Les mots de Yanis Varoufakis

Loin d'être le seul

La réaction des internautes

Varufakis ne dit pas des choses basées sur une grande réflexion. Son objectif est de provoquer et d'attirer l'attention. Lors des négociations sur la dette grecque, il s’est vanté d’un « flou créatif », ce qui signifie qu’il parlait délibérément de manière vague dans l’intention de semer la confusion chez les partenaires de l’UE (qui seraient ceux qui paieraient la dette) et de lancer des menaces implicites. Son mandat de ministre des Finances a été un désastre et il a finalement été expulsé. Son parti a récemment été exclu du parlement grec, donc personne ne le prend au sérieux dans son pays d'origine. Ses propositions (dans n'importe quelle langue) sont généralement de vagues conneries générales que personne ne peut argumenter pour ou contre.



Nous avons déjà des solutions éprouvées pour ces acteurs dominants du marché : on ne nationalise pas, on réglemente pour maintenir la concurrence. Les chemins de fer, les compagnies de téléphone, l'électricité et l'eau, il existe de nombreux exemples de services nationaux qui ont commencé comme privés, ont conduit à des défaillances du marché, puis ont été nationalisés et n'ont pas réussi à fournir un service adéquat, puis ont été reprivatisés dans les années 80 et 90 également comme des monopoles réglementés.



Il n'y a aucune raison fondamentale pour laquelle nous ne devrions pas faire de même pour des choses comme l'App Store, Amazon, Starlink, etc. Ce sont tous des services avec une exclusivité technique, un fort avantage de croissance ou de très grandes barrières à l'entrée qui sont propices aux abus de monopole. Les réglementer signifierait fixer des tarifs maximaux à des valeurs raisonnables basées sur les coûts, garantir un accès ouvert et compétitif et empêcher la plate-forme de devancer ses clients, etc. Par exemple, les chemins de fer monolithiques ont été divisés en Europe en infrastructures distinctes et en branches passagers/fret, avec une infrastructure ouverte à toutes les entreprises ferroviaires compétitives. Dans le même ordre d’idées, Amazon ne devrait pas être autorisé à la fois vendeur, disposer de la plate-forme et aussi des centres de distribution. Tout cela devrait être séparé de tout ce que fait Amazon comme commerce lui-même.



Le fait que ces acteurs du numérique soient restés non réglementés pendant si longtemps est davantage le résultat de l'inertie du gouvernement ainsi que des intérêts nationaux : pour la première fois, nous disposons de véritables monopoles mondiaux, et le bénéfice que les États-Unis, par exemple, retirent de la présence de tels champions dominants dépasse les dommages fait à ses propres consommateurs. Ils les laissent donc « innover », d'autant plus que les réguler reviendrait à ouvrir ces plateformes à une concurrence étrangère qui n'est pas également réglementée.



Varoufakis, qui fut ministre des Finances de la Grèce en 2015, au plus fort de la crise de la dette, n’est pas un adepte du statu quo. Il a toujours critiqué le système capitaliste, qu’il juge injuste, inégalitaire et inefficace. Mais il reconnaît que le capitalisme avait au moins le mérite de stimuler l’imagination et la créativité des individus, en leur offrant un choix varié de biens et de services sur le marché. Il cite l’exemple de Friedrich von Hayek, un économiste libéral qui défendait le marché comme un créateur bienveillant, qui nous faisait découvrir des choses que nous ignorions vouloirMais ce marché n’existe plus, affirme Varoufakis. Il a été supplanté par des systèmes centralisés de création et de satisfaction des préférences, qui nous conditionnent à vouloir ce qu’ils nous vendent. Il prend l’exemple d’Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, qui nous apprend à lui apprendre à nous dicter ce que nous voulons. Ensuite, il nous vend directement ce que nous voulons, en contournant tout marché. Enfin, il nous fait travailler gratuitement pour lui, en nous faisant poster des avis, noter des produits, etc. Et il prélève une énorme rente sur les capitalistes qui dépendent de ce réseau de cloud capital, généralement 40% du prix de vente.Ce n’est pas du capitalisme, c’est du technoféodalisme, selon Varoufakis. Nous sommes revenus à une forme de servage, où nous n’avons plus de contrôle sur nos vies, nos données, nos choix. Nous sommes soumis à la tyrannie des grandes entreprises technologiques, qui ont acquis un pouvoir politique, économique et social sans précédent. Elles sont capables de manipuler l’opinion publique, d’échapper à la régulation et à l’impôt, de détruire l’environnement et les droits humains.Dans, je soutiens que nos préférences sont désormais façonnées non pas par les marchés mais par les réseaux de machines – ce que j’appelle le « capital cloud ». Alexa d’Amazon, par exemple, est le portail vers un système totalitaire et entièrement centralisé de création et de satisfaction des préférences. Premièrement, cela nous entraîne à l’entraîner à dicter ce que nous voulons. Deuxièmement, il nous vend directement ce que nous « voulons » désormais, en contournant tout marché réel. Troisièmement, il réussit à nous faire entretenir cette énorme machine de modification comportementale avec notre travail gratuit : nous publions des avis, évaluons les produits. Enfin, il récolte d’énormes rentes auprès des capitalistes qui s’appuient sur ce réseau de capitaux cloud, généralement 40 % du prix de vente. Ce n’est pas le capitalisme. Bienvenue dans le technoféodalisme.La peur de l’humanité face à ses créations technologiques est ancienne : des films comme Terminator et Matrix sont animés par la même anxiété qui a animé Frankenstein de Mary Shelley et le conte de Pandore d’Hésiode, dans lequel elle est un robot créé par Héphaïstos pour nous punir du crime de Prométhée. Toutes ces histoires ont un point de singularité : le moment où une machine, ou un réseau de machines, atteint la conscience. Généralement, la machine jette ensuite un regard sur nous, ses créateurs, et décide que nous ne sommes pas aptes à atteindre cet objectif, avant de procéder à notre éradication ou à notre asservissement – ou simplement à nous rendre malheureux.Mais pendant que nous écoutons de telles histoires, nous ignorons un danger bien réel. Les machines telles qu’Alexa et les chatbots IA tels que ChatGPT sont loin du point de singularité redouté. Ils peuvent prétendre être sensibles, mais ne le sont pas. Néanmoins, peu importe qu’ils soient des appendices stupides d’un réseau de traitement de données qui ne fait que simuler l’intelligence. Il importe encore moins que leurs créateurs aient pu être motivés par la curiosité et la recherche de rentes, plutôt que par un plan diabolique visant à subjuguer l’humanité. Ce qui compte, c’est qu’ils exercent un pouvoir inimaginable sur ce que nous faisons – au nom d’un petit groupe d’humains en chair et en os.Il s’agit d’une version de la singularité, quoique sous une forme plus simple, dans la mesure où c’est le moment où quelque chose inventé par « nous » devient indépendant et plus puissant que nous, nous soumettant à son contrôle. En effet, depuis la révolution industrielle originelle jusqu’à nos jours, nous avons doté les machines d’une « vie qui leur est propre » ; Des machines à vapeur aux moteurs de recherche, nos glorieux artefacts nous font nous sentir, selon les mots de Marx, comme « le sorcier, qui n’est plus capable de contrôler les puissances du monde inférieur qu’il a invoquées par ses sortilèges ».Au cœur de ma thèse se trouve une ironie : ce qui a tué le capitalisme, c’est le capital lui-même. Non pas le capitalisme tel que nous le connaissons depuis l'aube de l'ère industrielle, mais une nouvelle forme de capitalisme, une mutation de celui-ci apparue au cours des deux dernières décennies, tellement plus puissante que son prédécesseur que, tel un virus trop zélé, il a tué son hôte. Cette mutation – le capital cloud – a démoli les deux piliers du capitalisme : les marchés et les profits.Bien sûr, ces deux choses restent omniprésentes – elles l’étaient également sous la féodalité – mais elles ont été évincées du centre de notre système économique et social, repoussées à ses marges et remplacées. Les marchés, vecteur du capitalisme, ont été supplantés par des plateformes de trading numériques qui ressemblent à des marchés, mais n’en sont pas, et sont mieux comprises comme des fiefs. Et le profit, moteur du capitalisme, a été remplacé par son prédécesseur féodal : la rente. Concrètement, il s’agit d’une forme de loyer qu’il faut payer pour accéder à ces plateformes et au cloud plus largement : le loyer du cloud.En conséquence, le véritable pouvoir n’appartient pas aujourd’hui aux propriétaires du capital traditionnel – machines, bâtiments, réseaux ferroviaires et téléphoniques, robots industriels. Ils continuent de tirer des profits des travailleurs, du travail salarié, mais ils ne sont plus aux commandes, comme ils l’étaient autrefois. En effet, ils sont devenus vassaux par rapport à une nouvelle classe de seigneurs féodaux, les propriétaires du capital cloud. Quant à nous autres, nous sommes revenus à notre ancien statut de serfs, contribuant à la richesse et au pouvoir de la nouvelle classe dirigeante par notre travail non rémunéré – en plus du travail salarié que nous effectuons lorsque nous en avons l’occasion.Varoufakis n’est pas le seul à s’alarmer de l’impact des technologies sur la société. D’autres auteurs, comme Shoshana Zuboff, ont dénoncé l’âge du capitalisme de surveillance, où nos données sont exploitées pour nous influencer et nous contrôler. Mais Varoufakis va plus loin, en affirmant que le capitalisme lui-même est mort, et qu’il faut inventer un nouveau système économique, plus démocratique, plus écologique, plus humain. Il propose de créer un cloud public, qui serait géré par les citoyens, et qui garantirait la souveraineté numérique, la transparence et la participation. Il appelle à une révolution technologique, qui mettrait la technologie au service du bien commun, et non des intérêts privés.Varoufakis est-il un visionnaire ou un utopiste? Son livre est en tout cas un essai stimulant, qui nous invite à réfléchir sur le monde dans lequel nous vivons, et sur celui que nous voulons construire. Il nous rappelle que la technologie n’est pas une fatalité, mais un choix politique, qui dépend de nous.Certains estiment qu'il brasse du vent pour susciter de l'attention :D'autres le prennent au sérieux et estiment que des solutions se mettent progressivement en place :Source : Yanis Varoufakis Êtes-vous d’accord avec l’idée que le capitalisme est mort et que nous sommes entrés dans une ère de technoféodalisme?Quels sont les avantages et les inconvénients des technologies numériques sur notre vie quotidienne, notre travail, notre culture, notre démocratie?Est-il possible de résister à la domination des grandes enseignes de la technologie et reprendre le contrôle de nos données, de nos choix ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?Quelles sont les alternatives possibles au technoféodalisme tel que décrit par Varoufakis ? Quel rôle peut jouer le cloud public, proposé par Varoufakis, dans la création d’un système économique plus juste et plus durable?Quelles sont les sources d’inspiration, les exemples, les expériences, les initiatives, qui vous semblent intéressantes ou prometteuses pour inventer un nouveau modèle de société?