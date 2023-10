La face cachée de Peter Thiel : le milliardaire de la tech qui espionnait pour le FBI. Le cofondateur de PayPal et Palantir a été recruté comme informateur confidentiel du FBI en 2021

Des informations précieuses de manière récurrente

Faire affaire avec le FBI



Donald Trump serre la main de Peter Thiel lors d'une réunion à la Trump Tower en décembre 2016

« Rejoins-nous ou prépare-toi à te faire écraser »

À l'été 2021, a appris Insider, Thiel a commencé à fournir des informations en tant que « source humaine confidentielle », ou CHS, à Johnathan Buma, un agent du FBI basé à Los Angeles spécialisé dans les enquêtes sur la corruption politique et les campagnes d'influence étrangère.Charles Johnson, un activiste d’extrême droite et un associé de longue date de Thiel, a déclaré à Insider qu’il avait aidé à recruter le milliardaire comme informateur en le présentant à Buma. Une source proche de Thiel a confirmé à Insider que Johnson avait facilité la relation entre Thiel et Buma. Insider a pu confirmer par une source supplémentaire que le FBI avait ajouté Thiel à sa liste officielle d’informateurs enregistrés.Une source connaissant la relation de Thiel avec le FBI, dont l'identité est connue d'Insider mais qui a insisté sur l'anonymat, a corroboré le récit de Johnson, disant à Insider que Johnson avait négocié une relation entre Thiel et Buma. Insider a pu confirmer par l'intermédiaire d'une source supplémentaire que le FBI avait ajouté Thiel à sa liste officielle d'informateurs enregistrés.Thiel, qui est connu pour ses opinions conservatrices et son soutien à Donald Trump en 2016, aurait accepté de devenir un informateur du FBI dans le cadre de son éloignement progressif du mouvement MAGA, qui a vivement critiqué le FBI et les autres agences fédérales chargées de l’application de la loi. Une source proche de Thiel a déclaré à Insider que Thiel parlait occasionnellement à Buma, mais qu’il n’était pas autorisé à informer sur Trump ou d’autres personnalités politiques américaines. Thiel se serait plutôt concentré sur les tentatives des gouvernements étrangers de s’implanter dans la Silicon Valley.Thiel, qui est né en Allemagne et a la double nationalité américaine et allemande, a été l’un des rares dirigeants de la tech à soutenir publiquement Trump lors de sa campagne présidentielle de 2016. Il a fait don de 1,25 million de dollars au comité d’action politique (PAC) pro-Trump Make America Number 1. Il a également participé à la transition présidentielle de Trump et l’a rencontré à plusieurs reprises à la Maison Blanche. En 2020, il a fait don de 10 millions de dollars au PAC Preserve America, qui soutenait la réélection de Trump.Thiel est également connu pour ses prises de position controversées sur la démocratie, le féminisme, le multiculturalisme et la liberté d’expression. Il a financé le procès qui a conduit à la faillite du site web Gawker, qu’il accusait faussement d’avoir violé sa vie privée en révélant son homosexualité. Il a également soutenu des candidats républicains d’extrême droite qui véhiculaient des théories du complot, comme Kris Kobach et J.D. Vance. Il a exprimé son intérêt pour le transhumanisme, la cryogénie et la création d’îles artificielles indépendantes.Le FBI gère un vaste réseau d'informateurs pour garder un œil sur le crime organisé, les menaces terroristes, les groupes extrémistes et d'autres cibles criminelles et de renseignement. Ces sources, selon le Guide politique confidentiel du bureau sur les sources humaines, sont plus que des informateurs occasionnels.Les sources humaines confidentielles entrent « dans une relation avec le FBI, et cette relation affectera à jamais la vie de cet individu », indique le guide. « [Ils] seront soit une 'source du FBI', soit une 'ancienne source du FBI' et, à leur tour, leur conduite ou leur mauvaise conduite se répercutera sur le FBI ». En tant que tel, le processus de recrutement et de maintien de ces sources est hautement réglementé, nécessitant plusieurs niveaux d’approbation. Seules les personnes capables de fournir « des informations précieuses… de manière récurrente » se voient accorder le statut CHS, selon la politique.En tant que CHS, Thiel s'est vu attribuer un nom de code et un numéro de série interne pour suivre ses rapports. Les informations qu'il a transmises sur les contacts étrangers et les intrigues de la Silicon Valley ont été examinées et « validées », ou recoupées avec d'autres sources, par ses agents chargés du dossier et leurs collègues.Certains des intérêts commerciaux de Thiel dépendent du FBI et d'autres agences gouvernementales comme sources potentielles de revenus. Il conserve une participation de 10 % dans Palantir, une société de données qui a vendu pour plus d'un milliard de dollars de logiciels et de services associés au gouvernement fédéral, notamment au Pentagone, à la CIA, à la National Security Agency et au FBI. Un contrat de 250 millions de dollars avec l'armée américaine en septembre vient renforcer la preuve que Palantir est essentiellement « un fournisseur de services gouvernementaux », a déclaré un analyste financier.Thiel a également soutenu Boldend, une société de logiciels espions qui se présente comme un concurrent américain du groupe israélien NSO, a rapporté Forbes l'année dernière. Les produits NSO ont été achetés et testés par le FBI.Johnson, qui a révélé les liens de Thiel avec le FBI, est un investisseur technologique qui prétend avoir contribué à la création de Clearview, une startup de reconnaissance faciale, et de Traitwell, une entreprise de génomique. Johnson a affirmé être un informateur du FBI dans le cadre d'un procès qu'il a intenté contre les fondateurs de Clearview. Il a déclaré à Insider qu'il avait recruté Thiel pour servir de CHS et l'avait présenté à Buma, l'agent spécial du FBI qui était le gestionnaire de Johnson.On ne sait pas si Thiel reste un CHS pour le FBI. Johnson a déclaré à Insider qu'il pensait que la relation avait été rompue, mais a refusé de fournir des détails ; Buma a écrit dans sa déclaration à la commission judiciaire du Sénat qu'il avait reçu l'ordre de cesser tout contact avec toutes ses sources fin 2022.Buma s'est manifesté en août en tant que lanceur d'alerte, alléguant que le FBI sous Trump et le procureur général Bill Barr avait mis fin à ses efforts pour déterminer si Rudy Giuliani avait été compromis par un actif russe.Dans une déclaration préparée pour la commission judiciaire du Sénat, Buma a déclaré que le siège du FBI s'était séparé de ses sources humaines les plus précieuses, y compris un nommé « Genius », qui avait fait état de personnalités d'extrême droite impliquées dans la planification de l'attaque du Capitole le 6 janvier janvier 2021. Johnson a déclaré à Insider que « Genius » était son nom de code CHS. Insider a pu confirmer l'identité de Johnson en tant que « Genius » auprès de deux sources supplémentaires. Le communiqué ne mentionne pas Thiel.Dans une déclaration écrite à Insider, Johnson a déclaré qu'il se présentait en tant que CHS pour soutenir les efforts de Buma en tant que lanceur d'alerte pour apporter ce que Buma considère comme des réformes nécessaires dans la façon dont le FBI traite les informateurs. Johnson a déclaré qu'il exposait le travail de Thiel en tant que CHS en guise de représailles pour ce que Johnson perçoit comme une mauvaise prise de décision de la part du Founders Fund, la société de capital-risque de Thiel.Johnson a également déclaré à Insider qu'il se sentait trahi par le fait que Thiel n'avait pas investi dans les propres startups de Johnson, ce qu'il s'attendait à ce que Thiel fasse en échange de sa présentation à Buma. Johnson a déclaré qu'il avait dit à Thiel qu'en offrant au FBI une fenêtre sur ses contacts avec des gouvernements étrangers, il pourrait démontrer sa loyauté envers les États-Unis.Il a décrit la motivation de Thiel à travailler avec Buma comme une sorte de couverture dans un environnement où la richesse extravagante n'offre plus la sécurité qu'elle offrait auparavant. Il a souligné les reportages de ProPublica sur l'évasion fiscale de Thiel et le décès de Jeffrey Epstein, qui aurait prévu plusieurs réunions avec Thiel.« Je lui ai suggérer de nous rejoindre ou de se préparer à se faire écraser », a déclaré Johnson.Le recrutement de Thiel par le FBI en tant que CHS le place parmi les atouts les plus importants du bureau, mais il n'est pas le seul parmi les personnalités de droite à avoir collaboré avec le bureau. Trump lui-même a proposé d'aider le FBI à lutter contre le crime organisé à Atlantic City au début des années 1980. Truth Social, la société de médias sociaux appartenant à Trump, a discrètement alerté le FBI des utilisateurs qui menacent de recourir à la violence, alors même qu'elle cherche à tirer profit de leur colère. Au moins deux des émeutiers qui se sont présentés pour prendre d'assaut le Capitole le 6 janvier étaient également des informateurs du FBI, tout comme Enrique Tarrio, le leader des Proud Boys qui a été condamné à 22 ans de prison pour complot séditieux et autres crimes découlant de la brèche dans le Capitole. Tarrio aurait servi de source aux forces de l'ordre fédérales et locales, aidant à poursuivre plus d'une douzaine de personnes.Source : rapport, FBI , plainte, Forbes Que pensez-vous du fait que Peter Thiel soit un informateur du FBI ? Est-ce une trahison envers ses alliés politiques ou une preuve de patriotisme ?Quels sont les risques et les bénéfices pour Peter Thiel de collaborer avec le FBI ? Comment cela affecte-t-il sa crédibilité et sa réputation dans la Silicon Valley et ailleurs ?Quelles sont les implications éthiques et juridiques de la relation entre Peter Thiel et le FBI ? Le FBI a-t-il le droit de recruter des informateurs parmi les dirigeants de la tech ? Peter Thiel a-t-il le devoir de respecter la confidentialité de ses entreprises et de ses investissements ?Quel est le rôle du FBI dans la régulation et la surveillance de la tech américaine ? Le FBI protège-t-il les intérêts nationaux ou s’immisce-t-il dans les affaires privées des entreprises et des individus ?Quelle est votre opinion sur les opinions et les actions de Peter Thiel en général ? Est-ce un visionnaire ou un provocateur ? Un bienfaiteur ou un manipulateur ? Un génie ou un fou ?