développant des fusées manœuvrées avec précision et capables d'atterrir en toute sécurité. Des fusées réutilisables rendront les voyages dans l'espace beaucoup plus abordables ;



le dessalement à grande échelle : le dessalement n'est pas un concept nouveau, mais il a été difficile à adapter en raison de son coût élevé. Le dessalement ne fournit actuellement qu'environ 1 % de l'eau potable mondiale, mais ce pourcentage augmente d'année en année. L'arrivée de technologies de dessalement à grande échelle pourrait permettre de résoudre les problèmes de pénurie d'eau dans le monde et accroître à un niveau sans précédent les rendements dans les domaines tels que l'élevage et l'agriculture ;



la conduite autonome : de nombreuses entreprises font la course à la voiture autonome, mais les systèmes de conduite autonome peinent pour l'instant à aller au-delà du niveau 2 de l'autonomie. Selon certaines futurologues toutefois, les voitures entièrement autonomes arriveront sur le marché dans les années à venir et redéfiniront complètement notre mobilité ;



les briques de stockage d'énergie : des chercheurs de l'université Washington de St Louis, dans le Missouri, aux États-Unis, ont mis au point une méthode permettant de transformer les briques rouges de construction bon marché et largement disponible en "briques intelligentes" capables de stocker de l'énergie comme une batterie ;



la réalité étendue (XR) : elle englobe la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte et fait référence à l'utilisation de la technologie pour créer des expériences numériques plus immersives. Les experts s'attendent à ce que la technologie devienne plus courante, plus abordable et plus confortable à utiliser, ce qui ne fera qu'augmenter les chances d'une utilisation généralisée. Les plus grands défis concerneront la protection de la vie privée et les impacts mentaux et physiques potentiels des technologies hautement immersives ;



du carburant à partir de l'air : des ingénieurs chimistes de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse, affirment avoir développé une technique capable de produire de l'hydrogène à partir de l'eau contenue dans l'air ;



la captation du CO2 dans l'atmosphère : cette technologie se présente sous différentes formes. L'une d'entre elles consiste à extraire le CO2 de l'air et à le stocker dans des grottes géologiques profondes ou à l'utiliser en combinaison avec de l'hydrogène pour produire des carburants synthétiques. ;



l'Internet par satellite : des constellations comme Starlink sont conçues pour fournir aux personnes vivant dans les zones les plus reculées du monde une connexion à large bande abordable et sécurisée. Selon les experts, ces constellations pourraient changer la donne en matière de communication dans les années à venir ;



: des constellations comme Starlink sont conçues pour fournir aux personnes vivant dans les zones les plus reculées du monde une connexion à large bande abordable et sécurisée. Selon les experts, ces constellations pourraient changer la donne en matière de communication dans les années à venir ; le traitement du langage naturel : le traitement du langage naturel (natural language processing - NLP) est un sous domaine de l'IA qui a contribué à l'essor des chatbots d'IA tels que ChatGPT et Bard. Il était auparavant utilisé dans les tâches telles que l'autocomplétion, mais il est capable de choses bien plus intelligentes.

L'intelligence artificielle (IA) n'est pas une technologie nouvelle. L'IA est née presque au même moment que l'informatique moderne, mais c'est une technologie qui a le mérite de se redéfinir à chaque évolution et repousse sans cesse ses propres limites. À l'heure actuelle, les machines d'IA sont en mesure d'apprendre, prendre des décisions, exécuter des tâches, générer du contenu et même prédire des résultats futurs à partir de ce qu'elles apprennent à partir de données. Les assistants virtuels comme Siri et Alexa, les chatbots comme ChatGPT et Bard, les recherches sur Google, les traqueurs de fitness, etc. sont autant d'éléments qui sont pilotés par l'IA.Selon les futurologues, l'IA va révolutionner presque toutes les facettes de la vie moderne et transformera les emplois humains. L'automatisation induite par l'IA aura un impact particulièrement important et pourrait entraîner le déplacement de nombreux emplois. En outre, l'IA améliorera le travail des humains et de nouveaux emplois apparaîtront pour remplacer les emplois déplacés. Mais les futurologues affirment également que les risques seront potentiellement énormes pour la société et la vie humaine telles que nous les connaissons, surtout si l'on considère le fait que certains pays s'empressent de mettre au point des armes autonomes pilotées par l'IA.Ainsi, Stephen Hawking, physicien théoricien et cosmologiste britannique, a déclaré : « réussir à créer l'IA serait le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Malheureusement, ce pourrait aussi être le dernier, à moins que nous n'apprenions à éviter les risques ». De plus, l'industrie s'attend à l'arrivée d'une superintelligence ou d'une intelligence générale artificielle (AGI) dans les années à venir. Une telle technologie serait prétendument dotée des mêmes capacités que le cerveau humain et serait capable d'effectuer toutes les tâches actuellement uniquement accessibles à l'homme. Les experts mettent également en garde contre les dangers potentiels.La nécrobotique est un domaine technique relativement nouveau, mais qualifié de prometteur par les futurologues. Elle consiste en la transformation d'objets morts en robots (ou l'utilisation d'éléments biologiques dans la fabrication de robots). Bien que cela ressemble à l'intrigue d'un film d'horreur effrayant, il s'agit d'une technologie explorée dans certains laboratoires R&D dans le monde. En juillet dernier, une équipe de chercheurs de l'université de Rice, aux États-Unis, a annoncé avoir réussi à transformer une araignée morte en une pince robotique capable de saisir d'autres objets. Pour ce faire, ils prennent une araignée et lui injectent de l'air.Cela fonctionne parce que les araignées utilisent l'hydraulique pour forcer leur version du sang (hémolymphe) dans leurs membres, ce qui leur permet de s'étendre. Les araignées étant biodégradables, l'expérience pourrait être utilisée dans le domaine de la robotique molle pour créer des robots plus écologiques. Le corps de l'araignée commence toutefois à se dégrader après deux jours ou 1 000 cycles d'utilisation. Le concept n'en est qu'à ses débuts pour l'instant, mais selon certains analystes, cela signifie qu'à l'avenir, les animaux morts seront utilisés pour faire avancer la science, bien que tout cela fait beaucoup penser aux expériences de Frankenstein.Un autre avantage potentiel de la nécrobotique est qu'elle peut permettre de réduire le gaspillage de la robotique en utilisant des matériaux biodégradables au lieu de matériaux synthétiques. Une énorme quantité de déchets technologiques ou de déchets électroniques est produite chaque année dans le monde. (Les études estiment à 347 millions de tonnes les déchets électroniques sur la Terre.) Cependant, la nécrobotique fait face à des obstacles techniques et pose des préoccupations éthiques. Ses domaines d'applications pourraient être limités et certaines personnes trouvent immorale et contraire à l'éthique l'utilisation de cadavres à des fins robotiques.La technologie génétique ou génomique est un domaine interdisciplinaire visant à comprendre l'expression des gènes, à tirer parti de la variation génétique naturelle, à modifier les gènes et à transférer les gènes vers de nouveaux hôtes. Les gènes sont présents dans tous les organismes vivants et sont transmis d'une génération à l'autre. La biotechnologie permet déjà de modifier l'ADN codé dans une cellule, ce qui influencera les caractéristiques ou les traits de ses descendants. Cela ouvre un éventail de possibilités presque illimitées, car cela signifie que toute caractéristique d'un organisme vivant qui est héritée peut théoriquement être modifiée.Chez les plantes, cela pourrait affecter le nombre de feuilles ou leur couleur, tandis que chez les humains, cela pourrait affecter leurs tailles, la couleur de leurs yeux ou leur probabilité de développer des maladies. Une grande partie des travaux réalisés dans le domaine de l'édition de gènes concerne les soins de santé. L'un des projets actuels les plus passionnants est la correction des mutations de l'ADN qui peuvent conduire à des maladies graves telles que le cancer ou les maladies cardiaques. Mais la manipulation et l'édition des gènes suscitent quelques préoccupations éthiques et juridiques, et il y a un grand débat dans la communauté scientifique.Par ailleurs, l'édition du génome humain est actuellement interdite dans de nombreux pays, y compris une grande partie de l'Europe, car ses résultats à long terme ne sont pas connus. Dans ce domaine, il peut être facile de se laisser emporter en pensant à des possibilités telles que l'éradication du cancer ou même la prolongation indéfinie de la vie humaine. En réalité, des avancées aussi considérables sont probablement très éloignées, si tant est qu'elles soient possibles un jour. À court terme, se concentrer sur la résolution de problèmes plus petits qui auront un impact immédiat sur le monde réel sera probablement plus fructueux.Les technologies qui sont censées améliorer notre avenir ne seront peut-être pas toutes compliquées. Certaines pourraient être simples, mais extrêmement efficaces. L'une de ces technologies a été mise au point par une équipe d'ingénieurs finlandais ayant trouvé le moyen de transformer le sable en une batterie géante. L'équipe a empilé 100 tonnes de sable dans un conteneur en acier de 4 x 7 mètres. Tout ce sable a ensuite été chauffé grâce à l'énergie éolienne et solaire. La chaleur peut ensuite être distribuée par une société d'énergie locale pour chauffer les bâtiments situés à proximité. L'énergie peut ainsi être stockée pendant de longues périodes.Tout cela se produit grâce à un concept connu sous le nom de chauffage résistif. Il s'agit d'un matériau chauffé par la friction de courants électriques. Le sable et tout autre matériau qui ne sont pas très conducteurs sont réchauffés par l'électricité qui les traverse et génèrent de la chaleur qui peut être utilisée comme source d'énergie.Les interfaces homme-machine (IHM) font référence à des dispositifs et des technologies portables contribuant à améliorer les performances physiques et éventuellement mentales des êtres humains et à les aider à mener une vie plus saine et meilleure. Deux des exemples les plus courants d'objets portables aujourd'hui sont les bracelets de suivi de la condition physique et les montres intelligentes. À mesure que la technologie devient plus petite et plus intelligente, la gamme des produits portables va s'élargir et de nouveaux produits plus petits et plus intelligents vont apparaître pour remplacer les technologies portables que l'humanité connaît aujourd'hui.Des startups comme Neuralink d'Elon Musk travaillent sur des implants cérébraux visant à permettre à l'être humain de fusionner avec la machine (IA). Par exemple, Neuralink développe une puce cérébrale qui, à l'avenir, pourrait contribuer à améliorer la mémoire et les capacités cognitives de l'utilisateur, à restaurer ses fonctions motrices, sensorielles et visuelles, ainsi qu'à traiter des troubles neurologiques. Selon certains analystes et futurologues, cela transformerait le monde de la médecine et remettrait peut-être même en question notre conception de l'être humain. En outre, cela pose également un certain nombre de préoccupations éthiques.Sur le plan sociétal, cela pourrait créer un fossé encore plus profond entre les riches et les pauvres, entre les nantis et les démunis. La technologie promet de nous aider à vivre plus longtemps et en meilleure santé, mais probablement seulement pour ceux qui en ont les moyens. Imaginez une société dans laquelle les riches sont en fait des surhommes qui vivent éternellement, et où tous les autres sont normaux et défavorisés. Une question éthique plus large se pose également : devrions-nous vouloir vivre excessivement longtemps, compte tenu de l'énorme pression que cela ferait peser sur notre planète ? La question est largement débattue.Malgré les progrès remarquables dans le domaine de l'aérospatiale, les voyages dans l'espace et la mise en orbite de satellite coûtent encore excessivement cher. Les entreprises privées et publiques cherchent toujours un moyen de réduire ces coûts. Ainsi, selon certains experts, un système de catapulte spatiale pourrait réduire considérablement les coûts de lancement. SpinLaunch, une entreprise américaine de développement de technologies pour les vols spatiaux, a testé le concept à travers un prototype de catapulte permettant d'envoyer des satellites ou d'autres charges utiles dans l'espace. Le prototype porte le même nom que l'entreprise.Pour ce faire, SpinLaunch utilise l'énergie cinétique au lieu de la technique habituelle qui consiste à utiliser du carburant chimique dans les fusées traditionnelles. Cette technologie pourrait permettre de faire tourner des charges utiles à 8 000 km/h et 10 000 G, puis de les lancer vers le ciel à l'aide d'un grand tube de lancement. Bien sûr, de petits moteurs de fusée seront toujours nécessaires pour que les charges utiles atteignent l'orbite, mais SpinLaunch affirme que ce système permet de réduire le carburant et l'infrastructure d'un pourcentage impressionnant de 70 %. L'entreprise a signé un accord avec la NASA et teste actuellement le système.L'impression 3D peut sembler nettement moins technologique que l'IA, mais certains experts affirment qu'elle a le potentiel de transformer complètement l'industrie manufacturière, les soins de santé et d'autres secteurs. Grâce à l'impression 3D, les usines du futur pourraient rapidement imprimer sur place des pièces de rechange pour les machines. Des chaînes de montage entières pourraient être remplacées par des imprimantes 3D. Dans le domaine des soins de santé, l'impression 3D pourrait permettre d'imprimer des tissus humains (comme des os et certains organes du corps) à des fins de transplantation, des armes et même de la nourriture.Par exemple, la société danoise Ossiform s'est spécialisée dans l'impression 3D médicale, créant des remplacements spécifiques aux patients de différents os à partir de phosphate tricalcique, un matériau dont les propriétés sont similaires à celles des os humains. L'utilisation de ces os imprimés en 3D semble étonnamment simple. Un hôpital peut effectuer une IRM qui est ensuite envoyée à Ossiform, qui crée un modèle 3D de l'implant spécifique au patient. Le médecin accepte le modèle et une fois qu'il est imprimé, il peut être utilisé lors de l'opération. Selon les experts, le remplacement des os par des modèles imprimés en 3D est très prometteur.La particularité de ces os imprimés en 3D réside dans le fait qu'en raison de l'utilisation du phosphate tricalcique, le corps remodèlera les implants en os vascularisé. Cela signifie qu'ils permettront la restauration complète de la fonction qu'avait l'os qu'ils remplacent. Pour obtenir la meilleure intégration possible, les implants ont une structure poreuse et présentent de larges pores et canaux permettant aux cellules de s'y attacher et de reformer l'os. Toutefois, l'impression 3D comporte aussi des inconvénients, des défis et des obstacles à surmonter, notamment l'impact environnemental des imprimantes 3D et les problèmes de droit d'auteur.Le mode de vie durable devient une priorité pour les personnes confrontées aux réalités de la crise climatique, mais qu'en est-il des funérailles écologiques ? Selon les experts, la mort a tendance à être un processus lourd en carbone, une dernière marque de notre empreinte écologique. Par exemple, une crémation moyenne libère 400 kg de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Quelle est donc la solution la plus verte ? Dans l'État de Washington, aux États-Unis, vous pouvez être composté. Les corps sont déposés dans des chambres contenant de l'écorce, de la terre, de la paille et d'autres composés qui favorisent la décomposition naturelle.En l'espace de 30 jours, votre corps est réduit à l'état de terre qui peut être retournée dans un jardin ou un bois. Recompose, l'entreprise américaine à l'origine de ce procédé, affirme qu'il n'utilise qu'un huitième du CO2 d'une crémation. Une autre technologie fait appel à des champignons. En 2019, l'acteur Luke Perry, aujourd'hui décédé, a été enterré dans un costume de champignon sur mesure conçu par une startup appelée Coeio. Elle affirme que sa combinaison, fabriquée à partir de champignons et d'autres microorganismes, facilite la décomposition et neutralise les toxines qui sont réalisées lors de la décomposition habituelle d'un corps.Un autre exemple est l'hydrolyse alcaline, qui consiste à décomposer le corps en ses composants chimiques au cours d'un processus de six heures dans une chambre pressurisée. Cette méthode est légale dans un certain nombre d'États américains et produit moins d'émissions que les méthodes plus traditionnelles. 