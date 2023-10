C’est la deuxième loi de « l’infodynamique » qui pourrait prédire les mutations génétiques dans les organismes, y compris les virus, et aider à juger de leurs conséquences potentielles. Elle se fonde sur la deuxième loi de la thermodynamique, qui établit que l'entropie - la mesure du désordre dans un système isolé - ne peut qu'augmenter ou rester inchangée.Contrairement à la deuxième loi de la thermodynamique, la deuxième loi de l’infodynamique stipule que l'entropie de l'information des systèmes contenant des états d'information doit rester constante ou diminuer au fil du temps, pour atteindre une certaine valeur minimale à l'équilibre. Cette observation dont le docteur Melvin Vopson fait part dans un récent communiqué est susceptible d’avoir des implications considérables pour toutes les branches de la science et de la technologie. Elle pourrait en effet soutenir la théorie à controverse selon laquelle nous ne sommes que des personnages dans un monde virtuel avancé. Le chercheur propose d’ailleurs une méthode permettant de savoir si nous vivons bel et bien dans un programme informatique.La méthode tire son fondement d’un article autour du principe d’équivalence masse – énergie – information par le docteur Melvin Vopson, maître de conférences en physique à l'université de Portsmouth. « En supposant que l'univers soit effectivement une simulation, il doit contenir un grand nombre de bits d'information cachés partout autour de nous. La détection de ces bits d'information prouvera l'hypothèse de la simulation », commente le chercheur. Une vidéo propose un résumé de la physique présentée dans l’article.Le docteur Melvin Vopson est parti du postulat que l'information est en fait une cinquième forme de matière dans l'univers. Il a même calculé le contenu en information attendu par particule élémentaire. Ces études ont conduit à la publication, en 2022, du protocole expérimental permettant de tester ces prédictions. L'expérience consiste à effacer l'information contenue à l'intérieur des particules élémentaires en les laissant s'annihiler avec leurs antiparticules dans un éclair d'énergie - en émettant des particules de lumière connues sous le nom de photons.La deuxième loi de l’infodynamique suggère que la diffusion de l’information est un principe fondamental qui guide ou limite les dynamiques de l’univers simulé. L’une des questions au centre des recherches du docteur Vopson est de savoir si cette dispersion de l’information est programmée ou s’il s’agit plutôt d’une espèce de bogue de la simulation qui sous-tendrait notre réalité.Les travaux du docteur vopson établissent en sus un parallèle entre la gestion de l’information dans l’univers et les mécanismes de compression des données pour économiser l’espace de stockage et optimiser les consommations d’énergie. Bref, un axe additionnel de recherche qui renforce la théorie d’un univers simulé.Source : Communiqué

