La direction de X a informé les employés des licenciements vendredi dernier. Les licenciements ont touché les quatre membres de l'équipe basés à Dublin, y compris Aaron Rodericks, son chef, basé en Irlande, ont indiqué des sources proches du dossier. Les dirigeants de X ont déclaré à l'équipe qu'il n'était pas nécessaire d'avoir des employés chargés de l'intégrité des élections basés en Europe, selon l'une des personnes interrogées. L'équipe, qui a joué un rôle déterminant dans la gestion coordonnée des réseaux de spam et de robots, comptait environ deux douzaines de membres avant que Musk n'achète Twitter l'année dernière et n'en compte désormais plus qu'une demi-douzaine, principalement basés en Amérique du Nord.

« Ouais, ils sont partis »

Oh you mean the “Election Integrity” Team that was undermining election integrity? Yeah, they’re gone. — Elon Musk (@elonmusk) September 27, 2023

Heureux d'ouvrir de nouveaux effectifs chez #Twitter #X #TwitterX #embauche dans notre équipe Threat Disruptionde perturbation des menaces. J'aurai de nouveaux rôles à venir dans les semaines à venir, tous liés aux enquêtes, aux élections et à l'ingénierie pour élaborer des solutions pour les soutenir*!

Dans son action, M. Rodericks affirme que la procédure disciplinaire a été déclenchée après qu'il ait publié des offres d'emploi au sein de l'entreprise sur son compte X personnel. En réponse, il a déclaré avoir reçu « un barrage de messages menaçants et abusifs » de la part de personnes qui pensaient à tort que ces messages constituaient une tentative de X de censurer la liberté d'expression et d'influencer les résultats des élections.



Dans une déclaration sous serment devant le tribunal, il a déclaré avoir informé l'entreprise des réactions négatives qu'il avait subies, mais a déclaré qu'elle n'avait pris aucune mesure. Peu de temps après, il affirme avoir fait l'objet d'une réunion et d'une procédure disciplinaire qui l'ont vu suspendu de son poste pour avoir prétendument aimé des messages désobligeants sur X, Elon Musk et Yaccarino.

Aucune offre d'emploi répertoriée

Une entreprise en proie à de nombreux recours collectifs

Le réseau social appartenant à Elon Musk, anciennement Twitter, aurait licencié la moitié de son équipe d'intégrité électorale quelques semaines seulement après avoir annoncé qu'il élargirait le groupe. Opérant désormais sous le nom de X, la société de Musk a « supprimé environ la moitié de l'équipe mondiale chargée de limiter la désinformation et la fraude électorale sur la plateforme, y compris le chef du groupe, selon trois personnes proches du dossier », selon le quotidien The Information, qui a ajouté :Les sources de plusieurs autres médias ont confirmé cette nouvelle.Musk a confirmé les licenciements dans un Post sur X, le site Web sur lequel vous pouvez accéder à la plateforme X. « Oh, vous voulez dire l'équipe d'intégrité électorale qui portait atteinte à l'intégrité électorale ? Ouais, ils sont partis », a-t-il écrit.Les réductions de personnel sont apparemment liées à un différend entre Rodericks et Musk.En effet, il y a quelques jours, Aaron Rodericks, qui était alors co-responsable de Threat Disruption chez X, a affirmé être soumis à un processus qui est « une imposture totale » suite à des allégations selon lesquelles il aurait « fait preuve d'hostilité » à l'égard de l'entreprise pour avoir prétendument aimé les tweets de tiers critiques à l'égard de X, d'Elon Musk et de la PDG de l'entreprise, Linda Yaccarine. Il a alors obtenu une injonction temporaire de la Haute Cour en Irlande interdisant à l'entreprise de prendre d'autres mesures dans le cadre d'une procédure disciplinaire à son encontre.Aaron Rodericks a nié tout acte répréhensible concernant son emploi. Une audience disciplinaire contre Rodericks devait être entendue par l'entreprise à 16 heures le 22 septembre. Cependant, 30 minutes avant la tenue de cette réunion, la Haute Cour a accordé une injonction temporaire à Rodericks interrompant ce processus.En fait, le 1août, Rodericks, désormais supprimé, a écrit que X renforcerait son groupe «*Threat Disruption*» :Ce message a apparemment déclenché la dispute avec Musk. Le radiodiffuseur public irlandais RTE a expliqué :Dans un cas, Rodericks aurait aimé un post X qui qualifiait Musk de « putain de connard ».Musk a réduit d’environ 80 % le personnel du réseau social après avoir acheté Twitter en octobre 2022.Cependant, sa décision de se séparer de l'équipe d'intégrité électorale intervient moins d’un mois après que la société a annoncé qu’elle « élargissait ses équipes de sécurité et d’élections pour se concentrer sur la lutte contre la manipulation, la mise en évidence des comptes inauthentiques et la surveillance étroite de la plateforme pour les menaces émergentes ». La PDG Linda Yaccarino a récemment déclaré au Financial Times que la plateforme visait à élargir ses équipes d’élections et de confiance et de sécurité. Elle a utilisé un langage presque identique à celui de l'annonce du mois dernier, déclarant que X « élargit les équipes de sécurité et électorales partout dans le monde pour se concentrer sur la lutte contre des choses comme la manipulation, la découverte de comptes inauthentiques et la surveillance étroite de la plateforme pour détecter toute menace émergente ».Le site Web d'emplois de X, qui se trouve à l'adresse Careers.twitter.com, ne répertorie aucune offre d'emploi. Il affiche simplement une adresse e-mail, carrières@x.com. X n’a également aucun emploi répertorié sur LinkedIn.Plus tôt cette semaine, une étude de l'Union européenne a révélé que la désinformation est plus répandue sur X que sur Facebook et autres réseaux sociaux. Les régulateurs de l’UE auraient exhorté Musk à embaucher davantage de modérateurs et de vérificateurs de faits et imposeraient de nouvelles exigences en matière de modération de contenu et de désinformation dans le cadre de la nouvelle loi sur les services numériques.De nombreux annonceurs ont quitté X en raison de préoccupations concernant la modération du contenu. Musk a écrit début septembre que « les revenus publicitaires de la société aux États-Unis sont toujours en baisse de 60 % ».Yaccarino a déclaré sur la scène de Code Conference, un événement annuel qui réunit les principaux dirigeants du monde de la technologie et des affaires pour discuter de l'avenir, que « 90 % des 100 principaux annonceurs sont revenus sur la plateforme au cours des 12 dernières semaines seulement » et que X est en passe de réaliser des bénéfices début 2024 Yaccarino a cité quelques points positifs qui pourraient conduire X vers le seuil de rentabilité. Elle a déclaré que 90 % des 100 premiers annonceurs sont revenus sur la plateforme au cours des douze dernières semaines seulement. Le chaos né des premières décisions de Musk avait poussé des dizaines d'annonceurs de premier plan à quitter la plateforme. À en croire Yaccarino, les annonceurs semblent revenir progressivement, pendant que X retrouve une certaine forme de stabilité. Musk a tweeté en septembre que les recettes publicitaires de X aux États-Unis avaient baissé de 60 %, sans préciser la période concernée ni les causes à l'origine de cette baisse.Alors que certaines entreprises, dont le groupe alimentaire Mondelez International et la société pharmaceutique Eli Lilly, sont revenues sur la plateforme, d'autres sont hésitantes, à cause de l'agitation qui règne autour du site. Yaccarino a pris la parole environ une heure après que Yoel Roth, ancien responsable de la confiance et de la sécurité chez Twitter, a déclaré dans une interview lors de la même conférence que la plateforme est moins sûre pour les annonceurs qu'elle ne l'était auparavant. « Ils vont avoir besoin de preuves de progrès en matière de sécurité que Twitter ne peut pas fournir », a-t-il déclaré à propos des spécialistes du marketing.Roth a déclaré que Twitter n'était pas parfait avant la prise de contrôle par Musk. Selon lui, il y avait d'énormes problèmes de sécurité et l'entreprise essayait de suivre des règles et des principes pour résoudre ces problèmes de manière systématique. « Et tout d'un coup, cela n'a plus existé », a déclaré Roth. Lorsqu'on lui a demandé de réagir aux déclarations de Roth, Yaccarino a déclaré que ce dernier ne la connaissait pas, qu'elle ne connaissait pas Roth et que la version de Twitter pour laquelle il travaillait n'existait plus. Par ailleurs, X a également réduit ses effectifs à 1 500 personnes, mais n'a toujours pas payé d'indemnités aux milliers d'employés licenciés.À ce propos, l'entreprise est visée par de nombreux recours collectifs. De récents rapports ont souligné que X doit faire face à plus de 2 000 demandes d'arbitrages et que ces demandes représentaient plus de 3,5 millions de dollars rien qu'en frais de dossier. Musk, qui a jusque-là manqué de flexibilité sur la question des indemnités des employés licenciés, aurait finalement accepté de négocier. Shannon Liss-Riordan, l'avocate qui représente les anciens employés de X dans cette procédure, affirme que l'entreprise souhaite entamer une médiation avec eux dans le cadre d'une tentative globale de règlement de toutes les plaintes qu'ils ont déposées.L'entreprise fait également l'objet de nombreuses poursuites judiciaires pour ne pas avoir payé le loyer de ses bureaux aux États-Unis et dans d'autre pays. En janvier, l'entreprise avait été poursuivie pour avoir omis de payer 136 250 $ de loyer pour ses bureaux à San Francisco. Le propriétaire, Columbia Reit - 650 California LLC, a déclaré avoir informé X (alors Twitter) le 16 décembre 2022 qu'il serait en défaut sur son bail pour le 30e étage de l'immeuble Hartford dans cinq jours à moins que le loyer ne soit payé. Dans sa plainte déposée auprès du tribunal d'État de San Francisco, le bailleur Columbia Reit a déclaré que le locataire ne s'est pas conformé.Yaccarino a aussi répondu à des questions qui semblaient gênantes pour elle, notamment celles portant sur les chiffres d'utilisation et d'engagement de la société. Des chiffres récents montrent que les téléchargements de X et l'engagement étaient en baisse. La plateforme d'intelligence des données Apptopia a rapporté il y a quelques semaines que les téléchargements de X avaient chuté d'environ 30 % au cours des deux mois qui ont suivi son changement de marque par rapport à Twitter. Apptopia a également fait état d'une baisse importante du trafic Web vers X et d'une diminution du nombre d'utilisateurs depuis avant l'entrée en bourse de Twitter.Sources : Elon Musk, Wayback Machine Que pensez-vous de la décision de Musk de licencier l’équipe d’intégrité électorale de X ?Seriez-vous surpris d'apprendre que cela provient de son désaccord avec Aaron Rodericks ? Si non, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce revirement quelques semaines après avoir promis des embauches ?Quelles sont les conséquences potentielles de cette décision sur la qualité de l’information et la démocratie sur la plateforme ?Quel rôle devrait jouer X dans la prévention et la détection de la désinformation et de la fraude électorale ?Comment les utilisateurs de X peuvent-ils se protéger contre les fausses informations et les tentatives de manipulation ?