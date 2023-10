Ager-Hanssen démissionne de son poste de PDG à NChain

J'ai agi en supposant que vous et Ramona avez les clés et que vous faisiez simplement semblant de ne pas les avoir dans le cadre d'une stratégie dans laquelle vous vous êtes piégés. Mais maintenant que nous sommes confrontés à une situation où continuer à nier que vous les avez ruine votre vie et endommage vos partisans, je suis obligé de prendre une décision difficile... Toutes les propriétés intellectuelles autres que les brevets nChains disparaîtront. Cela signifie que vous ne pourrez pas non plus faire déclarer par un tribunal que vous possédez des jetons... Cela signifie que vous ne pouvez pas me rembourser l'argent que vous me devez pour tous les litiges à ce jour. Cela signifie que chaque centime dépensé pour vos deux affaires grignote l'héritage de mes enfants. Il n'y a aucune raison de continuer à prétendre que vous n'avez pas les clés si vous les avez vraiment… Donc soit vous êtes un idiot pour avoir intentionnellement perdu ce procès, soit vous êtes un idiot pour ne pas avoir les clés… dans les deux cas, je ne vous suis pas dans le précipice…

BREAKING: Calvin Ayre @CalvinAyre email to @Dr_CSWright forward to me by @TurkeyChop 23 September 2:18pm. Shocking evidence! Judge for yourself but according to Calvin Ayre Craig Wright threatened Calvin.🍿 pic.twitter.com/fO1CX6JrxE — Christen Ager-Hanssen (@agerhanssen) October 1, 2023

Je peux confirmer que j'ai quitté NChain Global en tant que PDG du groupe avec effet immédiat après avoir signalé plusieurs problèmes graves au conseil d'administration du groupe NChain, y compris ce que je crois être une conspiration visant à frauder les actionnaires de NChain orchestrée par un actionnaire important. J'avais également des inquiétudes quant à l'actionnaire bénéficiaire ultime et aux véritables personnes derrière le fonds DW Discovery enregistré aux îles Caïmans. Le président a également pris des instructions d'administrateurs occultes que je n'ai pas acceptées.



J’ai également signalé que j’ai trouvé des preuves convaincantes que le Dr Craig Wright a manipulé des documents dans le but de tromper le tribunal qu’il est Satoshi. Je suis aujourd’hui moi-même convaincu que le Dr Craig Wright n’est PAS Satoshi et je suis persuadé qu’il perdra tous ses procès.



I can confirm I have departed from @nChainGlobal as its Group CEO with immediate effect after reporting several serious issues to the board of nChain Group including what I believe is a conspiracy to defraud nChain shareholders orchestrated by a significant shareholder. I also… pic.twitter.com/F6rNJfRxnl — Christen Ager-Hanssen (@agerhanssen) September 29, 2023

Les passionnés de Bitcoin et de crypto-monnaie sont captivés par le mystère de Satoshi Nakamoto, le créateur anonyme du Bitcoin, depuis plus d'une décennie, alors que Bitcoin a secoué les mondes de la finance et de la technologie.Satoshi Nakamoto a disparu peu de temps après la publication du livre blanc sur Bitcoin en 2008 et le nom a depuis été associé divers profils, parmi lesquels Craig Wright, expert en cryptomonnaie.En 2016, il a décidé de révéler son identité à trois médias le temps d’une interview privée axée sur la démonstration annoncée un peu plus tôt sur son blog, notamment la BBC, The Economist et GQ. Pour prouver qu’il est bien celui qu’il prétend, il a signé numériquement des messages lors de l’entretien en se servant des clefs de chiffrement qui ont été créées durant les premiers jours du développement du Bitcoin. À ce propos, la BBC a avancé que « les clefs sont liées de manière inextricable aux blocs de bitcoins qui sont connus comme ayant été créés ou “minés” par Satoshi Nakamoto ».Dans un billet de blog, il a expliqué certains mécanismes sur lesquels repose le système Bitcoin, notamment le processus de vérification de clefs, les fonctions de hash, le processus de signature numérique et la vérification de signature. L’objectif était de fournir un maximum d’informations pour permettre la vérification d’un élément qui permettrait au plus grand nombre parmi les communautés de professionnels de l’informatique de vérifier son assertion. Laquelle ? Un porte-parole de Craig Wright avait fait savoir que le Docteur Wright va effectuer une signature de messages sur son blog … ils seront signés avec la clef associée au Bloc 9. Il s’agit de la seule clef définitivement connue comme étant associée au pseudonyme Satoshi, qui a servi à envoyer des bitcoins à Hal Finney, l’un des pionniers et le premier développeur identifié après Satoshi Nakamoto en 2009.Une démonstration qui n’a pas eu le mérite de convaincre toute la communauté des experts. Si certains, à l’instar de Gavin Andresen, directeur scientifique à la Bitcoin Foundation, ont manifesté leur soutien à Craig Steven, d’autres, comme l’expert en sécurité Dan Kaminsky ont émis de sérieuses réserves sur les conclusions qui pouvaient être tirées de ladite preuve.Aujourd'hui, après que Wright ait passé des années à se faire passer pour Nakamoto et à traîner les opposants devant les tribunaux, une fuite d'e-mail suggère que l'un de ses plus grands soutiens a perdu confiance.Ager-Hanssen, qui était autrefois un fervent partisan de Wright, a révélé des éléments qui suggèrent que Wright aurait manipulé des documents pour tromper les tribunaux sur son identité de Satoshi. Il a également affirmé qu’un actionnaire important de NChain aurait orchestré une conspiration pour frauder les autres actionnaires de l’entreprise. Il a déclaré avoir quitté son poste de PDG avec effet immédiat après avoir signalé ces problèmes au conseil d’administration de NChain, qui n’a pas pris de mesures.En 2013, Dave Kleiman, un ancien partenaire de Wright est décédé.Ira Kleiman, le frère de Dave Kleiman, a allégué que le défunt homme de Floride avait travaillé avec Wright pour créer et exploiter Bitcoin au cours de ses premières années. En conséquence, les plaignants ont affirmé que la succession avait droit à la moitié d'une cache de 1,1 million de Bitcoins d'une valeur d'environ 70 milliards de dollars, qui seraient détenus par Satoshi.Wright a nié tout partenariat avec Dave Kleiman et réfuté également l'argument selon lequel Dave Kleiman avait un droit de propriété sur le Bitcoin. Wright a affirmé également que Dave Kleiman lui aurait transféré tous les droits qu’il avait dans le Bitcoin et la propriété intellectuelle en échange d’une participation dans une société qui a finalement échoué. Le juge Reinhart a invité Kleiman à présenter une demande de remboursement des frais d’avocat dans l’affaire. Et surtout, il a statué que tous les bitcoins minés par Wright avant 2013 étaient la propriété commune de Wright et de Kleiman.En plus de cette plainte, en 2018, la succession de Kleiman a affirmé que Wright avait frauduleusement transféré environ un million de bitcoins que lui et Kleiman avaient minés ensemble (soit environ 10 milliards de dollars à l'époque).Le 28 juin 2019, Wright a été invité à comparaître devant le tribunal du district de West Palm Beach, en Floride, pour répondre d’accusations portant sur la falsification de nombreux documents et du vol d’un million de bitcoins. Craig Wright a nié avoir falsifié les documents en question.Les deux parties reconnaissent Wright comme étant le créateur du Bitcoin, mais Wright est accusé d'avoir volé des Bitcoins que lui et Kleiman ont exploités ensemble des années auparavant. Un juge fédéral avait alors ordonné à Wright de soumettre des documents sur ses premiers avoirs en Bitcoin (des avoirs qui avaient été scellés). Un jury de Floride a conclu en décembre 2021 que Wright ne devait pas la moitié de 1,1 million de bitcoins à la famille de David Kleiman. Le jury a accordé 100 millions de dollars de droits de propriété intellectuelle à une coentreprise entre les deux hommes, une fraction de ce que les avocats de Kleiman demandaient au procès. En effet, Wright affirme qu’il ne peut pas accéder aux bitcoins car il ne dispose pas des clés privées nécessaires.Cependant, selon un courriel divulgué par Ager-Hanssen, Calvin Ayre, un ancien milliardaire du jeu en ligne qui soutient financièrement Wright et NChain, aurait douté de la véracité des affirmations de Wright. Le courriel, attribué à Ayre, commence par citer le « désastre judiciaire » de Wright :L'e-mail divulgué, prétendument d'Ayre, fait référence aux clés privées qui prouveraient que Wright a accès au bitcoin connu pour être minés par Nakamoto. Ayre a semblé avertir que Wright perdrait un prochain procès intenté contre Wright par la Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA), ce qui « créera un précédent selon lequel vous n'êtes pas Satoshi en droit ».En 2021, la COPA a intenté une action civile au Royaume-Uni contre Wright, le mettant au défi de prouver qu'il était l'auteur du livre blanc sur le bitcoin, la date du procès prévue l'année dernière étant repoussée au début de 2024.Ager-Hanssen a également partagé ses propres réflexions sur la situation :« Calvin qui perd sa confiance en CSW [Craig Stephen Wright] est la seule façon pour que cette chose se termine », a posté Nic Carter, un investisseur en crypto chez Castle Island Ventures, sur X. « C'est une incroyablement bonne nouvelle que cela semble se produire maintenant. Sans son patron, aucun de ses harcèlements juridiques contre les développeurs et défenseurs ordinaires du Bitcoin ne peut continuer. »Le départ d’Ager-Hanssen et les accusations portées contre Wright ont jeté une ombre sur la crédibilité de NChain et de son projet phare, le Bitcoin SV (BSV), qui a pour vocation de correspondre à la vision originelle supposée de Satoshi Nakamoto, créateur du Bitcoin en 2009. Le BSV a connu une forte baisse de sa valeur suite aux révélations d’Ager-Hanssen, passant de 180 dollars à 150 dollars en quelques jours. Il reste à voir comment Wright et NChain vont réagir à cette crise et s’ils pourront restaurer la confiance des investisseurs et de la communauté du bitcoin.Sources : lettre de alvin Ayre à Craig Wright exposée par Ager-Hanssen Que pensez-vous des accusations portées par Christen Ager-Hanssen contre Craig Wright et Calvin Ayre ?Croyez-vous que Craig Wright soit le véritable créateur du bitcoin ou qu’il ait falsifié des documents pour le prouver ?Quel impact le départ d’Ager-Hanssen et la crise de NChain auront-ils sur le projet Bitcoin SV et sa valeur ?Quelles sont les conséquences juridiques et éthiques de la manipulation de documents dans le domaine de la blockchain ?Quelles sont les mesures à prendre pour renforcer la transparence et la confiance dans l’industrie de la cryptomonnaie ?